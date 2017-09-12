مصدر مسؤول: المقبوض عليهم تعاونوا مع أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية وسبق إيقاف بعضهم

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صحيفة المرصد : صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.

وكشف مصدر أن هذه المجموعة لها تاريخ طويل في التواصل والاسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية ، وكذلك ساهمت في التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة تشارك بصفة مستمرة في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة ، ولهم نشاط في استقطاب وتجنيد الشباب من الشباب في نشاطات معادية ، ويرتبطونبدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات معادية للمملكة.

كما أكد المصدر أن هذه المجموعة سبق إيقافهم والتنبيه عليهم بإيقاف أنشطتهم العدائية.

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