منعاً للعاهات.. بالفيديو: “المطلق” يدعو لعدم التصدق على المتسولين في المساجد.. هكذا برر!
صحيفة المرصد: دعا عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى عدم التصدق على المتسولين في المساجد. ومضى قائلاً” التصدق عليهم في المسجد يعد تشجيعا لأن يكون المسجد معرضاً للعاهات، وفيه مخالفة للأوامر التي تبنتها الجهة المسؤولة في منع السؤال وإعطاء المتسولين في المسجد.
جاء ذلك ضمن جواب لـ “الشيخ المطلق” عن حكم إعطاء المتسولين على أبواب المساجد في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى.
وقال الشيخ المطلق: “المتسول انظر في أمره؛ إن غلب على ظنك أنه لعّاب فلا تعطه، هذا إذا كان خارج المسجد، أما المتسولون الذين يصيحون في المسجد ويشغلون الناس فهولاء في ظني لا تعطيهم”.
وتابع الشيخ المطلق: “المتسولون إذا لم يعرف الإنسان حالهم فيعطيهم عطاء يليق بالمتسول؛ ريال ريالين أو خمسة أو عشرة”، مضيفا: “وأنا أعجب عندما يعطي الإنسان المتسول مالا كثيرا! هذا لا يصلح”. ومضى قائلاً” شاهدت في الحرم المكي يعطون المتسولين على 500 ريال، ويحصل عندهم تجمهر ومضاربات ومشادات!”.
وأضاف الشيخ المطلق: “المتسول أعطه ولا تكثر له المال، واترك الإكثار في الصدقة للذي تعرف حاجته، أما المتسول فإن الله أمرك أن تعطيه، وتجعل له حقاً، لكنه سيمر على غيرك! أما هذا المحتاج المتعفف أمكن ما يأتيه إلا أنت”.
التعليقات
اتمنا من معالي الشيخ عبدالله المطلق زيارة احياء العود وغبيرة والصالحية والجرادية الرياض الكثير من أمراء واميرات وتجار واولاد تجارواصحاب شركات يدفعون ملايين ولاتصل اصحاب الحاجة والضروف الصعبة في الوطن
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“وأنا أعجب عندما يعطي الإنسان المتسول مالا كثيرا! هذا لا يصلح)< فقط يصلح ان تراب ياخذ 400مليار دولار
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لا..فض فوك..
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تعليق 25 وين راحت دعوه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بدعوته رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات أو كما قال تعالى في كتابه العزيز ____________________________قال عجوز قال
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كلام الشيخ عين العقل فهولا المتسولون ارصدتهم بالملايين الشيخ لم يمنع الصدقة انما دلنا على الطريق الصحيح ، فلا نعلم اين تذهب هذه الاموال والى من تذهب ،
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المصلحة العامة مقدمة على الخاصة . *** . فضل الله عظيم . والمقدم بهذا الخصوص هو الكذب بالتسول . فﻻ تقحم نظام بلد وتنظيمات شعب . في إنقعار رؤيتك .. ههههههه يا حبيلك بسسسسسسس .
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***ياشيخ ؟
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قصة شخص اطال الله بعمره 10 سنين تصدق علافقيربشعيركان بطريقة لزراعة ووكلمة الملك فهد الشهيرة حضرت احدالنساء قبل البترول للملك عبدالعزيز تطلب الفزعة واعطهابعض المال ودعت الله ان يرزق الملك كنوزالارض
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قصة شخص اطال الله بعمره 10 سنين تصدق علافقيربشعيركان بطريقة لزراعة ووكلمة الملك فهد الشهيرة حضرت احدالنساء قبل البترول للملك عبدالعزيز تطلب الفزعة واعطهابعض المال ودعت الله ان يرزق الملك كنوزالارض
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اكثر المتسولين عند الاشارات والصياح والتباكى فى المساجد هم من الجاليه اليمنيه لا احد يعطيهم هم من يدعم اليمنى الحوثي الى عنده صدقه الجمعيات الخيريه موجوده واغلب اليمنه يتنكرر فى ملابس نسائيه 🤓
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جزاك الله كل الخير سعادة فضيلة الشيخ المحبوب ومن ثلة من المشائخ الكرام المحبوبون أو من اﻷكثرية .. شكرآ .. وقد كانت وﻻ زآلت الزكاة للمحتاج من أهل البلد . فكيف ﻻيعرفون اصحاب العطاء المحتاج من البلد وشكر
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بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) 💚
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ماحد داري عنك😨😨😨😨
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مستخصر ريال او خمس ريال للفقراء والمساكين والضعفاء.** ولا منع عن فعل الخير
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يعلم الله كثير في الوطن اصحاب ملايين ويمنع الفزعة والدعم والصدقة عن اخوانة وخواتة واولادة وبناتة والكثيرضروفهم صعبة ولاطاعة لمخلوق بكلام الله قال الله لسايل والمحروم الصدقة والدعم والزكاة لعبيدالله
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حتى المتسولين حاسدهم
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والله المتسولين مسخوها ياتون من دول مجاوره يجلسون في ابواب المساجد وعند اشارات المرور بصراحه منظر مؤسف نراه في السعوديه هذا تخريب للبلد واهل البلد والله البعض يفكرهم سعوديين
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تركت القضايا المهمة ولفيت على المساكين
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وصل الخال الي منع الصدقه. الله امر به. الصدقه لو شربته كلب ما. ء كان لك اجر انا ضد كلام الشيخ. بقوه الرسول قال لو يتي علي خَيل يعطا اذا طلب
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والله ياكثر المحتاجين
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الله يهديك ياشيخ مافيه فلوس اصلا علشان نتصدق
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ليش ما تقفل المساجد يا شيخ
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قاعده بالنسبه لي. إذا سألني أحدهم المال يا اعطيه. يا اقول له الله يعطيك.وادعي له بظهر الغيب.لا انهره ولا ازدريه.كلما تتصدق يفتح لك الله ابواب الفرج. أهم شيء لاتكن مرائي. النيه النيه النيه.
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جزاك الله خير ياشيخ اغلب المتسولين و يجمعون مايقارب راتب وزير في الشهر بسبب المغفلين
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ياجماعه الخير الاخواني ماسمعت له راي او اي تعليق عن قطر
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الشكولله حتى الصدقة والفزعة والدعم يبلك واسطة الله اكبر ارحمومن في الارض يرحمكم من السماء
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للاسف تحولت مساجدنا الى اوكار للمتسولين ، وكذلك تحولت لاوكار للبنقلاديشية ، تركو خدمة المساجد وأخذوا على عاتقهم احضار بني جلدتهم للبيع امام المسجد وقامو بمساعدة الناس على التسول في المساجد وخارجها
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الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بمنع الصدقات على الفقراء يا شيخ .. مو افضل ترتكب المحرمات
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ليش *** تقطع ارزاق الفقراء
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تصدقوا فان الصدقة تطفي غضب الرب.. ***
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