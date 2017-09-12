تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

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صحيفة المرصد: قدم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ 30 ألف ريال لكل لاعب بالنادي الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال آل الشيخ “هذا النهج للهيئة العامة للرياضة سيكون تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز في الألعاب والمشاركات كافة”.

وقدم آل الشيخ التهاني للنادي الأزرق، مشيدا بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه الفريق في مباراته أمام العين الإماراتي، معربا عن ثقته الكبيرة في مواصلة الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية. متمنيا التوفيق للأهلي أمام بيروزي الإيراني.

ودعا آل الشيخ الرياضيين ووسائل الاعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بانتمائاتهم لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز.

وأعرب آل الشيخ عن أمنيته في تحقيق المزيد من الانتصارات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.