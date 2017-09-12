الفوزان: الشيخة”موزة” حاولت استقطابي بالفلوس قبل 20 عاماً رغم سيلان لعابي!

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صحيفة المرصد:أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، أن الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق، حاولت استقطابه قبل عشرين عاما، لصف السلطات في الدوحة لاستخدامه لأغراض سياسية وأجندة خفية.

وأوضح الفوزان عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الفلوس تسيل لها اللعاب حاولت الشيخة موزة استقطابي بعد لقاء تلفزيوني بقناة قطر قبل عشرين عاما؛ فاعتذرت منها واخترت وطني رغم سيلان لعابي “.

ولا تزال سياسة الحكومة القطرية تحاول كسب ولاء المواطنين السعوديين، كما فعلت مع الإرهابيين بمختلف جنسياتهم سابقا، الذين وفرت لهم جوازات السفر القطرية، والإقامة في الدوحة، ومنحهم مزايا مالية يسيل لها اللعاب كما وصفها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان؟.

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