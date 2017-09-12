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بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب

بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب
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المرصد 31 4٬307 4 ساعات

صحيفة المرصد:رجح محللون غربيون أن لا يستمر صمود قطر طويلا في وجه مقاطعة الرباعية العربية، رغم مرور 100 يوم على هذه الأزمة غير المسبوقة جراء سياسات الدوحة تجاه جيرانها ودول المنطقة.

ووفقاً لموقع”إرم نيوز”دفعت الإجراءات الصارمة العديد من المراقبين للاعتقاد بأن الإمارة الخليجية الصغيرة ليس لديها خيار آخر سوى الخضوع سريعا لضغوط شركائها التجاريين الرئيسين.

وبعد مرور 100 يوم على إعلان أربع دول عربية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع قطر وفرض تدابير تشمل حظرا جويا على الامارة، لا يرى خبراء آفاق حل للأزمة التي يرجحون استمرارها حتى العام 2018 وربما بعده.

ويقول المحلل السياسي كريستيان أولريشسين المتخصص بالخليج في معهد بايكر للسياسات العامة في جامعة رايس الامريكية إن قطر حققت بعض المكاسب جراء الأزمة، وأثبتت بشكل كبير مرونتها وقدرتها على تحمل الضغط المفروض عليها أكثر مما تصور الرباعي المناهض لها، لكن هذا التحمل ربما لن يستمر للأبد وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أولرشسين أن كلفة مقاطعة طويلة الأمد سيكون لها خسائرها في نهاية المطاف، خصوصا مع استعداد قطر لاستقبال كأس العالم.

“كأس العالم” تحتاج السعوديين

وأعلنت قطر سابقا أن السعوديين سيشكلون غالبية المشجعين الـ1.3 مليون المتوقع وصولهم إلى قطر لحضور مباريات كاس العالم، والسعوديون حاليا ممنوعون من دخول قطر.

ويرى الخبير في الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية كريستوفر ديفيدسون أن قطر قد تجبر على الرضوخ، لو استمر المسار الحالي للأزمة، متوقعا أن تستمر الأزمة حتى العام المقبل.

ويضيف ديفيدسون أن “السبيل الوحيد لقطر للخروج من الأزمة هو الموافقة على المطالب الأصلية لدول المقاطعة”.

ويقول المحلل السياسي الأمريكي أولريشسين إن “الاحساس بالمرارة والخيانة عند كل الأطراف كبير جدا، ولا أحد يريد أن يكون الطرف الذي يتنازل أولا”.

ويشير إلى أن “الخلاف الدبلوماسي في 2014 (حين سحبت البحرين والسعودية والإمارات سفراءها من الدوحة) استمر لثمانية أشهر، والأزمة الحالية تتجاوز في عمقها خلاف 2014، لذا من المرجح أن تستمر فترة أكبر”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 -
2017-09-12 20:27:41
حتى امعات قطرائيل والاخوان لن يصمدو هنا وهتاك.....!
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30 - ابو العز الدمشقي
2017-09-12 20:25:50
قطر إشترت أحدث شبكة دفاع جوي بالعالم (إس400) وقريباً ستنشر على الاراضي القطرية وهذا يعني أنها لن تتراجع ومن الحكمة عدم دفعها دفعاً للحضن الإيراني ويبقى الحضن الروسي أقل ضرراً وأكثر عقلانية
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29 - الوطن غالي
2017-09-12 19:39:37
الناس مصالح وخدمة الوطن بلا مقابل مع الاسف لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم اصحاب الملايين يطلبون افلوس مقابل خدمة الوطن لكأس العالم كفوجمهورالاخطر المخلص الكثير منهم طلاب مدارس اخلاص للوطن بلا مقابل
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28 - خلود
2017-09-12 19:39:35
اللي انكسر مايتصلح
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27 - الصامت
2017-09-12 19:36:19
تحلم بكاس العالم الاوراق صدرت ان يكون بامريكا الحمدين وعزمي حلموا بامبراطورية الخليج التي يحكمها حمد موزه كما اعلنها العذبه بتغريدته سترضخ وانوفهم باتراب
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26 - مديرة مياه الثروات
2017-09-12 19:32:30
غصب عنهم
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25 - الوطن غالي
2017-09-12 19:22:17
قطروالحوثي نارفتنة حتى لوقبلة قطر لن تقبل ايران وروسياواميركا اصحاب مصالح العلاج العلاقات التجارية مع القدس وغزة ورام الله ودعم الشعب السعودي المخلص قال رسول الله لوان شخص اشعث اغبردعاء الله لستجاب لة
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24 - محمد
2017-09-12 19:18:26
واضح انها ستخضع والدليل الخطوط الملاحية المباشرة من دول الجوار وخطوط الطيران المباشرة من تركيا واسالوا المراعي وشركات الاسمنت والدليل الولو
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23 -
2017-09-12 19:13:47
الأمور تسير إلى نفق مظلم يضع الخليج على فوهة بركان بسبب السياسات الحمقاء الامسؤولة .
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22 - أبو هلول
2017-09-12 18:14:16
فوضنا امرنا لله
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21 - أبو هلول
2017-09-12 18:12:22
تعليق مخالف
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20 - أبو هلول
2017-09-12 18:10:35
تعليق مخالف
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19 - المسااافر
2017-09-12 18:07:45
جدك انقلب علا ولد عمه وابوك انقلب على جدك واتهمه بالخيانه العظمى والاعدام اي عائله حاكمه انتم والله المجوس اشرف منكم يالاذناب
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18 - أبو هلول
2017-09-12 18:06:28
تعليق مخالف
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17 - أبو هلول
2017-09-12 17:56:39
ان شاء الله يؤلف بين قلوبهم الله تعالى
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16 - أبو معاذ
2017-09-12 17:45:06
مانبيهم ان شاء الله مايحلون المشكلة
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15 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-12 17:30:28
الحرس الوطني بحدود قطر .. ويطلع جنان تميم وشلته بترضخ غصب عنها وبيجي أردوغان يستعطف ويترحم
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14 - ابوشموخ
2017-09-12 17:17:11
رضخ او مارضخ الكبير كبير ولا يهمنا الصغار امثالهم
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13 - مسمار
2017-09-12 17:15:33
ت10 يالخالدي كثر الدق يفك اللحام وخليك فاكر هع!!
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12 - الخالدي
2017-09-12 17:12:07
الاخ فريد شوقي الركوع للواحد الاحد
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11 - الخالدي
2017-09-12 17:10:19
موقع ارم موقع مصري
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10 - الخالدي
2017-09-12 17:09:19
بعد 100 يوم سترضخ واضح جداااا انها سترضخ هههه
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9 - أبو بِس
2017-09-12 17:05:07
أنا متأكد 99% إنهم بيرجعون يدعمون الإرهاب.
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8 - لن نركع الا لله
2017-09-12 17:03:44
يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفو بعهدي اوف بعهدكم واياب فارهبون
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7 - هنطش
2017-09-12 17:03:02
انا مع دولتي ****
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6 - مسمار
2017-09-12 16:56:27
ازمات العرب تطووول لاتعترف بيوم وليله وشهور خطوووووط طويله سنين ودنين الى ان تفئ قطر وتعود عن غيها وبالاخير تنخ ياولد 🍌!!
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5 - سركيس بااااريس
2017-09-12 16:52:39
مكابرة ،،،،،،،،، ثم مكابرة ،،،،،،،،، وبعد المكابرة خظووووووووع //////
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4 - ناصر
2017-09-12 16:44:57
المقاطعة بدون الحصار لا تأتي بأي نتيجة .. المثال كوبا و كوريا الشمالية و إيران
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - مسمار
2017-09-12 16:35:40
ت1 فريده شوقي خمبوقه قبل ماترسلي راجعي تعليقك ايش هالخطأ الكارثي تعال الله سبحانه عن الركوع مدري وين درستم في غرزه ممكن!!
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2 - ↩ابو شدا↪
2017-09-12 16:34:36
هم خاسرين خاسرين كذا ولا كذا. إذا ماكان بسبب الحظر بيكون الصرف لدعم الإرهاب.
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1 - فريدة شوقي
2017-09-12 16:23:58
يا عساهم ما يربحون الله يعاندنا مصيره يركع
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آخر تعليق
بواسطة : محامي

هذي نتيجة تحرش الصغير بالكبير...
بواسطة : التميمي (كلنا عصام الزامل)

لا تنسبو هذا لشريعه فوالله الشريعه ليست مصدرا لظلم والساكت عن الحق شيطان اخرس...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

اخونجي= خيانه،،،،،،،،،نصحوووووك الرجاله،،،،،،،لكن ،،،،،،،الطبع غلااااااااب،،،،،،...
بواسطة : رؤيتي2020

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