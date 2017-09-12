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الرئيسية / مصدر مسؤول: المقبوض عليهم تعاونوا مع أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية وسبق إيقاف بعضهم

مصدر مسؤول: المقبوض عليهم تعاونوا مع أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية وسبق إيقاف بعضهم

مصدر مسؤول: المقبوض عليهم تعاونوا مع أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية وسبق إيقاف بعضهم
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المرصد 28 2٬226 1 ساعة

صحيفة المرصد : صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.

وكشف مصدر أن هذه المجموعة لها تاريخ طويل في التواصل والاسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية ، وكذلك ساهمت في التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة تشارك بصفة مستمرة في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة ، ولهم نشاط في استقطاب وتجنيد الشباب من الشباب في نشاطات معادية ، ويرتبطونبدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات معادية للمملكة.

كما أكد المصدر  أن هذه المجموعة سبق إيقافهم والتنبيه عليهم بإيقاف أنشطتهم العدائية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - ابوفهد
2017-09-12 02:10:40
المفروض من حكومتنا الضرب بيد من حديد شغل السيف الاملح
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27 - ابوفهد
2017-09-12 02:07:00
22 العودة والمالكي والقرني كلهم اعضاء في حزب النهظة الذي مديرة الصهيوني عزمي بشارة
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26 - Ana wbas
2017-09-12 02:05:09
اللهم احفظ وطننا من كيد الكائدين وعبث العابثين واحفظ قادتنا خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده الأمين ورجال امننا وجنودنا البواسل علي الثغور من كل شر ومكروه دام عزك ياوطن تحت راية التوحيد
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25 - ابوفهد
2017-09-12 02:04:30
اللة يعز ك يوطني اضرب بيد من حديد من يفكر هز عرشك
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24 -
2017-09-12 02:02:51
اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن ....
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23 - مغادر
2017-09-12 02:01:13
لابد من اقفال شعبة المناصحه التابع لأمن الدوله وتشغيل سيف الملك فهد رحمه الله
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22 -
2017-09-12 02:00:08
يعني العوده والقرني والعمري والمالكي من ضمن الخليه ؟؟؟ هذا اللي فهمناه من الخبر ... وبعدين وين داعش اللي في الخبر الأول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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21 - يوسف العنزي
2017-09-12 01:52:38
اللهم احفظ وطننا دام عزك ياوطن اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واطال الله في عمره ذخر لهذه البلاد الطاهره واولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان
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20 - BBC ---bbc
2017-09-12 01:51:09
تعليق 15 انت راس الحية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,351 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-12 01:49:48
الخلية الاخبارية سبق وأن تم ايقاف بعضهم والتنبيه عليهم بايقاف أنشطتهم العدائية.
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
( عدد التعليقات 28,351 )
18 - قلم الحقيقه
2017-09-12 01:43:49
وطنا له علينا دين ون جاء موعده نوفيه **** بالأيدي حافظينه مثل حفظ القلب بضلوعه. شاعر الوطن خلف بن هذال.
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17 -
2017-09-12 01:43:32
ها انا والله مو فاهم أي حاجه
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16 - NHA
2017-09-12 01:42:07
اكثر من دعم الاخوان وتبناهم خلال فترة من الفترات هي الولايات المتحدة الأمريكية في عهد أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال الأزمة المصرية
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( عدد التعليقات 28,351 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-12 01:39:57
قلم الحقيقه في خدمة حكومته الرشيدة . جندي من جنودها المخلصين لها الأبرار. لم نتحدث عن هؤلاء الدعاة الأخوان وأتباعهم وخطرهم ضد بلادنا من فراغ وانما لنا وطن يستحق أن نقف معه دفاعآ عن ترابه الطاهر.
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14 -
2017-09-12 01:39:21
يا ناس الشعب فيه مشكلة فكر عميقه يتبعون جهات استخباريه خارجيه طيب وش دخل الدواعش !
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13 - ابوعبدالله
2017-09-12 01:37:27
اللهم احمى بلدنا من كل شر....***
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12 -
2017-09-12 01:35:28
هناك أشخاص يعتقدون بوجود أسيادهم يعيشون وبدون وجود أسيادهم لا يعيشون ونسو الله سبحانه وتعالى قال تعالى:(ومامن دابة في الأرض إلى على الله رزقها)صدق الله العظيم
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( عدد التعليقات 28,351 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-12 01:33:58
هؤلاء من الأخوان السعوديين الارهابيين ومن كبار دعاتهم داخل المملكة ومن ضمنهم اثنان أدخلتهم حكومتنا سجونها مؤخرآ وغيرهم سيتم الاعلان عنهم قريبآ.تحذيراتنا في الحد من خطرهم يترجم اليوم على أرض الواقع.
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10 -
2017-09-12 01:33:26
يابرق خرم يقولون أنهم يتبعون أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية (يعني ليسو خوارج ولا دواعش))***
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9 - [email protected]
2017-09-12 01:31:07
اللهم احفظ بلادك بلاد الحرمين من شر الفتن ووفق ولاة أمرها لكل خير .. حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - قوندا
2017-09-12 01:26:49
الحمد لله وحده والشكر والمنه هذولا الدواعش نبتة ابليس لابد من ايقافهم اما العوده لجادة الحق والدين الذي جاء به رسول الله من رب العالمين الدين السمح الطاهر دين الرحمه وليس املاءات ايران الي يتبعون
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7 - سعودية وافتخر
2017-09-12 01:26:48
لايكون واحد منهم الي اعتقل قبل يومين 🤔
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6 -
2017-09-12 01:24:15
طيب يا الربع توكم قايلين أنهم دواعش!!!!!
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5 -
2017-09-12 01:23:38
قبل شوي قايلين أنهم دواعش ههههه يمكن يقبضون على شيعي ويقولون هذا داعشي هههه
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4 - الزهراني
2017-09-12 01:23:00
الله يردكيدهم في نحورهم وأن يحمي المملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها من كل شر
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3 - المهااااا
2017-09-12 01:20:43
جهات استخبارتيه( (الفرس الروافض وقطرائيل)) الله يرد كيدهم لنحورهم ويشغلهم بأنفسهم.، المفروض دولتنا تعاملهم بالمثل وتدعم القوى المعارضة لهم ماليا واستخباراتيا
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2 - ساهر 2017
2017-09-12 01:16:31
لايكون خنبوقه معاهم
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( عدد التعليقات 28,570 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-12 01:16:19
(((((((( الخيانة تجري في دمائهم .................لاعهود لهم ولاذمم ...... قلنا اقتلوا الخوارج ..... بلا هوادة ولارحمة .....اضربوهم بكل قوة ان شرهم عظيم ))))))
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

ناخذ ونعمل بالأسباب اللي تجلب الأمن بعد الله وهو وجود ولاة امرنا فيأتي معهم جنود...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 3 ،، خيانة أذناب اخونجية...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 1 ،، خيانة جماعة الاخوان...
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

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