شاهد بالفيديو: حوادث متكررة..مفحط يتسبب في اصطدام سيارة أخرى بشجرة

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمفحط تسبب في حادث بعدما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى بعدما فقد السيطرة عليها.

وأظهر الفيديو قيام أحد المفحطين في أحد الشوارع السريعة بالاصطدام بسيارة مما أدى لخروجها عن مسارها واصطدامها بشجرة.

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