تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين
صحيفة المرصد: قدم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ 30 ألف ريال لكل لاعب بالنادي الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال آل الشيخ “هذا النهج للهيئة العامة للرياضة سيكون تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز في الألعاب والمشاركات كافة”.
وقدم آل الشيخ التهاني للنادي الأزرق، مشيدا بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه الفريق في مباراته أمام العين الإماراتي، معربا عن ثقته الكبيرة في مواصلة الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية. متمنيا التوفيق للأهلي أمام بيروزي الإيراني.
ودعا آل الشيخ الرياضيين ووسائل الاعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بانتمائاتهم لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز.
وأعرب آل الشيخ عن أمنيته في تحقيق المزيد من الانتصارات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.
التعليقات
هالادمي ما بلعته
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فيه ناس تحتاج تسديد ايجار السكن له ولاسرته حظ من اعطاه الله وفرج كربة محتاج او محتاجه لمن يبتغي ماعند الله
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تعليق 30 .. الله يبارك فيك ويرزقك من حيث لاتحتسب.. ويفرجها على كل محتاج
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((( حسبنا الله ونعم الوكيل )))
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تعليق 14 الله يفرج كربتك وكل مسلم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له
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حاول تذكر ايتام والأمل شهداء الحد الجنوبي ورجال الأمن الذين قدموا أرواحهم من أجل أن تنام قريرالعين. هنا الأجر والثواب والتشجيع.
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تشجيع مقبول جدا
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بشرى خير ... ويستاهل الملكي .. وان شاء الله تكون الاسيويه سعودية هلاليه
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فيه خطأ فالمقال كاتبين النادي الاهلي والصحيح الهلال
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ت 13. ليس كل مواطن يجيد التجاره. وإلا لوجدت جميع الشعب تجار.ولو حصل ذلك من سيدير الوظائف الحكومية. فكر شوي. وشكراً
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الحين جايبينك تسعى لرفعة الرياضة السعودية وخدمتها وإلا لإنفاق ميزانية الهيئة على لا عبين هم في الأصل مليونيرات..ومتهم محتاجين فلوس الدولة.وناديهم أكثر ثراء من ريال مدريد..ليتك قسمتها على المحتاجين
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15// اووووه صح ..احنا نعض في الملعب بالاربعات والخمسات 😜
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ياعالمي فوق حلق فوق
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أسأل الله أن يفرج كرب كل مسلم ضاقت به الأرض وان ييسر أمره ويرزقه من حيث لاتحتسب اسال الله من يبذر أموال المسلمين بغير وجه حق أن يضيقها عليه
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كفو ياعالمي **
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*** والكسبان اللاعب
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دايم النصراويين سباقين بصدقاتهم على الهلالين بس الهلاليين الله يهديهم يعضو اليد الي تمدلهم
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يشهد الله اني محتاج 40الف ريال والا .. رحت فيها.. اللهم لك الحمد على كل شي
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6 الله يرزق الخلق يرزق الطير بالسماء ياخي قوم وبيع اي شي فواكه خضار اي عمل المهم***
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*** الي نعرفه الاتحاد عليه التزامات بالملايين😶
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يستاهل الزعماء لااااافضل لاحد 😁
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كفو كفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ
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ت 6. نواف الله ييسر امرك ويرزقك من حيث لاتحتسب اللهم ارزق اخوي نواف المنزل الحلال. ويسر امره. وفكها يارب العالمين. من الاجار.
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الفقراويه***
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اول قراراته كانت للزعيم 😇كذا نجبر الكل ع الاحترام صح ؟؟***
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انا افكر بالاجار مدري من فين اجيبه شهر محرم لازم ادفع اه الله يسرها ليتني لاعب أرزاق
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**... رغم فقروايتك وكلام في التوتير عن الزعيم ... .. والفضل للهلال الابطال ولا فضل لك
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اللي يمثل الوطن هناك بالحد الجنوبي.
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وحافظ القرآن 500 ريال.
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والله مايثمر فيهم
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