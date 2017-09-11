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تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر
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وام 41 4٬269 4 ساعات

صحيفة المرصد – وام : ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا ” حق الرد ” باسم كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وذلك ردا على إدعاءات وزير خارجية قطر في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان فيما يلي نصه.

محاولة تزييف الحقائق

وجاء في البيان : “تستخدم كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الازمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وليس كما ادعى وزير خارجية قطر انها تنحاز لحقوق الانسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد بأن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعدادها للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية..”

قطر تدعم الأيدوليجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية.

وتابع البيان : “إننا نوكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيدوليجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب التي يحاربها المجتمع الدولي بأسره..

كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للارهاب.

وأوضح البيان : “كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للارهاب كما طالبت دولنا بدلا من أن يطلع مجلسنا الموقر بإدعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد ما تسميه قطر “بالحصار” فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.

آثار المقاطعة.

وأضاف البيان : “وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع وأن الحياة تجري بشكل طبيعي وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها.. بينما تغفل تلك المؤسسات تماما القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق.

في الختام

ولعلنا في الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري حيث أن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها والتي يقوم به صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربعة والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 -
2017-09-12 01:36:44
قطر دوله حاكمها *** من يقدر يناطح اربع دول ياتميم ياولد موزه مطاركم رابضه طيارتكم الاستثمارات انضربت طلعو المستثمرين حتى القطريبن يتظاهرون ويحسبون انهم مبسوطين ولاعندهم الا ريحة زفر البحر باح
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40 - المهااااا
2017-09-12 01:32:12
قطرائيل تديرها استخبارات استعمارية عينها على الخليج وقطر ماهي الا واجهه ودفتر شيكات لها .. فقطر بلا سيادة يحكمها بشارة والاخونج والفرس ومن ورائهم استخيارات امريكا
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39 - المهااااا
2017-09-12 01:17:58
نامق ماخلا دولة ولاحارة ولا منظمة الا زارها يتبكبك ويهاجم الدول المقاااطعة رغم انه صرح وتميم ان لا اثر للمقاطعة على دويلتهم!؟٢٠٠زيارات مكوكية للعالم من بداية الازمةا بتوجية وتخطيط من ايران والموساد
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38 -
2017-09-12 01:07:01
دويله تحركها اجهزة استخبارات غربية
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37 - الصامت
2017-09-12 00:15:31
ستطول ولكن بالاخير ستنخ حكومه قطر الارهابيه مهما فعلت ومها قالت فالتغير قادم وتميم وابوها سيهربون هناك رجال في شعب قطر لايرضون بعصابه تحكمهم
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36 -
2017-09-12 00:13:06
ت 5. استعد للسؤال يوم الحساب. هناك شي اسمه شرف الخصام. وانت فجرت بالخصام. الله يهديك بس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
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35 - السودان
2017-09-11 23:58:28
شدو حيلكم يالدفع الرباعي ويالله صبو هالقهوة وزيدوها هيل
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34 -
2017-09-11 23:57:49
تعليق:(31)::****
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33 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها
2017-09-11 23:56:44
تعليق مخالف
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32 -
2017-09-11 23:53:45
شوفو كم عدد المكرفونت لي عندة هذا الوزير الصغير مبرمج على هذا العدد بس ويقول اهم شي السيادة اصل الدوخة فية سيادة السيادة عند عزمي بس انت مجرد ارجوز فقط
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31 -
2017-09-11 23:51:26
تعليق مخالف
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30 - السودان
2017-09-11 23:45:03
تعليق مخالف
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29 - محمد
2017-09-11 23:41:11
شكلهم ماادركوا الى الان خطورة دعم الارهاب وضحاياها .. وسكوت العالم انما الهدوء اللي يسبق العاصفة.
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28 - زمان يا وحدة
2017-09-11 23:34:23
طولوها شوي ما تكفي التفاصيل نبي معلقات وخطب ومجلدات لكي نبدع في الاخراج النهائي
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27 - بريال عيش حب
2017-09-11 23:29:33
تعليق مخالف
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26 - .لن.
2017-09-11 23:28:12
يتبع/يتعلق لاشياء كثير جدا واكبر مشكلة هى قيمنا تولى سواء من سبق او الان واظن قطر عرفت العقليات وما وراء الكوليس وعن قرب من عن طريق القرب من اولئك الزعماء فعرفت انها كانت مجرد أغطية لا علم ولا كفاءة
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25 - عبيد ولد السيخ علي
2017-09-11 23:26:08
شكله راعي مضاربات
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24 - .لن.
2017-09-11 23:24:17
يتبع/معقولة دولة مثل هذه امام اقوى الدول في العالم العربي مصر السعودية الإمارات وكل مصالح وقوة هذه الدول الاستراتيجية والمالية والسكانية والأرض تجعل مصالح هذه الدويلة لدى الدول الأخرى اهم هناك خطاء ..
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23 - ......
2017-09-11 23:20:46
الله يرحم الامير سعود الفيصل....
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22 -
2017-09-11 23:15:28
يا ناس وش هل **كل يوم يعطونة على وجة ولا يستحي على نفسه قلولك الرججيل انت توك صغير على هذا الكلام الكبير علك مسكين هذا **الصغير
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21 -
2017-09-11 23:14:21
الله **في لحيانك الملتوية زي السمكه
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20 -
2017-09-11 23:13:47
وزير خارجية قطر مغفل ومراهق ولايعلم شيء عن السياسة ولديه لسان طويل جدا ويجب قطعه.
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19 -
2017-09-11 23:13:36
ت 11 انت مع الخيل ياشقراء . والله اني افتخر اني سعودي اب عن جد ولله الحمد والشكر
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18 -
2017-09-11 23:03:31
الشاهد على دويله قطر خائنه و تشتري ذمم الدعاة و المتمثلين بالدين في اوطانهم و رشوتهم بما يجري الان بالقبض على بعض الاخونجيه في بلدانهم امثال العودة و المالكي والكثير الكثير سترك يارب
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17 - شجاع
2017-09-11 23:02:18
هذا الوزير الذي يتنقل يمنة ويسره شمال جنوب وما علم ان قرنة سيكسر على صخرة جبل اشم يناطحة قد يدوشنا الذباب بغوغائيتة وقد يطول اصطيادة لكنة في النهاية سيجد نفسة امام الامر الواقع وباذن الله يسقط كسقطتة
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16 -
2017-09-11 23:02:17
لم نسمع دولة من دول العالم تؤيد المقاطعة لقطر بل الدول الكبرى تدعو لإنهاء المقاطعة لأن هذا لم يفعله حتى الجاهليون مع المسلمين .
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15 -
2017-09-11 22:58:48
ت 1 امين
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14 -
2017-09-11 22:58:38
أتوقع لو رجعت العلاقات وانحلت الأزمة مع قطر نصبح أحباب وتنقلب الموجة ومن يتكلم في قطر بعد ذلك ما تشوف عينه الشمس .
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13 - في الصميم
2017-09-11 22:58:30
بكلام جسد واقع الحال 👌
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12 - شجاع
2017-09-11 22:58:10
رحم الله الشيخ زائد حينما سؤل عن الحمدين وانهم يهددون مصر ضحك وقال رحمة الله هؤلاء مراهقين لايفقهون السياسة ولا يعرفون حجمهم وهذا الوزير للاسف لاخلفية سياسية لة فهؤلاء دخلاء على السياسه
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11 -
2017-09-11 22:52:17
ت1 خليك في بلدك ***
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10 - ريلاكس
2017-09-11 22:50:41
للأسف لنا 3 أشهر ولم نجد أحد يتعاطف معنا ... فقط الدول الآربع هي اللي تسند بعضها وبقية دول العالم عرباً وإسلاميين وعجماً مأخذين وضع المتفرج أو المحايد أو المساند لقطر ... وهذه حقيقه ليش ننكرها
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9 - خالد
2017-09-11 22:46:44
كان الله بعون الشعوب فهي الخاسر الاول من تصرفات حكوماتها الرعنا حسبي الله عليكم يا الحمدين وموزتكم وتميمكم الاخبل
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8 -
2017-09-11 22:43:25
ارذل واحط والعن واخبث واكذب واغبي ساسة على وجة الارض ، شرذمة ساسة قطر ، تباً لكم ، من لايعجبة الكلام من بعض المعلقين سلق قطر فليصف معهم بهذة الصفات .
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7 -
2017-09-11 22:41:14
نامق
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6 - .لن.
2017-09-11 22:40:02
لأول مرة ليس تأييد او تعاطف او اعجاب بقطر بل هي دولة مجرد غطاء وارجوز تحركه ايادي لها أهداف تم التخطيط لها منذ زمن استغلت الحقد والكره الخفي لدى حكام هذه الدويلة الذي أطاح الابن بأقرب الناس له ولكن ..
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5 - ↩ابو شدا↪
2017-09-11 22:39:00
ركزوا على وجه وزير الخارجية القطري تمام والله فيه شبة من وجه الفار.
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4 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-11 22:37:20
ماذا عن مصير الحجاج القطريين ⁉️
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3 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-11 22:37:20
معنى الإرهاب كل شهر يبدله بجلد جديد 😒 ماعاد نعرف وش الإرهاب في قواميس الدول والأمم
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-11 22:36:44
عظم الله أجرك يا رئيس..
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1 -
2017-09-11 22:36:41
اللهم احفظ الدول الأربع السعودية الامارات البحرين مصر . اللهم عليك بتميم والحمدين والموزه وكل من عاونهم وايدهم
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

ناخذ ونعمل بالأسباب اللي تجلب الأمن بعد الله وهو وجود ولاة امرنا فيأتي معهم جنود...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 3 ،، خيانة أذناب اخونجية...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 1 ،، خيانة جماعة الاخوان...
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بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

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