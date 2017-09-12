آل الشيخ:”قائمة سوداء” بالمتآمرين مع “حمد ضد المملكة.. ويؤكد: ادعوا نصرة الله وسكنوا في فنادق تملأها المسكرات!
صحيفة المرصد: توقع الكاتب السعودي محمد آل الشيخ أن تطول أزمة قطر، إلى أجل غير مسمى، قائلًا: من يقرأ تداعيات أزمتنا مع قطر، يجزم بأن الأزمة ستطول، وربما تتفاقم أكثر.
وأوضح “آل الشيخ” في مقال له بـ “الجزيرة”، نُشر بعنوان: “لماذا لا يحاكمون”، أن لسان حال القطريين يقول: إما أن تتركونا نتدخل في شؤونكم، ونُجند مواطنيكم أذنابا لنا ضدكم، ونهز أمنكم واستقراركم، وإلا فأنتم تنتهكون سيادتنا.
وأضاف “آل الشيخ”: طبعا مثل هذا (الهياط) السخيف لن يغير من الواقع شيئا، وكل الأموال التي ينفقونها على دول العالم لاستجدائهم ليدعموا الحوار، لن تفيدهم شيئا.
وفرض الكاتب السعودي سؤالًا، وصفه بالهام والمحوري، قال فيه: “انكشاف (قطر الحمدين) ليس جديدا، والأمر ليس مجرد اتهامات، وقد تم نشر تسجيلاتهما المعيبة والتآمرية ضدنا، فلماذا لا ندعهم يتخبطون في ورطتهم، ونلتفت إلى أذنابهم السعوديين، الذين قطّعوا طريق (سلوى) ذهابا وإيابا، يذهبون إلى هناك خفافا مطيهم، ويعودون من القصر الاميري بالدوحة بجر الحقائب.
وأردف “آل الشيخ”: لماذا لا يُحقق معهم، ويتم تتبع ما استلموه من هناك من أموال، مؤكدًا أن الحمدين لم يكونا يدفعان لهم كرما ولوجه الله، وإنما كانا يستأجرانهم في تنفيذ أجندتهما التخريبية، التي تحدث عنها حمد وحمد بالتفصيل في الأشرطة المسربة، وهي دليل إثبات عليهم.
وأضاف “آل الشيخ”: ليس لديه أي شك أن أولئك المتأسلمين السعوديين الأفاكين، ممن كانوا يزايدون على الإصلاح في المملكة، وبعضهم كان لا يكل ولا يمل من طرق أبواب الديوان الملكي جماعات و وحدانا، متذرعين بالاحتساب في عهد الملك عبدالله رحمه الله، هم الآن في قفص الاتهام، والدلائل على الإدانة أوضح من الشمس في رابعة النهار، فلماذا لا تباشر (النيابة العامة) التحقيق معهم، والتّحقق من ثرواتهم التي جنوها من عمالتهم، ومن أين أتوا بها، ولماذا؟
ورأى “آل الشيخ” أن عقاب هؤلاء الخونة الأفاكين قضية محض وطنية، يُعتبر التفريط بها، أو التسامح فيها، تفريطا في أمن الوطن واستقراره، إضافة إلى أنها ستكون سابقة من شأنها ردع هؤلاء الانتهازيين الصعاليك، ضعفاء النفوس، من المساس بأمن البلاد، والعمالة لأعدائها، وتكون في السياق نفسه عبرة لمن اعتبر.
ولف “آل الشيخ” إلى ما أشار إليه المستشار في الديوان الملكي الأستاذ «سعود القحطاني» في إحدى تغريداته بأن ثمة (قائمة سوداء) سيُعلن عنها لأولئك المتآمرين مع حمد لتنفيذ أجندتهم التخريبية، مؤكدًا أن الوقت الآن مناسب للكشف عنها، خاصة وأن من ضمن هؤلاء أسماء تنتهز كل مناسبة للكيد للوطن، والمطالبة بأمور وقضايا متشددة لإحراج الدولة.
وأوضح “آل الشيخ” أنهم يزعمون كذبا وزورا أنها (نصرة للدين)، في حين أنهم يسكنون في الدوحة في فنادق تمتلئ ردهاتها بالبارات والمسكرات، قائلًا: لوا كانوا صادقين لوظفوا (قربهم) من الحمدين وتقديرهما لهم، بالاحتساب بنصحهما عن تلك المنكرات المعلنة.
وواصل “آل الشيخ”: طبعا الأمر في الدرجة الأولى لا يعنيهم، الذي يعنيهم وبسببه يشدون الرحال إلى هناك، حقائب الدراهم السوداء المليئة بالريالات القطرية، والتي يتعمد نظام الحمدين بتصويرهم بين الفينة والأخرى وهم يستلمونها، لتكون دليلا عليهم.
واختتم “آل الشيخ” مقاله: لقد عانينا من هؤلاء الانتهازيين المحتالين، ممن يمتطون الدين لأهداف وغايات مشبوهة، أشد المعاناة، وحان الآن وقت فضحهم وحسابهم، فمثل هؤلاء الأنذال جديرون أن ينالوا أشد أنواع العقاب؛ فمن يتآمر مع الآخرين ضد بلده، ساعياً لتشظي وطنه، وهز أمنه واستقراره، هو عدو الوطن الأول.
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التعليقات
ام بي سي روتانا والقنوات اللي تبث من الامارات وقنوات مصر صراحة كلها فضيلة ههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هاجست كثيرا في مصطلحاتك// فشرع الله لا يمتطى// شرع الله أكرم من أن يكون مركبة لأحد// في" المتأسلمون" و" أمتطاء الدين" أنت لم تنال من شئ غيرالدين//إذا تعتقد ان الدين يمتطى ان تشكك في عقيدة 2 مليار مسلم
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وأردف “آل الشيخ”: لماذا لا يُحقق معهم، ويتم تتبع ما استلموه من هناك من أموال، مؤكدًا أن الحمدين لم يكونا يدفعان لهم كرما ولوجه الله، وإنما كانا يستأجرانهم
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35 بن ***انت ضد ماذكرت ؟؟؟؟
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هذا اللي يعرف يجلد الخونة
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بيتي الوطن بيتي الوطن واهل احب سواة
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والدليل تويتر كل ترند يخص الوطن وقادته تجد المحبة والولاء وضد كل من تسول له نفسة بخاينة وطنة او جحودة هذا هم شعب السعودية العظيم يفخر بالانتماء والولاء والطاعة لولاة الامر وفقهم الله وسدد خطاهم
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ووطنهم ووقفوا على الحياد جمعوا الأموال الطائلة وقبلها وفر لهم الوطن التعليم والمعرفة وقلبوا راس المجن على وطنهم وامتهم خابوا وخسروا والذي يبرد القلب ان الغالبية العظمى من الشعب السعودي مع مصلحة بلدة
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هولاء لهم الف وجه ووجه ووجيههم مغسوله بمرق في فنادق قطر وتركيا شيء وتحت الهوى شيء على الهوى شيء اخر متدين يشفشف ويقردن ومتدين اخر في حفل موسيقي مع الكاسيات العاريات طلابين حكم وشهره وهوى فقط
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الدعاه الذين تتحدث عنهم تحت نظر الدوله و سوف تتحقق من كافة الامور و من تجاوز سوف ينال عقابه و لن يظلم احد... اتمنى من كل الكتاب عدم الخوض في هذا الموضوع واحترام حساسية الامر
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وكذلك الحذر من الليبراليه والدخلاء على المجتمع والروافض الذين في أوساط المجتمع يجب الحذر منهم فهم أشد خطر خاصه في هذه الأيام الذين يريدون الفرقه والفوضى وأثاره البلبه بمجتمعنا المسلم المحافظ
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اذكر 2 يزعمون بانهم دعاة الى الله يوم تعطل قطار المشاعر قبل 5 سنوات رصدت لواحد منهم اكثر من 14 تغريدة توبيخ ونقد وتصيد أخطاء وعندما اظهر الله غل نظام الحمدين الشريرين بالحقائق لم يرصد لهم وقفة لامتهم.
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اجلدهم بارك الله فيك
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يارب لا تعاقبنا بما يفعله السفهاء منا
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على هونك .... هل كل سائح سافر هو وعائلته لبلد وسكن في فندق فيه بار أصبح غير سوي// هل كل مبتعث سافر للعلم الى دولة كفر وفجور أصبح غير سوي//هل كل سفير يمثل دولة إسلامية في دولة غير مسلمة أصبح غير سوي//
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اقبل رأس كل جندي ،،،،،قبض على دعاة الاخونج،،،،،،لانه يمنع الفوضى ويحفظ الأمن ،،،،،،🦅🦅🦅🦅
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من يطالبون بالحريه من الاخونج،،،،،كذابين لأنهم هم أعداء الحريه،،،،،هم يطالبون بالفوضى ،،،،،ابصقوا عليهم ،،،،،تجار الدين بني اخونج،،،،،🦅🦅🦅
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دوسوا على رقاب الاخونج،،،،،لا ترحموهم ابد،،،،،،لم يرحمونا فلا رحمهم الله ابد،،،،🦅
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كلام من ذهب
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صدقت يا آلِ الشيخ،،،،،،هؤلاء متجللين الدين،،،،،،هؤلاء دعاة ابليس،،،،،يتعاهدون مع الدرزي والمجوسي،،،،،،ويسكنون الفنادق ذات الخمسه نجوم،،،،،،بما فيها من الخمور والمنكرات،،،،،ثم اذا عادوا قالو مفسده صغرى
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بيونغ يانغ/كوريا الشماليه
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لاحول ولا قوة الابالله
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المواطن السعودي لن يجند ذنبا لأحد ولم يجند يوما ما ذنباً لأحد // فليس لقطر أو غير قطر الحق حتى التفكير في ما كتبت // لأن الواقع غير الخيال وغير شارد التفكير يا سعادة الكاتب//
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الله عليك يا محمد ال الشيخ والله انك بطل ومجاهد وكاشف ومعري والاخونجيه
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اقول الحمدلله
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اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن اللهم من أراد المسلمين بسوء فرد كيده فى نحره و اجعل تدبيره تدميره و اجعل الدائرة عليه اللهم عفوك و سترك بعبادك
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حديث في الصميم وصدق الكاتب الرائع محمد آل الشيخ في كل ماقاله ونحن معه وكل الشرفاء من أبناء الوطن السعوديين لماذا لاتتم محاسبتهم هؤلاء الأخونجية الخونة الذين خانو بلادنا وباعوها لأردوغان والحمدين .
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يالله صباح خير ***
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ت4هههههههه خذ هالوصفه تفيدك ملعقتين صك اللوك مع معلقتين بذر القمطمط واخلطها مع بيضه تكون من ديك يتيم وصدقني ترووح الحموظه والغثيان!المووهم لاتقرا او تكتب اي شي بعدها.
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ااشهد اني اكرهك في الله
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الفلوس تعمي النفوس للأسف حال اليوم ..
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ت4 عند قطر
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تكفون اللي يعرف وصفه لعلاج الغثيان والحموضه يرسلها
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مقال في الصميم. وفعلا اصبح الوطن في اعين هؤلاء بضاعة تشترى وتباع. مللنا من مزايداتهم وتعطيلهم لعجلة الوطن. فقطر فيها الاختلاط وقيادة المرأه والمسكرات والعاهرات ولم نرى لهم احتسابا واحدا.حان وقت الحساب
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