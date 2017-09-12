تغريدة: الفنان العراقي وليد الشامي: لهذا السبب غنيت ضد قطر

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صحيفة المرصد:أكد الفنان العراقي وليد الشامي بأنه غنى ضد قطر بقناعته لكونها داعمة للإرهاب، وقال في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي في تويتر :” نعم غنيت بقناعتي.. وسأغني أيضاً ضد قطر وضد كل من يدعم الإرهاب في الوطن العربي والعالم، أنا أصلي وأبقى أصلي”.

وشارك النجم العراقي مع مجموعة من النجوم في أغنية علّم قطر ” من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان الفنان رابح صقر والتي لقيت أصداء واسعة وتنتقد عبث السياسة القطرية في المنطقة.

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