وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

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صحيفة المرصد: قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إن إسرائيل مستعدة لأن تقوم بما “يجب القيام به” في سوريا، وكشفت عما يجب أن يفعله بشار لكي يبقى على قيد الحياة.

واعتبرت الوزيرة، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، أمس الاثنين، أن مصلحة “بشار النعجة” واضحة، إذا أراد البقاء على قيد الحياة، وهي تكمن في “إبقاء إيران في الخارج”.

وأضافت: “على إسرائيل أن تضغط على القوى الدولية، لكي لا تسمح لإيران (بتعزيز وجودها العسكري في سوريا)، وفي حال عدم استجابة القوى الدولية، فيجب على الدولة اليهودية أن تقوم بما يجب القيام به”.

وعبرت شاكيد عن أملها في ألا تسمح الدول الكبرى بتطور الأحداث بهذا الطريق، مشددة على أن الوجود الإيراني في سوريا قد يصبح “سيئا جدا”، وأن إسرائيل لن توافق على ذلك.

وتوجهت الوزيرة إلى كافة الأطياف المدعومة من قبل إيران في المنطقة، بتحذير من العواقب المترتبة على محاولات “مد جسر شيعي من طهران حتى الحدود السورية مع إسرائيل”.