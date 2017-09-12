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تغريدة: الفنان العراقي وليد الشامي: لهذا السبب غنيت ضد قطر
صحيفة المرصد:أكد الفنان العراقي وليد الشامي بأنه غنى ضد قطر بقناعته لكونها داعمة للإرهاب، وقال في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي في تويتر :” نعم غنيت بقناعتي.. وسأغني أيضاً ضد قطر وضد كل من يدعم الإرهاب في الوطن العربي والعالم، أنا أصلي وأبقى أصلي”.
وشارك النجم العراقي مع مجموعة من النجوم في أغنية علّم قطر ” من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان الفنان رابح صقر والتي لقيت أصداء واسعة وتنتقد عبث السياسة القطرية في المنطقة.
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التعليقات
17 - مصلح2017-09-12 14:33:04
صدق انت وش دخلك با السالفه بعدين نبيك تغني عن الحشد الشعبي
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16 - الشمري2017-09-12 14:29:36
هههههه فنان واعد عزالله ما أنت قاري قران يا.
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15 - هاشم2017-09-12 14:26:26
مايهم وش يكون سني شيعي يهودي اهمم يغني بقطر ههههههه
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14 - هاشم2017-09-12 14:25:09
ياربع الكفه واضحه ميحتاج نستعين بالفنانين حيله الضيعف واضحه
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13 - هاشم2017-09-12 14:23:37
عجزو عن السياسه
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12 - هاشم2017-09-12 14:21:01
طيب غن بسرائيل هي كمان تدعم الارهاب
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11 - جون كنيدي اليعربي2017-09-12 14:20:39
طيب غن ضد خامنئي وبشار الجحش
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10 - هاشم2017-09-12 14:19:52
ليتك تغني ضد المالكي وحزب الله وايران واتحداك تغني بهم
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9 - لله الأمر من قبل ومن بعد2017-09-12 14:06:29
تعليق مخالف
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8 - كلمــــ الحق ــــــــه2017-09-12 14:00:43
هل هذا شيعي أو لا
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7 -2017-09-12 13:55:39
ت4 فهد قاتل الله الشيعه ومن والاهم
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6 - 72017-09-12 13:49:49
هاي المطرب سني لو شيعي
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5 - اااااه يااااوطن ..2017-09-12 13:44:44
ااااالفلووووس تسوووووى ااااااكثرررر من اااالاغاااني ... وفهمكم كفااااايه .. واااااه ياااابلد !!!
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4 - فهد122017-09-12 13:43:46
فنان عراقي يهاجم دويلة الارهاب واخونجي سعودي يدافع عنها قاتل الله الاخونج خونة الاوطان عبر الزمن
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3 - الخالدي2017-09-12 13:42:10
محدن درى عنك
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2 -2017-09-12 13:40:04
حتى حكومتك العميلة للمجوس والتي تأخذ الأوامر من قم ما غنيت ضدها .
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1 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-12 13:36:23
مسكين ابتلش .. هو شغلته يغنّي و يلحّن .. تحشرونه غصب في مصالحكم و مشاكلكم ليه ؟!
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