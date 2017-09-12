بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

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صحيفة المرصد:أفتى عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الخثلان، بجواز ما يسمى بلعبة “الشيش”؛ مؤكداً أنها ليست “النرد” المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ مشترطاً لجوازها شروطاً ثلاثة.

وقال “الخثلان”، في تعليقه على استفسارات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد” الفضائية: “إن كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض، ولا تُوقِع في محرم، ولا تُلهي عن واجب؛ فالأصل فيها الإباحة”.

وأضاف: “أما النرد الذي ورد ذَمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم، لا ينطبق على هذه اللعبة الذي ذكرها السائل -يقصد الشيش- وكذلك لا ينطبق على ما يطلقه بعض العامة من لعبة الزهر، ويصفونها بالنرد، وهي في الحقيقة ليست نرداً.

وأكد “الخثلان” أن النرد المقصود في الحديث هو لعبة قديمة تشبه الآن ما يسمى بلعبة الطاولة، وأما الألعاب التي يسميها الناس الآن نرداً؛ ليست هي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها الجواز؛ بشرط أن تكون موافقة للشروط المذكورة؛ من عدم اشتمالها على مقابل مادي، أو إيقاع في محرم، أو شَغْلٍ عن واجب”.

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