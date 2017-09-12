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بالفيديو.. السفير “أحمد قطان” يهاجم مندوب قطر بعد وصفه إيران بـ “دولة شريفة”.. وهكذا توعدهم

بالفيديو.. السفير “أحمد قطان” يهاجم مندوب قطر بعد وصفه إيران بـ “دولة شريفة”.. وهكذا توعدهم
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المرصد 75 4٬192 3 ساعات

صحيفة المرصد: شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء ووصف خلالها إيران بـ “االدولة لشريفة”.

ورد السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية على كلمة مندوب قطر قائلاً : ” والله إن قول مندوب قطر بأن إيران شريفة هذه أضحوكة ، إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية ، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت والبحرين والعديد من الدول أصبحت شريفة ، إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدداً كبيراً من السفارات دولة شريفة .

وتابع السفير أحمد قطان: هذا هو المنهج القطري الذي دأبت عليه ، الآن تقول إنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة ، نحن لا نريد أحدا أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء ، نحن قادرون بحول الله وقوته أن نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

75 - جروح
2017-09-12 22:47:42
قبيله الغفران 6000 شخص طردوهم والان شيخ شمل ال مره طردوه وصادرو امواله من بقي بقطرائيل سوى كم مطبل لخلايا عزمي وكم عربي مقيم بالدوخه
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74 -
2017-09-12 22:47:22
لو بحثت عن اصل عزمي بشارة تجده اول من باع ارضه في فلسطين للمستوطن الإسرائيلي هم اباؤه
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73 - جروح
2017-09-12 22:46:31
اخرجو قطرائيل من الجامعه العربية ومجلس التعاون وننتهي منهم وخلاص
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72 - النانو
2017-09-12 22:39:52
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,381 )
71 - قلم الحقيقه
2017-09-12 22:39:01
طلع شقيق الداعية الأخونجي الأخواني المسجون *** آخر لنظام الحمدين في الدوحة. وكأنه ماكفاه أخوه ***التنسيق والاتصال معهم ازعزعة أمن واستقرار المملكة.
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70 - قبوط
2017-09-12 22:37:19
عجيب امر الجامعة العربية المفروض تحل الاشكال ولكن الدعم المادي عارفين منين شراء الذمم هالمصاروة
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69 - ابوعلي
2017-09-12 22:33:13
تعليق مخالف
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68 - دنينة
2017-09-12 22:32:12
تعليق مخالف
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67 - الوطن في قلوبنا
2017-09-12 22:31:36
فيصل القاسم جالس يغلط علينا في قناة الخنزيره الان مع ابو يمن , الاتجاه المعاكس
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66 - البنط العريض
2017-09-12 22:16:41
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,381 )
65 - قلم الحقيقه
2017-09-12 22:13:10
لالالالالامكان لشرذمة الجواسيس الأخوان الخونة فوق أرض وتراب مملكتنا الطاهر. مع حكومتنا السعودية حكومة آل سعود أعزهم ونصرهم الله قلبآ وقالبآ .الأخونجية بفصائلهم الأخوانية حان قطف رؤوسهم والقضاء عليهم.
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64 - أهااااااا
2017-09-12 22:08:15
قال من شاهدك يابو الغليغو قال لغلوغتي .. لغلغوكم يا غطر الحكومة في أبو غريب .
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63 - أبو العز الدمشقي
2017-09-12 22:05:58
تعليق 41: من يدمر وطننا هم الإخوان المسلمين والاتراك والعرب والايراني هو حليف لنا إلا إذا اختزلتي الشعب السوري بانصار القاعدة وداعش ؟؟
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( عدد التعليقات 28,381 )
62 - قلم الحقيقه
2017-09-12 22:05:32
خذ الحقيقة من قلم الحقيقه .
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( عدد التعليقات 28,381 )
61 - قلم الحقيقه
2017-09-12 22:04:31
أحد أشقاء المقبوض عليهم من الأخونجية الأخوان الجواسيس تم القاء القبض عليه لتواصله مع نظام الحمدين في قطر.
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60 - قصيمي معتق
2017-09-12 22:01:41
بحكم خبرتي في الاخوانيون والمغفلون المتعاطفون معهم دائمآ هدفهم الظهور والتسلط وتنفيذ مايدور في عقله من خراب وهو متيقن انه شر ولكن حب الانتقام جمرة في قلبه وحب للسيطرة على اخصامه .
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( عدد التعليقات 28,381 )
59 - قلم الحقيقه
2017-09-12 21:58:27
ايقاف شقيق سلمان العودة خالد العودة بعد تواصله مع الحمدين في النظام القطري وحسابات عزمي بشارة بعد القاء القبض على شقيقه الداعية.
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58 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:51:38
الاخونجي تعجبه افعال قطر حتى لو تعطيه جزمه على رأسه ذليل شحاذ عند حكومة قطر💸
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57 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:50:27
علاقات قطر مع امريكا وإسرائيل و إيران والقاعدة الأمريكية بقطر وانفتاح بقطر ومذيعات بالذات الجزيرة عريانات ويحبون قطر ويمدحونها وكذلك تركيا 😠
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56 - الهيثم العربي
2017-09-12 21:45:34
نعم نحن لسنا بحاجت احد إلا الله سبحانه المملكه اليوم قوتها برجالها بعد الله ودعو النعام يبقى في الاوحال
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55 - عبد الله
2017-09-12 21:45:24
تعليق مخالف
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54 - قصيمي معتق
2017-09-12 21:44:17
نسيت ناس مهمين جدا وهم الاخوان الحقودين على الدولة نفسها هؤلاء هم من يسقي السم للثعابين ويفرحون اذا سمعو نبأ خلافات السعودية مع الدول ويتربصون الفرصة لعنهم الله ومن يتعاطف معهم
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53 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:43:26
موقع ايراني يقول موزة ايرانية /هههه قالو من نجد تزوير كل شيء يزور عند حكومة قطر
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52 -
2017-09-12 21:38:01
ريما لاتتفلسفين موزة أصلها من نجد فلاتكتبين معلومات غلط
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51 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:34:18
موزة🍌زوجة حمد وام تميم هي إيرانية واسمها زهرة ماتبي اسم زهرة وسموها موزة يمكن سماها حمد زوجها 😂
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50 - احمد
2017-09-12 21:32:53
كفو يامندوبنا ماقصرت كلام قوي وواضح
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49 - Ymni mahbob 💫💫💫
2017-09-12 21:31:55
ت ٤٦ منهو أمير المؤمنين ؟؟؟
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48 - Ymni mahbob
2017-09-12 21:30:56
ههههه والله انك ضايعه وهو ضايع.
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47 - طرقي
2017-09-12 21:30:15
بيض الله وجهك يا ابو بندر ، عيال موزه تعرف مكانتها
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46 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:27:00
يعني ياقطر تكذبون كلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خطورة إيران عندما قال "ليت بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار لا يأتون إلينا ولا نأتي إليهم " الله ينتقم من حكومة قطر
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45 -
2017-09-12 21:26:14
من يعتقد أن قطر سترجع فهو كمن يعتقد أن ايران سوف تتسنن
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44 -
2017-09-12 21:25:01
40- الاسلام منها براء يانوره مع العلم اشك بانك صاحبة المعرف شمس وقمر
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43 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:23:53
إيران المجوسية وقطر يقصفون بلادنا السعودية بلاد التوحيد والمقدسات بدعمهم للحوثي وداعش الاخونج السرورية واذناب إيران
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42 - مسمار
2017-09-12 21:22:22
قطر وجدت في مهاتراتها وقبح قولها شماعة للصمود في وجه المقاطعه وهذي هي قدراتها وحجمها الطبيعي الفاظ نابيه ودسائس ويجب لجمها ورفع سقف العقوبات فالمجنون وريه قرص العيش يعقل!!تمادت قطر وهي من ثلاث حروف
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:20:58
إيران قتلت شعب سوريا ودمرت بلادهم بالتعاون مع الاخونجيين والدليل قطر تمدح إيران والاخونجي يجب قطر
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40 - نوره
2017-09-12 21:17:28
مدام انها دوله مسلمه فأكيد دوله شريفه
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:16:51
سفيرنا جلد وزير قطر 👏😂
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38 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:15:32
ههههههههه عزمي بشارة اللي جنسته إسرائيل بقطر لسنين ويعمل بقطر ههههههههه
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37 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 21:14:27
قطر تقول إيران شريفه وش الجديد نعرف كل شيء واليتويوب فيه كل شيء عن علاقات قطر مع أعدائنا
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36 -
2017-09-12 21:10:21
دبلوماسية السفير القطري طلعت ششش لقد انتهت عملية شحنه من قبل الاسرائيلي عزمي بشارة وحلفاؤه الفرس والاتراك وصار ينتف في شواربه ويتفقّد محلها وين طارت قبل طيران جبهته هههههههههههههجبهته
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35 - مهند البلغاري
2017-09-12 21:09:14
وما الفرق بين إيران والعراق 😂😂 لا تقولون عرب و خرابيط.. العراقيين ولائهم لإيران .
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34 - قصيمي معتق
2017-09-12 21:09:03
5دول تتمنى لنا الزوال سوري يمني مصري فلسطيني لبناني
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33 - أبو فهد
2017-09-12 21:08:33
عندما يشعر الإنسان بأن به عيوب تصيبه حاله نفسيه من الصعب علاجها فهذا حال قطر مصابه بمرض نقص الذات منذ 20 عاما ووجد القط الفارسي فرصه للانقضاض على الفأر ومعلم الشاورما فرصه يسد به جوعه وعندهم شيخ جوعان
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32 - أبو فهد
2017-09-12 21:08:32
عندما يشعر الإنسان بأن به عيوب تصيبه حاله نفسيه من الصعب علاجها فهذا حال قطر مصابه بمرض نقص الذات منذ 20 عاما ووجد القط الفارسي فرصه للانقضاض على الفأر ومعلم الشاورما فرصه يسد به جوعه وعندهم شيخ جوعان
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31 - قصيمي معتق
2017-09-12 21:07:08
الكل يعرف ان ايران ليست شريفة ولكن الحرب نار صعب تنطفي والكل يعلم ان الجيش السعودي قادر على المواجهة ولكن القيادة عودتنا على الصبر واستخدام العقل لنزع الفتنة اغلب الدول تحسدنا ويتمنون الدمار لنا
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30 -
2017-09-12 21:04:35
كلام تكتب حروفه من ذهب بارك الله في سفيرنا البطل احمد القطان فهو عبّر عن لسان حال جميع ابناء المملكة ودول الخليج ماعدا العميلة دويلة غطر
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29 - المعلم
2017-09-12 21:01:18
الله يبيض وجه الوزير السعودي عطاه على وجهه قطر تبغاء الحضن الصفوي عدو اهل السنه والجماعه
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28 -
2017-09-12 21:00:13
ولازال الجلد مستمراً على هذا القزم الامعة و الملقن من الاسرائيلي عزمي بشاره وحلفاؤة الفرس والاتراك
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27 - العبيدي
2017-09-12 20:53:45
لافض فوك سعادة السفير أحمد . قال شريفة قال . لابالله إلا قمة النذالة والدناءة من حكومة إيران وحكومة قطر. كيف شريفة يالأبله وهي مسوية الهوايل في أغلب الدول.. ياحسافه على أشباه الرجال ولا رجال.
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26 - قصيمي معتق
2017-09-12 20:52:13
المفروض ماتتسرع يا سعادة السفير وتترك الرد لسيدي الملك او ولي عهده بحكمتهم يعرفون كيف يردون بطرق ذكية لاخماد نار الفتن والمصائب والحروب
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25 - زائر
2017-09-12 20:49:10
هذه الدويلة المجهرية لن تكف اذاها حتى ينضب غازها او يظهر من ينافسها في تصدير الغاز وبابخس الأسعار فهي فعلا تمارس العهر السياسى الله ينكس حظهم هم والاخوان الموالين لهم المرتزقة لأكثر الله نسلهم الخونة
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24 - هنطش
2017-09-12 20:39:44
هذا دليل اثبات لمن يقول قطر من الخيانة لي جيرانها عفيفه دام يقولون إيران شريفه
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23 - المهااااا
2017-09-12 20:36:35
تقصد انها تتعاطف مع الفرس من اجل نشر الفتنه والخراب والثورات في الممكلة
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22 - ليثاوي
2017-09-12 20:35:31
كنّا نقرأ في كتب التاريخ عن الخيانات و المؤامرات و لكنها الان تجسدت لنا و أصبحت واضحة و ضوح العيان في هذه الحكومه القطريه التي يمكن تسميتها بالمحكومه اوالضعيفه نعم ان الحمدين الخائنين هم من يحكم قطر
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21 - المهااااا
2017-09-12 20:35:24
دويلة قطرائيل مستفزة في تصرفاتها الصبيانية دويلة مستعمرة لا تهش ولاتنش تُبرها الدول المعادية للاسلام واجهه لها ودفتر شيكات لهم لاثارة التنه والتفرقه بين المسلمين كل ذا حقدا على الدول لانها عبارة
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20 - س 1
2017-09-12 20:34:03
كفو سعادة السفير احمد قطان
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( عدد التعليقات 6,620 )
19 - مرهف إحسااس
2017-09-12 20:32:59
تريدون تعلمون عن الأخونج كل من يمتدح الهالك صدام هدام مجد العرب فهو اخونجي صميم
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18 -
2017-09-12 20:31:50
فيه كلمه افضل من يهاجم (يلجم)
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( عدد التعليقات 6,620 )
17 - مرهف إحسااس
2017-09-12 20:31:34
الأخونجي قاتلهم الله تونسية من من مؤيدتهم ...
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16 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-12 20:30:55
احفرو نفق تحت قطر وظخوا المياه فيه والله ما تعدي سنة الا ونصفها مغمور بالمياه وارضها غير صالحة للعيش .. والله مساكين يوم من الأيام راح تصير زي شارع من شوارع الهند من الزحمة
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15 - محامي
2017-09-12 20:29:54
هذي نتيجة تحرش الصغير بالكبير
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14 - ابو سعود
2017-09-12 20:29:46
أستاذ سفير مصر القطان ولد سعود الفيصل الله يرحمة تعلم منه الكثير والله في الجبهة للقطري اعتقد تجنن من ردك
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13 - رؤيتي2020
2017-09-12 20:28:11
طيب الفريق الإيراني فاز قبل شويه على الأهلي ... وش الدبره يامعالي الفسير ؟؟؟؟؟؟ نقوم عليهم
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( عدد التعليقات 6,620 )
12 - مرهف إحسااس
2017-09-12 20:27:11
ي حليل النملة تحاول وقف سيل جارف لخونة الأمة العربية ...
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11 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-12 20:26:47
توونسيه والا غيرها لا يتدخلون في شؤون الوطن
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10 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-12 20:26:19
قطر اعزكم الله مثل *** عندما ينتهى منه يرمي في الزبالة ومثل *** التي تفرح بلقب فنانة هي فقط أداة في أيدي دول تريد تركيع المنطقة واستنزاف ثرواتها وتشتيت طاقات شبابها ولكن سوف يندم
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9 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-12 20:25:33
من يقول أن إيران دولة شريفة فقد فقد الشرف قطر تمارس العهر السياسي بشكل قذر
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8 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-12 20:25:25
هذا اللي تهاجمه تووونسيه المغفله هذا هو سفيرنا القوي هذا سفيرنا الذي قال بشار سيكون مصيره كمصير حميع الطغاه كهتلر وصدام
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7 - ابوامتنان
2017-09-12 20:25:06
اقول لمندوب دويلة المجوس الصغيره التابعه بدوله المجوس العرب في غنى عنك وأقول لأطفال تميم يجب طردهم من الجامعه العربيه لأنهم عار على الجامعه ودولها
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6 - الهاشمي
2017-09-12 20:24:34
لافض فوك المشكلة شين وقوي عين هالقطريين
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5 - متوهق
2017-09-12 20:22:43
تعليق مخالف
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4 - 1
2017-09-12 20:20:10
هزلت
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( عدد التعليقات 2,165 )
3 - ابونواف...
2017-09-12 20:17:56
استمرو بقفل الحدود استمرو بالمقاطعة واحذرو من العايبهم وعبثهم قطر ذهبت ولن تعود وأصبحت شوكة ومطية للفرس والترك بالخليج فهني لهم بهم وسيندمون على مشاكستهم الطفولية وعبثهم السياسي ايران لم تنفع شعبها
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2 - مواطن غير
2017-09-12 20:16:14
من كثر سماعي عن مخططات قطروافعالها في العرب .. اعتقدت انها طردت من الجامعة العربية
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1 -
2017-09-12 20:15:32
ياقطر لن يفلح قوم ولو امرهم ل امرأه عساكم من سقوط في سقوط
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آخر تعليق
بواسطة : جروح

قبيله الغفران 6000 شخص طردوهم والان شيخ شمل ال مره طردوه وصادرو امواله من بقي بق...
بواسطة : سـارونھَہّ

تبي تشوف نظرات غريبه أدخل على فصل وهم بنص الدرس تحس من زمان ما شافوا بشر 🌚🍺...
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الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

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بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

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بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

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بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

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شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

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النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

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الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

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بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

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تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

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