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وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!
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المرصد 27 3٬196 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إن إسرائيل مستعدة لأن تقوم بما “يجب القيام به” في سوريا، وكشفت عما يجب أن يفعله بشار لكي يبقى على قيد الحياة.

واعتبرت الوزيرة، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، أمس الاثنين، أن مصلحة “بشار النعجة” واضحة، إذا أراد البقاء على قيد الحياة، وهي تكمن في “إبقاء إيران في الخارج”.

وأضافت: “على إسرائيل أن تضغط على القوى الدولية، لكي لا تسمح لإيران (بتعزيز وجودها العسكري في سوريا)، وفي حال عدم استجابة القوى الدولية، فيجب على الدولة اليهودية أن تقوم بما يجب القيام به”.

وعبرت شاكيد عن أملها في ألا تسمح الدول الكبرى بتطور الأحداث بهذا الطريق، مشددة على أن الوجود الإيراني في سوريا قد يصبح “سيئا جدا”، وأن إسرائيل لن توافق على ذلك.

وتوجهت الوزيرة إلى كافة الأطياف المدعومة من قبل إيران في المنطقة، بتحذير من العواقب المترتبة على محاولات “مد جسر شيعي من طهران حتى الحدود السورية مع إسرائيل”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - ↩ابو شدا↪
2017-09-12 06:45:46
كلكم في خندق واحد شبعنا من كذبكم.
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26 - مسلم غيور
2017-09-12 06:28:00
هذي لعبه اسمها تصالحو معي يالعرب على حساب ايران
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25 - متأمل
2017-09-12 06:16:22
لن تجد إسرائيل أفضل حارس لها من بشار وقد حموه سابقا وحاضرا ومستقبلا .. ودخول إيران سوريا بضوء عشبي من إسرائيل لخلخلة البنية السكانية والعقدية .. وهذا الكلام لإرضاء أطراف في القضية . آه يا لعوبة
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24 - روميو
2017-09-12 06:13:27
اضربوا ودمروا في سوريا لن يعملكم شي ابوطويله مرجلته على الشعب المظلوم
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23 - مسمار
2017-09-12 05:55:36
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم!!هذا قول الحق تبارك وتعالى يعنى حتى لو خرجت ايران لن يرضيكم الا ان يكون العرب هودا.
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22 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-12 05:55:33
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فأنهم اسباب نكبت وذل وانحدار امتنا
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21 - استغفر الله العظيم
2017-09-12 05:55:30
تـ 15.. قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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20 - استغفر الله العظيم
2017-09-12 05:53:57
تـ 10..تـ 11..تـ 14..قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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19 - شجاع
2017-09-12 05:51:24
ومن يكن الغرابُ له دليلاً يمر به على جيف الكلابِ ان الصهاينة المعتدين هم من قاموا بصنع ودعم وزرع جمهورية التدمير والافساد في المنطقة لزعزعة امن دول الشرق الاوسط للوصول لما نراة اليوم من قتل وتدمير
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18 - ؟؟؟
2017-09-12 05:46:42
ت10 طيب الدرة المصونة المحجبة الحلوى المغلفة من ياخذها ؟؟؟
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17 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-12 05:44:10
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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16 -
2017-09-12 05:42:58
بصراحه بصراحه ...... غرزت في الصفحه يا أيليت شاكيد
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15 -
2017-09-12 05:42:14
رح احط صورتك هذه خلفية وثيم للابتوب والجوال ... طبعا بعد اذنك ياطويلة العمر أيليت شاكيد
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14 -
2017-09-12 05:38:55
لا اله الا الله محمدا رسول الله .... الواحد يجي من الصلاة يلاقي صور ... تتعب . انا لله وانا اليه لراجعون .. ولاحول ولا قوة الا بالله
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13 -
2017-09-12 05:37:35
أيليت شاكيد .......***........ من جد والله حلوه .... ووزيرة عدل ... اكيد رح تكونين منصفه ياضيلة القاضيه سابقا ووزيرة العدل حاليا
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12 - بكررر
2017-09-12 05:35:18
ههههه اصلا كلكم واحد بدون مسرحيه جديده ههه
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11 -
2017-09-12 05:35:16
يالله صباح خير ..... وش هالصاروخ الاسرئيلي .
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10 -
2017-09-12 05:31:47
بس والله صاروخ اذا منتي معرسه . هل تقبيلين بي عريسا وبعلا لكي وخلينا من النجعه فشار . ويجوز الزواج من الكتابيه وانتي اكيد من اهل الكتاب قولي تم والماذون والفرح والصاله على ترامب ادخل بمجهودي انا
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9 -
2017-09-12 05:11:24
الواضح لكل ذي لب ان هناك مخطط من الوزن الثقيل يحاك ضد الاوطان العربيه وكلام هذه الوزيره مجرد غطاء لاشياء اخرى وليس صحيح ماتقوله عن ايران فالواقع يقول عكس كلامها فهم اعدا في العلن فقط اما سرآ فاصحاب
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8 -
2017-09-12 04:59:50
ت5 حتى الحريم صار لهم راي وتحليلات سياسيه...نعم المراة لها راي ومن حقها تعبر عن رايها في كل امور الحياة حالها حال الرجل ليش هالنظرة الدونية للمراة ليش تحتقر المراة أليست هي الام اللي انجبتك وربتك؟
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7 - انـــــــــــا
2017-09-12 04:55:15
اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
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6 - بوزهراء القطيفي
2017-09-12 04:53:28
هل صدقتوا هاالأسطوانه المشروخة اليهود هم من صنعوا الروافض الأماميه الأنثى عشريه وهم من يدللونهم في كل شئ فسبحان الله مهما الثعبان غير جلده فهو يبغى ثعبان سام غدار
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5 -
2017-09-12 04:48:51
والله ياخي عيب ..... حتى الحريم صار لهم راي وتحليلات سياسيه ....هزلة
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4 - قمر
2017-09-12 04:44:50
ارتحتو ياشيعهه سوريا كثرت سكااكينها لكن الله اكبر
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3 - ذكريات الورد
2017-09-12 04:40:53
يحب على اسرائيل ان تضرب ايران وبشار النعجة بيد من فولاذ
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2 - سلمان البقمي
2017-09-12 04:40:16
تحالفوا اليهود والروافض والنصيريين والمرتزقة على أهل السنة والجماعة.. يعني نصدق مثل هالتصريحات..!! طوال التاريخ لم يطعن الأمة الإسلامية في ظهرها غير الروافض مطايا أعداء الإسلام.. ولم يخدم اليهود غيرهم
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1 - اول مره
2017-09-12 04:37:01
اول مره في حياتي اوافق على هالكلام
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آخر تعليق
بواسطة :

هذه فرصة المنافقين وبنو علمان ولبرال أهلكهم الله للشماتة ....
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

🎶 نيمرا و بلاش دموع 🎶...
بواسطة : loving liberal

ياالشعيبي المدارس وضعت من اجل العلم حتى يعود نفعه على طالب العلم والدوله ومن ينك...
بواسطة :

تعليق 69 - ابوخالد - الرياض (قينان رمز لك ولأمثالك من الفاشلين فهو بشهادة طلابه...
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