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الرئيسية / “أنا قدها وقدود وأنت تسكت” .. شاهد: مشادة حادة بين أحمد قطان والمندوب القطري بمقر الجامعة العربية

“أنا قدها وقدود وأنت تسكت” .. شاهد: مشادة حادة بين أحمد قطان والمندوب القطري بمقر الجامعة العربية

“أنا قدها وقدود وأنت تسكت” .. شاهد: مشادة حادة بين أحمد قطان والمندوب القطري بمقر الجامعة العربية
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المرصد 61 4٬605 1 ساعة

صحيفة المرصد : نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس وفد المملكة بالجامعة العربية السفير أحمد قطان ، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي, خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب ، والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.

وقال الوزير القطري خلال الجلسة “الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها”، ليرد عليه السفير قطان قائلاً :”أنا قدها ووقدود إن شاء الله” ، كما رد الوزير القطري موجها حديثه إلى السفير قطان “لما اتكلم أنت تسكت”،  ليرد   السفير قطان “أنت اللي تسكت”.

وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء ، حيث وصف إيران بالدولة الشريفة .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:27:36
قطر من الخطأ وضعها بمجلس التعاون وينه التعاون القطري مع الخليج العربي بل قطر تتعاون مع العدو ضد الخليج العربي
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60 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:24:53
هذه حلاته ان الواحد يخاف من هيبت دولتنا الدوله اللي لها هيبه بالحق لها فوائد لحفظ امننا ووحدتنا
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59 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:23:41
نم ياوزير قطر وكمل نومك لحد ماتسقطون بإذن الله
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58 - عبدالقيوم
2017-09-12 20:23:20
حال دولة قطر مع الدول الأربع كما قال فائق عبدالجليل فينا واحد بيلعب فينا واحد يعاني واعتقد فينا واحد مايستاهل الثاني فقطر لاتستحق أن تكون عضو في مجلس التعاون لكثرة شغبها ودسائسها ضد الخليج في العموم
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57 - طرقي
2017-09-12 20:22:30
معالي الاستاذ احمد قطان كبير يا ابن السعوديه
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56 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:21:21
مافيه شيء ماله قيمة خذو العبرة بمرسي الاخونجي وينه الآن مسجون مرسي على ما استلم الحكم عادانا وسحبنا سفيرنا وسافر لحبيبته إيران المجوسية وكان يبي يدخل سياح ايرانيين لمصر!
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55 -
2017-09-12 20:18:23
أخاف أقول تعوذوا من أبليس وأنتم أخوان ... ويتم القبض علي ... أو اقول بسم الله وإلا الحمد لله وأروح فيها ...
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54 - هاشم
2017-09-12 20:17:45
حط بطنك بطيخ يالقطري ونم مجلس الامن والدول العظمى تعرف البير وغطاه وشريم مامن برطم
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53 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:17:02
ايه يضحك على استهبال قطر والرد القوي من سفيرنا اللي خوف وزير قطر"
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52 - هاشم
2017-09-12 20:15:39
ماشفت الدول الكبرى والعظمى ولا مجلس الامن الدولي اتخذ اي اجراء بنا على ماتدعيه الدول العربية فهاذا دليل لاقيمه لها
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51 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:15:03
قطر قامت ببناء ملعب لإسرائيل وقبل اشهر إسرائيل بقطر وكذلك زيارة لشمعون بأسواق قطر وهذا باليوتيوب بالدليل وكذلك حمد بن جاسم قال بأن لهم علاقات تجارية مع إسرائيل وعلم إسرائيل بقطر يرفرف وقاعدة امريكا!
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50 - مواطن غير
2017-09-12 20:13:01
فيه واحد من المرافقين للوفد السوداني يضحك .. حتى انا بغيت اضحك بس تعوذت من الشيطان
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49 - هاشم
2017-09-12 20:12:20
عندك دليل بماتدعي قدمه الامم المتحده اما الكلام بلا دليل فهو يبقى مجرد امنيات فقط
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48 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:11:58
وزير قطر مثل تصرفات بشار اللي هو سفير بشار النعجه ههههههه
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( عدد التعليقات 2,165 )
47 - ابونواف...
2017-09-12 20:11:25
توتر يدي السفير القطري وارتعشها يدل ماوصل آلية من تحييد حتى نبرات صوتة تدل على ضعف الحجة ولكن أطلقو ذراعهم الإعلامي القذر بمرتزقة العالم لأجل النيل من السعودية ولكن خابو وخاب مسعاهم
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46 - هاشم
2017-09-12 20:10:24
تصنيف الدول العربية للارهاب لاقيمه له عند الامم المتحده والدليل اسرائيل تدعي الدول العربية من 60 سنه بانها دوله ارهابيه ولم تعاقب بسبب التصنيف العربي لها
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45 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:09:50
متى نفرح بسقوط حكومة قطر الإرهابية 🤔؟؟؟
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44 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:08:24
ولك وجه يا وزير قطر تدخل مصر وانتم ضد مصر من عهد الرئيس محمد حسني مبارك إلي الآن ماتبون إلا اخونجي يحكم خدمتا لأعداء المسلمين!
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43 - ليثاوي
2017-09-12 20:08:08
ما يجري في قطر الان من قبل الحمدين مهزله تاريخيه ضحيتها اخواننا أفراد الشعب القطري الشقيق وسيندمون عندما لا يفيد الندم حيث ان قطر تسلم الان على طبق من ذهب الى ايران مركز و مصدر الاٍرهاب العالمي
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42 - هاشم
2017-09-12 20:07:04
اسكت اسكت انت هاذي الكلمات لانسمعها الا بين الدول العربية للاسف وين وحده الصف الله يخلف على العرب
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( عدد التعليقات 2,165 )
41 - ابونواف...
2017-09-12 20:06:54
ولى زمان حب الخشوم ولى زمان المجاملات تهديد أمن الاوطان والتلاعب بمصائر الشعوب خط احمر ماذا تريد قطر والى ماذا تطمح وماهي أحلامها كفى قطر تأجيج الخليج السعودية رمانة الخليج وستعرف كيف تلجمك
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40 - شايب المرصد
2017-09-12 20:06:25
(إيران دولة شريفة ؟!) *** دولة فس العالم إيران *** حسية ومعنوية ولا يضارعها حتى *** الخنزير لذلك أوكل لها الغرب مهمة تفتيت العالم العربي والإسلامي وقطر والجزيرة أحد أدوات التفتيت .
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 20:05:57
مستغربة من مصر وشلون يدخلون وزير قطري رغم اللي فعلته وتفعله قطر بدعم الارهابيين ضد مصر اللي قتلو رجال الامن وكذلك نقل مظاهرات الاخونج!!!
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38 - هاشم
2017-09-12 20:05:39
بيض الله وجهك حشرت الفار نعم الامم المتحتده هي من تصنف الارهاب مش قطر ولا مصر ولا اي دولة من العالم الثالث
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37 - ابو الليل
2017-09-12 20:04:40
كل مسئولي الحكومه القطراخوانيه زي بعض قليلين حياء ولا يشرفنا ان نحط ايدينا في ايديهم مره ثانيه يعقبون
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36 - السفير القطري حاول يستفزالأستاذ أحمد قطان فكان الرد جاهز//
2017-09-12 20:03:41
السفير القطر كان على وشك الإنهيار من الضغط // بينما السفير السعودي كان متماسك وجاهز لاي سجال//
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35 - حسن حسين
2017-09-12 20:02:17
شي مؤسف أن تكون دولتين شقيقتين في وضع كهذا بعد هذا التراشق هل سيكون صلح ووئام يذكرني صراحة بموقف العراق والكويت عندما تراشق مسؤوليهم بالصحون في الاجتماع الذي سبق غزو الكويت.
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34 - هنطش
2017-09-12 19:56:34
أسد ياسفيرنا أحمد قطان أدب القطري وحشره ونحن من وراك
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( عدد التعليقات 28,376 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-12 19:47:02
مندوب الدولة الأخونجية القطرية للأخوان يصف ايران المجوسية بالدولة الشريفة.ثم يخرج علينا قطعانهم في بلادنا يشتمون ايران بألسنتهم ليل نهار ويعادونها بينما أذنابهم في أحضان الحمدين انها تقية الأخوان ههه
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32 - مانع القحطاني
2017-09-12 19:38:09
اوكي اتفقنا ان قطر او حكومة قطر خائنه ولها مفاسد مؤكده في الوطن العربي ولكن السجال هذا والمشادات هذي من المستفيد منها؟؟ خلاص قلنها ونعيددها 15 كوموندوز من ابطال الخليج يقتلعون تميم وشبيحته وانتهينا
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31 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-12 19:37:11
لدينا مراسل في نفس القاعة ..
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30 - "ولا يوجد دولة تعاملت مع إيران وحققت الخير من ورائها"
2017-09-12 19:37:00
كلمة جميلة وشاملة وقوية من السفير أحمد قطان// وضع النقاط على الحروف بثقة
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29 - مسمار
2017-09-12 19:34:17
هذا القطري ووصفه لايران بالدوله الشريفه هذا يعني احسن الله عزاؤكم في الشرف فقد شييع الشرف لمثواه الاخير. الفااااااتحه ولاعزاء للخونه!!
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28 - نوره
2017-09-12 19:34:04
اذا راحت دول الخليج فما على الدنيا الا السلام .
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27 - ابو شيخة
2017-09-12 19:33:16
والله العرب والمسلمين حالتهم حالة ومسخرة إلى ابعد حد يعني مجتمعين عشان يتفقون راحو يتهاوشون والأولين قالوها اتفق العرب على ان لا يتفقوا ما نقول بس الا آلله يرحم القذافي وصدام حسين المجيد بعدهم ضياع
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26 -
2017-09-12 19:32:43
دويلة قطر نطفة خبيثه في اراضي دول الخليج العربي فلا بد من ازالتها من هذه الاراضي المباركة بواسطة المطهرات المكثفّة حتى تختفي للابد
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25 - سبحان الله وبحمده
2017-09-12 19:32:41
البادي أظلم .. والأظلم هنا في هذه المشادة بلا أدنى شك المندوب القطري .
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( عدد التعليقات 6,613 )
24 - مرهف إحسااس
2017-09-12 19:31:42
قدها وقدود أخوان نوره أهل العوجا من قديم الزمان ..أنظر لدويلتك ي غطر ماذا تفعل و ماهي فيه من محن الأن رضختو غصب أنوفكم لأوامر أخوان نوره فمن يصمت الان أنتم ام نحن .. سلمت ي سفير محمد القطان ...
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23 - 7
2017-09-12 19:31:10
تعليق مخالف
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22 - الصامت
2017-09-12 19:30:32
سترى قريبا ايران ياقزم ماذا تفعل بكم كلها شهور فقط ستنازعكم ايها القطرائيون على احد ابار الغاز الجديده وستبيعكم وسترى السعوديه ماذا ستفعل الكبار كبار
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21 - المسااافر
2017-09-12 19:28:05
لانكم ***خلق الله انت ونظام الحمدين نظام الصهينه
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20 -
2017-09-12 19:27:38
هذة الازمة بينت نواياهم الحقيقية انها الفلوس القطرية قزم حتى الموت
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19 - ابوسلطان
2017-09-12 19:26:46
ونعم فيك كفو ياقطان نعم يسكت الصغير الغبي القطري الله يحفظ السعوديه وشعبها ويحفظ جميع الدول العربية والإسلامية 😊💕
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18 - ابو محمد
2017-09-12 19:25:47
يا جماعة الخير قطر أصبحت مكشوفة للجميع وهي امتداد للمجوس والشيوعيين وحتى لو رجعت العلاقات معها فأننا لا نقبلها نهائيا و لا نتشرف مع من أراد إثارة الفتن بالدول العربية والإسلامية
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17 - نواف بن شداد
2017-09-12 19:24:42
إيران من الفواسق في الأرض غدر نجاسة حيل دفع بمقابل وترى العرب أقل منها حتى لو تشيعو بمذهبها
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16 - المعلم
2017-09-12 19:24:42
العرب باقون إلى يوم الدين والخونه سوف يتم الدعس بالبسطار وهذا الجواب
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15 - ابو محمد
2017-09-12 19:24:22
يا جماعة الخير قطر أصبحت مكشوفة للجميع وهي امتداد للمجوس والشيوعيين وحتى لو رجعت العلاقات معها فأننا لا نقبلها نهائيا و لا نتشرف مع من أراد إثارة الفتن بالدول العربية والإسلامية
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14 -
2017-09-12 19:20:27
لما يتكلمون الكبار على الصغار ان تسمع الكلام وتسكت فهمت ي الاميرط خخخخخخخخخخخخخخ
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13 - أبو فهد
2017-09-12 19:20:08
السفير قطان قدها وقدود وطفل قطر الصغيره صار له لسان بعد ماحط نفسه في أحضان الاعجام اللي جاؤا على رائحة الغاز مهو لعشان أكل الموزه
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12 -
2017-09-12 19:19:22
الاميرط هذا قزم ويحاول ان يصل لمستوى الكبار ياليت من نتف شواربه بس الماخوذ بلا شوارب حاله كحال خليلته
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11 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-12 19:18:42
العرب إلى أين ⁉️
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10 - الله يرحم أمير السياسة سعود الفيصل
2017-09-12 19:18:20
40 سنه معارك سياسية ويخرج منها بدهاء وحنكة ، يتكلم سياسة بعيد عن الغط والشد والجذب ، رحمك الله بأمير السياسة ، كثير من قادة الدول يخشونه لانه كسيف يتكلم بحكمة وحنكه سياسية أبهرت العالم بأسره
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9 - خاالد
2017-09-12 19:17:03
دلالة واضحه ان قطر لاتريد الخير لدول الخليج ولا للدول العربيه ... هزلت ... يقول ايران دوله شريفه .. اتمنى طرد دويلة قطر وخلوها ترتمي في حضن ايران . وافق شن طبقة .
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8 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-12 19:16:56
اثنينهم يفشلون ..قال اسكت قال انت الي تسكت ياشماتة ابله طازه فيني ....
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7 - ايوه كذا
2017-09-12 19:16:36
يسلم لسانك ي القطان انك الجمت هذا القطيري حتى يعرف حجمه اهو وبلاده مقابل قامة المملكة العربية السعودية
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( عدد التعليقات 28,376 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-12 19:15:20
نعم أنت الذي تسكت وتغلق فمك بحجر ***النظام القطري طالما الايرانيين والأتراك والأخونجية الأخوان مغتصبين أرضك ووطنك وليس لك عليها لاسيادة ولا ريادة. كفورئيس وفدنا السعودي أحمد قطان عليك ***.
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5 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-12 19:14:59
لابارك الله فيك تقول ايران دوله شريفه
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4 - مقيم بالسعودية
2017-09-12 19:14:43
ايوه ياعم اديلوله ينصر دينك من ينحني ظهره في هذا الوقت بيستاهل من يركب عليه ☆
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3 -
2017-09-12 19:13:48
لاوالله انت اللي تسكت يالامرط ياتربية الفرس والاتراك شكرا لمعالي سفيرنا القطان لقد الجم هذا الاميرط سبحان الله حتى سيمة الرجال ليست في وجهه لانه يتمايل مع الحديث ويتغنّج في كل كلمه
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2 -
2017-09-12 19:13:33
باقي شوي ويقول الوعد في الطلعه
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1 - احمد ابراهيم
2017-09-12 19:13:14
حسبي الله ونعم الوكيل بطانة سيئة وخاصة فيمن باع نفسه ووطنة ووطنيته من أجل إيران
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آخر تعليق
بواسطة : محامي

هذي نتيجة تحرش الصغير بالكبير...
بواسطة : التميمي (كلنا عصام الزامل)

لا تنسبو هذا لشريعه فوالله الشريعه ليست مصدرا لظلم والساكت عن الحق شيطان اخرس...
بواسطة : ابو سعود

أستاذ سفير مصر القطان ولد سعود الفيصل الله يرحمة تعلم منه الكثير والله في الجبهة...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

اخونجي= خيانه،،،،،،،،،نصحوووووك الرجاله،،،،،،،لكن ،،،،،،،الطبع غلااااااااب،،،،،،...
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تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬490 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬607 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬285 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

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اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

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بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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