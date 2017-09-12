بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟
صحيفة المرصد:أفتى عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الخثلان، بجواز ما يسمى بلعبة “الشيش”؛ مؤكداً أنها ليست “النرد” المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ مشترطاً لجوازها شروطاً ثلاثة.
وقال “الخثلان”، في تعليقه على استفسارات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد” الفضائية: “إن كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض، ولا تُوقِع في محرم، ولا تُلهي عن واجب؛ فالأصل فيها الإباحة”.
وأضاف: “أما النرد الذي ورد ذَمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم، لا ينطبق على هذه اللعبة الذي ذكرها السائل -يقصد الشيش- وكذلك لا ينطبق على ما يطلقه بعض العامة من لعبة الزهر، ويصفونها بالنرد، وهي في الحقيقة ليست نرداً.
وأكد “الخثلان” أن النرد المقصود في الحديث هو لعبة قديمة تشبه الآن ما يسمى بلعبة الطاولة، وأما الألعاب التي يسميها الناس الآن نرداً؛ ليست هي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها الجواز؛ بشرط أن تكون موافقة للشروط المذكورة؛ من عدم اشتمالها على مقابل مادي، أو إيقاع في محرم، أو شَغْلٍ عن واجب”.
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التعليقات
طيب عظم ساري حلال والا حرام
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الدين يسر وتبسيط بعض الناس أصبحت نفوسهم مريضة بسبب الفهم الخاطئ للدين.
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طيب لعبه البولنغ
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طيب ماهي لعبة النرد أجل ؟
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14 نعم هناك لعبة اسمها شيش كباب يضعون اسياخ شيش الكباب على الجمر ثم يبتعدون عنها مسافة 50 متر وينطلقون باتجاه شيش الكباب من يفوز به اولا
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الحين الشيخ جالس يكلمنا ولايكلم نفسه ؟ بالنسبة لي انا فلا انتظر فتوى اي شيخ لاني اخذ الفتوى من عقلي ولا احتاج لمفتي والحمدلله على نعمة العقل
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نريد فتوى من هئية كبار العلماء وفقهم الله بخصوص لعبة البلوت والكيرم
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اتعبت من بعدك يابحر العلوم
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نفع بعلمك العباد و البلاد
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فيه لعبه اسمها الشيش /// كيف شكلها ذي
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جزاك الله خير ياشيخ فعلا الامه الان في حاجه ماسه للتوضيح بشان لعبة الشيش
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ما اعرف لاشيش ولا بلوت حدى غميمه
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انا حذفتها من باب اتقاء الشبهات لكن بما انها مو حرام برجع احملها لعبة ممتعة وفيها تحدي جزاك الله خير ياشيخ
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))لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة(( قد رضوا بالربا في البنوك السعوديه وادخروا اموالهم بها افلا يرضون بالذي دونها
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وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ..
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المصيبه ان الربى عندنا منتشر وعلمائنا محرمين لعبة النرد هههههه والله شيء مضحك
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الأمم الأخرى بواسطة علمائهم وصلوا القمر وصنعوا الطائرات والقطارات ... وحنا علمائنا محتارين بلعبة الشيش هي حرام او حلال ... لا حول ولا قوة الا بالله
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لا تعب نفسك بالفتاوي اللي بيسوي شي بيسويه وش أكثر من المحرمات الصريحة بالأدلة القرآنية هل منعت الناس من الزنا والسرقة والقتل والغش والكذب وغيرها تجون هالحين على نرد وإلا معازف وإلا صور دع الخلق للخالق
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خطوه الى الامام ،، والله يكثر من امثال هذا الشيخ 👍
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في زمن صار اليانصيب لجذب المتابعين في وسائل التواصل والعاب الحظ حلال إذا ما الهت ، نتشكى من زيادة الأسعار وقلة البركة مابي أقول محقت بس مانقول إلا لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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وقفت على هاللعبه هي ؟؟!! اهتموا بالمسائل الكبيره وتطهير النفوس من الحقد والحسد والغيبه والنميمه اهم من هالامور كلها
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جزاك الله خير ياشيخ. أحب الصالحين ولست منهم '' وأرجو أن أنال بهم شفاعه.
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جزاك الله خير ان هذ الأمر أو مايقصد به الشيش أو الشيشان ليس نردا أمر فيه فايدة لي الامه الاسلاميه هذا هو الشيخ المبجل من يشرح لي شي يفرح
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