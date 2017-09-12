مصر تكشف حقيقة رفع اسم القرضاوي من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول
صحيفة المرصد:نفت وزارة الداخلية المصرية حذف اسم الداعية المصري المتواجد في قطر، يوسف القرضاوي، من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول ، مؤكدة أن اسمه مازال موجوداً بالنشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليهم.
وقال مصدر أمني مسؤول بقطاع الأمن العام في الوزارة إنه تم التنسيق مع منظمة الإنتربول والكشف عن نشرة قاعدة البيانات، وتبين أنها مازالت سارية ولَم تُلغ، وتتضمن أسماء القرضاوي وباقي قيادات الإخوان المحكوم عليهم بأحكام قضائية في قضايا عنف وقتل وإرهاب،حسبما نشر موقع “العربية.نت”..
وذكر أنه عقد اجتماعا مغلقا في مقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه يوسف القرضاوي على ضوء ما أثير في بعض وسائل الإعلام، وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب انتربول القاهرة ، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها القرضاوي للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.
وأشار المصدر إلى أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة القرضاوي بناء على طلب إنتربول العراق، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق نوري المالكي ، مضيفاً أن تلك النشرة مازالت سارية.
التعليقات
كلنا نحرض علي قتل نوري المالكي وهل هذه تعد جريمه واطفال العراق ورئيس العراق الشهيد صدام حسين ورفاقه ألا يعد جريمة قتلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرشد الاعظم قدس سره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مرشدهم الولي الفقيه لدين خيانتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يهدي كل ضال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
القرضاوي إبن حليمة عاد للعبته القدبمة ممتطيا حصان مظلومية السنة ببورما وبنفس السيناريو القديم وعليه سيعفى من أي ملاحقة فيما لو نجح ....؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دنا اجله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صار مثل ***محبوس بجحره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
راح فيها القرضاوى أحس انة مال لا فى الثور ولا فى الطحين بس حب المادة وقعة فى فخ الحمدين مليارات الغاز عقبال الحمدين بإذن الله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ههههههههههههههههههه ماعليش تعيشوا وتاكلوا غيرها ياوزارة داخلية حبيب العادلي .. قصدي السيسي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق