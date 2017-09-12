بالفيديو.. السفير “أحمد قطان” يهاجم مندوب قطر بعد وصفه إيران بـ “دولة شريفة”.. وهكذا توعدهم
صحيفة المرصد: شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء ووصف خلالها إيران بـ “االدولة لشريفة”.
ورد السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية على كلمة مندوب قطر قائلاً : ” والله إن قول مندوب قطر بأن إيران شريفة هذه أضحوكة ، إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية ، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت والبحرين والعديد من الدول أصبحت شريفة ، إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدداً كبيراً من السفارات دولة شريفة .
وتابع السفير أحمد قطان: هذا هو المنهج القطري الذي دأبت عليه ، الآن تقول إنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة ، نحن لا نريد أحدا أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء ، نحن قادرون بحول الله وقوته أن نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة”.
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التعليقات
قبيله الغفران 6000 شخص طردوهم والان شيخ شمل ال مره طردوه وصادرو امواله من بقي بقطرائيل سوى كم مطبل لخلايا عزمي وكم عربي مقيم بالدوخه
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لو بحثت عن اصل عزمي بشارة تجده اول من باع ارضه في فلسطين للمستوطن الإسرائيلي هم اباؤه
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اخرجو قطرائيل من الجامعه العربية ومجلس التعاون وننتهي منهم وخلاص
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طلع شقيق الداعية الأخونجي الأخواني المسجون *** آخر لنظام الحمدين في الدوحة. وكأنه ماكفاه أخوه ***التنسيق والاتصال معهم ازعزعة أمن واستقرار المملكة.
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عجيب امر الجامعة العربية المفروض تحل الاشكال ولكن الدعم المادي عارفين منين شراء الذمم هالمصاروة
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فيصل القاسم جالس يغلط علينا في قناة الخنزيره الان مع ابو يمن , الاتجاه المعاكس
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لالالالالامكان لشرذمة الجواسيس الأخوان الخونة فوق أرض وتراب مملكتنا الطاهر. مع حكومتنا السعودية حكومة آل سعود أعزهم ونصرهم الله قلبآ وقالبآ .الأخونجية بفصائلهم الأخوانية حان قطف رؤوسهم والقضاء عليهم.
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قال من شاهدك يابو الغليغو قال لغلوغتي .. لغلغوكم يا غطر الحكومة في أبو غريب .
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تعليق 41: من يدمر وطننا هم الإخوان المسلمين والاتراك والعرب والايراني هو حليف لنا إلا إذا اختزلتي الشعب السوري بانصار القاعدة وداعش ؟؟
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خذ الحقيقة من قلم الحقيقه .
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أحد أشقاء المقبوض عليهم من الأخونجية الأخوان الجواسيس تم القاء القبض عليه لتواصله مع نظام الحمدين في قطر.
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بحكم خبرتي في الاخوانيون والمغفلون المتعاطفون معهم دائمآ هدفهم الظهور والتسلط وتنفيذ مايدور في عقله من خراب وهو متيقن انه شر ولكن حب الانتقام جمرة في قلبه وحب للسيطرة على اخصامه .
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ايقاف شقيق سلمان العودة خالد العودة بعد تواصله مع الحمدين في النظام القطري وحسابات عزمي بشارة بعد القاء القبض على شقيقه الداعية.
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الاخونجي تعجبه افعال قطر حتى لو تعطيه جزمه على رأسه ذليل شحاذ عند حكومة قطر💸
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علاقات قطر مع امريكا وإسرائيل و إيران والقاعدة الأمريكية بقطر وانفتاح بقطر ومذيعات بالذات الجزيرة عريانات ويحبون قطر ويمدحونها وكذلك تركيا 😠
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نعم نحن لسنا بحاجت احد إلا الله سبحانه المملكه اليوم قوتها برجالها بعد الله ودعو النعام يبقى في الاوحال
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نسيت ناس مهمين جدا وهم الاخوان الحقودين على الدولة نفسها هؤلاء هم من يسقي السم للثعابين ويفرحون اذا سمعو نبأ خلافات السعودية مع الدول ويتربصون الفرصة لعنهم الله ومن يتعاطف معهم
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موقع ايراني يقول موزة ايرانية /هههه قالو من نجد تزوير كل شيء يزور عند حكومة قطر
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ريما لاتتفلسفين موزة أصلها من نجد فلاتكتبين معلومات غلط
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موزة🍌زوجة حمد وام تميم هي إيرانية واسمها زهرة ماتبي اسم زهرة وسموها موزة يمكن سماها حمد زوجها 😂
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كفو يامندوبنا ماقصرت كلام قوي وواضح
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ت ٤٦ منهو أمير المؤمنين ؟؟؟
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ههههه والله انك ضايعه وهو ضايع.
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بيض الله وجهك يا ابو بندر ، عيال موزه تعرف مكانتها
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يعني ياقطر تكذبون كلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خطورة إيران عندما قال "ليت بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار لا يأتون إلينا ولا نأتي إليهم " الله ينتقم من حكومة قطر
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من يعتقد أن قطر سترجع فهو كمن يعتقد أن ايران سوف تتسنن
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40- الاسلام منها براء يانوره مع العلم اشك بانك صاحبة المعرف شمس وقمر
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إيران المجوسية وقطر يقصفون بلادنا السعودية بلاد التوحيد والمقدسات بدعمهم للحوثي وداعش الاخونج السرورية واذناب إيران
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قطر وجدت في مهاتراتها وقبح قولها شماعة للصمود في وجه المقاطعه وهذي هي قدراتها وحجمها الطبيعي الفاظ نابيه ودسائس ويجب لجمها ورفع سقف العقوبات فالمجنون وريه قرص العيش يعقل!!تمادت قطر وهي من ثلاث حروف
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إيران قتلت شعب سوريا ودمرت بلادهم بالتعاون مع الاخونجيين والدليل قطر تمدح إيران والاخونجي يجب قطر
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مدام انها دوله مسلمه فأكيد دوله شريفه
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سفيرنا جلد وزير قطر 👏😂
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ههههههههه عزمي بشارة اللي جنسته إسرائيل بقطر لسنين ويعمل بقطر ههههههههه
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قطر تقول إيران شريفه وش الجديد نعرف كل شيء واليتويوب فيه كل شيء عن علاقات قطر مع أعدائنا
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دبلوماسية السفير القطري طلعت ششش لقد انتهت عملية شحنه من قبل الاسرائيلي عزمي بشارة وحلفاؤه الفرس والاتراك وصار ينتف في شواربه ويتفقّد محلها وين طارت قبل طيران جبهته هههههههههههههجبهته
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وما الفرق بين إيران والعراق 😂😂 لا تقولون عرب و خرابيط.. العراقيين ولائهم لإيران .
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5دول تتمنى لنا الزوال سوري يمني مصري فلسطيني لبناني
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عندما يشعر الإنسان بأن به عيوب تصيبه حاله نفسيه من الصعب علاجها فهذا حال قطر مصابه بمرض نقص الذات منذ 20 عاما ووجد القط الفارسي فرصه للانقضاض على الفأر ومعلم الشاورما فرصه يسد به جوعه وعندهم شيخ جوعان
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عندما يشعر الإنسان بأن به عيوب تصيبه حاله نفسيه من الصعب علاجها فهذا حال قطر مصابه بمرض نقص الذات منذ 20 عاما ووجد القط الفارسي فرصه للانقضاض على الفأر ومعلم الشاورما فرصه يسد به جوعه وعندهم شيخ جوعان
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الكل يعرف ان ايران ليست شريفة ولكن الحرب نار صعب تنطفي والكل يعلم ان الجيش السعودي قادر على المواجهة ولكن القيادة عودتنا على الصبر واستخدام العقل لنزع الفتنة اغلب الدول تحسدنا ويتمنون الدمار لنا
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كلام تكتب حروفه من ذهب بارك الله في سفيرنا البطل احمد القطان فهو عبّر عن لسان حال جميع ابناء المملكة ودول الخليج ماعدا العميلة دويلة غطر
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الله يبيض وجه الوزير السعودي عطاه على وجهه قطر تبغاء الحضن الصفوي عدو اهل السنه والجماعه
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ولازال الجلد مستمراً على هذا القزم الامعة و الملقن من الاسرائيلي عزمي بشاره وحلفاؤة الفرس والاتراك
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لافض فوك سعادة السفير أحمد . قال شريفة قال . لابالله إلا قمة النذالة والدناءة من حكومة إيران وحكومة قطر. كيف شريفة يالأبله وهي مسوية الهوايل في أغلب الدول.. ياحسافه على أشباه الرجال ولا رجال.
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المفروض ماتتسرع يا سعادة السفير وتترك الرد لسيدي الملك او ولي عهده بحكمتهم يعرفون كيف يردون بطرق ذكية لاخماد نار الفتن والمصائب والحروب
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هذه الدويلة المجهرية لن تكف اذاها حتى ينضب غازها او يظهر من ينافسها في تصدير الغاز وبابخس الأسعار فهي فعلا تمارس العهر السياسى الله ينكس حظهم هم والاخوان الموالين لهم المرتزقة لأكثر الله نسلهم الخونة
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هذا دليل اثبات لمن يقول قطر من الخيانة لي جيرانها عفيفه دام يقولون إيران شريفه
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تقصد انها تتعاطف مع الفرس من اجل نشر الفتنه والخراب والثورات في الممكلة
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كنّا نقرأ في كتب التاريخ عن الخيانات و المؤامرات و لكنها الان تجسدت لنا و أصبحت واضحة و ضوح العيان في هذه الحكومه القطريه التي يمكن تسميتها بالمحكومه اوالضعيفه نعم ان الحمدين الخائنين هم من يحكم قطر
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دويلة قطرائيل مستفزة في تصرفاتها الصبيانية دويلة مستعمرة لا تهش ولاتنش تُبرها الدول المعادية للاسلام واجهه لها ودفتر شيكات لهم لاثارة التنه والتفرقه بين المسلمين كل ذا حقدا على الدول لانها عبارة
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كفو سعادة السفير احمد قطان
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تريدون تعلمون عن الأخونج كل من يمتدح الهالك صدام هدام مجد العرب فهو اخونجي صميم
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فيه كلمه افضل من يهاجم (يلجم)
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الأخونجي قاتلهم الله تونسية من من مؤيدتهم ...
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احفرو نفق تحت قطر وظخوا المياه فيه والله ما تعدي سنة الا ونصفها مغمور بالمياه وارضها غير صالحة للعيش .. والله مساكين يوم من الأيام راح تصير زي شارع من شوارع الهند من الزحمة
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هذي نتيجة تحرش الصغير بالكبير
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أستاذ سفير مصر القطان ولد سعود الفيصل الله يرحمة تعلم منه الكثير والله في الجبهة للقطري اعتقد تجنن من ردك
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طيب الفريق الإيراني فاز قبل شويه على الأهلي ... وش الدبره يامعالي الفسير ؟؟؟؟؟؟ نقوم عليهم
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ي حليل النملة تحاول وقف سيل جارف لخونة الأمة العربية ...
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توونسيه والا غيرها لا يتدخلون في شؤون الوطن
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قطر اعزكم الله مثل *** عندما ينتهى منه يرمي في الزبالة ومثل *** التي تفرح بلقب فنانة هي فقط أداة في أيدي دول تريد تركيع المنطقة واستنزاف ثرواتها وتشتيت طاقات شبابها ولكن سوف يندم
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من يقول أن إيران دولة شريفة فقد فقد الشرف قطر تمارس العهر السياسي بشكل قذر
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هذا اللي تهاجمه تووونسيه المغفله هذا هو سفيرنا القوي هذا سفيرنا الذي قال بشار سيكون مصيره كمصير حميع الطغاه كهتلر وصدام
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اقول لمندوب دويلة المجوس الصغيره التابعه بدوله المجوس العرب في غنى عنك وأقول لأطفال تميم يجب طردهم من الجامعه العربيه لأنهم عار على الجامعه ودولها
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لافض فوك المشكلة شين وقوي عين هالقطريين
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هزلت
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استمرو بقفل الحدود استمرو بالمقاطعة واحذرو من العايبهم وعبثهم قطر ذهبت ولن تعود وأصبحت شوكة ومطية للفرس والترك بالخليج فهني لهم بهم وسيندمون على مشاكستهم الطفولية وعبثهم السياسي ايران لم تنفع شعبها
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من كثر سماعي عن مخططات قطروافعالها في العرب .. اعتقدت انها طردت من الجامعة العربية
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ياقطر لن يفلح قوم ولو امرهم ل امرأه عساكم من سقوط في سقوط
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