مصر تكشف حقيقة رفع اسم القرضاوي من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول

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صحيفة المرصد:نفت وزارة الداخلية المصرية حذف اسم الداعية المصري المتواجد في قطر، يوسف القرضاوي، من قوائم المطلوبين لدى الإنتربول ، مؤكدة أن اسمه مازال موجوداً بالنشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليهم.

وقال مصدر أمني مسؤول بقطاع الأمن العام في الوزارة إنه تم التنسيق مع منظمة الإنتربول والكشف عن نشرة قاعدة البيانات، وتبين أنها مازالت سارية ولَم تُلغ، وتتضمن أسماء القرضاوي وباقي قيادات الإخوان المحكوم عليهم بأحكام قضائية في قضايا عنف وقتل وإرهاب،حسبما نشر موقع “العربية.نت”..

وذكر أنه عقد اجتماعا مغلقا في مقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه يوسف القرضاوي على ضوء ما أثير في بعض وسائل الإعلام، وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب انتربول القاهرة ، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها القرضاوي للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.

وأشار المصدر إلى أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة القرضاوي بناء على طلب إنتربول العراق، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق نوري المالكي ، مضيفاً أن تلك النشرة مازالت سارية.