بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

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صحيفة المرصد :خسر الأهلي أمام بيروزي الإيراني في إياب ربع نهائي البطولة على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتي أبوظبي.

وسجل هدف الأهلي “صالح العمري” في الدقيقة (51)، فيما سجل أهداف بيروزي “علی علي پور” في الدقيقة (5)، والمحترف “غودوين منشا” عند الدقيقة (83)، و “مهدي تاريمي” بالدقيقة (90) ,وبذلك يتأهل بيروزي لمواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من البطولة علما بأن الذهاب سيقام في أبوظبي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، والإياب في مسقط يوم الاثنين 16 أكتوبر.

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