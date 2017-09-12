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الفوزان: الشيخة”موزة” حاولت استقطابي بالفلوس قبل 20 عاماً رغم سيلان لعابي!

الفوزان: الشيخة”موزة” حاولت استقطابي بالفلوس قبل 20 عاماً رغم سيلان لعابي!
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المرصد 96 4٬910 3 ساعات

صحيفة المرصد:أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، أن الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق، حاولت استقطابه قبل عشرين عاما، لصف السلطات في الدوحة لاستخدامه لأغراض سياسية وأجندة خفية.

وأوضح الفوزان عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الفلوس تسيل لها اللعاب حاولت الشيخة موزة استقطابي بعد لقاء تلفزيوني بقناة قطر قبل عشرين عاما؛ فاعتذرت منها واخترت وطني رغم سيلان لعابي “.

ولا تزال سياسة الحكومة القطرية تحاول كسب ولاء المواطنين السعوديين، كما فعلت مع الإرهابيين بمختلف جنسياتهم سابقا، الذين وفرت لهم جوازات السفر القطرية، والإقامة في الدوحة، ومنحهم مزايا مالية يسيل لها اللعاب كما وصفها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان؟.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

96 - مواطن غير
2017-09-12 20:26:16
هل من حاول استقطابك الشيخة موزة فقط .. ؟؟؟
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95 - مع زاتك
2017-09-12 20:20:33
من رأيي الشخصي لو صمت أفضل. .فتحت على نفسك أكثر من باب
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94 - احمد الغامدي
2017-09-12 20:18:53
بعض المعلقين ظهرت اخونجيتهم على مصلحة الوطن
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93 - متوهق
2017-09-12 20:16:13
تعليق مخالف
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92 -
2017-09-12 20:16:02
أمسك لعايبك لاتسيل ...
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91 - مو ذا الي قال ولدي يشتغل توصيل بيتزا
2017-09-12 20:11:49
؟؟؟
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90 - عمليات التجميل والشد والربط لم تحقق المنشود
2017-09-12 20:10:27
لوشدتي وبيضتي وجهك بذكر ربك والعمل الصالح كان النتائج مضمونة
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89 - "رجل مثلك عالم كبير في الذره والسلاح النووي"
2017-09-12 20:07:49
ترى صدقت
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88 - هنطش
2017-09-12 20:04:54
ليش يسيل للعبك يافوزان انت بخير ونعمة يكفيك فخر انك سعودي هذا فخر يسوى قطر ومن حكمها ومن سكنها
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87 - راكاااان
2017-09-12 20:04:46
صدق من قال اذا الكلام من فضه فالسكوت من ذهب ،، بعض الكلام يقول لصاحبه اتركني
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86 - راكاااان
2017-09-12 20:02:45
رجل مثلك عالم كبير في الذره والسلاح النووي يعد كنز للوطن وبالتأكيد يكون مستهدف سوا بالما ل او بغيره لذلك يجب علينا جميعآ المحافظه عليك وتوفير كل سبل الحمايه والرفاهيه لك كم عبدالله فوزان لدينا
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85 - "... وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ "// البخاري
2017-09-12 19:59:54
اللهم إغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك على من سواك// وارزقنا القناعة بما قسمت لنا إنك سميع الدعـــــاء //
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84 - سلمان سالم
2017-09-12 19:54:40
بغض النظر عن صحة كلامه من عدمها الفوزان *** تصريحاته بعد ما صار عضو مجلس شورى
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83 -
2017-09-12 19:53:29
والله المفروض تعاقب ليش مااتكلمت من يومها
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82 - ابوصالح سكري
2017-09-12 19:53:16
كفو الدكتور عبدالله الفوزان استاذ جامعة الملك سعود عضومجلس الشورى اتمنامن الله يكون الدكتورعبدالله الفوزان وزيرالتربية والتعليم
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81 - زائر
2017-09-12 19:50:59
تعليق 9 والله كلامك صحيح 100 بالمئة من وين لهم الاموال الطائلة ؟
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80 - زائر
2017-09-12 19:46:09
تعليق مخالف
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79 - قلم الحقيقه
2017-09-12 19:44:34
ايه عاد مصختوها اعلامنا وعلام قطر
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78 -
2017-09-12 19:41:39
ههههههههههههه 😂😂
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77 - الشمري
2017-09-12 19:41:35
الله من الخرطي عندك قبل ٢٠ عام
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76 - قصيمي معتق
2017-09-12 19:35:26
اسمها بالمال وليس بالفلوس هذا وانت محاضر اقتصاد المفروض نتعلم منك
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75 - راجعو حساباتكم
2017-09-12 19:31:21
كفو فين كلامك مع الشريان
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74 - فيحان مليباري
2017-09-12 19:27:51
اي نوع من الاستقطابات لان استقطابات موزه كثيرة
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73 - ابو العز الدمشقي
2017-09-12 19:27:07
وما حاولوا بعد ذاك التاريخ إستقطابك مرة أخرى ؟؟
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72 - خلود
2017-09-12 19:24:40
كل واحد حر بأسراره ومن حقه يفصح عنها متى يشاء وكيفما يشاء وجاء الوقت المناسب للافصاح. احسن من غيره اللي مشى ورى لعابه وانكشف
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71 - عمرا ن😂
2017-09-12 19:20:17
زين ماتزحلق بقشرتها 😂😂
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70 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-12 19:20:01
سال لعابك معناته كنت في فقر .
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69 -
2017-09-12 19:15:11
اذا كان هي بنفسها ففي ذلك كلام واذا بواسطة اخرين فكلام اخر..! ولازالت ذاكرتك تحمل أشياء أخرى بس تكفى انتهت صلاحيتها.! ليتك سكت أزين لك ياالفوز.....ان....!!!!
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68 - فافي
2017-09-12 19:14:41
ماعندك سالفه وش عندك انت من سياسه
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67 - سامي
2017-09-12 19:13:38
قل اي شي اهم شي لاتكون محايد
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66 - وازماناااااه
2017-09-12 19:07:31
اهم شي سيلان اللعاب طلعت مادي ويسيل لعابك للفلوس إذا بليتم فاستتروا
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65 - ألفجر البعييييد
2017-09-12 19:06:49
ياأخي أنت رهيييييب كيف عجزة عنك موزه أقول انت فلته ولايوجد مثلك بالوطن
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64 - العيد
2017-09-12 19:06:47
بدري يالطيب
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63 - الحمدلله على السلامه
2017-09-12 18:57:56
رغم انها جائت بعد عقدين من الزمان لكن حمدا لله على سلامتك.
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62 -
2017-09-12 18:57:03
تعليق مخالف
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61 - سؤل
2017-09-12 18:56:46
عشرون عام مضى ولَم يفصح عنه الا الحين ؟ ؟ ؟
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60 - أبوعتب
2017-09-12 18:56:06
وأنا الظاهر حاولت معي
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59 - 🔻🔺الواثق🔻🔺
2017-09-12 18:56:04
تعليق 50 لا غلطان اذا مر يلبس برقع🔻🔺🔻🔺
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58 - هلال
2017-09-12 18:53:18
**** وينك ماقلته بوقته نحن مع حكومتنا
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57 - اه ياوطن !!
2017-09-12 18:45:04
حتي اااانا حاااولت معي بس رفضت !!!! ****. يابطل اااااه ياااقهرررر...
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56 - صقر العروبه
2017-09-12 18:42:44
الامن والاطمئنان خير من الخيانه واكل الحرام
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( عدد التعليقات 10,739 )
55 - العنيد
2017-09-12 18:37:52
أذا دخلت على صحيفه المرصد فتعوذ بالله من *** وقل بسم الله توكلت ع الله وعوذبالله من قلم الجن ،،
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54 - عبدالله
2017-09-12 18:33:05
افهمو وش قصدة ****
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( عدد التعليقات 28,376 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-12 18:32:57
أحد دعاة الأخونجية المشهورين بالطبع عند قطيعه والذي تم سجنه مؤخرآ كان لديه مشاريع ارهابية يجتمع بها مع الارهابيين من أتباعه وطلابه يسمى أحدهم بملتقى النهضة اجتمع معهم به في البحرين وقطر والكويت ***
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( عدد التعليقات 3,801 )
52 - ابن الوطن
2017-09-12 18:31:02
احتفال بسحق عش الاخوان دك جذورهم
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51 - والد ابراهيم
2017-09-12 18:30:33
الله يكثر من امثالك يادكتور و اتمنى من حكومتنا الرشيده الانصات لمثل هذه المواقف من اي جهة كان و تؤخذ بعين الاعتبار أيا كانت تلك الجهه و يكفينا مجاملة و التغاضي التي مارأينا منها الأ نكراناً للجميل
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( عدد التعليقات 28,376 )
50 - قلم الحقيقه
2017-09-12 18:25:45
اذا مريت على مخيم دعوي عليك أن تتعوذ من الذين مجتمعين بداخله وكأنك تتعوذ من الشيطان الرجيم .وتدعو لبلادنا وحكامنا آل سعود أن يكفيهم الله من شر وعدوان المجتمعين فيه ودسائسهم ومؤمراتهم وخطبهم ورحلاتهم.
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( عدد التعليقات 3,801 )
49 - ابن الوطن
2017-09-12 18:25:23
***ترحب بكم من اوسع ابوابها
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( عدد التعليقات 28,376 )
48 - قلم الحقيقه
2017-09-12 18:22:31
عند هؤلاء الأخونجية من دعاة الأخوان جواسيس قطر الخونة أعداء بلادنا وحكامنا لابد أن يكون الثوب القصير واللحية الطويلة والمخيم الدعوي وحلقات التحفيظ هي الجسر الذي يعبرون به الى قلوب أهل العقول الفارغة.
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( عدد التعليقات 28,376 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-12 18:18:36
لكن نحمد الله طاح وسقط في شر أعماله وهو الآن من ضمن المجموعة الأخوانية التجسسية المعادية لبلادنا وحكامنا الذين ألقي القبض عليهم وأودعتهم سجونها.نفس الشخص كان في مخيم دعوي يضحك على المهابيل الأخوان.
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46 - الفارس
2017-09-12 18:16:37
تعليق مخالف
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45 - عبدالله
2017-09-12 18:16:32
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 3,801 )
44 - ابن الوطن
2017-09-12 18:16:08
هههههه كم وصل سعر الاخونجي بالسوق 0000 تحت المكعب
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( عدد التعليقات 3,801 )
43 - ابن الوطن
2017-09-12 18:13:27
لعن الله من يؤيد الأخوان الكافرين
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42 - الفارس
2017-09-12 18:13:22
تعليق مخالف
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41 - بدر 66
2017-09-12 18:11:47
هههههههه؛ صح النوم ؛ ولابلغت وقتها ؛ ****
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( عدد التعليقات 3,801 )
40 - ابن الوطن
2017-09-12 18:10:20
هههههاااي عزالله سقوط مدوي للاخوان الملحدين
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39 - ياسمين🌸
2017-09-12 18:10:15
عطاك ربي على نيتك يالفوزان وصرت عضو في مجلس الشورى ومن ترك شيء لله عوضه خيرا كثيرا وربي يزيدك من نعيمه أنا تركت أشياء كثيرة لوجه الله يارب عوضني خير كثير قولوا آمين. رجاء لاتتمسخرون كالعادة وتدعون علي
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38 - الثقفي
2017-09-12 18:08:27
لا اله الا الله كل العالم طلعوا يحكون 👀
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( عدد التعليقات 10,739 )
37 - العنيد
2017-09-12 18:08:02
استغفر الله وتوب اليه
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36 - الثقفي
2017-09-12 18:07:33
وياترى **** المهم ايش اعمالك وانجازاتك في مجلس الشورى 😎
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35 - راكاااان
2017-09-12 18:07:22
م*** ولماذا الصمت كل هذه السنين ***؟؟؟
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( عدد التعليقات 10,739 )
34 - العنيد
2017-09-12 18:07:08
الرد في غير وقته يفقد الشي أهميته اللي تشوفونه لازم يصير
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33 - الثقفي
2017-09-12 18:06:18
ياسبحان الله وتوك تتكلم كل هالسنين ساكت ليش مافضحتوهم من الاول 😎👀 شي غريب😡
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( عدد التعليقات 10,739 )
32 - العنيد
2017-09-12 18:05:47
فعلا أنت ثروة وطنبة نادر أن تتكرر أستخرجت النفط من باطن الأرض وحليت كل مشاكلنا يادكتور معالي البرفيسور عبدالله الفوزان ............{{ أستغفر الله وتوب }}
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( عدد التعليقات 28,376 )
31 - قلم الحقيقه
2017-09-12 18:05:02
****الأخواني كاشف السيقان كثيف اللحية وطويلها يبيع ويشتري في العقارات 950 ريال للمتر المربع ثم يزعم كذب أنها وقف لحساب المسلمين كل أمواله وجمعياته وجموسه وأرصدته من النظام القطري من كيس موززة .
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30 - محمد الجعيد
2017-09-12 18:04:58
بالله عليك
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29 - جبال سدير
2017-09-12 18:04:52
اهم شيئ سيلان اللعاب (رغم سيلان لعابي)
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28 -
2017-09-12 18:03:42
هذي عاد احسها .م*****
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27 - بدران
2017-09-12 18:00:21
تعليق مخالف
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26 - شغموم
2017-09-12 17:59:07
الحمدلله لاوالله زين اللي مارحت ****
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( عدد التعليقات 28,376 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-12 17:57:03
دعاة الأخوان جميعهم ودون استثناء عملاء للنظام التركي والبعض منهم للنظام القطري وآخرون شابكين أدمغتهم وعقولهم وقلوبهم مع كلا النظامين.فلعنة الله على أموال الدنيا كلها مقابل وطننا الغالي وحكومتناالرشيدة
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24 - الحق
2017-09-12 17:57:03
تعليق مخالف
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23 - مقيم بالسعودية
2017-09-12 17:56:45
لاوالله *****
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22 - الفارس
2017-09-12 17:55:27
هذي نهاية كل واحد يعق والدية ويمشي بشور زوجته. الذيخ مفكر يحكم العالم العربي خبت وخاب مسعاك
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21 - سعودي أيام زماااان
2017-09-12 17:53:19
تعليق مخالف
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20 - الفارس
2017-09-12 17:52:01
هذي عقوبة عقوق الوالدين انقلب على ابوه وسلط الله عليه وعلى ولده اكيد الشيخ خليفة داعي علية.
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19 - ️ااببووححمموودد
2017-09-12 17:51:44
وتوك تتكلم الآن 🏳****🏳كان أفضل لك ولنا وللوطن⁉️
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18 - ابو ايمن
2017-09-12 17:51:34
والله مايفلحون حكام قطر وهم مولين امرهم مره ليش قطر مافيها رجال
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17 - أبو هلول
2017-09-12 17:51:25
ليه مش بتقولوا همه عملاء مين بصراحه دول عملاء الماسونية و لا علاقة للفرس بهم الماسونيين هم مجوس العصر لا فرق لعربي على اعجمي الا بالتقوى فلا تفرقوا الدين و التقوا الله
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16 - ابوفهد
2017-09-12 17:51:20
تعليق مخالف
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15 - زائر من الكواكب
2017-09-12 17:51:09
سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا
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14 - تيلة ويقول بيشرونة
2017-09-12 17:49:01
صادق
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13 - الفارس
2017-09-12 17:49:01
افا حتى انتي ياموزة ماهو كافي شغل الحمدين من دسائس وخيانات ورطتو الغليم تميم بشي فوق طاقته
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12 - مواطن غيور
2017-09-12 17:48:24
رغم سيلان لعابي فهمتوا ياا****
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11 - هدوء
2017-09-12 17:46:54
سيلان لعبي حط تحتها خطين
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10 - ابوفهد
2017-09-12 17:45:25
لو اللي قلته حقيقه فأنت ذيبان ابن ذيبان
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9 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-12 17:43:11
من زمان نشوف بعض الدعاة والكتاب تحول 180 درجه وطلعت عليه أثر النعمه والملايين وصاروا يركبون لكسزات ويجالسون هوامير العقاريين واشتروا مزارع وشقق في تركيا وغيرها.آثاريهم بايعين ذممهم لموزه المخزيه
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8 - عــــــهــــــــــود
2017-09-12 17:42:16
تعليق مخالف
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7 - الساري
2017-09-12 17:41:30
ايه صادق *******
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6 - العتيبي
2017-09-12 17:39:23
تعليق مخالف
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5 - الحقباني
2017-09-12 17:36:54
علم (كذلك إناء عرض ورفضت علم
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4 - الهاشمي
2017-09-12 17:35:47
انا بسأل لماذا لم تكشف هذه الامور منك ومن غيرك لكي يعرف العالم حقيقة الخونة عملاء الفرس والصرب الا بعد المقاطعة
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3 -
2017-09-12 17:35:41
تعليق مخالف
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2 - عبدالله
2017-09-12 17:34:38
تعليق مخالف
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1 - علي
2017-09-12 17:28:36
تعليق مخالف
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أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
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عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
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أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
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أحمد الشمراني

علِّم قطر
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أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
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الاخبار الدولية
وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل

وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل

 واس 26 583 3 ساعات
بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب

بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب

 المرصد 31 4٬309 4 ساعات
بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !

بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !

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وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

 المرصد 68 12٬505 16 ساعة
المرصد الرياضي
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 46 12٬410 14 ساعة
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

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بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

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فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

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الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

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بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

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شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

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بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

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النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

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الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

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بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

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شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

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بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

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شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

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صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

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تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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