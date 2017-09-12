مصدر مسؤول: المقبوض عليهم تعاونوا مع أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية وسبق إيقاف بعضهم
صحيفة المرصد : صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.
وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.
وكشف مصدر أن هذه المجموعة لها تاريخ طويل في التواصل والاسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية ، وكذلك ساهمت في التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه.
وأضاف المصدر أن هذه المجموعة تشارك بصفة مستمرة في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة ، ولهم نشاط في استقطاب وتجنيد الشباب من الشباب في نشاطات معادية ، ويرتبطونبدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات معادية للمملكة.
كما أكد المصدر أن هذه المجموعة سبق إيقافهم والتنبيه عليهم بإيقاف أنشطتهم العدائية.
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التعليقات
المفروض من حكومتنا الضرب بيد من حديد شغل السيف الاملح
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22 العودة والمالكي والقرني كلهم اعضاء في حزب النهظة الذي مديرة الصهيوني عزمي بشارة
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اللهم احفظ وطننا من كيد الكائدين وعبث العابثين واحفظ قادتنا خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده الأمين ورجال امننا وجنودنا البواسل علي الثغور من كل شر ومكروه دام عزك ياوطن تحت راية التوحيد
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اللة يعز ك يوطني اضرب بيد من حديد من يفكر هز عرشك
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اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن ....
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لابد من اقفال شعبة المناصحه التابع لأمن الدوله وتشغيل سيف الملك فهد رحمه الله
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يعني العوده والقرني والعمري والمالكي من ضمن الخليه ؟؟؟ هذا اللي فهمناه من الخبر ... وبعدين وين داعش اللي في الخبر الأول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اللهم احفظ وطننا دام عزك ياوطن اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واطال الله في عمره ذخر لهذه البلاد الطاهره واولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان
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تعليق 15 انت راس الحية
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الخلية الاخبارية سبق وأن تم ايقاف بعضهم والتنبيه عليهم بايقاف أنشطتهم العدائية.
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وطنا له علينا دين ون جاء موعده نوفيه **** بالأيدي حافظينه مثل حفظ القلب بضلوعه. شاعر الوطن خلف بن هذال.
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ها انا والله مو فاهم أي حاجه
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اكثر من دعم الاخوان وتبناهم خلال فترة من الفترات هي الولايات المتحدة الأمريكية في عهد أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال الأزمة المصرية
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قلم الحقيقه في خدمة حكومته الرشيدة . جندي من جنودها المخلصين لها الأبرار. لم نتحدث عن هؤلاء الدعاة الأخوان وأتباعهم وخطرهم ضد بلادنا من فراغ وانما لنا وطن يستحق أن نقف معه دفاعآ عن ترابه الطاهر.
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يا ناس الشعب فيه مشكلة فكر عميقه يتبعون جهات استخباريه خارجيه طيب وش دخل الدواعش !
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اللهم احمى بلدنا من كل شر....***
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هناك أشخاص يعتقدون بوجود أسيادهم يعيشون وبدون وجود أسيادهم لا يعيشون ونسو الله سبحانه وتعالى قال تعالى:(ومامن دابة في الأرض إلى على الله رزقها)صدق الله العظيم
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هؤلاء من الأخوان السعوديين الارهابيين ومن كبار دعاتهم داخل المملكة ومن ضمنهم اثنان أدخلتهم حكومتنا سجونها مؤخرآ وغيرهم سيتم الاعلان عنهم قريبآ.تحذيراتنا في الحد من خطرهم يترجم اليوم على أرض الواقع.
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يابرق خرم يقولون أنهم يتبعون أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية (يعني ليسو خوارج ولا دواعش))***
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اللهم احفظ بلادك بلاد الحرمين من شر الفتن ووفق ولاة أمرها لكل خير .. حسبنا الله ونعم الوكيل
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الحمد لله وحده والشكر والمنه هذولا الدواعش نبتة ابليس لابد من ايقافهم اما العوده لجادة الحق والدين الذي جاء به رسول الله من رب العالمين الدين السمح الطاهر دين الرحمه وليس املاءات ايران الي يتبعون
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لايكون واحد منهم الي اعتقل قبل يومين 🤔
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طيب يا الربع توكم قايلين أنهم دواعش!!!!!
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قبل شوي قايلين أنهم دواعش ههههه يمكن يقبضون على شيعي ويقولون هذا داعشي هههه
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الله يردكيدهم في نحورهم وأن يحمي المملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها من كل شر
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جهات استخبارتيه( (الفرس الروافض وقطرائيل)) الله يرد كيدهم لنحورهم ويشغلهم بأنفسهم.، المفروض دولتنا تعاملهم بالمثل وتدعم القوى المعارضة لهم ماليا واستخباراتيا
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لايكون خنبوقه معاهم
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(((((((( الخيانة تجري في دمائهم .................لاعهود لهم ولاذمم ...... قلنا اقتلوا الخوارج ..... بلا هوادة ولارحمة .....اضربوهم بكل قوة ان شرهم عظيم ))))))
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