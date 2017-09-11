قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله
صحيفة المرصد : كشفت مصادر قطرية، أن حمد بن خليفة، أمر بسحب جنسية شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، ومصادرة أمواله في قطر.
وتعتبر قبيلة آل مرة هي المشكلة لأغلبية سكان قطر، ولها تاريخ طويل من العلاقات الطيبة بالمملكة، خاصةً شيخها طالب بن لاهوم.
وأكدت المصادر أن تهمة شيخ القبيلة الأشهر في قطر، هي رفضه لأساليب تنظيم الحمدين.
وكان لطالب بن لاهوم بن شريم المري، موقف حاسم من الأزمة القطرية، حيث أكد في وقت سابق أن ما قام به النظام القطري أمر لا يقره العقل، وأن سوء العلاقات السعودية القطرية، بدأ منذ تولي الشيخ حمد إمارة الدوحة.
وكشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن “آل مرة” في قطر، تربطهم علاقة نسب ودم بالمملكة وقبائلها بشكل مباشر، موضحًا أن هناك ارتباطًا قويًّا منذ قديم الأزل من كل النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
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التعليقات
الخروج على ولي الامر مايجوز ، كذا علمتونا ، ليش يطلع على ولي امره
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الشيخ راح فيها ههههه
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تكفون ياصبيان ال مره تكفون ياال مره شيخكم انهان وياشعب قطر عليها علي الخيل ضد الطغاه الضلمه الارهابيين سواتهم فيكم ياال مره والله ماصارت من سنين
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تكفون ياصبيان ال مره تكفون ياال مره شيخكم انهان وياشعب قطر عليها علي الخيل ضد الطغاه الضلمه الارهابيين سواتهم فيكم ياال مره والله ماصارت من سنين
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هذا الشيخ مو غريب عليا .. كأني شايفه في الحلقه الاخيره من المسلسل ..حق البدو
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اصبح حكام قطر يتخبطون في كل شيء.كأنهم دجاجه مذبوحه قامت تفرفر.وتناقز من حلاوة الروح.صدق المثل..جنت على نفسها براقش.
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يااآل مره اليس فيكم جساس ابن مره فيفعل بتميم كما فعل جساس بكليب حين طغى وتجبر ؟!!
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قطر دوله صغيره يحكمها عصابه ابو شوارب وعزمي وقناه الخنزيره
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39. تعليق مضحك. ***
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ناشد ال مره وثورة رجل واحد دون مالك من مات دون ماله وعرضه شهيد
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ليس بغريب على حمد الذي انقلب على والده فطبعه الخيانة
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فلسو بسبب المقاطعه فنهبو اموال شيخ آل مره
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يرفضون افعال حكومة قطر لانهم شرفاء القطريين رفضو دعم حكومتهم للاعداء ومنهم الحوثي ووصل اطلاق صواريخ باتجاة مكة المكرمة اطهر ارض وكذلك بقطر تعذيب والقبض على الحجاج وسجون سرية واسقاط جنسية القطريين
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اخرجو للشوارع ياشعب قطر بالذات آل مره وعصيان مدني
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50 من اسرته ومن قبيلته اسقطت جنسياتهم حسبي الله عليك وش الغريب سبق وان اسقط جنسية6000 قطري لكن قرب يومكم ياحكومة قطر ادعو عليهم بالذات منتصف الليل لانكم مظلومين
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الشهيد وهو شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فكيف بحمد زوج موزة بنهب اموال شيخ آل مرة وغيرهم من القطريين وين تروح من رب العالمين
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تعال ياشيخ ذراك تبشر بالخير
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الله يحفظك ياشيخ ال مرة طالب بن لاهوم وجميع ال مرة الشرفاء وكل قطري شريف رفض افعال الحمدين وتميم وموزة
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ودي اصدق بس قويه قويه؟؟؟؟؟؟
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تعال صديق انا يجبب جنسييه بانغله مافي مسكله
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فرصة ال مره والقبائل الأخرى لصنع التاريخ والامجاد والبطولات في وجه كل طاغي متجبر اذا كان الشيخ يهان أجل كيف يفعل بباقي افرادها
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قطر هذي مزرعه مو دوله اللي تسويه حكومة غطر مع شعبها ومع الدول العربيه تخبط سياسي وشغل مراهقين اتمنى من دول المقاطعة الاستمرار كما اطالب دول الخليج والعالم العربي الانضمام للمقاطعة.
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مااسهل سحب الجنسية لا حقوق ولامحاكمات هههههههه
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😂😂😂😂😂😂😂 عادي كل شخص يوالي البلاد التي تعجبه وبالمغابل ادوه الجنسيه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂جنسوه اين المشكله ياأصدقاء
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لايهمك ياشيخ اعنبر كل عيال المملكة عيال من عيالك والبعد عن حليف الفرس والاتراك والشبيحة اكبر غنيمه
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ت 22. قل تخيلت أفضل من حلمت. لأن الكذب حرام وجزاك الله خيرا.
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كل القبائل مع المملكة ولم يبقى من يؤيد ذميم***
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اقول الشق اكبر من الرقعة...
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حلمت انه عزمي بشارة بيجنس البنغالية والهنود في قطر وبيسحب الجنسيات عن القطريين
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يعم خلاص نظام الحكم معروف انا وزوجتي والطوفان من بعدي قتل تشريد اعتقالات سحب جنسية اي حد معادي نظام الحكم فى قطر بعدين ايه هي هدخلك الجنة ولا نار انفد بجلدك وتعال في مملكة الإنسانية ربنا يفرجها عليكوم
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شيخ قبيله عريقه وعزيزه بالجزيره العربيه وسيندم تنظيم الحمدين على ذلك كثير وسحب الجنسيه من هذا الشيخ بدايه نهايه حكم الحمدين وستروووون
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سحبوا الجنسية من شيخ ال مره واعطوها لعزمي بشاره هههه .. تخبطوا بسبب الازمه.
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عصيدان ت 1 ***
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قطر ,, يدير حكومتها ,, سفهاء ويعمهم الجهل وعدم التعليم وقلةالمعرفة.. تربة الاسرة الموزية ,, على الغدر واخيانة ,, وصحة العاهرات
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واللة لوان المرة يجتمعون سوف يمكنهم الانقلاب على الحمدين وزمرتة
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تذكرت دلة رسلان ههه
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*** ياتعليق 1
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يعطي امر لافراد القبيلة للانسحاب من جمع الجهات الرسمية والعسكرية ، هذا اذ كان شيخ قبيله صدق
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ت 1 الرجال مخابر ماهي مناظر ****
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الله يعوضك خير ربعك مهم مقصرين بيقطون لك في كم ناقه وشاه وخيمه وفلها وراء المجاهيم
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تعليق رقم 1 الله يشفيك ***
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طالب بن شريم سعودي ابا عن جد. وقطر منحته الجنسيه كما هو الحال مع الكثيرين من البدو المزدوجين الجنسيه
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تعليق 1 ياليت تسكت وتنطم
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احول وش هذا اسلوب ارعن
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القبايل هم سند الدولة مو الأتراك.
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قطر من نزول الى نزول.
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لا حول ولا قوة الا بالله
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