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شاهد بالفيديو: حوادث متكررة..مفحط يتسبب في اصطدام سيارة أخرى بشجرة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمفحط تسبب في حادث بعدما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى بعدما فقد السيطرة عليها.
وأظهر الفيديو قيام أحد المفحطين في أحد الشوارع السريعة بالاصطدام بسيارة مما أدى لخروجها عن مسارها واصطدامها بشجرة.
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التعليقات
8 - فيصل2017-09-12 13:47:59
اشغل الشعب قبل مايشغلك ...مقوله عسكريه..والا باستطعاة المسووليين توقيف هاذه السخفات خلال ساعات..بس لايردووون ذلك ..اشعال الشباب بالتفحيط افضل ***
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7 - زائر2017-09-12 13:42:31
شعب ماليه حل بالتفحيط
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6 -2017-09-12 13:31:06
ابوووووه ضااابط الي يفحط وعنده وااسطة ابوووه والنجمااات فوووق النظااام
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5 - مع الخيل2017-09-12 13:22:26
في نظري حتى هذه الطريقة والسرعة وقطع الاشارة ارهاب يجب محاربته
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4 - كلمــــ الحق ــــــــه2017-09-12 13:13:08
الى متى والجهات المختصه لاتردع المتهورين وتصدر قرارات صارمه بحجزهم ومصادره مركباتهم ! كم تسببوا بأزهاق أرواح كثيره من الأسر والماره وبالطرقات السريعه والفرعيه وداخل المدن الى متى التهور والجنون
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( عدد التعليقات 10,733 )3 - العنيد
وين العقوبات المغلظة اللي أعلنوا عنها. .....كله ****...الواسطة فوق اي قرار يصدر للأسف. ....والضحية أفراد الشعب المساكين. ...لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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( عدد التعليقات 10,733 )2 - العنيد
دامه مافيه عقوبات مغلظه ماراح تنقرض ظاهره التفحيط وراح تستمر جيل ورى جيل ؟؟؟
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-12 13:09:22
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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