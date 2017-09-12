أنباء عن اعتقال الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت..وهكذا علق شقيق الأخير!

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صحيفة المرصد:قال ناشطون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي إن الجهات الأمنية اعتقلت الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت ضمن الحملة الجارية لتوقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح قوى أجنبية وفقا لبيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

واتهم معلقون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بن نحيت بالانحياز لقطر، وهي تهمة قد تعرض صاحبها للسجن والغرامة بموجب القانون الذي يحظر الاعتراض أو مخالفة قرارات البلاد خصوصا السياسة الخارجية.

وكتب أحد أقارب بن نحيت مؤكدا نبأ اعتقاله: “اعتقال الشاعر زياد بن نحيت لا أحد يزايد على محبة أبو طارق لوطنه لم يوفق في بعض كلامه عن الأزمه مع قطر ونقول لولاة الأمر سمعاً وطاعة..”.

ومن جهة أخرى أكد النشطاء اعتقال المذيع بقناة المجد فهد السنيدي الذي تلاحقه اتهامات بالميل لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن حملة أمنية شملت عدة دعاة سعوديين ورجال دين من بينهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد الهبدان، غرم البيشي، محمد عبدالعزيز الخضيري، إبراهيم الحارثي، حسن إبراهيم المالكي وفقا لموقع إرم.

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