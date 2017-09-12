بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !
صحيفة المرصد:فُجعت العائلات التي عادت إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد انحسار تأثيرات ومخاطر الإعصار المدمر إيرما، بحجم الدمار الهائل والخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم على مدار 3 أيام من الكارثة الجوية التي أحاقت بالولاية منذ الأحد الماضي.
وظهر حطام المقطورات التي دمرتها العاصفة بعدما نجت المدينة من أشد الرياح المصاحبة لـ” إيرما” لكنها شهدت فيضانات عارمة.
وعادت ميليدا هيرنانديز (67 عاما) التي فرت من العاصفة إلى كنيسة قريبة إلى منزلها لتجد أن شجرة قسمته من المنتصف.
وأضافت “أردت البكاء لكن هذا هو الحال..هذه هي الحياة”.
وتراجعت شدة الإعصار إيرما، الذي خلف 39 قتيلاً في الكاريبي وواحد في فلوريدا، إلى عاصفة لمسافة أكبر في عمق اليابسة لتغمر مدناً عدة في شمال شرق الولاية بالمياه وتترك الملايين بدون كهرباء.
وفي منطقة ليتل هايتي بميامي عاد السكان ليجدوا حطام المقطورات التي دمرتها العاصفة بعدما نجت المدينة من أشد الرياح المصاحبة لإرما لكنها شهدت فيضانات عارمة.
وقالت تقديرات لشركة (إير ورلدوايد) إن العاصفة ألحقت خسائر في فلوريدا تتراوح من 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار في ممتلكات مؤمن عليها.
وساهم التقدير وهو أقل من توقعات سابقة تصل إلى 50 مليار دولار في حدوث ارتياح في بورصة وول ستريت وكانت أسهم شركات التأمين بين أكبر الرابحين.
ونجت ميامي كبرى مدن الولاية من معظم أهوال الإعصار لكنها شهدت بعض الأضرار، وخرجت أطقم إدارة المرافق إلى الشوارع لإزالة الأشجار الساقطة وخطوط الكهرباء والهاتف، وأغلقت الشرطة كل الجسور المؤدية إلى شاطئ ميامي.
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Aerial🎥footage shows damage by #Irma to #MarcoIsland in #Florida#Miami #Orlando #Tampabay#Jacksonville #Sarasotapic.twitter.com/7Imyar1gOu— Jaro Giesbrecht🇨🇦 (@JaroGiesbrecht) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
Video shows boats strewn about Miami marina after Hurricane #Irma hit South Florida. https://t.co/rI9gxoODAA pic.twitter.com/ZzExyr1dpR— ABC News (@ABC) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
This aerial footage shows the damage caused by Hurricane Irma in Goodland, Florida. https://t.co/C24EivVRlp pic.twitter.com/rgjueLUuIO— CNN International (@cnni) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
المشكله كبيره جدا والمصيبه اكبر..الان سوفا يبتدعوون مشاكل وفتن بالخليج لكي يعووضوون خسايرهم الماديه لكي يستنزفوون خيرات الخليج...وان غدا للناظره قريب..
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انتبهوا من غضب الله ...والذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبلمرصاد . واتقي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
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ان ربك لبالمرصاد
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كوني او بشري الاشارة أنقطاع الاتصالات و النت
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انتبهو من جلابة السيارات والمعارض السيارات الغارقة في مياه الامطار سيتم جلبها وشراءها من هناك بأسعار زهيده بعد تلفيق مايلزم و تنظيفها من الداخل ولا كن المحركات والحديد سيكون في حالة صدأ
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هذولا كل شي مؤمن عليه مايهم شي الله يعين شركات التأمين بتخسر مليارات
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لو زادت قوة الاعصار شئ بسيط لهلكوا عن بكرة أبيهم//
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ماعليهم خلاف المليارات بتوصلهم طوالي وبتصلح اللي تدمر .... الله يعوضنا بالجنه
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زمروا ياله ,,دونالد يبغي اعادة اعمار ,,,بعدين قطوا للعراق واليمن
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كمخهم الاعصار تكميخ
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ما ينخاف عليهم .. اللي خسر بيتعوّض ..
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6 وضح خطر كونى ام من صنع البشر
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من اجمل المناطق الامريكية .. جودلاند الدمار الحاصل هذا احسب له سنة بالكثير وسوف ترجع الامور افضل من قبل و سوف تعود فلوريدا جميله واحة غناء تجذب السياح . بحب الوطن و العمل المثابر و الجمعيات التطوعيه
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ان الله اذا احب عبد ابتلاه .. أجر وعافية .. الولايات المتحدة الامريكية العظيمة لن يضرها هذا بل سيقويها وستنهض من جديد كالعادة لتأخذ دورها في سيادة العالم علميا وحضاريا وقوة لحماية العالم من الاشرار
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علم وضح اذا نت صدق أم إذا كنت كذاب صمت (7 - يتبع اللهم اني بلغت) الايام القليلة القادمة ما بين عشرة ايام و اسبوعين وانتظرو انآ منتظرين و اللي يستخف بما اقول اقول كلها ايام وت
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وليعلم الجميع ان الله اشد وابقى.
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هذة قدرة رب العباد سبحانة وتعالى والحمد لله يخت ابو مشهور انة في الوطن الغالي سلمة الله
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الايام القليلة القادمة ما بين عشرة ايام و اسبوعين وانتظرو انآ منتظرين و اللي يستخف بما اقول اقول كلها ايام وتشوف
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يا ناس توبو الى الله هناك حدث عظيم سيحدث خلال الايام القليلة المقبلة كل المؤشرات تنبؤ بذالك الحكومات تخفي هذا الشي لا حول ولا قوة إلا بالله
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ت 2. تعليقكك مرعب خلنا مغمضين والله نروح فطيس
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قال الله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ)
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زوال
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وعندنا شوية سيل منقول قبل كم سنه .. راح ضحيته أكثر من 200 شخص .. وخسائر بالملايين .. هيا كيف بيكون حالنا لو جانا مثل هالإعصار المدمر .. شكلنا بنختفي من على الخريطه ...
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الحمدلله على زول الخطر ورحم الله المتوفين واعان المتضررين والحمدلله على سلامه طلابنا
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