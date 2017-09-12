رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / عقل العقل: قطر متى أحست بأن موقفها ضعيف تلجأ إلى هذه السياسة!

عقل العقل: قطر متى أحست بأن موقفها ضعيف تلجأ إلى هذه السياسة!

عقل العقل: قطر متى أحست بأن موقفها ضعيف تلجأ إلى هذه السياسة!
حجم الخط A A A
المرصد 20 1٬270 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي عقل العقل أن سياسة “حب الخشوم” التي اعتاد عليها أهل الخليج في حل بعض خلافاتهم أثبتت فشلها تمامًا.
وقال “العقل” إن فترة الساعتين التي أعلن فيها تلقي ولي العهد السعودي مكالمة من أمير قطر الشيخ تميم، والتي أكد فيها رغبة بلاده في الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة مطالب الدول الأربع. كان لافتاً ومن رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة «واتساب» أن المشكلة حلت تماماً، وعلى طريقة وسياسة «حب الخشوم»، التي اعتدنا عليها في حل بعض الخلافات الخليجية – الخليجية، في الفترات الماضية.
ورأى “العقل” في مقال له بعنوان “انتهت سياسة حب الخشوم” بـ “الحياة”، أن بعض الدول تستغلها، ومنها قطر، معوّلة على حكمة ومكانة بعض زعماء المنطقة، ولكن النتائج كانت كارثية، لافتًا إلى أن قطر متى أحست بأن موقفها ضعيف تلجأ إلى هذه السياسة، التي تتسم بالعاطفة وتتداخل بعادات اجتماعية وثقافية لأهل منطقة الخليج.
وبيّن “العقل” أن هذه العادة الاجتماعية تكون ناجعة لحل مشكلة قبلية أو أسرية، أو نشاهدها أكثر في مجالنا الرياضي، معقبًا: ولكن مصالح الدول واستقرارها وحماية أمنها الداخلي يجب ألا يرتهن بسياسة «حب الخشوم» وعفا الله عما سلف.
واعتبر أن المشكلة التي لا تتعاطى معها أطراف الخلاف بوصفها مؤسسات دولة توثق بالاتفاقات، ويكون لها رعاة ضامنون إقليمياً ودولياً، فهي لا بد أن تعود مرة أخرى بكثير من الصفاقة والخطورة على من صدّق نية الطرف الذي استغل الجوانب العاطفية في تلك الاتفاقات، بل إنه يدفع بعض الأطراف إلى الاستمراء في استغلال طيبة بعض الزعامات وعواطفها الجياشة في مفهوم لم الشمل.
ووجه “العقل” حديثه للنظام القطري، قائلًا: “على النظام القطري أن يعرف أن مثل هذه السياسة ولت إلى غير رجعة، وأن الحل ليس بمكالمة هاتفية، ولكن الأهم هو ما يتم الاتفاق عليه من خريطة طريق لحل الأزمة يكون الصدق والثقة هو أساسها الرئيسي، وليس استغلال مثل هذه الخطوات في تحقيق نقاط نصر أو تنازل لهذا الطرف أو ذاك.
وأضاف الكاتب: الدوحة تحاول أن توظف مثل هذه المكالمات، التي أتت بعد الموقف الثابت من الدول الأربع والتي عبر عنها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن الأزمة مع قطر قد تستمر سنوات.
وأردف “العقل”: مثل هذه الرسالة دفعت الدوحة إلى هذه الخطوة على رغم أنها كانت تصر على أنه لا جلوس إلى طاولة الحوار قبل رفع المقاطعة عنها، كما تدعي، فاستدعاء قوات تركية إلى قطر، وعودة السفير القطري إلي طهران، أو محاولة تسييس الحج، التي فشلت، وكان لها انعكاسات سلبية على الحكومة القطرية في الداخل ومحيطها الخليجي والعربي، تلك الإجراءات لم تجد في زعزعة ثبات الدول الأربع على موقفها ومطالبها، وهذا باعتقادي سر الأزمة لدى صانع القرار القطري، بغض النظر عمن يقرره، هل هو الشيخ تميم أم الحرس القديم، أم جماعة الإخوان؟
وأكد الكاتب أنه لا يلقي اللوم على قيادات خليجية رحلت إلى ربها، وبعضها مازال على قيد الحياة، ولكن من تقع عليه المسؤولية هو من وقع الاتفاقات والمواثيق في الرياض عام 2014 ونكث واستمر في مخططاته الغريبة، التي يرى بعضهم أنها تأتي في مخطط أوسع له امتداد دولي، لخلق شرق أوسط جديد في النهاية يرمي إلى إدخال دول الخليج في صراعات وحروب، كما حدث في بعض الدول العربية.
واختتم الكاتب مقاله بتوضيح رؤيته في أن «سياسة حب الخشوم» تكون ناجعة في معالجة قضايا الزواج والطلاق والديون المالية وغير ذلك من القضايا بين الأفراد، ولكن مصالح الدول يجب أن تبنى على الأدلة والبراهين والمطالب الواضحة، بعيداً عن العواطف الجياشة، كي لا تتكرر الخلافات السياسة في شكل أكبر، وهو للأسف ما تستغله قطر وغيرها من الأنظمة في منطقتنا.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - الاخضر
2017-09-12 12:43:51
هذه العادة القبيحة أضرت كثيرا بالناس وحقوقهم وجعلت الكثيرين يتمادون في الخطأ ،قطر تدعم وتجيش كل من يكرهنا ضدنا منذ زمن طويل سكوتنا عليها في الفترة الماضية جعلهم يكسبون نقاطا ضدنا ولكنهم الى زوال قريبا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - اسم
2017-09-12 12:42:58
1حمد.ايش كمان؟؟// كمان انتبه لنفسك ترا مافي حب خشوم بعد اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - اسم
2017-09-12 12:41:15
2.قطر غنيه بمواردها وليست في حاجه أحد// وش رايك تروح لقطر وتستمتع بمواردها (وتستغني) عن من دونهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - اسم
2017-09-12 12:38:06
10فلم جديد. ان لم تكن السياسه في فلك مستوى العقل فهل ستكون السياسه في فلك مستوى الفلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - مشــعل
2017-09-12 12:30:22
من شعر خالد الفيصل : ( ماينسينا الخطا حب الخشوم .... ولايطهره المطر عشرين عام )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - الفارس
2017-09-12 12:28:13
ياقطر عملاء الموساد لم ينفعوا بلادهم لينفعوكم فهم خراب الدار والديار وأنتم لستم بحاجة لهم فاخراجهم هو لصالح بلدكم وشعبكم الطيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الفارس
2017-09-12 12:25:16
المملكة هي عمقكم الاستراتيجي ولن ينفعكم بعد الله الا دول الخليج العربي. الإيراني والتركي مصالح فقط وإنما نحن معكم مصير مشترك فاعقلوا وتوكلوا على الله وكفوا آذاكم واجنحوا لسلام افيقو من غفلتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الفارس
2017-09-12 12:22:25
الى متى وحكام قطر مستمرين في غيهم الا يعلمون ان لايوجد بالعالم دولة تقبل بالتدخل بشؤنها وتصدير الاٍرهاب اليها الا يوجد فيهم رجل رشيد شجاع يتخذ القرار الصائب الى متى ياقطر المكابرة والغطرسة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-12 12:19:15
عقل جديد أصلح بين الناس أو***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - المهااااا
2017-09-12 12:19:13
دويلة الارهاب تُدار من قبل الدول الاستعمارية ايران والعثمانيين والتنظيم الماسوني الاخوان والموساد ممثلا في عزمي و خلفهم امريكا الهدف تقويض الشرق الاوسط وخاصة الخليج فقطر مجرد حارة وتنظيم حاقد ودفترشيك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - فلم جديد
2017-09-12 12:11:54
هل فهمت السياسة ايها الكاتب حتما ليست في فلك مستوى فهمك ايها العقل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - تحيا مصر بشعبها
2017-09-12 11:53:04
الصلح خير
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
8 - تركي
2017-09-12 11:51:20
هالدويله اخذت اكبر من حجمها ترفعوا عن الكتابه عنها تاليتها مرد الكلب لراعيه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
7 - عقلية تميم
2017-09-12 11:48:38
سيطرت على تميم عقلية خاطئة صيرته شيطانا أنشئت فهو يحقد على أشقائه ويحاول ايذاءهم من خلال قناة الجزيرة التي تبث افكارها الشيطانية فتزرع الفرقة بين الأشقاء الخليج والعرب فيتقاتلون ويخرجون على ولي الامر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - علي العمري
2017-09-12 11:42:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - الخبر نفس الخبر
2017-09-12 11:29:23
نفس همي والسهر ..
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
4 -
2017-09-12 11:26:22
مافهمت شي ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 -
2017-09-12 11:20:35
ساعتين مكالمة الامور طيبه
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
2 - اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
2017-09-12 11:20:27
قطر غنية بمواردها وليست في حاجة أحد
لا يعجبني(17) اعجبني(15)
1 - حمد
2017-09-12 11:20:01
ايش كمان..؟؟
لا يعجبني(9) اعجبني(6)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

طالماوضع الأخونجية أعداء بلادنا وحكومتناالسعودية المتآمرين عليها الكارهين لها وع...
بواسطة : صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع

هذة قدرة رب العباد سبحانة وتعالى والحمد لله يخت ابو مشهور انة في الوطن الغالي سل...
بواسطة : يتبع اللهم اني بلغت

الايام القليلة القادمة ما بين عشرة ايام و اسبوعين وانتظرو انآ منتظرين و اللي يست...
بواسطة : في كل شاردة وواردة يغردون !!من لم يفضح الاخوان ومنهجهم؟! فهو منهم بلا شك ؟!

والصامت عن بين الحق وضلال الضالين (( شيطان اخواني اخرس صامت لا يتكلم ))...
كتاب الرأي
mm

عقل العقل

انتهت سياسة «حب الخشوم»
122 1
mm

محمد آل الشيخ

لماذا لا يحاكمون؟
133 3
mm

مشعل السديري

هذه دمشق التي كانت
174 1
mm

عبدالرحمن الراشد

هواجس ضد استقلال الأكراد؟
87 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
102 2
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
147 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
300 16
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
85 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
365 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
468 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
109 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
386 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
264 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
269 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
899 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
575 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
275 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
347 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
476 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
470 1
الاخبار الدولية
بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !

بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !

 المرصد 8 1٬142 30 دقيقة
وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

 المرصد 59 9٬933 8 ساعات
قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

 المرصد 78 12٬924 13 ساعة
تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

 وام 52 6٬013 14 ساعة
المرصد الرياضي
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 36 8٬866 6 ساعات
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

 المرصد 61 3٬716 13 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

 المرصد 148 6٬092 15 ساعة
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬799 يومين
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬447 يومين
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬317 3 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 32٬787 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬520 5 أيام
اخبار منوعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 26 9٬705 14 ساعة
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

 المرصد 44 13٬083 15 ساعة
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 51 4٬322 يوم واحد
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 42 12٬660 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 88 8٬341 يوم واحد
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 53 11٬454 يوم واحد
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬414 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 127 8٬853 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬918 5 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬477 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬622 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬583 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬192 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬951 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬329 4 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬950 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 57 5٬253 20 ساعة
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬577 يومين
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬930 3 أيام
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬578 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬254 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬515 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬472 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬666 أسبوعين
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 148 10٬785 يومين
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬923 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬902 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 9٬044 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 25 1٬328 3 ساعات