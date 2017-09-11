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قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله
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المرصد 54 5٬866 3 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت مصادر قطرية، أن حمد بن خليفة، أمر بسحب جنسية شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، ومصادرة أمواله في قطر.

وتعتبر قبيلة آل مرة هي المشكلة لأغلبية سكان قطر، ولها تاريخ طويل من العلاقات الطيبة بالمملكة، خاصةً شيخها طالب بن لاهوم.

وأكدت المصادر أن تهمة شيخ القبيلة الأشهر في قطر، هي رفضه لأساليب تنظيم الحمدين.

وكان لطالب بن لاهوم بن شريم المري، موقف حاسم من الأزمة القطرية، حيث أكد في وقت سابق أن ما قام به النظام القطري أمر لا يقره العقل، وأن سوء العلاقات السعودية القطرية، بدأ منذ تولي الشيخ حمد إمارة الدوحة.

وكشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن “آل مرة” في قطر، تربطهم علاقة نسب ودم بالمملكة وقبائلها بشكل مباشر، موضحًا أن هناك ارتباطًا قويًّا منذ قديم الأزل من كل النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 -
2017-09-12 02:06:08
الخروج على ولي الامر مايجوز ، كذا علمتونا ، ليش يطلع على ولي امره
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53 - تفكير عميق
2017-09-12 02:04:09
الشيخ راح فيها ههههه
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52 - سلمان القحطاني
2017-09-12 01:58:03
تكفون ياصبيان ال مره تكفون ياال مره شيخكم انهان وياشعب قطر عليها علي الخيل ضد الطغاه الضلمه الارهابيين سواتهم فيكم ياال مره والله ماصارت من سنين
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51 -
2017-09-12 01:56:02
تعليق مخالف
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50 - سلمان القحطاني
2017-09-12 01:55:55
تكفون ياصبيان ال مره تكفون ياال مره شيخكم انهان وياشعب قطر عليها علي الخيل ضد الطغاه الضلمه الارهابيين سواتهم فيكم ياال مره والله ماصارت من سنين
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49 - سمران
2017-09-12 01:49:50
هذا الشيخ مو غريب عليا .. كأني شايفه في الحلقه الاخيره من المسلسل ..حق البدو
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48 - ظامي اليل
2017-09-12 01:45:36
اصبح حكام قطر يتخبطون في كل شيء.كأنهم دجاجه مذبوحه قامت تفرفر.وتناقز من حلاوة الروح.صدق المثل..جنت على نفسها براقش.
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47 - مسمار
2017-09-12 01:38:21
يااآل مره اليس فيكم جساس ابن مره فيفعل بتميم كما فعل جساس بكليب حين طغى وتجبر ؟!!
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46 - جبل طويق
2017-09-12 01:27:39
قطر دوله صغيره يحكمها عصابه ابو شوارب وعزمي وقناه الخنزيره
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45 - ****
2017-09-12 01:23:36
تعليق مخالف
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44 -
2017-09-12 01:18:10
39. تعليق مضحك. ***
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43 - رايق
2017-09-12 01:17:43
تعليق مخالف
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42 - ****
2017-09-12 01:07:31
ناشد ال مره وثورة رجل واحد دون مالك من مات دون ماله وعرضه شهيد
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41 - طير شلوى
2017-09-12 00:56:10
تعليق مخالف
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40 - سنونو
2017-09-12 00:52:05
ليس بغريب على حمد الذي انقلب على والده فطبعه الخيانة
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 00:46:17
فلسو بسبب المقاطعه فنهبو اموال شيخ آل مره
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38 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 00:44:21
يرفضون افعال حكومة قطر لانهم شرفاء القطريين رفضو دعم حكومتهم للاعداء ومنهم الحوثي ووصل اطلاق صواريخ باتجاة مكة المكرمة اطهر ارض وكذلك بقطر تعذيب والقبض على الحجاج وسجون سرية واسقاط جنسية القطريين
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37 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 00:39:42
اخرجو للشوارع ياشعب قطر بالذات آل مره وعصيان مدني
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 00:37:33
50 من اسرته ومن قبيلته اسقطت جنسياتهم حسبي الله عليك وش الغريب سبق وان اسقط جنسية6000 قطري لكن قرب يومكم ياحكومة قطر ادعو عليهم بالذات منتصف الليل لانكم مظلومين
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35 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 00:34:57
الشهيد وهو شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فكيف بحمد زوج موزة بنهب اموال شيخ آل مرة وغيرهم من القطريين وين تروح من رب العالمين
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34 - سمو
2017-09-12 00:30:24
تعال ياشيخ ذراك تبشر بالخير
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33 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 00:29:59
الله يحفظك ياشيخ ال مرة طالب بن لاهوم وجميع ال مرة الشرفاء وكل قطري شريف رفض افعال الحمدين وتميم وموزة
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32 - اه يازمن
2017-09-12 00:29:40
ودي اصدق بس قويه قويه؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
31 - بنغالي
2017-09-12 00:28:12
تعال صديق انا يجبب جنسييه بانغله مافي مسكله
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
30 - ****
2017-09-12 00:26:19
فرصة ال مره والقبائل الأخرى لصنع التاريخ والامجاد والبطولات في وجه كل طاغي متجبر اذا كان الشيخ يهان أجل كيف يفعل بباقي افرادها
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29 - اللي غدر بأبوه ما فيه خير للناس.
2017-09-12 00:26:06
قطر هذي مزرعه مو دوله اللي تسويه حكومة غطر مع شعبها ومع الدول العربيه تخبط سياسي وشغل مراهقين اتمنى من دول المقاطعة الاستمرار كما اطالب دول الخليج والعالم العربي الانضمام للمقاطعة.
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28 - سعيد
2017-09-12 00:23:44
مااسهل سحب الجنسية لا حقوق ولامحاكمات هههههههه
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27 -
2017-09-12 00:23:11
😂😂😂😂😂😂😂 عادي كل شخص يوالي البلاد التي تعجبه وبالمغابل ادوه الجنسيه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂جنسوه اين المشكله ياأصدقاء
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
26 - --
2017-09-12 00:21:03
لايهمك ياشيخ اعنبر كل عيال المملكة عيال من عيالك والبعد عن حليف الفرس والاتراك والشبيحة اكبر غنيمه
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25 -
2017-09-12 00:18:29
ت 22. قل تخيلت أفضل من حلمت. لأن الكذب حرام وجزاك الله خيرا.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - --
2017-09-12 00:15:10
كل القبائل مع المملكة ولم يبقى من يؤيد ذميم***
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
23 - باب الشمال
2017-09-12 00:13:42
اقول الشق اكبر من الرقعة...
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 -
2017-09-12 00:13:18
حلمت انه عزمي بشارة بيجنس البنغالية والهنود في قطر وبيسحب الجنسيات عن القطريين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - مقيم بالسعودية
2017-09-12 00:09:56
يعم خلاص نظام الحكم معروف انا وزوجتي والطوفان من بعدي قتل تشريد اعتقالات سحب جنسية اي حد معادي نظام الحكم فى قطر بعدين ايه هي هدخلك الجنة ولا نار انفد بجلدك وتعال في مملكة الإنسانية ربنا يفرجها عليكوم
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20 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-12 00:09:11
شيخ قبيله عريقه وعزيزه بالجزيره العربيه وسيندم تنظيم الحمدين على ذلك كثير وسحب الجنسيه من هذا الشيخ بدايه نهايه حكم الحمدين وستروووون
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19 - احمد
2017-09-11 23:59:06
سحبوا الجنسية من شيخ ال مره واعطوها لعزمي بشاره هههه .. تخبطوا بسبب الازمه.
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18 - الكشاف
2017-09-11 23:58:00
عصيدان ت 1 ***
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17 -
2017-09-11 23:56:48
قطر ,, يدير حكومتها ,, سفهاء ويعمهم الجهل وعدم التعليم وقلةالمعرفة.. تربة الاسرة الموزية ,, على الغدر واخيانة ,, وصحة العاهرات
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16 - غانم الدوسري تويتر
2017-09-11 23:54:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - ابوفهد
2017-09-11 23:53:47
واللة لوان المرة يجتمعون سوف يمكنهم الانقلاب على الحمدين وزمرتة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
14 -
2017-09-11 23:52:35
تذكرت دلة رسلان ههه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
13 -
2017-09-11 23:52:26
*** ياتعليق 1
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - اذا كان شيخ صديق
2017-09-11 23:52:05
يعطي امر لافراد القبيلة للانسحاب من جمع الجهات الرسمية والعسكرية ، هذا اذ كان شيخ قبيله صدق
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11 - الكشاف
2017-09-11 23:50:15
ت 1 الرجال مخابر ماهي مناظر ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 -
2017-09-11 23:49:35
الله يعوضك خير ربعك مهم مقصرين بيقطون لك في كم ناقه وشاه وخيمه وفلها وراء المجاهيم
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
9 - الله يرزق من يشاء
2017-09-11 23:49:29
تعليق رقم 1 الله يشفيك ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - عبدالرحمن
2017-09-11 23:49:07
طالب بن شريم سعودي ابا عن جد. وقطر منحته الجنسيه كما هو الحال مع الكثيرين من البدو المزدوجين الجنسيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - خلاص فكونا من قطر
2017-09-11 23:48:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - خالد
2017-09-11 23:47:46
تعليق 1 ياليت تسكت وتنطم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
5 - زاير جديد2
2017-09-11 23:45:23
احول وش هذا اسلوب ارعن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - خالد
2017-09-11 23:45:08
القبايل هم سند الدولة مو الأتراك.
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
3 - خالد
2017-09-11 23:43:16
قطر من نزول الى نزول.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - الحق
2017-09-11 23:41:43
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - عصيدان
2017-09-11 23:40:15
تعليق مخالف
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