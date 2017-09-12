أنباء عن اعتقال الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت..وهكذا علق شقيق الأخير!
صحيفة المرصد:قال ناشطون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي إن الجهات الأمنية اعتقلت الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت ضمن الحملة الجارية لتوقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح قوى أجنبية وفقا لبيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.
واتهم معلقون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بن نحيت بالانحياز لقطر، وهي تهمة قد تعرض صاحبها للسجن والغرامة بموجب القانون الذي يحظر الاعتراض أو مخالفة قرارات البلاد خصوصا السياسة الخارجية.
وكتب أحد أقارب بن نحيت مؤكدا نبأ اعتقاله: “اعتقال الشاعر زياد بن نحيت لا أحد يزايد على محبة أبو طارق لوطنه لم يوفق في بعض كلامه عن الأزمه مع قطر ونقول لولاة الأمر سمعاً وطاعة..”.
ومن جهة أخرى أكد النشطاء اعتقال المذيع بقناة المجد فهد السنيدي الذي تلاحقه اتهامات بالميل لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في المملكة.
ويأتي ذلك ضمن حملة أمنية شملت عدة دعاة سعوديين ورجال دين من بينهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد الهبدان، غرم البيشي، محمد عبدالعزيز الخضيري، إبراهيم الحارثي، حسن إبراهيم المالكي وفقا لموقع إرم.
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#اعتقال_الشاعر_زياد_بن_نحيت
لا أحد يزايد على محبة أبو طارق لوطنه لم يوفق في بعض كلامه عن الأزمه مع قطر ونقول لولاة الأمر سمعاً وطاعة.. 🇸🇦
— عبدالله حجاب بن نحيت (@binnaheet) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
أين حرية الرأي ياتعليق:(119)نحن نعلم اعتقال زياد بن نحيت من أجل أنه قال رأيه
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انا ضد اعتقال بن نحيت فليس من شلة الخونة اما باقي المجموعة فمن حق الدولة تقويم سلوكهم ولكن بن نحيت ابدى رايه في قضية راي عام يفترض ان لا يسجن شخص من اجل رايه وطرحه
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الحمد لله على نعمة الاسلام .. ونحن في بلد ولله الحمد والمنه يكفل حرية الرأي حسب الشرع الاسلامي ..
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زياد بن نحيت علامات استفهام كثيرة
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107 - نوره 2017-09-12 19:29:48 وسيم ابن نحيت الله يفك أسره يارب ،،، عجبتك صبغة الميش ولا المنبار
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هناك أشخاص يعتقدون بوجود أسيادهم يعيشون فلذلك يصدقون أي شي منه ولو كذب ومعروف به بوبدون وجود أسيادهم لايعيشون ونسو الله سبحانه وتعالى قال تعالى:(ومامن دابة في الأرض إلى على الله رزقها)صدق الله العظيم
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صابغ ميش بن نحيت الله يعوض
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كل من طلع لنا قال لا تزايد على محبة الوطن وكلهم نصابين مخادعين يلعبون ع الحبلين وخاصة الاخونجيه لكن الخمدلله اللي تم كشفهم ونسف مخططاتهم وخاصه *** مدلعينه قطر بفلوسهم
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الموت للعملاء والخونه الذين باعوا اوطانهم بحفنه من الفلوس
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باعو اوطانهم من اجل حفنة دراهم لا بارك الله في خونة الاوطان خيانة الوطن اكبر جرم ممكن يقترفه الانسان خيانة الوطن عقوق ينم عن دنائة و وعفن مقترف هذا الجرم
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الدوله خط احمر ومن يتعدى حدوده لن نرضى كشعب اي تجاوز خاصه في فترة الصعايب الله يحفظ ولي امرنا ونائبه وارزقهم البطانه الصالحه واحفظهم لنا يارب
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لارحمة ولاشفقة لأي خائن
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شاعر المليون ابن نحيت والله ما يستاهل
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وسيم ابن نحيت الله يفك أسره يارب❤️
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اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا" ...متفق عليه.
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هذا الشخص الاعلام اعطاه اكثر من حجمه وطنك تاج راسك واللف والدوران والهياط مايمشي واللي مايحب تراب الوطن وخون ينقلع لاي ديره
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والله انا سمعت قصيدته اللي سجن عليها اول مرة اتوقع يتظاهر بحب الوطن ولا من جواه شي اخر والله أعلم .. والحكومة أذكياء طولوا الحبل صح حتى طلعت الروس وسقطت ورقت التوت
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الموت لكل من يتفاخر أمام الفقراء والايتام والمساكين وهو يعلم ضعف حالهم وقلة حيلتهم
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ولسه ياما بنشوف سبحان الله ياكلون من خيرات هذه البلاد وينعمون بامنها ويكون الجزاء الخيانه يالله يابن نحيت يلي كل اليوم لك مقطع هياط حسبنا الله ونعم الوكيل
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كلنا لبنات في صرح واحد فيجب عدم الشذوذ عن ذلك امننا وحدتنا قوتنا في توحدنا فلماذا الخروج عن هذا النسق يامثقفون ,يامشايخ .يامن يشار اليهم اين عقولكم ؟!!!!
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حسبي الله على المطبلين والله لو جاكم المسيح الدجال لأخذتم درجة امتياز في اتباعه والترويج له لكن ما قول إلا لطاح الجمل كثرت سكاكينه
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بقي ***مقاطع الفديو تدينه
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الله معهم ... هم فقط دعوا الى تآلف القلوب بين
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وماهفى كان اعظم
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ ،،،،،،فطاعة ولي الامر فرض،،،،،،والخروج عليه خيانه،،،،،،،وزندقه،،،،،،🦅
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كل شي الا الوطن علامه حمراء كل ينتبه لنفسه
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ولماذا الانتظار على الخونة القتل تعزيراً وبأسرع وقت للخونة
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بالنسبه للدكتور السنيدي فقد كان مفاجأه أما أبن نحيت فقد كان يبحث عن الشهره فوجدت قطر ظالتها في شاعر المليون .!!
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الله يحفظ امن بلدنا 🙏🏼🇸🇦
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اللي يحترم نفسه ومايحرض ويثير الفتنه ومايدافع عن أعدائنا اللي اذونا ولا فيه خطورة ولا عليه شيء هذا مستحيل يعتقل مايعتقل إلا اللي يستاهل
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كلنا لبنات في صرح واحد فيجب عدم الشذوذ عن ذلك امننا وحدتنا قوتنا في توحدنا فلماذا الخروج عن هذا النسق يامثقفون ,يامشايخ .يامن يشار اليهم اين عقولكم ؟!!!!
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خل المطامر لتركيا وطرابزون ينفعك الحين يابن نحيت 😎
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ماشاء الله كلهم ***
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ممتاز كل من يقف في المنطقة الرمادية تلوه وكذلك يجب اغلاق قناة المجد فهي قناة قمة في التشدد اضافة الى أخوانيتها الواضحة ولا اعلم عن سر استمرارها من سنين رغم عدم مشاهدتها الا من المتشددين.
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اللهم احفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان
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الحزم الحزم الحزم👍 👏 اجمل شيء بالحكومة الشريفة هي قوتها بالحق وهذا موجود بعصر الحزم "" شكرا لشيوخنا اهل السلف دائم يحذرون من الإساءة لولي الأمر لأنه يؤدي إلي شر للبلاد سيقاتل الشعب بعضهم بعضا
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كم من اناس خدعنا فيهم وطلعو ضد بلادنا الحمد لله الشدايد تكشفهم لنا
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خاشقجي بالخارج مو بالسعودية على مااضن إذا اتى اكيد سيقبض عليه
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اااااااااااااااالوطن اغلى من كل شيء فديتك ياوطني💚🕋🕌💚
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مافيه تهاون الأمن غالي بالأمن حتى تقدر تؤدي اهم شيء وهي صلواتك وأمور دينك فالله الحمد على النعمه
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اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة
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وخاشقجي؟؟ اعلنها صراحةً انه يميل -***تم ايقافه عن الكتابه ولكنه حر طليق ويتحدى ان يعود للكتابه!!
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الموت لمن ينسى ويتناسى ان أحب الاعمال الى رب العباد بعد الصلاة المكتوبة في وقتها " برالوالدين"
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****..كفو محمد بن سلمان ولي عهدنا الامين علمهم معنى الوطنية وان الوطن فوق كل اعتبار
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عندما تمدح دوله تعاون الأعداء لقصف بلادك وقتل شعبها وحتى وصلت الصواريخ لمكة ودعم التفحير بالداخل من داعش اخونج ومن اذناب إيران فهذه خيانة وفيها كذلك تكذيب لحكومتنا وإثارة الشعب مافيه حل إلا الاعتقال
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الله ايه ده !!! هو اللي حاصل
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الكل يعاقب إذا وصل لامننا بارك الله في عصر الحزم
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والله اي شخص يقف ضد وطنه مع حكومة قطر اعتبره خاين وغبي يعني كل الخليج فظحو قطر حتى الشيخ صباح قال بالحرف الواحد نحنو تاذينا من قطر ليش محد يسال نفسه يقول ماهي اهداف قطر ووين رايحه وتعمل لصالح من
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تعليق ٤٧ وكنت تحسبها ثرواتهم ؟!!!!!
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الموت لمن لا يحمد على مايرزق من صحة وعافية وينسى أن بالحمد تشكر النعم وتتم الصالحات
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فهد السنيدي مذيع قناة المجد أكثر ضيوفه من الاخونج والسرورية
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الأعزاء فيما يخون وطنه وخيانة الوطن عقوبتها معروفه أمن الدوله لا يعتقل احد مالم يكن عندهم ادله دامغه على تورط هولاء في الانتماء لهذا الحزب الدولي الإرهابي وفيه مثل يقول من قتلته يده فلا بواكي عليه
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لايعتقل إلا اللي يستاهل دولتنا اعلم وهي تعرف من اللي يضر بلادنا فشكرا لحكومتنا وفقها الله
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العالمية الاولى والثانية وجميع من يخطط لحرب عالمية ثالثة وجميع من صرق أفكاري والموت للشعوب التي تبيع الغذاء والدواء على الشعوب الفقيرة بأغلى الأثمان والموت لكل من يجد فقير لايملك قوت يومه ولايطعمه
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اغراهم واعماهم المال عن الإخلاص للوطن وابن نحيت ماخلا ولا دوله بحث عن المال بس اذا كان جمعه على حساب وطننا وزعزعة امنه فلياخذوا أشد الجزاء والضرب على أيديهم وردعهم
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باقي ****وطقته يستفزون المواطنين
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عاد فهد السنيدي شيي تكاانة ومثقف بجدّ اقول هذا المذيع المثقف الوحيد من كل المذيعين لغته العربية شييي لما يتكلم . معجبة بأسلوبه من زمان
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والله مشكله ، ارجو ان مااحد يحكم قبل التحقيق ، المتهم بريئ حتى تثبت ادانته ، ويكون ذلك بحكم قاضي . اذا اصدرت الحكومه قرارها ساعتها نلتزم بالقرار
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20 العنيد.(اعتقال المذيع بقناة المجد فهد السنيدي لإتهامه للميل لجماعة الأخوان المسلمين المصنفه ارهابيه فالمملكه). تسمع ياعنيد ترا عنادك مو نافعك انظبط احسن لك تراك ولا شئ جنب اللي قفطوهم
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يجب الدعس على الجواسيس والاذناب بدون رحمه
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الموت لجميع الخونة وخاصة من يخون بلاد الحرمين الطاهرة ارض الرسالات ومهد الانبياء و التوحيد
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كلنا مع أمن الدولة ونشد على عضدهم وقواهم الله على من يتعدى حدوده وينفلت لسانه
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ماهو سبب اغلب المنتمين لحزب الاخوان من المملكة لابد من دراسة السبب ومعالجته
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اذا كان زياد من الاخوان فهالحزب مايسواء قيمة خيشة فاضيه
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كليناها بكره مايبقا الا أعمدة اللمبات .
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ت 44 - أنا جريت وجاريت وعييت وتهدّيت / هذا المدعو قلم تمادى كثيرا ولابد من تأديبه
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اللهم احمي وطني من كل شر
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باقي اثنين لازالو خارج الشبك وكأنو اذا تكلمو يتكلمون كأنهم هم الفاهمين والولصلين والي مايرد لهم كلام وكان بقية الشعب ***ولايفهمون كادو يكرهوننا بالدين بولا اننا ولدنا من أبوين مسلمين
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نعم هذه الازمة التي مر عليها ال 100 يوم تساقطت اوراق الخبث والخيانة لهذا الوطن الحبيب وبانت الاوجه القبيحة التي لاتستحق العيش على تراب هذا الوطن،، عذرآ ياوطني إنها الخيانة،،
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كأنو يطلعون بمقاطع بغابات وطبيعة تركيا يستعرضون ويستفزّون الغلابه وصكتهم عين. ياما حذرناكم من السنابات
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يزيد الراجحي ووليد الدواس وش علوم صاحبكم بالهياط !!! ماتبون تركدون انتم بعد ترى الرجال ما عنده اول مايبدأ بأمثالكم وهذا الصح✔✔✔✔✔✔✔ الأصلح للشعب✔✔✔✔✔
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رجاءاً نبي نعرف التفاصيل يعني وش كان مطلوب منهم تنفيذه والمقابل الي اخذوه لابد من فضحهم وتغليض العقوبه على الخونه
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عقبال *** ومن هم على شاكلته
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يجب الضرب بيد من حديد ولامكان للخونه والعملاء في بلدنا الغالي والعزيز
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**** بختصار **** ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شاب و مطلع على كل معلومه عاصر الصحوة و الكذبه ويتابع المواقع ويعرف دعاة الفتنة اسلامويين او لبراليين .
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نعم الظرب بيد من حديد لكل ذنب يعمل ضد وطنه ويجب على القيادة التشهير بهم ومحاسبتهم حساب عسير ليكونوا عبره لغيرهم من الاذناب التي تفكر ان تكون مطية لداعش والمجوي
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****
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الشباب السعودي يكرههم دور أني مناظل و ثورجي وأتكلم باسم الشعب و أوجه الرأي العام. هذي خلها عند ***.
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****الم يكن من أشد المحرضين
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لا احد يزايد على للوطن فهو دار ومظلة وواحة للجميع ثم من هم الذين ينعقون ليل ونهار بعدما امتلئت جيوبهم من أموال السفهاء والأعداء يجب أن يحاسبوا ويكونوا عبرة لغيرهم
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رسالتي الى كل خاين لهذا الوطن : ***
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العنيد بزر مغرر به كفين ويرجع الي درب الصواب 💚💚💚💚💚💚
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معقوله طلع ***بن نحيت وفي نفس الوقت ؟**نعويته شيﻻت وطنيه هو وبزارينه واخرتها طلع ***
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اغلب الذين ذكرت أسمائهم وتلقيبهم بدعائةت ومهم دعوات***
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مشكلة الأسماء التي تم القبض عليها انها من اكثر من استفاد من هذا الوطن لكن الخيانة في الدم ودمائهم نجسه.
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اللهم لا شماته تحصلون وليد الدواس ويزيد صاحبه الليله بيخلوها سهره لظهر
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ثبت عندي بعد متابعة لسلوك الاخوانيين انهم اجبن بشر تمشي على الارض ويحبون المال والدنيا والتسلط احب من الاخرة وفي اياما مضت لاتستطيع ان تاخذ منهم حق ولاباطل وكانو يختلقون الاحاديث لمصلحتهم ضد خصومهم
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اللهم احفظنا واهلنا واحبابنا من كل شر وممن به شر
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نقول للذي يسمي نفسه الشاعرإبن نحيت ( والشعراء يتبعهم الغاوون ( 224 ) ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ( 225 ) وأنهم يقولون ما لا يفعلون )
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ياعنيد فتح مخك يقول البيان متعاونين مع جهات استخباريه خارجيه ضد الوطن فتح مخك الي مالين جزم.
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الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من الخلق تفضيلا
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المشكله ان اخطر واحد فيهم ***ليه لييييييه
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ولو كنتم مواطنين عاديين ما درى عنكم أحد //
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فريده قوطي /// مسويه عندها حب للوطن ،،، ولي معا ها خروفها قلم الحقد ،، ماشفنا تعليقاتك يوم ارهاب العواميه قتلو رجال امننا ماشفنا لك تعليقات حب للوطن ،،، يام وجهين ،،،
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اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر واحفظ حكام هذا الوطن الغالي وادم الأمن والرخاء عليه
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***** بالله لايشوفون الشمس خلوهم يدودون بالسجن المهايطية .
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6 - فريدة قوطي // مسويه نفسك ان عندك وطنيه ،،،وينك عن التعليقات وحب الوطن يوم أرهابي العواميه تجسسو وقتلو رجال امننا ماشفناك لك حب للوطن ،، اجل مسويه وطنيه انتي والخروف قلم الحقد { أستغفر الله }
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اجلدوا ****
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*** علشان عندهم كم قرش صاروا يفكرون مثل تفكير قطر
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كل شيء يهون في الدنيا إلا بلادي هي الدنيا كلها أمن بلادي خط احمر من أراد ببلادنا سؤ لا ترحمونه ولا بد أن تتأدب هذه الكلاب النابحه حفظ الله بلانا واعز الله حكامنا
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اذا ثبتت التهم عليهم يعني استلموا دراهم من قطر اي كان غطاء ذلك فهم خونه عملاء من ارذل البشر يجب ان يطبق فيهم حكم الشرع بضرب اعناقهم بحد السيف وذلك للحفاظ على سلامة الامه وأمنها دون ادنى تهاون اوتلكؤ
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طرق ماهوب طيب هذا وطن
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لم يسبق لها مثل ، واللي مافيه خير لبلده ما فيه خير لأحد . ونحن كشعب نقف مع حكومتنا في السرا والضراء ، يكفي انها الحكومة الوحيدة في الوطن العربي والإسلامي اللي غارسه انيابها في حلق الدولة الفارسية
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لازم قانون لاعدام الخونة عشان يرتدع غيرهم
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يعني تبينا نحاسب ولد عمك على محبته اللي في القلب او نحاسبه على اقواله اللي تفوه بها /// كلامك مأخوذ خيره والخائن لا بد ان يلقى عقابه هذا عصر الحزم
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هذا الجهاز الجديد الذي اسسه سلمان الحزم اصبح صمام امان لدولة والمواطن من شر العابثين والغوغائيين المحرضين على زعزعة امن واستقرار المملكة فشكرا والى الامام ويابلادي واصلي واحنا معاك
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إذا ثبت تجسسهم قطعوا رقابهم بالسيف الاملح
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يجب تنظيف الوطن من جميع الخونة
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تماااااااام كويس جدا جواسيس لقوى اجنبية ...وخلية استخباراتية
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الدولة أبخص والمعازيب
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