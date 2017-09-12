الفوزان: الشيخة”موزة” حاولت استقطابي بالفلوس قبل 20 عاماً رغم سيلان لعابي!
صحيفة المرصد:أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، أن الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق، حاولت استقطابه قبل عشرين عاما، لصف السلطات في الدوحة لاستخدامه لأغراض سياسية وأجندة خفية.
وأوضح الفوزان عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الفلوس تسيل لها اللعاب حاولت الشيخة موزة استقطابي بعد لقاء تلفزيوني بقناة قطر قبل عشرين عاما؛ فاعتذرت منها واخترت وطني رغم سيلان لعابي “.
ولا تزال سياسة الحكومة القطرية تحاول كسب ولاء المواطنين السعوديين، كما فعلت مع الإرهابيين بمختلف جنسياتهم سابقا، الذين وفرت لهم جوازات السفر القطرية، والإقامة في الدوحة، ومنحهم مزايا مالية يسيل لها اللعاب كما وصفها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان؟.
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الفلوس تسيل لها اللعاب حاولت سمو الشيخة موزة إستقطابي بعد لقاء تلفزيوني بقناة قطر قبل عشرين عاما فاعتذرت من سموهاواخترت وطني رغم سيلان لعابي
— أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
هل من حاول استقطابك الشيخة موزة فقط .. ؟؟؟
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من رأيي الشخصي لو صمت أفضل. .فتحت على نفسك أكثر من باب
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بعض المعلقين ظهرت اخونجيتهم على مصلحة الوطن
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أمسك لعايبك لاتسيل ...
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؟؟؟
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لوشدتي وبيضتي وجهك بذكر ربك والعمل الصالح كان النتائج مضمونة
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ترى صدقت
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ليش يسيل للعبك يافوزان انت بخير ونعمة يكفيك فخر انك سعودي هذا فخر يسوى قطر ومن حكمها ومن سكنها
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صدق من قال اذا الكلام من فضه فالسكوت من ذهب ،، بعض الكلام يقول لصاحبه اتركني
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رجل مثلك عالم كبير في الذره والسلاح النووي يعد كنز للوطن وبالتأكيد يكون مستهدف سوا بالما ل او بغيره لذلك يجب علينا جميعآ المحافظه عليك وتوفير كل سبل الحمايه والرفاهيه لك كم عبدالله فوزان لدينا
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اللهم إغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك على من سواك// وارزقنا القناعة بما قسمت لنا إنك سميع الدعـــــاء //
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بغض النظر عن صحة كلامه من عدمها الفوزان *** تصريحاته بعد ما صار عضو مجلس شورى
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والله المفروض تعاقب ليش مااتكلمت من يومها
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كفو الدكتور عبدالله الفوزان استاذ جامعة الملك سعود عضومجلس الشورى اتمنامن الله يكون الدكتورعبدالله الفوزان وزيرالتربية والتعليم
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تعليق 9 والله كلامك صحيح 100 بالمئة من وين لهم الاموال الطائلة ؟
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ايه عاد مصختوها اعلامنا وعلام قطر
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ههههههههههههه 😂😂
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الله من الخرطي عندك قبل ٢٠ عام
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اسمها بالمال وليس بالفلوس هذا وانت محاضر اقتصاد المفروض نتعلم منك
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كفو فين كلامك مع الشريان
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اي نوع من الاستقطابات لان استقطابات موزه كثيرة
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وما حاولوا بعد ذاك التاريخ إستقطابك مرة أخرى ؟؟
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كل واحد حر بأسراره ومن حقه يفصح عنها متى يشاء وكيفما يشاء وجاء الوقت المناسب للافصاح. احسن من غيره اللي مشى ورى لعابه وانكشف
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زين ماتزحلق بقشرتها 😂😂
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سال لعابك معناته كنت في فقر .
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اذا كان هي بنفسها ففي ذلك كلام واذا بواسطة اخرين فكلام اخر..! ولازالت ذاكرتك تحمل أشياء أخرى بس تكفى انتهت صلاحيتها.! ليتك سكت أزين لك ياالفوز.....ان....!!!!
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ماعندك سالفه وش عندك انت من سياسه
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قل اي شي اهم شي لاتكون محايد
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اهم شي سيلان اللعاب طلعت مادي ويسيل لعابك للفلوس إذا بليتم فاستتروا
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ياأخي أنت رهيييييب كيف عجزة عنك موزه أقول انت فلته ولايوجد مثلك بالوطن
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بدري يالطيب
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رغم انها جائت بعد عقدين من الزمان لكن حمدا لله على سلامتك.
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عشرون عام مضى ولَم يفصح عنه الا الحين ؟ ؟ ؟
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وأنا الظاهر حاولت معي
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تعليق 50 لا غلطان اذا مر يلبس برقع🔻🔺🔻🔺
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**** وينك ماقلته بوقته نحن مع حكومتنا
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حتي اااانا حاااولت معي بس رفضت !!!! ****. يابطل اااااه ياااقهرررر...
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الامن والاطمئنان خير من الخيانه واكل الحرام
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أذا دخلت على صحيفه المرصد فتعوذ بالله من *** وقل بسم الله توكلت ع الله وعوذبالله من قلم الجن ،،
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افهمو وش قصدة ****
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أحد دعاة الأخونجية المشهورين بالطبع عند قطيعه والذي تم سجنه مؤخرآ كان لديه مشاريع ارهابية يجتمع بها مع الارهابيين من أتباعه وطلابه يسمى أحدهم بملتقى النهضة اجتمع معهم به في البحرين وقطر والكويت ***
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احتفال بسحق عش الاخوان دك جذورهم
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الله يكثر من امثالك يادكتور و اتمنى من حكومتنا الرشيده الانصات لمثل هذه المواقف من اي جهة كان و تؤخذ بعين الاعتبار أيا كانت تلك الجهه و يكفينا مجاملة و التغاضي التي مارأينا منها الأ نكراناً للجميل
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اذا مريت على مخيم دعوي عليك أن تتعوذ من الذين مجتمعين بداخله وكأنك تتعوذ من الشيطان الرجيم .وتدعو لبلادنا وحكامنا آل سعود أن يكفيهم الله من شر وعدوان المجتمعين فيه ودسائسهم ومؤمراتهم وخطبهم ورحلاتهم.
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***ترحب بكم من اوسع ابوابها
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عند هؤلاء الأخونجية من دعاة الأخوان جواسيس قطر الخونة أعداء بلادنا وحكامنا لابد أن يكون الثوب القصير واللحية الطويلة والمخيم الدعوي وحلقات التحفيظ هي الجسر الذي يعبرون به الى قلوب أهل العقول الفارغة.
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لكن نحمد الله طاح وسقط في شر أعماله وهو الآن من ضمن المجموعة الأخوانية التجسسية المعادية لبلادنا وحكامنا الذين ألقي القبض عليهم وأودعتهم سجونها.نفس الشخص كان في مخيم دعوي يضحك على المهابيل الأخوان.
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هههههه كم وصل سعر الاخونجي بالسوق 0000 تحت المكعب
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لعن الله من يؤيد الأخوان الكافرين
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هههههههه؛ صح النوم ؛ ولابلغت وقتها ؛ ****
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هههههاااي عزالله سقوط مدوي للاخوان الملحدين
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عطاك ربي على نيتك يالفوزان وصرت عضو في مجلس الشورى ومن ترك شيء لله عوضه خيرا كثيرا وربي يزيدك من نعيمه أنا تركت أشياء كثيرة لوجه الله يارب عوضني خير كثير قولوا آمين. رجاء لاتتمسخرون كالعادة وتدعون علي
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لا اله الا الله كل العالم طلعوا يحكون 👀
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استغفر الله وتوب اليه
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وياترى **** المهم ايش اعمالك وانجازاتك في مجلس الشورى 😎
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م*** ولماذا الصمت كل هذه السنين ***؟؟؟
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الرد في غير وقته يفقد الشي أهميته اللي تشوفونه لازم يصير
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ياسبحان الله وتوك تتكلم كل هالسنين ساكت ليش مافضحتوهم من الاول 😎👀 شي غريب😡
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فعلا أنت ثروة وطنبة نادر أن تتكرر أستخرجت النفط من باطن الأرض وحليت كل مشاكلنا يادكتور معالي البرفيسور عبدالله الفوزان ............{{ أستغفر الله وتوب }}
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****الأخواني كاشف السيقان كثيف اللحية وطويلها يبيع ويشتري في العقارات 950 ريال للمتر المربع ثم يزعم كذب أنها وقف لحساب المسلمين كل أمواله وجمعياته وجموسه وأرصدته من النظام القطري من كيس موززة .
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بالله عليك
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اهم شيئ سيلان اللعاب (رغم سيلان لعابي)
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هذي عاد احسها .م*****
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الحمدلله لاوالله زين اللي مارحت ****
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دعاة الأخوان جميعهم ودون استثناء عملاء للنظام التركي والبعض منهم للنظام القطري وآخرون شابكين أدمغتهم وعقولهم وقلوبهم مع كلا النظامين.فلعنة الله على أموال الدنيا كلها مقابل وطننا الغالي وحكومتناالرشيدة
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لاوالله *****
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هذي نهاية كل واحد يعق والدية ويمشي بشور زوجته. الذيخ مفكر يحكم العالم العربي خبت وخاب مسعاك
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هذي عقوبة عقوق الوالدين انقلب على ابوه وسلط الله عليه وعلى ولده اكيد الشيخ خليفة داعي علية.
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وتوك تتكلم الآن 🏳****🏳كان أفضل لك ولنا وللوطن⁉️
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والله مايفلحون حكام قطر وهم مولين امرهم مره ليش قطر مافيها رجال
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ليه مش بتقولوا همه عملاء مين بصراحه دول عملاء الماسونية و لا علاقة للفرس بهم الماسونيين هم مجوس العصر لا فرق لعربي على اعجمي الا بالتقوى فلا تفرقوا الدين و التقوا الله
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سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا
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صادق
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افا حتى انتي ياموزة ماهو كافي شغل الحمدين من دسائس وخيانات ورطتو الغليم تميم بشي فوق طاقته
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رغم سيلان لعابي فهمتوا ياا****
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سيلان لعبي حط تحتها خطين
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لو اللي قلته حقيقه فأنت ذيبان ابن ذيبان
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من زمان نشوف بعض الدعاة والكتاب تحول 180 درجه وطلعت عليه أثر النعمه والملايين وصاروا يركبون لكسزات ويجالسون هوامير العقاريين واشتروا مزارع وشقق في تركيا وغيرها.آثاريهم بايعين ذممهم لموزه المخزيه
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ايه صادق *******
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علم (كذلك إناء عرض ورفضت علم
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انا بسأل لماذا لم تكشف هذه الامور منك ومن غيرك لكي يعرف العالم حقيقة الخونة عملاء الفرس والصرب الا بعد المقاطعة
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