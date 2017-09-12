“أنا قدها وقدود وأنت تسكت” .. شاهد: مشادة حادة بين أحمد قطان والمندوب القطري بمقر الجامعة العربية

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صحيفة المرصد : نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس وفد المملكة بالجامعة العربية السفير أحمد قطان ، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي, خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب ، والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.

وقال الوزير القطري خلال الجلسة “الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها”، ليرد عليه السفير قطان قائلاً :”أنا قدها ووقدود إن شاء الله” ، كما رد الوزير القطري موجها حديثه إلى السفير قطان “لما اتكلم أنت تسكت”، ليرد السفير قطان “أنت اللي تسكت”.

وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء ، حيث وصف إيران بالدولة الشريفة .

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