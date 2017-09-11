قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر قطرية، أن حمد بن خليفة، أمر بسحب جنسية شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، ومصادرة أمواله في قطر.

وتعتبر قبيلة آل مرة هي المشكلة لأغلبية سكان قطر، ولها تاريخ طويل من العلاقات الطيبة بالمملكة، خاصةً شيخها طالب بن لاهوم.

وأكدت المصادر أن تهمة شيخ القبيلة الأشهر في قطر، هي رفضه لأساليب تنظيم الحمدين.

وكان لطالب بن لاهوم بن شريم المري، موقف حاسم من الأزمة القطرية، حيث أكد في وقت سابق أن ما قام به النظام القطري أمر لا يقره العقل، وأن سوء العلاقات السعودية القطرية، بدأ منذ تولي الشيخ حمد إمارة الدوحة.

وكشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن “آل مرة” في قطر، تربطهم علاقة نسب ودم بالمملكة وقبائلها بشكل مباشر، موضحًا أن هناك ارتباطًا قويًّا منذ قديم الأزل من كل النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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