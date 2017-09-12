بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !

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صحيفة المرصد:فُجعت العائلات التي عادت إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد انحسار تأثيرات ومخاطر الإعصار المدمر إيرما، بحجم الدمار الهائل والخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم على مدار 3 أيام من الكارثة الجوية التي أحاقت بالولاية منذ الأحد الماضي.

وظهر حطام المقطورات التي دمرتها العاصفة بعدما نجت المدينة من أشد الرياح المصاحبة لـ” إيرما” لكنها شهدت فيضانات عارمة.

وعادت ميليدا هيرنانديز (67 عاما) التي فرت من العاصفة إلى كنيسة قريبة إلى منزلها لتجد أن شجرة قسمته من المنتصف.

وأضافت “أردت البكاء لكن هذا هو الحال..هذه هي الحياة”.

وتراجعت شدة الإعصار إيرما، الذي خلف 39 قتيلاً في الكاريبي وواحد في فلوريدا، إلى عاصفة لمسافة أكبر في عمق اليابسة لتغمر مدناً عدة في شمال شرق الولاية بالمياه وتترك الملايين بدون كهرباء.

وفي منطقة ليتل هايتي بميامي عاد السكان ليجدوا حطام المقطورات التي دمرتها العاصفة بعدما نجت المدينة من أشد الرياح المصاحبة لإرما لكنها شهدت فيضانات عارمة.

وقالت تقديرات لشركة (إير ورلدوايد) إن العاصفة ألحقت خسائر في فلوريدا تتراوح من 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار في ممتلكات مؤمن عليها.

وساهم التقدير وهو أقل من توقعات سابقة تصل إلى 50 مليار دولار في حدوث ارتياح في بورصة وول ستريت وكانت أسهم شركات التأمين بين أكبر الرابحين.

ونجت ميامي كبرى مدن الولاية من معظم أهوال الإعصار لكنها شهدت بعض الأضرار، وخرجت أطقم إدارة المرافق إلى الشوارع لإزالة الأشجار الساقطة وخطوط الكهرباء والهاتف، وأغلقت الشرطة كل الجسور المؤدية إلى شاطئ ميامي.

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Video shows boats strewn about Miami marina after Hurricane #Irma hit South Florida. https://t.co/rI9gxoODAA pic.twitter.com/ZzExyr1dpR — ABC News (@ABC) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧