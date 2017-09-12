رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “السريحي”: هل يحاسب الصامتون على صمتهم!

“السريحي”: هل يحاسب الصامتون على صمتهم!

“السريحي”: هل يحاسب الصامتون على صمتهم!
حجم الخط A A A
المرصد 66 3٬104 3 ساعات

صحيفة المرصد: سلط الكاتب سعيد السريحي الضوء على واقعة مساءلة بعض الدعاة والمحسوبين على الدعوة مؤخرًا، خاصة بعدما لجأوا للصمت وسلبية الموقف من القضايا الوطنية الراهنة.

هل يُحاسب الصامتون على صمتهم.

وأجاب “السريحي” في مقال له “هل يُحاسب الصامتون على صمتهم”، بـ “عكاظ”، على تساءل بعض المواطنين عما إذا كانت حالة الصمت التي لجأوا إليها هؤلاء الدعاة يمكن لها أن تعد جرما يحاسبون عليه، قائلًا: ما تردده مواقع التواصل وتلوكه الألسنة وهٌم لا يقوم إلا في أنفس من يجهل تاريخ أولئك الذين التزموا الصمت وادعوا الحياد.
وأردف: كما لا يقوم إلا في أنفس من يدافعون عن أولئك الدعاة وأشباه الدعاة عند تعرضهم للمساءلة بالحق وبالباطل وكأنما هم فوق المساءلة والمحاسبة.

رسالة لهؤلاء الصامتون.

ووجه “السريحي” رسالة قوية لهؤلاء الصامتون قائلًا: ويعلم أولئك الذين ركنوا إلى الصمت وتظاهروا بالحياد في موقف وطني يتعلق به أمن بلادنا واستقرارها في ضوء ما تكشفت عنه المؤامرات التي كانت تحوكها الجماعات الإخونجية وترعاها دول كنا نعتبرها دولا شقيقة وصديقة، يعلمون أن الوطن في غنى عن أصواتهم التي كانت تلعلع من فوق المنابر بمناسبة وبغير مناسبة.

المسألة ليست مسألة الصمت.
وشدد “السريحي” أن المسألة ليست مسألة الصمت، وما ارتكبوه ليس مجرد النأي بأنفسهم عن هذا الموقف الذي تفرضه المواطنة عليهم، ذلك أن لهم تاريخا يمتد عقودا لم تكن فيه أجندتهم تختلف عن أجندة حزب الإخوان المسلمين ولم تكن دعوتهم تختلف عن دعوة منظري تلك الجماعة التي تكشفت الحقائق عن دورها الإرهابي المتآمر ضد الوطن الذي نشأت فيه وكل وطن امتدت إليه أذرعها المعلنة والخفية.

قد آن الأوان.

وأضاف “السريحي”: إذا كان قد آن الأوان لمساءلة أولئك الذين لم تكن تبرأ خطبهم من التحريض على جهاد ذهب ضحيته الكثيرون من أبناء الوطن بينما ظلوا هم وأبناؤهم في مأمن من ذلك الجهاد الذي دعوا إليه، ولم تكن خطبهم تبرأ كذلك من الوقوف ضد كل ما يمكن أن يقود المجتمع للانخراط في الحضارة والتنمية والحداث.
واختتم “السريحي” مقاله بقوله: إذا كان قد آن الأوان لمحاسبة أولئك فإنما هم يحاسبون ويساءلون عما قالوه وفعلوه خلال عقود من الزمن وليس عن صمتهم الذي لم يكن يضير الوطن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 - فهد12
2017-09-12 08:50:14
مرسي حسنته الوحيدة بانه فضح لنااخونج الداخل فهم لم يكتفوا بالخطب والتغريداد بل هاجروااليه ليشاركوا في الافراح ولكن الله سلط على اخونج مصرالسيسي حفظه الله ومع هذاالمجرمون لم يحاسبهم احدا.ابان جاءالحساب
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
65 - عبدالله
2017-09-12 08:49:48
الله يرحم مزنه !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - الشمالي الجنوبي
2017-09-12 08:40:11
لا فض فوك ... الكل يريد محاسبتهم وكشفهم أمام الجميع ... وعدم احتوائهم بعد ذلك بل جعلهم عبرة لغيرهم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
63 - 👁
2017-09-12 08:39:09
فعلا لم نسمع ولا احد منهم يلوذ عن الوطن ل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ابراهيم
2017-09-12 08:38:47
الدعاء والعلماء المفروض يرجع لهم باي امريخص الدوله والله يعزالاسلام والمسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
61 - عبدالله العنزي
2017-09-12 08:31:10
الشعب السعودي يريد محاسبتهم ومعاقبتهم وتطهير بلادنا الغاليه والعزيزه من شرهم وخبثهم ومكرهم وكيدهم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
60 - \/\/
2017-09-12 08:28:08
ماقد سمعت ب ليبرالي من ذولا يرجع لهم ف شئ ع الهامش ماهم كفو لاحل ولا عقد اعرف حجمك انت وهو
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
59 - \/\/
2017-09-12 08:24:50
حطهم ف سله وحدة هذا الشاب الوسيم هههاا المقبل ع الحياة يعني ماف ليبراليه من ربعك ومن عامة الشعب ينطبق عليهم اتهامك بس الشيوخ والدعاة هم ال ماهم كويسين ههههههههههههههاا مؤدلج الله لا يفتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
58 - \/\/
2017-09-12 08:24:01
ليه يافريدة ماتبين حريات ع طريقة الغرب مثل ماتتمنين وتروجين الان صار نظام الشريعة حلو ف نظرك وتدافعين عن مسؤليه ههههههههههههههااا متخبط شكله متشبه بالنساء ذكرني بممثل محلي وهو طاق المكياج والفستان هها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 -
2017-09-12 08:15:28
ل50 توك تدري انها كذابه حنا ندري من زما من يوم قالت انها تعمل في الاغاثه وانها تملك ثلاث مزارع ولديها اربعه اولاد احدهم قبطان ناقلة نفط وطبعا الكلام ببلاش وخذ وخل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - \/\/
2017-09-12 08:14:39
نهج العلماني التحريض على المخلصين والدعوه للتفسخ يدعي انه ليبرالي ويدافع عن الاستبداد والمستبدين ثم يقول انا مفكر ههههاا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
55 - خالد الغامدي
2017-09-12 08:10:57
الوطن غالي علينا وحكامنا هم اولاة امورنا لابد ان ندافع عنهم بارواحنا واجسادنا.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
54 - \/\/
2017-09-12 08:09:08
الشيوخ والدعاه لهم اسهامات ف مد جسور التعاون والمحبة من خلال الزيارات لقطر وغيرها وتأتيهم دعوات من محبين ومن مسؤلي هذه الدول فهل وجهت لك دعوه انت وربعك وماهي اسهاماتكم***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
53 -
2017-09-12 08:07:31
نحن نقول نطبق شرع الله ويوجد بيننا من يدعو لمخالفة الشرع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 -
2017-09-12 08:06:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - \/\/
2017-09-12 08:06:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-09-12 08:03:33
فريده تقول انها متزوجه وهي مسنتره هنا وتقول انها لن تعود للكتابه كررت هذا التأكيد في اكثر من تعليق هذا يعني انها كذابه دجاله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
49 -
2017-09-12 08:01:05
الاكيد انها فترة وتعود المياة لمجاريها يريد ايقاعهم ف بعض حتى تنقطع كل صلة مع شعبهم بعد استئناف العلاقات ما رأيك بمحاسبة من يدعو لمخالفة نهج ودستور الدولة المستمد من الشريعة
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
48 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-12 08:00:31
أصمت دهرا 🏳أو لا تصمت 🏳اللون الرمادي في الصمت 《جريمة》 ⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-09-12 07:56:20
الملح والشعوذة الله يقول في كتابه الكريم ولا يفلح الساحر حيث أتى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -
2017-09-12 07:55:11
يعني انت ضد الدمقراطية وهل اصوات ربعك الليبرالية قوي ف هذه الموضوع ايها ***هل لمن ذكرت سلطة وقرار تريد صب الزيت ع النار حتى تزيد العداوة بين الشعبين***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
45 - فريدة شوقي
2017-09-12 07:53:37
الحمدلله انه تم اعتقال بعض المحرضين وننتظر ان يلحقهم الصامتون ابو دعايات سناب وغيره ولولا قدر الله واصابنا سوء لرأيناهم فرحين يردحون بالمواقع الاجتماعية ويتراقصون /// الحزم الحزم مع هؤلاء
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
44 - سواق وايت موية
2017-09-12 07:52:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - محمد السلمي
2017-09-12 07:50:48
نطالب بمحاسبتهم هؤلاء افاعي مسمومه والله يرد كيدهم في نحورهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
42 - اللهم أقم الساعة
2017-09-12 07:47:46
الصمت افضل في كثير من الامور التي لا يعلم بها إلا الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 -
2017-09-12 07:45:43
ل30 تفاعل مع ايش مع دجل وشعوذه موضوع عن الوطن والدفاع عنه وماتخجلين من نفسك وين عايشه انتي؟؟؟ مسارك وثور وبقر وغنم استحي على وجهك وانتي كل معلق اسمك ضعيف وقوي فعلا العقل نعمه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
40 - منصور
2017-09-12 07:32:40
تكملة:الدفاع عن الوطن واجب ديني سواءدفاع بالسلاح اوبالمال اوبالقلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - منصور
2017-09-12 07:30:04
يالسريحي ماشاءالله عندنامن يكفي ويوفي من الصحافيين ومستشارين وغيرهم اعطوالموضوع حقه وزيادةومن يقف بوجه البلدسوف تدوسه جرافةالصحافة بدون هواده الذودعن البلدلايحتاج املائه على احد كل يدافع بماتجودبه نفس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - متأمل
2017-09-12 07:25:10
هذولا .. مشغلين أغنية زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى ياخطوة ما غدت تقوى ..الخ ، المدد الحمدي مسكّت يا سريحي ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - حجتك ضعيفة وكان بالإمكان طرح وجهة النظر بشكل أقوى وحجج دامغة
2017-09-12 07:14:36
مجرد سرد للمطالعة وليست نافذة لعالم الفكر والرأي السديد ... حاول مرة أخرى
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - غازي بن شبيب
2017-09-12 07:12:13
دعاة الفوضى والتخلف لايهمهم دين ولاوطن ولا ارواح ابناء خلق الله يهمهم الشهره وحب المال ، دائماً خطبهم تحريض وشق لوحدة الوطن ووحدة الامه اما في مواقف الجد ينزل على الصامت هم العدو المتربص بالوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - نويصر
2017-09-12 07:08:14
الشريحة وجدها فرصة للتشفي من خصمه القرني لما رد على الحداثيين قبل ربع قرن.ما هكذا يكون المثقف؟
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
34 - نويصر
2017-09-12 07:06:12
الشريحة وجدها فرصة للتشفيمن خصمه القرني لما رد على الحداثيين قبل ربع قرن.ما هكذا يكون المثقف؟
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
33 - المااااضي
2017-09-12 07:05:53
سبب ظهور الارهاب والدعشنه بين شبابنا هم دعاة الشر المحرضين على الجهاد والحور العين
لا يعجبني(9) اعجبني(5)
32 - المااااضي
2017-09-12 07:03:47
نطالب بمحاكمة كل من حرض شبابنا على الجهاد
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
31 - علي القحطاني
2017-09-12 07:01:30
نعم يجب محاسبتهم وانزال اشد العقوبات عليهم فهؤلاء خطر جدا على الوطن فهم مثل الحرباء متلونه
لا يعجبني(8) اعجبني(6)
30 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 07:00:53
تطفشون مافيه تفاعل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
29 - ن ع م
2017-09-12 07:00:47
نعم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - داحم
2017-09-12 07:00:15
نعم سوف يحاسب الصامتون الخونه بائعي الذمة رب السموات و الارض يحاسبون على علمهم الذي اضروا به الاسلام و المسلمين وعن اموالهم المكتسبه بالباطل وعن كثير في أمور حياتهم
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
27 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:59:40
راكان : اسم ضعيف ومشاكل نفسية و محمّل فوق طاقته .. ويجامل حتى على حساب نفسه فلو غير ل(راكون) يصبح قوي جدآ.. راكان ممكن برجك ومسارك ..💃💃
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
26 -
2017-09-12 06:53:15
هذه فرصة المنافقين وبنو علمان ولبرال أهلكهم الله للشماتة .
لا يعجبني(9) اعجبني(31)
25 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:53:09
🎶 نيمرا و بلاش دموع 🎶
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
24 - راكان
2017-09-12 06:49:32
الوطن في غنى عن أصواتهم التي كانت تلعلع من فوق المنابر بمناسبة وبغير مناسبة
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:49:15
بيت الابراج عباره عن مسار واحد وتتشابه البيوت والفرق في المنعطفات البرجيه فالمسار يوصل فقط اما البرج فيتمدد عكس المسار
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
22 - منقول
2017-09-12 06:48:01
امنعو الرواتب عن بعض المتنفعين وعن المتمصلحين بالدين لكي يعرفو انهم كانو يعيشون في نعمة من الله ثم من الدولة
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
21 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:44:43
17 : عطني برجك ومسارك.. ارجوك واحساسي يقول انك عقرب صح 😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 - ↩ابو شدا↪
2017-09-12 06:42:54
إذا الكلام من فضه السكوت من ذهب .السكوت أفضل من الخوظ في السياسه دام السياسه في يد القياده. أما سياسة طهران وتصريحات كل واحد من عنده هذي لا تنطلي على السعودية.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
19 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:41:56
من عيوب الثور .. البخل الزائد لدرجه تخلّي اللي معه يصدّق نفسه انه حمل اويشوف نفسه قوس، ويبالغ في الامور البسيطه، لان المصايب تهل على مسار عطارد ويصادف برج الميزان.. .💃💃
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - حضرتي
2017-09-12 06:41:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
17 -
2017-09-12 06:37:38
الملح والقبلة اسمك ضعيف ممكن برجك ومسارك هههههههه الله يرجك ايتها المشعوذه
لا يعجبني(3) اعجبني(18)
16 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-12 06:37:19
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته
لا يعجبني(3) اعجبني(18)
15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:34:47
حمدان : اسم قوي .. واحساسي يقول انك ثور او قوسي.. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
لا يعجبني(16) اعجبني(15)
14 - زائر
2017-09-12 06:34:15
ايام الفتن امر الرسول بتجنب الفتن والصد عنها
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
13 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-12 06:34:04
حكامنا عقلا ء من يقبض عليه هو من فعل وشرع في الفعل او خطط وتأمر اما الصامت فماذا نريد منه الكتاب عندهم توجس لبعض الوقت لان الموقف ليس فيه محايد اما مع الوطن والا انت خائن حتي لو لم يقبض عليك
لا يعجبني(18) اعجبني(4)
12 -
2017-09-12 06:33:53
اللهم اكفنا شر الفتن ماظهر منها وما بطن واجعل اللهم هذا البلد الكريم آمنا مطمئنا واكفه شر من به شر يارب العالمين
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
11 -
2017-09-12 06:31:52
ل 8 تسال من هم! ماعليش حتى لو اقول لك كل المواطنين صعب تفهم معنى الوطنيه ففاقد الشيئ لايعطيه.
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:28:48
حمدان : اسم قوي .. واحساسي يقول انك ثور او قوسي.. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
9 -
2017-09-12 06:21:16
اقول اهجد مافيه داعي تملي على الدولة اعزها الله فهي حكيمه و ابخص منك ومن امثالك من اصحاب ***
لا يعجبني(2) اعجبني(20)
8 - فهد12
2017-09-12 06:20:49
3 هههههه من هم اللي كلهم وطنيون ويحبون وطنهم ؟؟ المقبوض عليهم ولا المنتظرين دورهم؟؟
لا يعجبني(20) اعجبني(2)
7 - حمدان
2017-09-12 06:19:44
تبرير لا يودي ولا يجيب انما هو إثارة فتن وتخوين وتلفيق اتهامات وكل ذلك بأسم الوطنيه والحرص على الوطن. كفاكم شقر للعصا
لا يعجبني(3) اعجبني(20)
6 - فهد12
2017-09-12 06:17:52
بالامس وانا اقول ان الصمت او الحياد في القضايا التي تمس الوطن ((جريمة وخيانة)) عند كل من يلعل كل يوم بجديد في وسائل التواصل ويصمت اذا كان الامر يتعلق بمشكلةبين السعوديةوبعض الدول الاخونجية
لا يعجبني(20) اعجبني(2)
5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 06:17:25
ولد حصه : حصه اسم ضعيف .. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
4 - ماناقصنا
2017-09-12 06:15:58
نعم لا للحياد ولا الصمت في قضايا الوطن وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه
لا يعجبني(17) اعجبني(4)
3 -
2017-09-12 06:15:23
هدفك الفتنه والشهره وبعدين ايش حكايتكم يالكويتبيين تتناقزون كل شوي ترى الوطنيه ماتوزع على كيفك كلهم وطنيين ويحبون وطنهم وهم مع وطنهم فلا تزايد على احد في وطنيته
لا يعجبني(4) اعجبني(21)
2 - ولد حصه
2017-09-12 06:14:58
ايام الفتن المفروض الصمت وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصمت حين الفتن بحديث شهير
لا يعجبني(3) اعجبني(21)
1 - Zzzz
2017-09-12 06:07:45
آش السالفة
لا يعجبني(6) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مطراش

تعليق مخالف...
بواسطة : بخيت الزهراني

الله يسلط عليكم ،أيه المجوسين لإيران الخسيسه وأذنا بها،وعملائها ،أنتم تبغون تفجر...
بواسطة :

حكم ابو ريالين !...
بواسطة : كلمــــ الحق ــــــــه

طبعا صور المشايخ والدعاه بالصحف تهز كيان الليبراليه والروافض ولايهدئ لهم بال يتخ...
كتاب الرأي
mm

عقل العقل

انتهت سياسة «حب الخشوم»
69 0
mm

محمد آل الشيخ

لماذا لا يحاكمون؟
76 0
mm

مشعل السديري

هذه دمشق التي كانت
84 0
mm

عبدالرحمن الراشد

هواجس ضد استقلال الأكراد؟
56 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
93 2
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
124 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
277 16
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
83 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
332 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
448 11
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
54 0
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
341 19
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
257 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
256 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
877 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
564 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
271 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
339 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
468 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
465 1
الاخبار الدولية
وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

 المرصد 42 6٬262 4 ساعات
قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

 المرصد 74 10٬703 9 ساعات
تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

 وام 50 5٬555 10 ساعات
سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

 المرصد 33 3٬427 13 ساعة
المرصد الرياضي
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 18 3٬996 2 ساعتين
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

 المرصد 50 3٬149 9 ساعات
بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

 المرصد 146 5٬521 11 ساعة
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬768 يومين
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬376 يومين
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬256 3 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 32٬618 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬442 5 أيام
اخبار منوعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 23 7٬910 10 ساعات
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

 المرصد 44 11٬221 11 ساعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 50 4٬207 22 ساعة
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 41 12٬350 23 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 87 8٬187 يوم واحد
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 51 11٬309 يوم واحد
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬392 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 127 8٬837 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬816 5 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬459 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬590 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬557 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬105 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬928 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬318 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬931 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 53 4٬890 16 ساعة
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬537 يومين
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬927 3 أيام
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬570 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬220 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬507 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬466 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬657 أسبوعين
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 148 10٬651 يومين
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬911 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬872 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 9٬012 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 169 3٬581 23 ساعة