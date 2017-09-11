النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”
صحيفة المرصد : قالت مصادر صحافية تابعة للنظام السوري، اليوم الاثنين، إن الممثل السوري مصطفى الخاني، والشهير بشخصية “النمس” التي أدّاها في مسلسل “باب الحارة” قد بات أول ليلة له في السجن، بعدما ادّعى عليه مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بتهمة القدح والذم والتحقير “والنيل من هيبة الدولة”.
وأكّدت تلك المصادر بحسب العربية نت ، أنه تم استدعاء الخاني إلى إدارة الأمن الجنائي، الأحد، ثم أحيل اليوم الاثنين، إلى دار القضاء العدلي، لاستكمال إجراءات الدعوى الجنائية المقامة ضده.
وقالت المصادر السابقة إن الخاني “أمضى ليلته الأولى في السجن” الأحد، وإن التحقيق معه استمرّ 6 ساعات، على حد تأكيدها.
وكان مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة، قد أقام دعوى تشهير وقدح وذم بحق الخاني، بعدما كتب الأخير على حسابه التويتري الموثّق، منشوراً يتهم فيه الجعفري وابنه أحمد بأعمال تعذيب طالت جندياً، على حد قول الخاني، وأن الجعفري، بحسب الخاني، كان هدّد الآخرين باسم بشار الأسد وباسم شقيقه ماهر الأسد، في قصة مطوّلة عرضها الفنان المعروف على حسابه، تناولت أيضا ابن الجعفري.
يشار إلى أن الفنان مصطفى الخاني، يربطه زواج سابق بابنة بشار الجعفري، حيث أعلنا عن طلاقهما منذ فترة.
وعلمت بعض المصادر أن بشار الجعفري اجتمع بوزير عدل الأسد، قبل قيام سلطاته القضائية بتوقيف الفنان مصطفى الخاني وإيداعه السجن.
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التعليقات
هذي نهايه اللي ياخذ بنت النذل والخائن لوطنه يعني باع وطن مامل سوريا لايران والروس وبدك يرحمونك يانمس عزالله رحت فيها من بشار النعجه ***
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وين الشوارب أمر من الهالك خامنئي اللعين
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ماعليش يانمس ابو جودة يقوم بالوااجب
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هاااااه
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هم اعتقلوا النمس واحنا اعتقلنا العودة والمالكي
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ياقلم الحقيقة الدين سبب لك كابوس ومغص بقلب كريه حاقد على الدين
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كلهم شبيحة ليش زعلانيين
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كل هذا لانه اداء فريضة الحج هالسنه مجرمون.
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لاتهرب بعيدآ وزير الخارجيه عادل الجبير يقول لامستقبل للأسد في سوريا هل لديك اعتراض على ذالك؟
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بلدان ليس فيها دين ولاقانون ولاأخلاقيات ولاحقوق إنسان ولا نظام ولانخوة عربية ولا يوجد بها سوى الفجور في السلام والظلم والإعدام والخطف والسجن تحكمها عصابات تخضع لإيران تعتبر خرابة.
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الأوطان العربية لشعوبها هي الأهم والوقوف خلف قادتها وحكامها ورؤسائها ومناصرتهم لايقدم عليه الا كل مواطن وطني عربي لم يرتدي عبائة الخيانة تحت ساتر ديني كاذب له كما هو حال الأخونجية الأخوان الخونة .
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راح فيها جحدر
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بعد مايسمى بالحريق العربي كل نظام ضد معارضيه من الأخونجية الأخوان أو الارهابيين الدواعش هونظام شرعي يستحق كل المساندة والوقوف معه.اليوم نحمد الله أن مصر بقيت لنا وبيننا كعرب بعد أن كاد يخطفها الأخوان.
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كل خائن لنظام بلده الشرعي يستاهل الحرق وليس السجن.الخونة العملاء ليس لهم الا السجون أو المقابر يدخلونها ولايخرجون منها.الأخونجية الأخوان مثال حي لنا في بلادنا يتآمرون على حكامنا ويتحالفون مع أعدائهم.
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في حريقة مثل حرايق اعصار ارمااااااااااااا اليس دق الطبول بينهم والسماع بينهم والراقص بينهم اليس هو الحال لؤلئك الخونة السفلة اهلهم ووطنهم في قتال وهم قال وقلنا وعمل هو حنا اليس كذ الحوالهم سمنهم ريحت
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من زين النمس وتمثيله هههههه يعتبر كركريتر يضحكون عليه الناس أو بالعربي هو أضحوكة الناس يغير جوهم
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سوري أو سورية أفتح حاوية النفايات ورمهم في داخلها المقصود مالهم قيمة🐲
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تعليق مخالف
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جعله بحريقة هم وياه
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هههههههههههه
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يمكن قصدهم اول لعشان المسلسل في البدايه بعدين لما اتوقف كان في تصوير المشهد كان بداية رمضان من مسلسل باب الحاره اخذ تعهد السيناريو الاول غلط بعد التعهد الاول كبرت المشكله الان اتوقف الله يكون في عونه
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انتقلت العدوى من هنا إلى هناك
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