“السريحي”: هل يحاسب الصامتون على صمتهم!
صحيفة المرصد: سلط الكاتب سعيد السريحي الضوء على واقعة مساءلة بعض الدعاة والمحسوبين على الدعوة مؤخرًا، خاصة بعدما لجأوا للصمت وسلبية الموقف من القضايا الوطنية الراهنة.
هل يُحاسب الصامتون على صمتهم.
وأجاب “السريحي” في مقال له “هل يُحاسب الصامتون على صمتهم”، بـ “عكاظ”، على تساءل بعض المواطنين عما إذا كانت حالة الصمت التي لجأوا إليها هؤلاء الدعاة يمكن لها أن تعد جرما يحاسبون عليه، قائلًا: ما تردده مواقع التواصل وتلوكه الألسنة وهٌم لا يقوم إلا في أنفس من يجهل تاريخ أولئك الذين التزموا الصمت وادعوا الحياد.
وأردف: كما لا يقوم إلا في أنفس من يدافعون عن أولئك الدعاة وأشباه الدعاة عند تعرضهم للمساءلة بالحق وبالباطل وكأنما هم فوق المساءلة والمحاسبة.
رسالة لهؤلاء الصامتون.
ووجه “السريحي” رسالة قوية لهؤلاء الصامتون قائلًا: ويعلم أولئك الذين ركنوا إلى الصمت وتظاهروا بالحياد في موقف وطني يتعلق به أمن بلادنا واستقرارها في ضوء ما تكشفت عنه المؤامرات التي كانت تحوكها الجماعات الإخونجية وترعاها دول كنا نعتبرها دولا شقيقة وصديقة، يعلمون أن الوطن في غنى عن أصواتهم التي كانت تلعلع من فوق المنابر بمناسبة وبغير مناسبة.
المسألة ليست مسألة الصمت.
وشدد “السريحي” أن المسألة ليست مسألة الصمت، وما ارتكبوه ليس مجرد النأي بأنفسهم عن هذا الموقف الذي تفرضه المواطنة عليهم، ذلك أن لهم تاريخا يمتد عقودا لم تكن فيه أجندتهم تختلف عن أجندة حزب الإخوان المسلمين ولم تكن دعوتهم تختلف عن دعوة منظري تلك الجماعة التي تكشفت الحقائق عن دورها الإرهابي المتآمر ضد الوطن الذي نشأت فيه وكل وطن امتدت إليه أذرعها المعلنة والخفية.
قد آن الأوان.
وأضاف “السريحي”: إذا كان قد آن الأوان لمساءلة أولئك الذين لم تكن تبرأ خطبهم من التحريض على جهاد ذهب ضحيته الكثيرون من أبناء الوطن بينما ظلوا هم وأبناؤهم في مأمن من ذلك الجهاد الذي دعوا إليه، ولم تكن خطبهم تبرأ كذلك من الوقوف ضد كل ما يمكن أن يقود المجتمع للانخراط في الحضارة والتنمية والحداث.
واختتم “السريحي” مقاله بقوله: إذا كان قد آن الأوان لمحاسبة أولئك فإنما هم يحاسبون ويساءلون عما قالوه وفعلوه خلال عقود من الزمن وليس عن صمتهم الذي لم يكن يضير الوطن.
التعليقات
مرسي حسنته الوحيدة بانه فضح لنااخونج الداخل فهم لم يكتفوا بالخطب والتغريداد بل هاجروااليه ليشاركوا في الافراح ولكن الله سلط على اخونج مصرالسيسي حفظه الله ومع هذاالمجرمون لم يحاسبهم احدا.ابان جاءالحساب
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الله يرحم مزنه !
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لا فض فوك ... الكل يريد محاسبتهم وكشفهم أمام الجميع ... وعدم احتوائهم بعد ذلك بل جعلهم عبرة لغيرهم
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فعلا لم نسمع ولا احد منهم يلوذ عن الوطن ل
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الدعاء والعلماء المفروض يرجع لهم باي امريخص الدوله والله يعزالاسلام والمسلمين
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الشعب السعودي يريد محاسبتهم ومعاقبتهم وتطهير بلادنا الغاليه والعزيزه من شرهم وخبثهم ومكرهم وكيدهم
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ماقد سمعت ب ليبرالي من ذولا يرجع لهم ف شئ ع الهامش ماهم كفو لاحل ولا عقد اعرف حجمك انت وهو
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حطهم ف سله وحدة هذا الشاب الوسيم هههاا المقبل ع الحياة يعني ماف ليبراليه من ربعك ومن عامة الشعب ينطبق عليهم اتهامك بس الشيوخ والدعاة هم ال ماهم كويسين ههههههههههههههاا مؤدلج الله لا يفتنا
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ليه يافريدة ماتبين حريات ع طريقة الغرب مثل ماتتمنين وتروجين الان صار نظام الشريعة حلو ف نظرك وتدافعين عن مسؤليه ههههههههههههههااا متخبط شكله متشبه بالنساء ذكرني بممثل محلي وهو طاق المكياج والفستان هها
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ل50 توك تدري انها كذابه حنا ندري من زما من يوم قالت انها تعمل في الاغاثه وانها تملك ثلاث مزارع ولديها اربعه اولاد احدهم قبطان ناقلة نفط وطبعا الكلام ببلاش وخذ وخل
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نهج العلماني التحريض على المخلصين والدعوه للتفسخ يدعي انه ليبرالي ويدافع عن الاستبداد والمستبدين ثم يقول انا مفكر ههههاا
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الوطن غالي علينا وحكامنا هم اولاة امورنا لابد ان ندافع عنهم بارواحنا واجسادنا.
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الشيوخ والدعاه لهم اسهامات ف مد جسور التعاون والمحبة من خلال الزيارات لقطر وغيرها وتأتيهم دعوات من محبين ومن مسؤلي هذه الدول فهل وجهت لك دعوه انت وربعك وماهي اسهاماتكم***
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نحن نقول نطبق شرع الله ويوجد بيننا من يدعو لمخالفة الشرع
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فريده تقول انها متزوجه وهي مسنتره هنا وتقول انها لن تعود للكتابه كررت هذا التأكيد في اكثر من تعليق هذا يعني انها كذابه دجاله
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الاكيد انها فترة وتعود المياة لمجاريها يريد ايقاعهم ف بعض حتى تنقطع كل صلة مع شعبهم بعد استئناف العلاقات ما رأيك بمحاسبة من يدعو لمخالفة نهج ودستور الدولة المستمد من الشريعة
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أصمت دهرا 🏳أو لا تصمت 🏳اللون الرمادي في الصمت 《جريمة》 ⁉️
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الملح والشعوذة الله يقول في كتابه الكريم ولا يفلح الساحر حيث أتى
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يعني انت ضد الدمقراطية وهل اصوات ربعك الليبرالية قوي ف هذه الموضوع ايها ***هل لمن ذكرت سلطة وقرار تريد صب الزيت ع النار حتى تزيد العداوة بين الشعبين***
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الحمدلله انه تم اعتقال بعض المحرضين وننتظر ان يلحقهم الصامتون ابو دعايات سناب وغيره ولولا قدر الله واصابنا سوء لرأيناهم فرحين يردحون بالمواقع الاجتماعية ويتراقصون /// الحزم الحزم مع هؤلاء
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نطالب بمحاسبتهم هؤلاء افاعي مسمومه والله يرد كيدهم في نحورهم
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الصمت افضل في كثير من الامور التي لا يعلم بها إلا الله.
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ل30 تفاعل مع ايش مع دجل وشعوذه موضوع عن الوطن والدفاع عنه وماتخجلين من نفسك وين عايشه انتي؟؟؟ مسارك وثور وبقر وغنم استحي على وجهك وانتي كل معلق اسمك ضعيف وقوي فعلا العقل نعمه
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تكملة:الدفاع عن الوطن واجب ديني سواءدفاع بالسلاح اوبالمال اوبالقلم
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يالسريحي ماشاءالله عندنامن يكفي ويوفي من الصحافيين ومستشارين وغيرهم اعطوالموضوع حقه وزيادةومن يقف بوجه البلدسوف تدوسه جرافةالصحافة بدون هواده الذودعن البلدلايحتاج املائه على احد كل يدافع بماتجودبه نفس
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هذولا .. مشغلين أغنية زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى ياخطوة ما غدت تقوى ..الخ ، المدد الحمدي مسكّت يا سريحي ،،
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مجرد سرد للمطالعة وليست نافذة لعالم الفكر والرأي السديد ... حاول مرة أخرى
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دعاة الفوضى والتخلف لايهمهم دين ولاوطن ولا ارواح ابناء خلق الله يهمهم الشهره وحب المال ، دائماً خطبهم تحريض وشق لوحدة الوطن ووحدة الامه اما في مواقف الجد ينزل على الصامت هم العدو المتربص بالوطن
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الشريحة وجدها فرصة للتشفي من خصمه القرني لما رد على الحداثيين قبل ربع قرن.ما هكذا يكون المثقف؟
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الشريحة وجدها فرصة للتشفيمن خصمه القرني لما رد على الحداثيين قبل ربع قرن.ما هكذا يكون المثقف؟
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سبب ظهور الارهاب والدعشنه بين شبابنا هم دعاة الشر المحرضين على الجهاد والحور العين
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نطالب بمحاكمة كل من حرض شبابنا على الجهاد
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نعم يجب محاسبتهم وانزال اشد العقوبات عليهم فهؤلاء خطر جدا على الوطن فهم مثل الحرباء متلونه
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تطفشون مافيه تفاعل
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نعم
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نعم سوف يحاسب الصامتون الخونه بائعي الذمة رب السموات و الارض يحاسبون على علمهم الذي اضروا به الاسلام و المسلمين وعن اموالهم المكتسبه بالباطل وعن كثير في أمور حياتهم
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راكان : اسم ضعيف ومشاكل نفسية و محمّل فوق طاقته .. ويجامل حتى على حساب نفسه فلو غير ل(راكون) يصبح قوي جدآ.. راكان ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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هذه فرصة المنافقين وبنو علمان ولبرال أهلكهم الله للشماتة .
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🎶 نيمرا و بلاش دموع 🎶
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الوطن في غنى عن أصواتهم التي كانت تلعلع من فوق المنابر بمناسبة وبغير مناسبة
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بيت الابراج عباره عن مسار واحد وتتشابه البيوت والفرق في المنعطفات البرجيه فالمسار يوصل فقط اما البرج فيتمدد عكس المسار
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امنعو الرواتب عن بعض المتنفعين وعن المتمصلحين بالدين لكي يعرفو انهم كانو يعيشون في نعمة من الله ثم من الدولة
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17 : عطني برجك ومسارك.. ارجوك واحساسي يقول انك عقرب صح 😂
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إذا الكلام من فضه السكوت من ذهب .السكوت أفضل من الخوظ في السياسه دام السياسه في يد القياده. أما سياسة طهران وتصريحات كل واحد من عنده هذي لا تنطلي على السعودية.
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من عيوب الثور .. البخل الزائد لدرجه تخلّي اللي معه يصدّق نفسه انه حمل اويشوف نفسه قوس، ويبالغ في الامور البسيطه، لان المصايب تهل على مسار عطارد ويصادف برج الميزان.. .💃💃
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الملح والقبلة اسمك ضعيف ممكن برجك ومسارك هههههههه الله يرجك ايتها المشعوذه
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سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته
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حمدان : اسم قوي .. واحساسي يقول انك ثور او قوسي.. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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ايام الفتن امر الرسول بتجنب الفتن والصد عنها
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حكامنا عقلا ء من يقبض عليه هو من فعل وشرع في الفعل او خطط وتأمر اما الصامت فماذا نريد منه الكتاب عندهم توجس لبعض الوقت لان الموقف ليس فيه محايد اما مع الوطن والا انت خائن حتي لو لم يقبض عليك
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اللهم اكفنا شر الفتن ماظهر منها وما بطن واجعل اللهم هذا البلد الكريم آمنا مطمئنا واكفه شر من به شر يارب العالمين
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ل 8 تسال من هم! ماعليش حتى لو اقول لك كل المواطنين صعب تفهم معنى الوطنيه ففاقد الشيئ لايعطيه.
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حمدان : اسم قوي .. واحساسي يقول انك ثور او قوسي.. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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اقول اهجد مافيه داعي تملي على الدولة اعزها الله فهي حكيمه و ابخص منك ومن امثالك من اصحاب ***
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3 هههههه من هم اللي كلهم وطنيون ويحبون وطنهم ؟؟ المقبوض عليهم ولا المنتظرين دورهم؟؟
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تبرير لا يودي ولا يجيب انما هو إثارة فتن وتخوين وتلفيق اتهامات وكل ذلك بأسم الوطنيه والحرص على الوطن. كفاكم شقر للعصا
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بالامس وانا اقول ان الصمت او الحياد في القضايا التي تمس الوطن ((جريمة وخيانة)) عند كل من يلعل كل يوم بجديد في وسائل التواصل ويصمت اذا كان الامر يتعلق بمشكلةبين السعوديةوبعض الدول الاخونجية
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ولد حصه : حصه اسم ضعيف .. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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نعم لا للحياد ولا الصمت في قضايا الوطن وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه
لا يعجبني(17) اعجبني(4)
هدفك الفتنه والشهره وبعدين ايش حكايتكم يالكويتبيين تتناقزون كل شوي ترى الوطنيه ماتوزع على كيفك كلهم وطنيين ويحبون وطنهم وهم مع وطنهم فلا تزايد على احد في وطنيته
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ايام الفتن المفروض الصمت وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصمت حين الفتن بحديث شهير
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آش السالفة
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