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أنباء عن اعتقال الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت..وهكذا علق شقيق الأخير!

أنباء عن اعتقال الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت..وهكذا علق شقيق الأخير!
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المرصد 122 11٬636 4 ساعات

صحيفة المرصد:قال ناشطون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي إن الجهات الأمنية  اعتقلت الإعلامي فهد السنيدي والشاعر زياد بن نحيت ضمن الحملة الجارية لتوقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح قوى أجنبية وفقا لبيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

واتهم معلقون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بن نحيت بالانحياز لقطر، وهي تهمة قد تعرض صاحبها للسجن والغرامة بموجب القانون الذي يحظر الاعتراض أو مخالفة قرارات البلاد خصوصا السياسة الخارجية.

وكتب أحد أقارب بن نحيت مؤكدا نبأ اعتقاله: “اعتقال الشاعر زياد بن نحيت لا أحد يزايد على محبة أبو طارق لوطنه لم يوفق في بعض كلامه عن الأزمه مع قطر ونقول لولاة الأمر سمعاً وطاعة..”.

ومن جهة أخرى أكد النشطاء اعتقال المذيع بقناة المجد فهد السنيدي الذي تلاحقه اتهامات بالميل لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن حملة أمنية شملت عدة دعاة سعوديين ورجال دين من بينهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد الهبدان، غرم البيشي، محمد عبدالعزيز الخضيري، إبراهيم الحارثي، حسن إبراهيم المالكي وفقا لموقع إرم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

122 - التميمي (كلنا عصام الزامل)
2017-09-12 20:25:35
أين حرية الرأي ياتعليق:(119)نحن نعلم اعتقال زياد بن نحيت من أجل أنه قال رأيه
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121 -
2017-09-12 20:25:22
انا ضد اعتقال بن نحيت فليس من شلة الخونة اما باقي المجموعة فمن حق الدولة تقويم سلوكهم ولكن بن نحيت ابدى رايه في قضية راي عام يفترض ان لا يسجن شخص من اجل رايه وطرحه
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120 - التميمي (كلنا عصام الزامل)
2017-09-12 20:23:18
تعليق مخالف
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119 - مواطن غير
2017-09-12 20:21:18
الحمد لله على نعمة الاسلام .. ونحن في بلد ولله الحمد والمنه يكفل حرية الرأي حسب الشرع الاسلامي ..
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118 - متوهق
2017-09-12 20:17:14
زياد بن نحيت علامات استفهام كثيرة
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117 - راكاااان
2017-09-12 20:16:30
107 - نوره 2017-09-12 19:29:48 وسيم ابن نحيت الله يفك أسره يارب ،،، عجبتك صبغة الميش ولا المنبار
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116 - التميمي (كلنا عصام الزامل)
2017-09-12 20:16:14
هناك أشخاص يعتقدون بوجود أسيادهم يعيشون فلذلك يصدقون أي شي منه ولو كذب ومعروف به بوبدون وجود أسيادهم لايعيشون ونسو الله سبحانه وتعالى قال تعالى:(ومامن دابة في الأرض إلى على الله رزقها)صدق الله العظيم
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115 - راكاااان
2017-09-12 20:14:25
صابغ ميش بن نحيت الله يعوض
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114 - بدر
2017-09-12 20:01:33
كل من طلع لنا قال لا تزايد على محبة الوطن وكلهم نصابين مخادعين يلعبون ع الحبلين وخاصة الاخونجيه لكن الخمدلله اللي تم كشفهم ونسف مخططاتهم وخاصه *** مدلعينه قطر بفلوسهم
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113 - ابوعبدالرحمن الحربي
2017-09-12 19:58:00
الموت للعملاء والخونه الذين باعوا اوطانهم بحفنه من الفلوس
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112 - فيحان مليباري
2017-09-12 19:47:30
باعو اوطانهم من اجل حفنة دراهم لا بارك الله في خونة الاوطان خيانة الوطن اكبر جرم ممكن يقترفه الانسان خيانة الوطن عقوق ينم عن دنائة و وعفن مقترف هذا الجرم
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111 - مستشارك
2017-09-12 19:41:01
الدوله خط احمر ومن يتعدى حدوده لن نرضى كشعب اي تجاوز خاصه في فترة الصعايب الله يحفظ ولي امرنا ونائبه وارزقهم البطانه الصالحه واحفظهم لنا يارب
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110 - بريال عيش حب
2017-09-12 19:39:18
تعليق مخالف
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109 - الاخضر
2017-09-12 19:37:20
لارحمة ولاشفقة لأي خائن
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108 - نوره
2017-09-12 19:31:01
شاعر المليون ابن نحيت والله ما يستاهل
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107 - نوره
2017-09-12 19:29:48
وسيم ابن نحيت الله يفك أسره يارب❤️
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106 - "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما
2017-09-12 19:28:25
اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا" ...متفق عليه.
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105 - عبدالرحمن الشهراني
2017-09-12 19:27:50
هذا الشخص الاعلام اعطاه اكثر من حجمه وطنك تاج راسك واللف والدوران والهياط مايمشي واللي مايحب تراب الوطن وخون ينقلع لاي ديره
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104 - .لن.
2017-09-12 19:25:01
والله انا سمعت قصيدته اللي سجن عليها اول مرة اتوقع يتظاهر بحب الوطن ولا من جواه شي اخر والله أعلم .. والحكومة أذكياء طولوا الحبل صح حتى طلعت الروس وسقطت ورقت التوت
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103 - الموت لكل من يحتقر الأخرين لأنه يملك أكثر مما يملكون
2017-09-12 19:20:20
الموت لكل من يتفاخر أمام الفقراء والايتام والمساكين وهو يعلم ضعف حالهم وقلة حيلتهم
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102 - الصامت
2017-09-12 19:14:53
ولسه ياما بنشوف سبحان الله ياكلون من خيرات هذه البلاد وينعمون بامنها ويكون الجزاء الخيانه يالله يابن نحيت يلي كل اليوم لك مقطع هياط حسبنا الله ونعم الوكيل
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101 - ابوبدر
2017-09-12 19:08:03
كلنا لبنات في صرح واحد فيجب عدم الشذوذ عن ذلك امننا وحدتنا قوتنا في توحدنا فلماذا الخروج عن هذا النسق يامثقفون ,يامشايخ .يامن يشار اليهم اين عقولكم ؟!!!!
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100 -
2017-09-12 19:03:00
حسبي الله على المطبلين والله لو جاكم المسيح الدجال لأخذتم درجة امتياز في اتباعه والترويج له لكن ما قول إلا لطاح الجمل كثرت سكاكينه
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99 - ابراهيم
2017-09-12 19:02:15
بقي ***مقاطع الفديو تدينه
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98 - ع الشمري
2017-09-12 18:54:48
الله معهم ... هم فقط دعوا الى تآلف القلوب بين
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97 - عبيد
2017-09-12 18:53:57
وماهفى كان اعظم
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( عدد التعليقات 21,913 )
96 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-12 18:51:20
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ ،،،،،،فطاعة ولي الامر فرض،،،،،،والخروج عليه خيانه،،،،،،،وزندقه،،،،،،🦅
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95 - المتيم
2017-09-12 18:46:12
كل شي الا الوطن علامه حمراء كل ينتبه لنفسه
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94 - عمر
2017-09-12 18:44:46
ولماذا الانتظار على الخونة القتل تعزيراً وبأسرع وقت للخونة
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93 - عبيد
2017-09-12 18:35:49
تعليق مخالف
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92 - والد ابراهيم
2017-09-12 18:34:01
بالنسبه للدكتور السنيدي فقد كان مفاجأه أما أبن نحيت فقد كان يبحث عن الشهره فوجدت قطر ظالتها في شاعر المليون .!!
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91 - الثقفي
2017-09-12 18:25:28
الله يحفظ امن بلدنا 🙏🏼🇸🇦
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90 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:23:17
اللي يحترم نفسه ومايحرض ويثير الفتنه ومايدافع عن أعدائنا اللي اذونا ولا فيه خطورة ولا عليه شيء هذا مستحيل يعتقل مايعتقل إلا اللي يستاهل
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89 - ابوبدر
2017-09-12 18:23:11
كلنا لبنات في صرح واحد فيجب عدم الشذوذ عن ذلك امننا وحدتنا قوتنا في توحدنا فلماذا الخروج عن هذا النسق يامثقفون ,يامشايخ .يامن يشار اليهم اين عقولكم ؟!!!!
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88 - الثقفي
2017-09-12 18:22:06
خل المطامر لتركيا وطرابزون ينفعك الحين يابن نحيت 😎
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87 -
2017-09-12 18:22:02
ماشاء الله كلهم ***
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86 - مجرة التبانة
2017-09-12 18:20:18
ممتاز كل من يقف في المنطقة الرمادية تلوه وكذلك يجب اغلاق قناة المجد فهي قناة قمة في التشدد اضافة الى أخوانيتها الواضحة ولا اعلم عن سر استمرارها من سنين رغم عدم مشاهدتها الا من المتشددين.
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85 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:20:13
اللهم احفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان
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84 - اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
2017-09-12 18:19:53
تعليق مخالف
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83 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:18:09
الحزم الحزم الحزم👍 👏 اجمل شيء بالحكومة الشريفة هي قوتها بالحق وهذا موجود بعصر الحزم "" شكرا لشيوخنا اهل السلف دائم يحذرون من الإساءة لولي الأمر لأنه يؤدي إلي شر للبلاد سيقاتل الشعب بعضهم بعضا
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82 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:13:24
كم من اناس خدعنا فيهم وطلعو ضد بلادنا الحمد لله الشدايد تكشفهم لنا
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81 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:12:02
خاشقجي بالخارج مو بالسعودية على مااضن إذا اتى اكيد سيقبض عليه
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80 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:10:21
اااااااااااااااالوطن اغلى من كل شيء فديتك ياوطني💚🕋🕌💚
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79 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:08:20
مافيه تهاون الأمن غالي بالأمن حتى تقدر تؤدي اهم شيء وهي صلواتك وأمور دينك فالله الحمد على النعمه
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78 - الموت لمن يذكر عنده الحبيب المصطفى ولايصلي عليه
2017-09-12 18:07:06
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة
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77 - مانع القحطاني
2017-09-12 18:05:29
وخاشقجي؟؟ اعلنها صراحةً انه يميل -***تم ايقافه عن الكتابه ولكنه حر طليق ويتحدى ان يعود للكتابه!!
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76 - الموت لمن يمر عليه يوم ولا يبر والديه بدعوة صالحة أو زيارة حانية
2017-09-12 18:04:20
الموت لمن ينسى ويتناسى ان أحب الاعمال الى رب العباد بعد الصلاة المكتوبة في وقتها " برالوالدين"
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75 - بدران
2017-09-12 18:04:18
****..كفو محمد بن سلمان ولي عهدنا الامين علمهم معنى الوطنية وان الوطن فوق كل اعتبار
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74 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 18:01:27
عندما تمدح دوله تعاون الأعداء لقصف بلادك وقتل شعبها وحتى وصلت الصواريخ لمكة ودعم التفحير بالداخل من داعش اخونج ومن اذناب إيران فهذه خيانة وفيها كذلك تكذيب لحكومتنا وإثارة الشعب مافيه حل إلا الاعتقال
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73 - العيد
2017-09-12 17:58:18
الله ايه ده !!! هو اللي حاصل
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72 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 17:58:08
الكل يعاقب إذا وصل لامننا بارك الله في عصر الحزم
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71 - المسااافر
2017-09-12 17:57:23
والله اي شخص يقف ضد وطنه مع حكومة قطر اعتبره خاين وغبي يعني كل الخليج فظحو قطر حتى الشيخ صباح قال بالحرف الواحد نحنو تاذينا من قطر ليش محد يسال نفسه يقول ماهي اهداف قطر ووين رايحه وتعمل لصالح من
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70 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-12 17:56:28
تعليق ٤٧ وكنت تحسبها ثرواتهم ؟!!!!!
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69 - الموت لجميع من يستشعر النعم الظاهره والباطنه ويمر وكأنه لايرى شيء
2017-09-12 17:56:25
الموت لمن لا يحمد على مايرزق من صحة وعافية وينسى أن بالحمد تشكر النعم وتتم الصالحات
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68 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 17:54:22
فهد السنيدي مذيع قناة المجد أكثر ضيوفه من الاخونج والسرورية
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67 - ابو امتنان
2017-09-12 17:54:05
الأعزاء فيما يخون وطنه وخيانة الوطن عقوبتها معروفه أمن الدوله لا يعتقل احد مالم يكن عندهم ادله دامغه على تورط هولاء في الانتماء لهذا الحزب الدولي الإرهابي وفيه مثل يقول من قتلته يده فلا بواكي عليه
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66 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 17:50:25
لايعتقل إلا اللي يستاهل دولتنا اعلم وهي تعرف من اللي يضر بلادنا فشكرا لحكومتنا وفقها الله
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65 - الموت لموسيليني وهتلر ونابليون وستالين وجميع من شارك في الحرب
2017-09-12 17:50:04
العالمية الاولى والثانية وجميع من يخطط لحرب عالمية ثالثة وجميع من صرق أفكاري والموت للشعوب التي تبيع الغذاء والدواء على الشعوب الفقيرة بأغلى الأثمان والموت لكل من يجد فقير لايملك قوت يومه ولايطعمه
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64 - المرتعد
2017-09-12 17:48:39
اغراهم واعماهم المال عن الإخلاص للوطن وابن نحيت ماخلا ولا دوله بحث عن المال بس اذا كان جمعه على حساب وطننا وزعزعة امنه فلياخذوا أشد الجزاء والضرب على أيديهم وردعهم
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63 - .....
2017-09-12 17:46:06
باقي ****وطقته يستفزون المواطنين
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62 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-12 17:45:30
عاد فهد السنيدي شيي تكاانة ومثقف بجدّ اقول هذا المذيع المثقف الوحيد من كل المذيعين لغته العربية شييي لما يتكلم . معجبة بأسلوبه من زمان
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61 -
2017-09-12 17:43:57
والله مشكله ، ارجو ان مااحد يحكم قبل التحقيق ، المتهم بريئ حتى تثبت ادانته ، ويكون ذلك بحكم قاضي . اذا اصدرت الحكومه قرارها ساعتها نلتزم بالقرار
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60 - اسم
2017-09-12 17:42:55
20 العنيد.(اعتقال المذيع بقناة المجد فهد السنيدي لإتهامه للميل لجماعة الأخوان المسلمين المصنفه ارهابيه فالمملكه). تسمع ياعنيد ترا عنادك مو نافعك انظبط احسن لك تراك ولا شئ جنب اللي قفطوهم
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59 - صالح الحربي
2017-09-12 17:37:12
يجب الدعس على الجواسيس والاذناب بدون رحمه
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58 - ali
2017-09-12 17:36:50
الموت لجميع الخونة وخاصة من يخون بلاد الحرمين الطاهرة ارض الرسالات ومهد الانبياء و التوحيد
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57 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-12 17:34:57
كلنا مع أمن الدولة ونشد على عضدهم وقواهم الله على من يتعدى حدوده وينفلت لسانه
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56 - سؤال
2017-09-12 17:29:56
ماهو سبب اغلب المنتمين لحزب الاخوان من المملكة لابد من دراسة السبب ومعالجته
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55 - هذا ****
2017-09-12 17:24:03
تعليق مخالف
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54 -
2017-09-12 17:23:59
اذا كان زياد من الاخوان فهالحزب مايسواء قيمة خيشة فاضيه
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53 - ساهر
2017-09-12 17:23:18
كليناها بكره مايبقا الا أعمدة اللمبات .
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52 - سيطرة ✴
2017-09-12 17:20:51
ت 44 - أنا جريت وجاريت وعييت وتهدّيت / هذا المدعو قلم تمادى كثيرا ولابد من تأديبه
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51 - الراقي
2017-09-12 17:20:11
اللهم احمي وطني من كل شر
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50 - **** هل لديه واسطة قوية
2017-09-12 17:19:42
باقي اثنين لازالو خارج الشبك وكأنو اذا تكلمو يتكلمون كأنهم هم الفاهمين والولصلين والي مايرد لهم كلام وكان بقية الشعب ***ولايفهمون كادو يكرهوننا بالدين بولا اننا ولدنا من أبوين مسلمين
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49 - .....
2017-09-12 17:16:38
تعليق مخالف
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48 - هتان
2017-09-12 17:16:25
نعم هذه الازمة التي مر عليها ال 100 يوم تساقطت اوراق الخبث والخيانة لهذا الوطن الحبيب وبانت الاوجه القبيحة التي لاتستحق العيش على تراب هذا الوطن،، عذرآ ياوطني إنها الخيانة،،
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47 - **** هل لديه واسطة قوية
2017-09-12 17:15:48
كأنو يطلعون بمقاطع بغابات وطبيعة تركيا يستعرضون ويستفزّون الغلابه وصكتهم عين. ياما حذرناكم من السنابات
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46 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-12 17:15:18
يزيد الراجحي ووليد الدواس وش علوم صاحبكم بالهياط !!! ماتبون تركدون انتم بعد ترى الرجال ما عنده اول مايبدأ بأمثالكم وهذا الصح✔✔✔✔✔✔✔ الأصلح للشعب✔✔✔✔✔
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45 - ضروري
2017-09-12 17:14:35
رجاءاً نبي نعرف التفاصيل يعني وش كان مطلوب منهم تنفيذه والمقابل الي اخذوه لابد من فضحهم وتغليض العقوبه على الخونه
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44 - أنا جريت وجاريت وعييت وتهدّيت
2017-09-12 17:12:37
عقبال *** ومن هم على شاكلته
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43 - ابو محمد الحربي
2017-09-12 17:12:34
يجب الضرب بيد من حديد ولامكان للخونه والعملاء في بلدنا الغالي والعزيز
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42 - طرقي
2017-09-12 17:06:51
**** بختصار **** ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شاب و مطلع على كل معلومه عاصر الصحوة و الكذبه ويتابع المواقع ويعرف دعاة الفتنة اسلامويين او لبراليين .
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41 - محمد الشوكي
2017-09-12 17:02:26
نعم الظرب بيد من حديد لكل ذنب يعمل ضد وطنه ويجب على القيادة التشهير بهم ومحاسبتهم حساب عسير ليكونوا عبره لغيرهم من الاذناب التي تفكر ان تكون مطية لداعش والمجوي
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40 -
2017-09-12 17:02:24
****
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39 - طرقي
2017-09-12 17:01:53
الشباب السعودي يكرههم دور أني مناظل و ثورجي وأتكلم باسم الشعب و أوجه الرأي العام. هذي خلها عند ***.
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38 - **** هل لديه واسطة قوية
2017-09-12 17:00:45
****الم يكن من أشد المحرضين
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37 - ابوفهد
2017-09-12 17:00:21
لا احد يزايد على للوطن فهو دار ومظلة وواحة للجميع ثم من هم الذين ينعقون ليل ونهار بعدما امتلئت جيوبهم من أموال السفهاء والأعداء يجب أن يحاسبوا ويكونوا عبرة لغيرهم
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36 - طرقي
2017-09-12 16:59:26
رسالتي الى كل خاين لهذا الوطن : ***
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35 -
2017-09-12 16:59:08
العنيد بزر مغرر به كفين ويرجع الي درب الصواب 💚💚💚💚💚💚
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34 -
2017-09-12 16:58:24
معقوله طلع ***بن نحيت وفي نفس الوقت ؟**نعويته شيﻻت وطنيه هو وبزارينه واخرتها طلع ***
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33 - الفارس
2017-09-12 16:57:39
اغلب الذين ذكرت أسمائهم وتلقيبهم بدعائةت ومهم دعوات***
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32 - طرقي
2017-09-12 16:56:24
مشكلة الأسماء التي تم القبض عليها انها من اكثر من استفاد من هذا الوطن لكن الخيانة في الدم ودمائهم نجسه.
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31 - ابوسالم
2017-09-12 16:55:17
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30 - الليلة عيد عند وليد الدواس ويزيد الراجحي
2017-09-12 16:54:59
اللهم لا شماته تحصلون وليد الدواس ويزيد صاحبه الليله بيخلوها سهره لظهر
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29 - طرقي
2017-09-12 16:53:01
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28 - قصيمي معتق
2017-09-12 16:52:56
ثبت عندي بعد متابعة لسلوك الاخوانيين انهم اجبن بشر تمشي على الارض ويحبون المال والدنيا والتسلط احب من الاخرة وفي اياما مضت لاتستطيع ان تاخذ منهم حق ولاباطل وكانو يختلقون الاحاديث لمصلحتهم ضد خصومهم
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27 - الفارس
2017-09-12 16:50:56
اللهم احفظنا واهلنا واحبابنا من كل شر وممن به شر
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26 - @@@@@
2017-09-12 16:50:47
نقول للذي يسمي نفسه الشاعرإبن نحيت ( والشعراء يتبعهم الغاوون ( 224 ) ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ( 225 ) وأنهم يقولون ما لا يفعلون )
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25 -
2017-09-12 16:50:19
ياعنيد فتح مخك يقول البيان متعاونين مع جهات استخباريه خارجيه ضد الوطن فتح مخك الي مالين جزم.
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24 - الفارس
2017-09-12 16:49:46
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من الخلق تفضيلا
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23 - ليه
2017-09-12 16:47:45
المشكله ان اخطر واحد فيهم ***ليه لييييييه
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22 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-12 16:46:15
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21 - هذا ثمن الشهره // كل كلمة محسوبة وكل حركة مراقبة
2017-09-12 16:45:59
ولو كنتم مواطنين عاديين ما درى عنكم أحد //
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( عدد التعليقات 10,739 )
20 - العنيد
2017-09-12 16:44:33
فريده قوطي /// مسويه عندها حب للوطن ،،، ولي معا ها خروفها قلم الحقد ،، ماشفنا تعليقاتك يوم ارهاب العواميه قتلو رجال امننا ماشفنا لك تعليقات حب للوطن ،،، يام وجهين ،،،
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19 - ****
2017-09-12 16:43:53
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18 -
2017-09-12 16:43:50
اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر واحفظ حكام هذا الوطن الغالي وادم الأمن والرخاء عليه
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17 - ررر
2017-09-12 16:40:21
***** بالله لايشوفون الشمس خلوهم يدودون بالسجن المهايطية .
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( عدد التعليقات 10,739 )
16 - العنيد
2017-09-12 16:37:05
6 - فريدة قوطي // مسويه نفسك ان عندك وطنيه ،،،وينك عن التعليقات وحب الوطن يوم أرهابي العواميه تجسسو وقتلو رجال امننا ماشفناك لك حب للوطن ،، اجل مسويه وطنيه انتي والخروف قلم الحقد { أستغفر الله }
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15 - ابو عادل
2017-09-12 16:36:38
اجلدوا ****
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( عدد التعليقات 28,376 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-12 16:36:02
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13 - فهد العرماني
2017-09-12 16:35:14
*** علشان عندهم كم قرش صاروا يفكرون مثل تفكير قطر
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12 - ماجد
2017-09-12 16:34:28
كل شيء يهون في الدنيا إلا بلادي هي الدنيا كلها أمن بلادي خط احمر من أراد ببلادنا سؤ لا ترحمونه ولا بد أن تتأدب هذه الكلاب النابحه حفظ الله بلانا واعز الله حكامنا
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11 - متابع المرصد
2017-09-12 16:31:13
اذا ثبتت التهم عليهم يعني استلموا دراهم من قطر اي كان غطاء ذلك فهم خونه عملاء من ارذل البشر يجب ان يطبق فيهم حكم الشرع بضرب اعناقهم بحد السيف وذلك للحفاظ على سلامة الامه وأمنها دون ادنى تهاون اوتلكؤ
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10 - عارف
2017-09-12 16:29:58
طرق ماهوب طيب هذا وطن
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9 - بالمختصر بلدنا وحكومتنا تمر بضغوط
2017-09-12 16:29:40
لم يسبق لها مثل ، واللي مافيه خير لبلده ما فيه خير لأحد . ونحن كشعب نقف مع حكومتنا في السرا والضراء ، يكفي انها الحكومة الوحيدة في الوطن العربي والإسلامي اللي غارسه انيابها في حلق الدولة الفارسية
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8 - ناصر
2017-09-12 16:25:01
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7 - Aliii
2017-09-12 16:24:40
لازم قانون لاعدام الخونة عشان يرتدع غيرهم
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6 - فريدة شوقي
2017-09-12 16:21:29
يعني تبينا نحاسب ولد عمك على محبته اللي في القلب او نحاسبه على اقواله اللي تفوه بها /// كلامك مأخوذ خيره والخائن لا بد ان يلقى عقابه هذا عصر الحزم
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5 - شكرا لجهاز امن الدولة
2017-09-12 16:21:27
هذا الجهاز الجديد الذي اسسه سلمان الحزم اصبح صمام امان لدولة والمواطن من شر العابثين والغوغائيين المحرضين على زعزعة امن واستقرار المملكة فشكرا والى الامام ويابلادي واصلي واحنا معاك
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4 - زائر
2017-09-12 16:21:18
إذا ثبت تجسسهم قطعوا رقابهم بالسيف الاملح
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3 - عبدالله
2017-09-12 16:19:36
يجب تنظيف الوطن من جميع الخونة
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2 - وازماناااااه
2017-09-12 16:19:21
تماااااااام كويس جدا جواسيس لقوى اجنبية ...وخلية استخباراتية
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1 - هنطش
2017-09-12 16:15:49
الدولة أبخص والمعازيب
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