منعاً للعاهات.. بالفيديو: “المطلق” يدعو لعدم التصدق على المتسولين في المساجد.. هكذا برر!

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صحيفة المرصد: دعا عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى عدم التصدق على المتسولين في المساجد. ومضى قائلاً” التصدق عليهم في المسجد يعد تشجيعا لأن يكون المسجد معرضاً للعاهات، وفيه مخالفة للأوامر التي تبنتها الجهة المسؤولة في منع السؤال وإعطاء المتسولين في المسجد.

جاء ذلك ضمن جواب لـ “الشيخ المطلق” عن حكم إعطاء المتسولين على أبواب المساجد في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى.

وقال الشيخ المطلق: “المتسول انظر في أمره؛ إن غلب على ظنك أنه لعّاب فلا تعطه، هذا إذا كان خارج المسجد، أما المتسولون الذين يصيحون في المسجد ويشغلون الناس فهولاء في ظني لا تعطيهم”.

وتابع الشيخ المطلق: “المتسولون إذا لم يعرف الإنسان حالهم فيعطيهم عطاء يليق بالمتسول؛ ريال ريالين أو خمسة أو عشرة”، مضيفا: “وأنا أعجب عندما يعطي الإنسان المتسول مالا كثيرا! هذا لا يصلح”. ومضى قائلاً” شاهدت في الحرم المكي يعطون المتسولين على 500 ريال، ويحصل عندهم تجمهر ومضاربات ومشادات!”.

وأضاف الشيخ المطلق: “المتسول أعطه ولا تكثر له المال، واترك الإكثار في الصدقة للذي تعرف حاجته، أما المتسول فإن الله أمرك أن تعطيه، وتجعل له حقاً، لكنه سيمر على غيرك! أما هذا المحتاج المتعفف أمكن ما يأتيه إلا أنت”.