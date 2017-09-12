الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
( عدد التعليقات 21,893 )25 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اي فتاة او شاب لم تتزوج ،،،،،وترغب بالزواج،،،،،اعتبري نفسك ( سلعه بايره ) بدون زعل،،،،،ثم سوقي نفسك بكل جداره،،،،،،التسويق فن ،،،،،وعلم،،،،،وفطنه،،،،،ووضع الشي في موضعه،،،،،🦅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 21,893 )24 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اي فتاة متزوجه،،،،،،تريد تملك قلب زوجها،،،،،املكي عطف أمه ثم أمه ثم أمه ،،،،،،وأخواته ،،،،،في الغالب ،،،،،لن يستطيع في الغالب تطليقك أبدا ،،،،،🦅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,817 )23 - المنتصر بالله
لقيت وحده لها شوشه تخرع جنب بليس وتقول لي أنا سوف أدخل فيك قلت من إنتي قالت أنا أم شوشه المنفوشه وانحشت عنها.......? من يعرفها.....?
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ما يصير تقول ل بسمة كدة2017-09-12 12:19:07
(.. والحقيقة انتي من ضمن (الطواقي) البالية .. )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,817 )21 - المنتصر بالله
وين قروب البسطه وفرقة حسب الله وأعوانهم مشتاقين والله لهم 🖐🖑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,866 )20 - بسمه
اهلين فيك المنتصر الشيباني وانا تمام ربي يحفظك 😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,866 )19 - بسمه
وكيف عرفت انه نايم ويشحر ؟؟تبغاني اصدقك انه نايم الان وماتبغى تصدقني انه ابو حمود 😂😂 والله مدري مين اللي عقله فارغ ويظن الناس اغبياء 👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - فايز الشيباني2017-09-12 12:03:07
وين أم شوشه المنفوشه.......?
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - فايز الشيباني2017-09-12 12:00:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷هلا والله في الأخت بسمه وش اخبارك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - وسيط خير2017-09-12 11:31:19
بسمة تراك ظلمتي الرجال وهو نايم الآن ويشخر بعد .. رشيد سليم ليس ااببووححمموودد .. المشكلة يا بسمة انتي تضعين نفسك من (قواطي النيفيا) الفارغة .. والحقيقة انتي من ضمن (الطواقي) البالية .. صح اعترفي😂
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 21,893 )15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الاخونج ،،،،،يتمسحون بالدِّين ،،،،،ليلعبوا على البسطاء من المسلمين،،،،،🦅🦅
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,866 )14 - بسمه
صدق مهرج انت واقواسك 😂 فقراوي تعباااان وكملنا عليكم البارح صح يابو حموووود ??🙄
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 21,893 )13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت 11،،،،،ما حزرت ،،،،حنجيب سيرت الاخونج،،،،،في الصبح والضحى وقبل الظهر وبعد الظهروقبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب وبعد المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء،،،،،وفِي الليل يحلو السمر في فضائح الاخونج🤣🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-12 11:16:58
قواطي النيفيا الفارغة والطواقي🎭صباح الخير لكم اجمعين🎭ومبروك قرب 《المحلي》 من ملامسة 《العالمية》 اللي سبقنا لها الجار🎭اما تهريج اليوم فهوا واقعي انا شخصيا كما تعلمون🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد👌🤡.
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
11 -2017-09-12 11:10:34
قرفتونا بالأخونج تكفون ارحمونا ، مانبغى طاريهم تكفوووووون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - (ص)2017-09-12 11:02:02
لا تتشمت بأخيك فيرحمه #الله ويبتليك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - زائر2017-09-12 10:56:37
مسكين الفنى الالمعى يخثرق على مدار الساعة ولا احد معطيه وجه من جميع المتابعين يعلق ويقرا لوحده اللهم لاتبلانا خخخخخخخخخخ
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 21,893 )8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لقد تكلم العلماء عن ضلال ،،،،الاخونج،،،،،🦅
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 21,893 )7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
نحن علماؤنا فقط هيئة كبار العلماء،،،،،اما الضالين من دعاة الفوضى ،،،،،اعني الاخونج،،،،،فقد ظهر فساد معتقدهم،،،،،،وفساد تجمعهم ،،،،،لكل عاقل فطين،،،،،لا تخلطوا الطين ( الاخونج ) بالذهب ( كبار علمائنا)
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - (ص)2017-09-12 10:38:49
متابع.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 21,893 )5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يارب ،،،،،يا رحمن ،،،،،اكشف زيغ الاخونج ،،،،،واجعلهم يقرأون ،،،،،ما قاله العلامه رحمه الله ،،،،ناصر الدين الالباني،،،،،في مقدمة الطحاوية ،،،،عن زيغ وضلال الاخونج ،،،،،آمين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,866 )4 - بسمه
🤦♀️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - متابع2017-09-12 10:34:05
دخل الفتى الاقرعي ينابح
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 21,893 )2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اللهم انصر بلدنا،،،،،على الفجار،،،،،،اتباع المجوس،،،،،،واتباع الاخونج،،،،،والعلمنج،،،،،آمين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 21,893 )1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
بِسْم الله ،،،،،،ولا اله الا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
طالماوضع الأخونجية أعداء بلادنا وحكومتناالسعودية المتآمرين عليها الكارهين لها وع...
بواسطة : صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
هذة قدرة رب العباد سبحانة وتعالى والحمد لله يخت ابو مشهور انة في الوطن الغالي سل...
بواسطة : يتبع اللهم اني بلغت
الايام القليلة القادمة ما بين عشرة ايام و اسبوعين وانتظرو انآ منتظرين و اللي يست...
بواسطة : في كل شاردة وواردة يغردون !!من لم يفضح الاخوان ومنهجهم؟! فهو منهم بلا شك ؟!
والصامت عن بين الحق وضلال الضالين (( شيطان اخواني اخرس صامت لا يتكلم ))...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !المرصد 8 1٬142 30 دقيقة
وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!المرصد 59 9٬934 8 ساعات
قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أموالهالمرصد 78 12٬924 13 ساعة
تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطروام 52 6٬013 14 ساعة
المرصد الرياضي
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخبالمرصد 36 8٬868 6 ساعات
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيينالمرصد 61 3٬716 13 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسياالمرصد 148 6٬092 15 ساعة
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”د ب أ 3 4٬799 يومين
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬447 يومين
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬317 3 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 32٬787 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬520 5 أيام
اخبار منوعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”المرصد 26 9٬705 14 ساعة
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!المرصد 44 13٬085 15 ساعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانياالمرصد 51 4٬322 يوم واحد
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديوالمرصد 42 12٬660 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 88 8٬341 يوم واحد
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 53 11٬454 يوم واحد
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬414 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 127 8٬853 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬918 5 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬477 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬622 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬583 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬192 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬951 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬329 4 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬950 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 57 5٬253 20 ساعة
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 87 7٬577 يومين
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬930 3 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬254 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬515 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬472 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬666 أسبوعين
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 148 10٬785 يومين
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬923 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!المرصد 36 16٬902 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدةالمرصد 71 9٬044 يومين
كاريكاتير