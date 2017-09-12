بالفيديو.. السفير “أحمد قطان” يهاجم مندوب قطر بعد وصفه إيران بـ “دولة شريفة”.. وهكذا توعدهم

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صحيفة المرصد: شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء حالة من الجدل والنقاش الحاد خلفتها كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء ووصف خلالها إيران بـ “االدولة لشريفة”.

ورد السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية على كلمة مندوب قطر قائلاً : ” والله إن قول مندوب قطر بأن إيران شريفة هذه أضحوكة ، إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية ، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت والبحرين والعديد من الدول أصبحت شريفة ، إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدداً كبيراً من السفارات دولة شريفة .

وتابع السفير أحمد قطان: هذا هو المنهج القطري الذي دأبت عليه ، الآن تقول إنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة ، نحن لا نريد أحدا أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء ، نحن قادرون بحول الله وقوته أن نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة”.

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