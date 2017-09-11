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النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”
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المرصد 22 4٬691 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت مصادر صحافية تابعة للنظام السوري، اليوم الاثنين، إن الممثل السوري مصطفى الخاني، والشهير بشخصية “النمس” التي أدّاها في مسلسل “باب الحارة” قد بات أول ليلة له في السجن، بعدما ادّعى عليه مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بتهمة القدح والذم والتحقير “والنيل من هيبة الدولة”.

وأكّدت تلك المصادر بحسب العربية نت ، أنه تم استدعاء الخاني إلى إدارة الأمن الجنائي، الأحد، ثم أحيل اليوم الاثنين، إلى دار القضاء العدلي، لاستكمال إجراءات الدعوى الجنائية المقامة ضده.

وقالت المصادر السابقة إن الخاني “أمضى ليلته الأولى في السجن” الأحد، وإن التحقيق معه استمرّ 6 ساعات، على حد تأكيدها.

وكان مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة، قد أقام دعوى تشهير وقدح وذم بحق الخاني، بعدما كتب الأخير على حسابه التويتري الموثّق، منشوراً يتهم فيه الجعفري وابنه أحمد بأعمال تعذيب طالت جندياً، على حد قول الخاني، وأن الجعفري، بحسب الخاني، كان هدّد الآخرين باسم بشار الأسد وباسم شقيقه ماهر الأسد، في قصة مطوّلة عرضها الفنان المعروف على حسابه، تناولت أيضا ابن الجعفري.

يشار إلى أن الفنان مصطفى الخاني، يربطه زواج سابق بابنة بشار الجعفري، حيث أعلنا عن طلاقهما منذ فترة.

وعلمت بعض المصادر أن بشار الجعفري اجتمع بوزير عدل الأسد، قبل قيام سلطاته القضائية بتوقيف الفنان مصطفى الخاني وإيداعه السجن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 -
2017-09-12 01:30:22
هذي نهايه اللي ياخذ بنت النذل والخائن لوطنه يعني باع وطن مامل سوريا لايران والروس وبدك يرحمونك يانمس عزالله رحت فيها من بشار النعجه ***
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21 - جبل طويق
2017-09-12 01:19:44
وين الشوارب أمر من الهالك خامنئي اللعين
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20 - ابو العز
2017-09-12 01:15:52
ماعليش يانمس ابو جودة يقوم بالوااجب
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19 - وش معنى “النمس” 
2017-09-12 00:36:26
هاااااه
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18 - قرمطة
2017-09-12 00:35:05
هم اعتقلوا النمس واحنا اعتقلنا العودة والمالكي
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17 - عبيد
2017-09-12 00:22:38
ياقلم الحقيقة الدين سبب لك كابوس ومغص بقلب كريه حاقد على الدين
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16 -
2017-09-12 00:15:34
كلهم شبيحة ليش زعلانيين
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15 - سبحان الله وبحمده
2017-09-12 00:14:30
كل هذا لانه اداء فريضة الحج هالسنه مجرمون.
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14 - قلم الزيف
2017-09-11 23:59:31
لاتهرب بعيدآ وزير الخارجيه عادل الجبير يقول لامستقبل للأسد في سوريا هل لديك اعتراض على ذالك؟
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13 - إستشاري صح
2017-09-11 23:50:05
بلدان ليس فيها دين ولاقانون ولاأخلاقيات ولاحقوق إنسان ولا نظام ولانخوة عربية ولا يوجد بها سوى الفجور في السلام والظلم والإعدام والخطف والسجن تحكمها عصابات تخضع لإيران تعتبر خرابة.
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( عدد التعليقات 28,351 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-11 23:41:34
الأوطان العربية لشعوبها هي الأهم والوقوف خلف قادتها وحكامها ورؤسائها ومناصرتهم لايقدم عليه الا كل مواطن وطني عربي لم يرتدي عبائة الخيانة تحت ساتر ديني كاذب له كما هو حال الأخونجية الأخوان الخونة .
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11 - ماجد
2017-09-11 23:34:44
راح فيها جحدر
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( عدد التعليقات 28,351 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-11 23:32:15
بعد مايسمى بالحريق العربي كل نظام ضد معارضيه من الأخونجية الأخوان أو الارهابيين الدواعش هونظام شرعي يستحق كل المساندة والوقوف معه.اليوم نحمد الله أن مصر بقيت لنا وبيننا كعرب بعد أن كاد يخطفها الأخوان.
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( عدد التعليقات 28,351 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-11 23:26:56
كل خائن لنظام بلده الشرعي يستاهل الحرق وليس السجن.الخونة العملاء ليس لهم الا السجون أو المقابر يدخلونها ولايخرجون منها.الأخونجية الأخوان مثال حي لنا في بلادنا يتآمرون على حكامنا ويتحالفون مع أعدائهم.
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8 - منتظر السكن والايجار الان ب20الف ريال اي ب1666ريلا سعودي عربي
2017-09-11 23:21:24
في حريقة مثل حرايق اعصار ارمااااااااااااا اليس دق الطبول بينهم والسماع بينهم والراقص بينهم اليس هو الحال لؤلئك الخونة السفلة اهلهم ووطنهم في قتال وهم قال وقلنا وعمل هو حنا اليس كذ الحوالهم سمنهم ريحت
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7 - مراقب
2017-09-11 23:13:59
من زين النمس وتمثيله هههههه يعتبر كركريتر يضحكون عليه الناس أو بالعربي هو أضحوكة الناس يغير جوهم
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6 - مراقب
2017-09-11 23:09:44
سوري أو سورية أفتح حاوية النفايات ورمهم في داخلها المقصود مالهم قيمة🐲
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5 - مراقب
2017-09-11 23:07:48
تعليق مخالف
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4 - مراقب
2017-09-11 23:06:58
جعله بحريقة هم وياه
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3 - مراقب
2017-09-11 23:05:56
هههههههههههه
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2 - ملتزم وطيب
2017-09-11 22:59:04
يمكن قصدهم اول لعشان المسلسل في البدايه بعدين لما اتوقف كان في تصوير المشهد كان بداية رمضان من مسلسل باب الحاره اخذ تعهد السيناريو الاول غلط بعد التعهد الاول كبرت المشكله الان اتوقف الله يكون في عونه
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1 - ...........
2017-09-11 22:57:56
انتقلت العدوى من هنا إلى هناك
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

ناخذ ونعمل بالأسباب اللي تجلب الأمن بعد الله وهو وجود ولاة امرنا فيأتي معهم جنود...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 3 ،، خيانة أذناب اخونجية...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

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