تفاصيل اعتقال سلمان العودة والقرني والبيشي والباقين ضمن الخلية الاستخباراتية
صحيفة المرصد: كشفت أنباء أن سلمان العودة وعوض القرني وباقي الدعاة والشخصيات التي تم اعتقالها في المملكة خلال اليومين الماضيين هم من ضمن خلية التجسس التي أعلنت رئاسة أمن الدولة ضبطها للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح قوى أجنبية.
وشملت القائمة كلا من سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت فضلا عن شخص متهم بالانتماء لجماعة الحوثي في اليمن، والتواصل المباشر معها.
وأشادت هيئة كبار العلماء السعودية بالخطوات الأمنية في تغريدة بتويتر جاء فيها أن: “استهداف الوطن في عقيدته وأمنه ولحمته الوطنية؛ جريمة يؤخذ على يد مرتكبها، ولا تقبل هوادة في ذلك. بيانا أمن الدولة“ وفقا لموقع إرم.
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استهداف الوطن في عقيدته وأمنه ولحمته الوطنية؛ جريمة يؤخذ على يد مرتكبها، ولا تقبل هوادة في ذلك.#بيانا_أمن_الدولة
— هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
غريبة مافيه بينهم ليبرالي واحد
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حسبنا الله ونعم الوكيل * ولا حول ولا قوة الا بالله
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عشت يا ملك الحزم و العزم و عاش ولي عهدك رجل الشهامة و الشجاعه واسأل الله سبحانه و تعالى ان يوفقكما لتنظيف بلدنا الآمن من الخونه ومن الحراميه كما اسأله سبحانه ان يمد في عمريكما ويمتعكما بالصحة والعافيه
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كلنا واحد وكلنا سلمان، نشيد بجميع ما تقوم به الدوله. الشعب كله مؤيد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نعاهدهم ونناصرهم ومعهم في العسر واللين. نطالب الحكومه بالضرب بيد من حديد كل من يخل بالأمن
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الله يعزك وينصرك ويؤيدك بتأييد من عنده ياتاج رؤوسنا ياحكومتنا السعودية الرشيدة ويبشرك بكل خيرحين اعتقلتي هؤلاء الشرذمة الأخونجية من الأخوان والدواعش الخائنين المارقين أعداء الله ورسوله والوطن والحكومة
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الحمد لله اللهم احمي وطننا الغالي وافتح على قلوب المغيبين الذين يتخذونهم قدوه ويدافعون عنهم بدعوى الدين يجب ان تعلموا ان الدين ارقى واعظم من ان يتم تسيسه حفظ الله ولاة أمرنا وكشف كل خائن للوطن
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لاحول ولا قوة الا بالله .. ان كان من نثق بهم ينتمون لاعداء الوطن فتبأ لهم وسحقأ عليهم .. ويستحقون اشد العقاب .
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وين التضبيط يا محمد وين التضبيط يا محمد
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استهداف الوطن في عقيدته وأمنه ولحمته الوطنية؛ جريمة يؤخذ على يد مرتكبها، ولا تقبل هوادة في ذلك.
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