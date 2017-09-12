وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل
صحيفة المرصد – واس : أعرب معالي وزير الإعلام اليمني الأستاذ معمر بن مطهر الإرياني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على توجيهاتهما الكريمة بمنح اليمنيين الحاملين لهوية زائر الإقامة النظامية الدائمة.
وقال في تصريح صحفي: إن ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية تجاه أخوانهم باليمن من مواقف أخوية صادقة لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل وهذه المكرمة الملكية تضاف إلى سلسلة كبيرة من التسهيلات التي قدمتها قيادة المملكة لليمنيين وتعاملها الخاص مع الجالية اليمنية وإعطائهم امتيازات خاصة تعبيراً عن العلاقة الخاصة بين البلدين الجارين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتقديراً للظرف الذي يمر به اليمن حالياً جراء الانقلاب.
وأكد الإرياني أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً كان لها الدور البارز في الوقوف إلى جانب اليمن في كل المراحل والمحطات التاريخية، وأن ما تقدمه المملكة اليوم من دعم لليمن لاستعادة الدولة من العصابات الانقلابية التخريبية بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لليمنيين المقيمين في المملكة ليس بغريب عليها.
وكشف الإرياني عن أن عدد اليمنيين المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية تمثل ما نسبته أكثر من 20% من العمالة غير السعودية التي تتجاوز مليوني يمني وفق إحصاءات سابقة وأن متوسط ما يعيله كل فرد أربعة أشخاص وأن هؤلاء يعيلون أكثر من 10 ملايين يمني في الداخل على أقل تقدير، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد المقيمين والعاملين اليمنيين في المملكة بسبب موجة النزوح الناتجة عن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي لم تقدم لليمن غير الخراب والتدمير وتهريب السلاح لقتل اليمنيين.
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التعليقات
والله بينسون..ويتناسون..كثير من العربان..فضل الله ثم السعوديه عليهم ..قابلوها بالجحود
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دام الدوله السعوديه واقفه معكم وعلى رأسهم ال سعود أبشروا بي الخير يا ابويمن وانا معكم قلب وقالبا بعد
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الا صادق لن ينسوه واكبر دليل عفاش !!! لم ينسى مقدمناه له صراحه انتم معروفين بالوفاء على مد العصور
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والله فعلا لن ينسوه ابدا
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مانقول غير الله يكفينا شركم ويسعدكم ويبعدكم عاجلاً غير آجل ويحفظ حكامنا وولاة أمرنا وشعبنا وارضنا بحق لا اله الا الله ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار الى يوم الدين اللهم آمين يارب العالمين
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جايين يترزقون الله وهذا السائد والاسطوانه المشروخه وذولا مساكين الخ ؟ اوكي يعني عندهم القدره البدنيه لبذل الجهد والعطاء ؟ اوكي طيب ليش ما يرجعون لبلدهم يدافعون عنه ويوسعون عليان وترجع بلدكم وتعيشون
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قسم بالله قويه و دي اصدق لكن ما اقدر لأن الواقع عكس كلامك تمام التمام والشاطر يفهم انت من جدك تتكلم بلدكم ما دافع عنه غير السعوديين وين انت عايش وربعك تبطح عندنا والفايده المرجوه من تواجدهم يتبع
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يا مدور عن عديم الضمير حق ... الله يحفظك ي بلدي سعودية 🇸🇦
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نعم حقيقة لا يتناقض فيها العقلاء ولكن عقلاء اليمن قلة ولا يؤثرون بشي فاغلب الشعب جهلة ومن يمايل أنفسهم اجهل منهم
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نعم وسوي لي واحد معصوب ملكي
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اكيد اكيد مابينسى
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تعليق ٦ طيب لا تنسى خير بيصير شيء😂😂😂
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****مخلوق على وجه الارض هو اليمني
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جدمابينسوه
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الشعب و حكامه لن ينسى خيانة علي صالح
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لعل و عسى يثمر معكم
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هذا من فضل ربي اللهم احفظ بلدنا واجعل هذا سببا في درىء الشر عنه وزده قوه وخير
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كل واحد ترك بلده ليران يجي هنا صارته بلدنا لا جانب مش لنا معقول في السعوديه ٥ مليون يمني******
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وحنا والله ما ننسى عيالنا الشهداء على حدودكم وعيالنا العاطلين بالداخل والله ثم والله****🤔🤔🤔🤔🤔
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السعودية بلد الامن والاستمتاع بالخيرات وانتم وشعوبكم ورؤساىكم ******
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اقول الله يخارجنا منكم لانبغى مدح ولانبغى شكر ابعدوا عنا فقط ونحن بالف خير
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لا ًوربي وينسا. لا ًوربي وينسا. ولنه عبره في علي عبد الله صالح. زرعنا. له وجه كا مل ولا يحارب. فينا
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يعني ترك بلده وأرضه وجاء لبلادنا ، طيب السؤال اللي نريد اجابه له وين الفائدة من هذا الامر ، كذلك السوريين تَرَكُوا بلادهم لإيران ، يعني بالمختصر ماهي الفائدة والفكرة من جلب 11 مليون يمني وسوري ؟؟!!!
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