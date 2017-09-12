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شاهد .. ماذا قال “الجبير” لوزير خارجية اليايان جعله ينفجر من الضحك!
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر وزير الخارجية عادل الجبير يعرض لنظيره الياباني تارو كونو نموذجاً للإسطرلاب الإسلامي، وذلك على هامش المباحثات التي تمت بينهما أمس الإثنين.
وأوضح مقطع الفيديو وزير خارجية اليابان وهو يبدي إعجابه بالإسطرلاب الإسلامي، قائلًا: إنه يشبه “الآيفون”، ليرد الجبير مازحاً: “نعم، هو الجد الأكبر للآيفون”.
التعليقات
13 - مفسر أحلام2017-09-12 08:50:38
الله يسعدك يالجبير
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12 - عربي2017-09-12 08:37:20
تعليق مخالف
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11 - حمدتو2017-09-12 08:13:30
وش دخل الأيفون في الاسطرلاب الاسلامي ووين وجه الشبه بينهم الياباني فله وماخذ الدنيا سهالات
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10 - سعودي أيام زماااان2017-09-12 08:10:30
وضحك الوزير الياباني وضحك الحضور *** !!!!
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9 - لا للارهاب2017-09-12 07:35:24
ينفجر !!
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8 - سكنانا2017-09-12 07:33:50
الصبر طيب
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7 -2017-09-12 07:30:30
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6 -2017-09-12 07:27:33
تعود تسمية الأسطراب بهذا الاسم إلى العالم اليوناني أسترون وتعني الشخص الذي يمسك الأجرام السماوية. والأسطرلاب أداة فلكية قديمة متعددة الأغراض وسهلة الحمل وقد طوره المسلمون لاهتمامهم بالفلك .
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5 - 22017-09-12 07:26:03
يااخي احس انك نفسيه
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4 - عادل الوحش2017-09-12 07:21:11
رهيبه ههههههههههههههههههههههههههههه
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3 - فاتن الشهري✨2017-09-12 07:18:51
مكتوبه الترجمه تحت 😂
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2 - hima2017-09-12 07:17:48
شي مو يفجر ضحك,يموت ضحك.
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1 - ابو تركي2017-09-12 07:14:55
مافهمت شي بس ههههههههههههه
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