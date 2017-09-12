بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب
صحيفة المرصد:رجح محللون غربيون أن لا يستمر صمود قطر طويلا في وجه مقاطعة الرباعية العربية، رغم مرور 100 يوم على هذه الأزمة غير المسبوقة جراء سياسات الدوحة تجاه جيرانها ودول المنطقة.
ووفقاً لموقع”إرم نيوز”دفعت الإجراءات الصارمة العديد من المراقبين للاعتقاد بأن الإمارة الخليجية الصغيرة ليس لديها خيار آخر سوى الخضوع سريعا لضغوط شركائها التجاريين الرئيسين.
وبعد مرور 100 يوم على إعلان أربع دول عربية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع قطر وفرض تدابير تشمل حظرا جويا على الامارة، لا يرى خبراء آفاق حل للأزمة التي يرجحون استمرارها حتى العام 2018 وربما بعده.
ويقول المحلل السياسي كريستيان أولريشسين المتخصص بالخليج في معهد بايكر للسياسات العامة في جامعة رايس الامريكية إن قطر حققت بعض المكاسب جراء الأزمة، وأثبتت بشكل كبير مرونتها وقدرتها على تحمل الضغط المفروض عليها أكثر مما تصور الرباعي المناهض لها، لكن هذا التحمل ربما لن يستمر للأبد وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أولرشسين أن كلفة مقاطعة طويلة الأمد سيكون لها خسائرها في نهاية المطاف، خصوصا مع استعداد قطر لاستقبال كأس العالم.
“كأس العالم” تحتاج السعوديين
وأعلنت قطر سابقا أن السعوديين سيشكلون غالبية المشجعين الـ1.3 مليون المتوقع وصولهم إلى قطر لحضور مباريات كاس العالم، والسعوديون حاليا ممنوعون من دخول قطر.
ويرى الخبير في الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية كريستوفر ديفيدسون أن قطر قد تجبر على الرضوخ، لو استمر المسار الحالي للأزمة، متوقعا أن تستمر الأزمة حتى العام المقبل.
ويضيف ديفيدسون أن “السبيل الوحيد لقطر للخروج من الأزمة هو الموافقة على المطالب الأصلية لدول المقاطعة”.
ويقول المحلل السياسي الأمريكي أولريشسين إن “الاحساس بالمرارة والخيانة عند كل الأطراف كبير جدا، ولا أحد يريد أن يكون الطرف الذي يتنازل أولا”.
ويشير إلى أن “الخلاف الدبلوماسي في 2014 (حين سحبت البحرين والسعودية والإمارات سفراءها من الدوحة) استمر لثمانية أشهر، والأزمة الحالية تتجاوز في عمقها خلاف 2014، لذا من المرجح أن تستمر فترة أكبر”.
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التعليقات
حتى امعات قطرائيل والاخوان لن يصمدو هنا وهتاك.....!
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قطر إشترت أحدث شبكة دفاع جوي بالعالم (إس400) وقريباً ستنشر على الاراضي القطرية وهذا يعني أنها لن تتراجع ومن الحكمة عدم دفعها دفعاً للحضن الإيراني ويبقى الحضن الروسي أقل ضرراً وأكثر عقلانية
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الناس مصالح وخدمة الوطن بلا مقابل مع الاسف لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم اصحاب الملايين يطلبون افلوس مقابل خدمة الوطن لكأس العالم كفوجمهورالاخطر المخلص الكثير منهم طلاب مدارس اخلاص للوطن بلا مقابل
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اللي انكسر مايتصلح
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تحلم بكاس العالم الاوراق صدرت ان يكون بامريكا الحمدين وعزمي حلموا بامبراطورية الخليج التي يحكمها حمد موزه كما اعلنها العذبه بتغريدته سترضخ وانوفهم باتراب
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غصب عنهم
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قطروالحوثي نارفتنة حتى لوقبلة قطر لن تقبل ايران وروسياواميركا اصحاب مصالح العلاج العلاقات التجارية مع القدس وغزة ورام الله ودعم الشعب السعودي المخلص قال رسول الله لوان شخص اشعث اغبردعاء الله لستجاب لة
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واضح انها ستخضع والدليل الخطوط الملاحية المباشرة من دول الجوار وخطوط الطيران المباشرة من تركيا واسالوا المراعي وشركات الاسمنت والدليل الولو
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الأمور تسير إلى نفق مظلم يضع الخليج على فوهة بركان بسبب السياسات الحمقاء الامسؤولة .
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فوضنا امرنا لله
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جدك انقلب علا ولد عمه وابوك انقلب على جدك واتهمه بالخيانه العظمى والاعدام اي عائله حاكمه انتم والله المجوس اشرف منكم يالاذناب
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ان شاء الله يؤلف بين قلوبهم الله تعالى
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مانبيهم ان شاء الله مايحلون المشكلة
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الحرس الوطني بحدود قطر .. ويطلع جنان تميم وشلته بترضخ غصب عنها وبيجي أردوغان يستعطف ويترحم
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رضخ او مارضخ الكبير كبير ولا يهمنا الصغار امثالهم
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ت10 يالخالدي كثر الدق يفك اللحام وخليك فاكر هع!!
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الاخ فريد شوقي الركوع للواحد الاحد
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موقع ارم موقع مصري
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بعد 100 يوم سترضخ واضح جداااا انها سترضخ هههه
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أنا متأكد 99% إنهم بيرجعون يدعمون الإرهاب.
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يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفو بعهدي اوف بعهدكم واياب فارهبون
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انا مع دولتي ****
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ازمات العرب تطووول لاتعترف بيوم وليله وشهور خطوووووط طويله سنين ودنين الى ان تفئ قطر وتعود عن غيها وبالاخير تنخ ياولد 🍌!!
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مكابرة ،،،،،،،،، ثم مكابرة ،،،،،،،،، وبعد المكابرة خظووووووووع //////
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المقاطعة بدون الحصار لا تأتي بأي نتيجة .. المثال كوبا و كوريا الشمالية و إيران
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ت1 فريده شوقي خمبوقه قبل ماترسلي راجعي تعليقك ايش هالخطأ الكارثي تعال الله سبحانه عن الركوع مدري وين درستم في غرزه ممكن!!
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هم خاسرين خاسرين كذا ولا كذا. إذا ماكان بسبب الحظر بيكون الصرف لدعم الإرهاب.
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يا عساهم ما يربحون الله يعاندنا مصيره يركع
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