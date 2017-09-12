وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!
صحيفة المرصد: قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إن إسرائيل مستعدة لأن تقوم بما “يجب القيام به” في سوريا، وكشفت عما يجب أن يفعله بشار لكي يبقى على قيد الحياة.
واعتبرت الوزيرة، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، أمس الاثنين، أن مصلحة “بشار النعجة” واضحة، إذا أراد البقاء على قيد الحياة، وهي تكمن في “إبقاء إيران في الخارج”.
وأضافت: “على إسرائيل أن تضغط على القوى الدولية، لكي لا تسمح لإيران (بتعزيز وجودها العسكري في سوريا)، وفي حال عدم استجابة القوى الدولية، فيجب على الدولة اليهودية أن تقوم بما يجب القيام به”.
وعبرت شاكيد عن أملها في ألا تسمح الدول الكبرى بتطور الأحداث بهذا الطريق، مشددة على أن الوجود الإيراني في سوريا قد يصبح “سيئا جدا”، وأن إسرائيل لن توافق على ذلك.
وتوجهت الوزيرة إلى كافة الأطياف المدعومة من قبل إيران في المنطقة، بتحذير من العواقب المترتبة على محاولات “مد جسر شيعي من طهران حتى الحدود السورية مع إسرائيل”.
التعليقات
كلكم في خندق واحد شبعنا من كذبكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذي لعبه اسمها تصالحو معي يالعرب على حساب ايران
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لن تجد إسرائيل أفضل حارس لها من بشار وقد حموه سابقا وحاضرا ومستقبلا .. ودخول إيران سوريا بضوء عشبي من إسرائيل لخلخلة البنية السكانية والعقدية .. وهذا الكلام لإرضاء أطراف في القضية . آه يا لعوبة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اضربوا ودمروا في سوريا لن يعملكم شي ابوطويله مرجلته على الشعب المظلوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم!!هذا قول الحق تبارك وتعالى يعنى حتى لو خرجت ايران لن يرضيكم الا ان يكون العرب هودا.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فأنهم اسباب نكبت وذل وانحدار امتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تـ 15.. قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تـ 10..تـ 11..تـ 14..قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومن يكن الغرابُ له دليلاً يمر به على جيف الكلابِ ان الصهاينة المعتدين هم من قاموا بصنع ودعم وزرع جمهورية التدمير والافساد في المنطقة لزعزعة امن دول الشرق الاوسط للوصول لما نراة اليوم من قتل وتدمير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت10 طيب الدرة المصونة المحجبة الحلوى المغلفة من ياخذها ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بصراحه بصراحه ...... غرزت في الصفحه يا أيليت شاكيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رح احط صورتك هذه خلفية وثيم للابتوب والجوال ... طبعا بعد اذنك ياطويلة العمر أيليت شاكيد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا اله الا الله محمدا رسول الله .... الواحد يجي من الصلاة يلاقي صور ... تتعب . انا لله وانا اليه لراجعون .. ولاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أيليت شاكيد .......***........ من جد والله حلوه .... ووزيرة عدل ... اكيد رح تكونين منصفه ياضيلة القاضيه سابقا ووزيرة العدل حاليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههه اصلا كلكم واحد بدون مسرحيه جديده ههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يالله صباح خير ..... وش هالصاروخ الاسرئيلي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بس والله صاروخ اذا منتي معرسه . هل تقبيلين بي عريسا وبعلا لكي وخلينا من النجعه فشار . ويجوز الزواج من الكتابيه وانتي اكيد من اهل الكتاب قولي تم والماذون والفرح والصاله على ترامب ادخل بمجهودي انا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الواضح لكل ذي لب ان هناك مخطط من الوزن الثقيل يحاك ضد الاوطان العربيه وكلام هذه الوزيره مجرد غطاء لاشياء اخرى وليس صحيح ماتقوله عن ايران فالواقع يقول عكس كلامها فهم اعدا في العلن فقط اما سرآ فاصحاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت5 حتى الحريم صار لهم راي وتحليلات سياسيه...نعم المراة لها راي ومن حقها تعبر عن رايها في كل امور الحياة حالها حال الرجل ليش هالنظرة الدونية للمراة ليش تحتقر المراة أليست هي الام اللي انجبتك وربتك؟
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هل صدقتوا هاالأسطوانه المشروخة اليهود هم من صنعوا الروافض الأماميه الأنثى عشريه وهم من يدللونهم في كل شئ فسبحان الله مهما الثعبان غير جلده فهو يبغى ثعبان سام غدار
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
والله ياخي عيب ..... حتى الحريم صار لهم راي وتحليلات سياسيه ....هزلة
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
ارتحتو ياشيعهه سوريا كثرت سكااكينها لكن الله اكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يحب على اسرائيل ان تضرب ايران وبشار النعجة بيد من فولاذ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تحالفوا اليهود والروافض والنصيريين والمرتزقة على أهل السنة والجماعة.. يعني نصدق مثل هالتصريحات..!! طوال التاريخ لم يطعن الأمة الإسلامية في ظهرها غير الروافض مطايا أعداء الإسلام.. ولم يخدم اليهود غيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
اول مره في حياتي اوافق على هالكلام
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
أضف تعليق