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مصر تكشف حقيقة رفع اسم القرضاوي من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول

مصر تكشف حقيقة رفع اسم القرضاوي من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول
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المرصد 9 1٬404 51 دقيقة

صحيفة المرصد:نفت وزارة الداخلية المصرية حذف اسم الداعية المصري المتواجد في قطر، يوسف القرضاوي، من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول ، مؤكدة أن اسمه مازال موجوداً بالنشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليهم.

وقال مصدر أمني مسؤول بقطاع الأمن العام في الوزارة إنه تم التنسيق مع منظمة الإنتربول والكشف عن نشرة قاعدة البيانات، وتبين أنها مازالت سارية ولَم تُلغ، وتتضمن أسماء القرضاوي وباقي قيادات الإخوان المحكوم عليهم بأحكام قضائية في قضايا عنف وقتل وإرهاب،حسبما نشر موقع “العربية.نت”..

وذكر أنه عقد اجتماعا مغلقا في مقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه يوسف القرضاوي على ضوء ما أثير في بعض وسائل الإعلام، وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب انتربول القاهرة ، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها القرضاوي للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.

وأشار المصدر إلى أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة القرضاوي بناء على طلب إنتربول العراق، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق نوري المالكي ، مضيفاً أن تلك النشرة مازالت سارية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - الشمري
2017-09-12 16:16:17
كلنا نحرض علي قتل نوري المالكي وهل هذه تعد جريمه واطفال العراق ورئيس العراق الشهيد صدام حسين ورفاقه ألا يعد جريمة قتلهم
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8 - كبيرهم الذي علمهم سحر الخيانة ؟!
2017-09-12 15:53:04
المرشد الاعظم قدس سره
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7 - كبيرهم الذي علمهم سحر الخيانة ؟!
2017-09-12 15:52:30
مرشدهم الولي الفقيه لدين خيانتهم
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6 -
2017-09-12 15:44:11
الله يهدي كل ضال
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5 - ابو العز الدمشقي
2017-09-12 15:40:19
القرضاوي إبن حليمة عاد للعبته القدبمة ممتطيا حصان مظلومية السنة ببورما وبنفس السيناريو القديم وعليه سيعفى من أي ملاحقة فيما لو نجح ....؟؟؟
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4 - عبدالله
2017-09-12 15:38:33
دنا اجله ***
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3 - حريم السلطان
2017-09-12 15:37:23
صار مثل ***محبوس بجحره
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2 - زرهان
2017-09-12 15:36:25
راح فيها القرضاوى أحس انة مال لا فى الثور ولا فى الطحين بس حب المادة وقعة فى فخ الحمدين مليارات الغاز عقبال الحمدين بإذن الله
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1 - جلجله
2017-09-12 15:31:34
ههههههههههههههههههه ماعليش تعيشوا وتاكلوا غيرها ياوزارة داخلية حبيب العادلي .. قصدي السيسي
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آخر تعليق
بواسطة : 🔸️ااببووححمموودد

فيه ناس كل ما تسبك تحبها🌺 أكثر 🏳أحد عنده تفسبر لهذا الشعور الغريب⁉️...
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ماقدرنا على أمريكا قدر عليها رب العالمين سبحانه...
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