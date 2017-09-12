“أنا قدها وقدود وأنت تسكت” .. شاهد: مشادة حادة بين أحمد قطان والمندوب القطري بمقر الجامعة العربية
صحيفة المرصد : نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس وفد المملكة بالجامعة العربية السفير أحمد قطان ، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي, خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب ، والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.
وقال الوزير القطري خلال الجلسة “الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها”، ليرد عليه السفير قطان قائلاً :”أنا قدها ووقدود إن شاء الله” ، كما رد الوزير القطري موجها حديثه إلى السفير قطان “لما اتكلم أنت تسكت”، ليرد السفير قطان “أنت اللي تسكت”.
وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء ، حيث وصف إيران بالدولة الشريفة .
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التعليقات
قطر من الخطأ وضعها بمجلس التعاون وينه التعاون القطري مع الخليج العربي بل قطر تتعاون مع العدو ضد الخليج العربي
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هذه حلاته ان الواحد يخاف من هيبت دولتنا الدوله اللي لها هيبه بالحق لها فوائد لحفظ امننا ووحدتنا
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نم ياوزير قطر وكمل نومك لحد ماتسقطون بإذن الله
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حال دولة قطر مع الدول الأربع كما قال فائق عبدالجليل فينا واحد بيلعب فينا واحد يعاني واعتقد فينا واحد مايستاهل الثاني فقطر لاتستحق أن تكون عضو في مجلس التعاون لكثرة شغبها ودسائسها ضد الخليج في العموم
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معالي الاستاذ احمد قطان كبير يا ابن السعوديه
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مافيه شيء ماله قيمة خذو العبرة بمرسي الاخونجي وينه الآن مسجون مرسي على ما استلم الحكم عادانا وسحبنا سفيرنا وسافر لحبيبته إيران المجوسية وكان يبي يدخل سياح ايرانيين لمصر!
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أخاف أقول تعوذوا من أبليس وأنتم أخوان ... ويتم القبض علي ... أو اقول بسم الله وإلا الحمد لله وأروح فيها ...
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حط بطنك بطيخ يالقطري ونم مجلس الامن والدول العظمى تعرف البير وغطاه وشريم مامن برطم
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ايه يضحك على استهبال قطر والرد القوي من سفيرنا اللي خوف وزير قطر"
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ماشفت الدول الكبرى والعظمى ولا مجلس الامن الدولي اتخذ اي اجراء بنا على ماتدعيه الدول العربية فهاذا دليل لاقيمه لها
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قطر قامت ببناء ملعب لإسرائيل وقبل اشهر إسرائيل بقطر وكذلك زيارة لشمعون بأسواق قطر وهذا باليوتيوب بالدليل وكذلك حمد بن جاسم قال بأن لهم علاقات تجارية مع إسرائيل وعلم إسرائيل بقطر يرفرف وقاعدة امريكا!
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فيه واحد من المرافقين للوفد السوداني يضحك .. حتى انا بغيت اضحك بس تعوذت من الشيطان
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عندك دليل بماتدعي قدمه الامم المتحده اما الكلام بلا دليل فهو يبقى مجرد امنيات فقط
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وزير قطر مثل تصرفات بشار اللي هو سفير بشار النعجه ههههههه
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توتر يدي السفير القطري وارتعشها يدل ماوصل آلية من تحييد حتى نبرات صوتة تدل على ضعف الحجة ولكن أطلقو ذراعهم الإعلامي القذر بمرتزقة العالم لأجل النيل من السعودية ولكن خابو وخاب مسعاهم
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تصنيف الدول العربية للارهاب لاقيمه له عند الامم المتحده والدليل اسرائيل تدعي الدول العربية من 60 سنه بانها دوله ارهابيه ولم تعاقب بسبب التصنيف العربي لها
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متى نفرح بسقوط حكومة قطر الإرهابية 🤔؟؟؟
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ولك وجه يا وزير قطر تدخل مصر وانتم ضد مصر من عهد الرئيس محمد حسني مبارك إلي الآن ماتبون إلا اخونجي يحكم خدمتا لأعداء المسلمين!
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ما يجري في قطر الان من قبل الحمدين مهزله تاريخيه ضحيتها اخواننا أفراد الشعب القطري الشقيق وسيندمون عندما لا يفيد الندم حيث ان قطر تسلم الان على طبق من ذهب الى ايران مركز و مصدر الاٍرهاب العالمي
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اسكت اسكت انت هاذي الكلمات لانسمعها الا بين الدول العربية للاسف وين وحده الصف الله يخلف على العرب
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ولى زمان حب الخشوم ولى زمان المجاملات تهديد أمن الاوطان والتلاعب بمصائر الشعوب خط احمر ماذا تريد قطر والى ماذا تطمح وماهي أحلامها كفى قطر تأجيج الخليج السعودية رمانة الخليج وستعرف كيف تلجمك
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(إيران دولة شريفة ؟!) *** دولة فس العالم إيران *** حسية ومعنوية ولا يضارعها حتى *** الخنزير لذلك أوكل لها الغرب مهمة تفتيت العالم العربي والإسلامي وقطر والجزيرة أحد أدوات التفتيت .
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مستغربة من مصر وشلون يدخلون وزير قطري رغم اللي فعلته وتفعله قطر بدعم الارهابيين ضد مصر اللي قتلو رجال الامن وكذلك نقل مظاهرات الاخونج!!!
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بيض الله وجهك حشرت الفار نعم الامم المتحتده هي من تصنف الارهاب مش قطر ولا مصر ولا اي دولة من العالم الثالث
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كل مسئولي الحكومه القطراخوانيه زي بعض قليلين حياء ولا يشرفنا ان نحط ايدينا في ايديهم مره ثانيه يعقبون
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السفير القطر كان على وشك الإنهيار من الضغط // بينما السفير السعودي كان متماسك وجاهز لاي سجال//
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شي مؤسف أن تكون دولتين شقيقتين في وضع كهذا بعد هذا التراشق هل سيكون صلح ووئام يذكرني صراحة بموقف العراق والكويت عندما تراشق مسؤوليهم بالصحون في الاجتماع الذي سبق غزو الكويت.
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أسد ياسفيرنا أحمد قطان أدب القطري وحشره ونحن من وراك
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مندوب الدولة الأخونجية القطرية للأخوان يصف ايران المجوسية بالدولة الشريفة.ثم يخرج علينا قطعانهم في بلادنا يشتمون ايران بألسنتهم ليل نهار ويعادونها بينما أذنابهم في أحضان الحمدين انها تقية الأخوان ههه
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اوكي اتفقنا ان قطر او حكومة قطر خائنه ولها مفاسد مؤكده في الوطن العربي ولكن السجال هذا والمشادات هذي من المستفيد منها؟؟ خلاص قلنها ونعيددها 15 كوموندوز من ابطال الخليج يقتلعون تميم وشبيحته وانتهينا
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لدينا مراسل في نفس القاعة ..
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كلمة جميلة وشاملة وقوية من السفير أحمد قطان// وضع النقاط على الحروف بثقة
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هذا القطري ووصفه لايران بالدوله الشريفه هذا يعني احسن الله عزاؤكم في الشرف فقد شييع الشرف لمثواه الاخير. الفااااااتحه ولاعزاء للخونه!!
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اذا راحت دول الخليج فما على الدنيا الا السلام .
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والله العرب والمسلمين حالتهم حالة ومسخرة إلى ابعد حد يعني مجتمعين عشان يتفقون راحو يتهاوشون والأولين قالوها اتفق العرب على ان لا يتفقوا ما نقول بس الا آلله يرحم القذافي وصدام حسين المجيد بعدهم ضياع
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دويلة قطر نطفة خبيثه في اراضي دول الخليج العربي فلا بد من ازالتها من هذه الاراضي المباركة بواسطة المطهرات المكثفّة حتى تختفي للابد
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البادي أظلم .. والأظلم هنا في هذه المشادة بلا أدنى شك المندوب القطري .
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قدها وقدود أخوان نوره أهل العوجا من قديم الزمان ..أنظر لدويلتك ي غطر ماذا تفعل و ماهي فيه من محن الأن رضختو غصب أنوفكم لأوامر أخوان نوره فمن يصمت الان أنتم ام نحن .. سلمت ي سفير محمد القطان ...
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تعليق مخالف
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سترى قريبا ايران ياقزم ماذا تفعل بكم كلها شهور فقط ستنازعكم ايها القطرائيون على احد ابار الغاز الجديده وستبيعكم وسترى السعوديه ماذا ستفعل الكبار كبار
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لانكم ***خلق الله انت ونظام الحمدين نظام الصهينه
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هذة الازمة بينت نواياهم الحقيقية انها الفلوس القطرية قزم حتى الموت
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ونعم فيك كفو ياقطان نعم يسكت الصغير الغبي القطري الله يحفظ السعوديه وشعبها ويحفظ جميع الدول العربية والإسلامية 😊💕
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يا جماعة الخير قطر أصبحت مكشوفة للجميع وهي امتداد للمجوس والشيوعيين وحتى لو رجعت العلاقات معها فأننا لا نقبلها نهائيا و لا نتشرف مع من أراد إثارة الفتن بالدول العربية والإسلامية
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إيران من الفواسق في الأرض غدر نجاسة حيل دفع بمقابل وترى العرب أقل منها حتى لو تشيعو بمذهبها
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العرب باقون إلى يوم الدين والخونه سوف يتم الدعس بالبسطار وهذا الجواب
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يا جماعة الخير قطر أصبحت مكشوفة للجميع وهي امتداد للمجوس والشيوعيين وحتى لو رجعت العلاقات معها فأننا لا نقبلها نهائيا و لا نتشرف مع من أراد إثارة الفتن بالدول العربية والإسلامية
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لما يتكلمون الكبار على الصغار ان تسمع الكلام وتسكت فهمت ي الاميرط خخخخخخخخخخخخخخ
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السفير قطان قدها وقدود وطفل قطر الصغيره صار له لسان بعد ماحط نفسه في أحضان الاعجام اللي جاؤا على رائحة الغاز مهو لعشان أكل الموزه
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الاميرط هذا قزم ويحاول ان يصل لمستوى الكبار ياليت من نتف شواربه بس الماخوذ بلا شوارب حاله كحال خليلته
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العرب إلى أين ⁉️
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40 سنه معارك سياسية ويخرج منها بدهاء وحنكة ، يتكلم سياسة بعيد عن الغط والشد والجذب ، رحمك الله بأمير السياسة ، كثير من قادة الدول يخشونه لانه كسيف يتكلم بحكمة وحنكه سياسية أبهرت العالم بأسره
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دلالة واضحه ان قطر لاتريد الخير لدول الخليج ولا للدول العربيه ... هزلت ... يقول ايران دوله شريفه .. اتمنى طرد دويلة قطر وخلوها ترتمي في حضن ايران . وافق شن طبقة .
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اثنينهم يفشلون ..قال اسكت قال انت الي تسكت ياشماتة ابله طازه فيني ....
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يسلم لسانك ي القطان انك الجمت هذا القطيري حتى يعرف حجمه اهو وبلاده مقابل قامة المملكة العربية السعودية
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نعم أنت الذي تسكت وتغلق فمك بحجر ***النظام القطري طالما الايرانيين والأتراك والأخونجية الأخوان مغتصبين أرضك ووطنك وليس لك عليها لاسيادة ولا ريادة. كفورئيس وفدنا السعودي أحمد قطان عليك ***.
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لابارك الله فيك تقول ايران دوله شريفه
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ايوه ياعم اديلوله ينصر دينك من ينحني ظهره في هذا الوقت بيستاهل من يركب عليه ☆
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لاوالله انت اللي تسكت يالامرط ياتربية الفرس والاتراك شكرا لمعالي سفيرنا القطان لقد الجم هذا الاميرط سبحان الله حتى سيمة الرجال ليست في وجهه لانه يتمايل مع الحديث ويتغنّج في كل كلمه
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باقي شوي ويقول الوعد في الطلعه
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حسبي الله ونعم الوكيل بطانة سيئة وخاصة فيمن باع نفسه ووطنة ووطنيته من أجل إيران
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