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بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا
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المرصد 94 3٬061 2 ساعتين

صحيفة المرصد :خسر الأهلي أمام بيروزي الإيراني في إياب ربع نهائي البطولة على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتي أبوظبي.

وسجل هدف الأهلي “صالح العمري” في الدقيقة (51)، فيما سجل أهداف بيروزي “علی علي پور” في الدقيقة (5)، والمحترف “غودوين منشا” عند الدقيقة (83)، و “مهدي تاريمي” بالدقيقة (90) ,وبذلك يتأهل بيروزي لمواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من البطولة علما بأن الذهاب سيقام في أبوظبي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، والإياب في مسقط يوم الاثنين 16 أكتوبر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

94 - ريح الخزامى الغامدي
2017-09-12 22:46:49
جحفله أنتم مطايا الاندية مصخرة ، كل الفلافل لجلكم محمره ، وترشيحكم عار عالدول دول دول دول 😜😜😜
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( عدد التعليقات 17,669 )
93 - هيفاء @
2017-09-12 22:42:47
زعيم القارة الهلال فخرررر الوطن 💙💙💙💙الفريق الوحيد الذي سيُشرف الوطن في نصف نهائي ابطال اسيا وذلك بعد خسارة الأهلي من فريق بيرسبوليس
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92 - ريح الخزامى الغامدي
2017-09-12 22:34:40
الحين الفقراوية صفار البيض ريع الفساتين والبراقع لسى لهم وجه يعلقون مشحوطين بالاربعات والخمسات ما خذينهم الاندية طقطقة وباقي لهم وجه يعلقون ، اهداء للفقراوية الرسالة القادمة .
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( عدد التعليقات 17,669 )
91 - هيفاء @
2017-09-12 22:34:34
مهزززومين يحرررررام 😂😂😂😂😂
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90 - ي و س ف
2017-09-12 22:33:05
تعليق13 انت شايف فلم السنة الجايه؟ ........... ^__^ ماقلتلي بترتفع الأسهم فيها والا بتهبط ^__^
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89 - لآحيـاه‍ ﻟِمن تُنادىٰ
2017-09-12 22:32:08
ت9 اهلاوي والله شكلك يضّحك جالس تمدح في الهلال وماالهلال انت فريقك مهزوم بالثلاثة وجالس ترقّع من عرفت الكورة وانا اسمع قلعة الكؤس وثلاثين سنه تحلمون بالدوري وبعض المشجعين مات ولسى يغنى ع الأطلال
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88 - Smile
2017-09-12 22:29:05
فضحونا الطحالب قدام المجوس المفروض واحد يمسطهم بالعقال على ظهورهم دكرن فشلونا الله يفشلهم ثاني مره لاتخلونهم يلعبون مع فرق خارجيه حدهم حواري جده
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87 - روميو
2017-09-12 22:12:23
تعليق ٦٨ تعلم الاملاء اسمك الصحيح مرهف الاحساس هكذا تكتب
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86 - العقيلي
2017-09-12 22:11:39
الاهلي لا يستحق التأهل بكل صراحه واللوم على الادارة والمدرب . وسط تايه ولا ترابط سليم بين الخطوط وبالاساس التشكيله عوجا . مدرب يرى الخلل ويجلس بدون حل ناجع هذا مدرب يستحق الطرد
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85 - العقيلي
2017-09-12 22:07:39
يستحق الهزيمه بسبب هذا المدرب الابله. المعلقين اللي مالهم علاقة بالملكي اتركو عنكم الحقد المريض اللي عشعش بقلوبك وخليكم بناديكم. عندك كلام طيب اهلا وسهلا والنقد البناء ما يزعل اما تهريج المراهقين خلوه
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84 -
2017-09-12 22:00:23
بركة سعيد المولد والعويس وعودة الرئيس الأسبق ويبقى المحلي محلي👽👽👽
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83 -
2017-09-12 21:55:34
مالها الا هلالها سفير الاندية السعودية والخليجية وصاحب البطولات بالتوفيق للزعيم البطل وبطولاته حصل عليها بالافعال وليست باالاقوال والكلمات الرنانه .
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82 - عبد الله
2017-09-12 21:51:59
هزيمة حتى في الكورة اللتي اخذت الكثير من اموال الشعب ووقته واضاعت مستقبل اجياله .
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81 - المنصف
2017-09-12 21:51:29
اصلا شيء طبيعي هزيمة الاهلي لان اسيا ليست لأي فريق .. فقط العميد والزعيم الملكي من يستحقوا المنافسة في اسيا ..
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( عدد التعليقات 8,870 )
80 - بسمه
2017-09-12 21:48:59
تعليق ١٣ //ابو حمود اتمنى يكون كلامك نفسه اللي بعد ٣ شهور😌😂
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79 - ظامي اليل
2017-09-12 21:47:16
هذي من بركات العويس..بس.
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78 -
2017-09-12 21:46:41
لم يستفيدوا من النقص في الفريق الإيراني بسبب ضعف الدفاع الواضح بعد رحيل هوساوي عدنا لزمن جفين وعفين كنت اتمنى ضمان فريق سعودي في النهائي رغم صعوبته لكن معوضين خير واستمتعوالآن بقمة برشلونة وجوفنتوس
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( عدد التعليقات 8,870 )
77 - بسمه
2017-09-12 21:42:27
50// ينهزم الهلال الا الا هلي حسافه//معليش ضمد جراحك وابتسسسم 😁
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( عدد التعليقات 8,870 )
76 - بسمه
2017-09-12 21:39:51
تعليق ٥٩ النصر شخصيًا ماعنده تاريخ فلا تتكلم عن هذي الاندية لانها عالاقل تنافس ولها اسمها الاسيوي😂 لكن انتم نبغى تشاركون حتى لو بتخرجون بشكل مذل كالعادة.
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75 -
2017-09-12 21:33:02
العنيد قبل أن تشجع أي نادي سعودي تحتاج أن تتعلم معنا الوطنيه.
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74 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-12 21:32:03
سؤال ل جمهووور الأهلي هو السومة كان موجود مع الفريق ولا لا...قشوووط 💛 🌷
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73 - تعليق 59
2017-09-12 21:29:30
تاريخكم تبي تعرف تاريخكم الأسود راجع الأخبار وتحصل الوحدة ساحقينكم ب 10 صفر وجالدكم نادي الموكب ب 4 أهداف ) الهلال زعيم اسيا وتصنيفه العالم ممتاز ، لكن انت وفقرك وحالميتكم تصنيفكم 300 فضييييييحه
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72 - اهلاوي
2017-09-12 21:29:27
وحتى لو فاز الاهلي وقابل الهلال .. يبقى قابلني لو افلحوا والا فازوا ... ليالي العيد تبان من عصاريها وقلت من زمااااان طالما الاهلي متمسك بباخوشين والمؤشر والجاسم وابو صره والمقهوي والمولدفانسو البطولات
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( عدد التعليقات 8,870 )
71 - بسمه
2017-09-12 21:28:58
الله يعين الزعماء مايعرفون يمثلون المنتخب ولاالاندية 🙄
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70 -
2017-09-12 21:26:42
هذا العويس اللي أزعجونا فيه والله ان المعيوف أفضل منه ماشاءالله عليه
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69 - ولد الشايب
2017-09-12 21:25:38
هارد لك ياقلعة الكؤوس وخيرها في غيرها يامن اعطيتو كرة القدم السعودية عبد الجواد والصغير و عبدالله سليمان وعبد الغني وشليه وحمزة ومسعد والمشعل وقهوجي ودابو وابو سيفين ومعاذ ووووووو الخ
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( عدد التعليقات 6,620 )
68 - مرهف إحسااس
2017-09-12 21:25:06
الصعااب مالها غير زعيمها سوف يأثر الزعيم لفريق بني طحب من بيروزي الأيراني ... فديتك ي زعيم .... الأهلي ماخذين مقلب في السومه ههههه مفكرينه ميسي على غفله هذا المدفعجي يذكرني بالجمعان سابقا مع الهلال .
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67 - زائر
2017-09-12 21:24:29
هذا حال هذا الفريق اذا لم يجد حكم يدف معه
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66 -
2017-09-12 21:23:21
هههههه
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65 - طحلبي
2017-09-12 21:22:13
🐸🐸🐸🐸🐸 دززرزز وبد وبد 🐸🐸🐸🐸🐸 😂😂😂😂😂😂
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64 -
2017-09-12 21:21:26
العنيد بطل ***
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63 - واحد من الناس
2017-09-12 21:20:10
شئ متعود علية الجمهور الاهلاوي مو جديد وقت الشدة تجيهم رعشة مساكين
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62 -
2017-09-12 21:19:24
العنيد بانت علومك ياوطني انتبه لعمرك يازغلول.
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61 - العنيد
2017-09-12 21:17:34
السميري // حيااك ربي الله يسعد مساااك
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60 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-12 21:17:20
اي فريق يمثل الوطن الغاااالي ... كلنا له جمهور متابع والى منصة نهائي آسيا ي زعيييييم. قشوووط 💛 🌷
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59 - لتذكير الطواقي فقط
2017-09-12 21:16:19
سبق للهلال ان خسر وخرج من فرق ليس لها تاريخ منها ام صلال وسدني ولاننسى هتافات جماهيره العالميه صعبه قويه في مباراة ال4 صفر الشهيره ضد الفريق الكوري في الملز ان كنت ناسي افكرك واجيك من التاريخ ياطاقيه
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58 -
2017-09-12 21:15:21
الاهلي فاشل لا روح ولا مستوا ولا لعب وين السومه ولا لعبه لمتخبه بس حرام الفلوس فيه ما يستاهل
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57 - فارس
2017-09-12 21:15:21
فالتفحيط بالنسبة لكم داخليا وخارجيا ...
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56 -
2017-09-12 21:15:09
الأمل في الهلال بعد الله. 💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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55 -
2017-09-12 21:15:04
الفريق الإيراني فريق شريف
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54 - .///محمد
2017-09-12 21:14:34
ياحسرتي لثلاثين الف لكل لاعب يعني 3اهداف كل هدف بعشره الاف هههههههه
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53 - فارس
2017-09-12 21:14:15
المهرج ابو حمود الظاهر انك تسمع باسيا فقرك ما حقق اسيا ابطال الدوري فتعتبرون صغار على البطولة وبالنسبة للترشيح لكاس العالم ما يحتاج اتكلم فيه لان الكل عارفه ...
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52 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-12 21:14:06
الفريق الأهلي السعودي هارد لك ... و فريق الهلال السعودي بطل آسيا واضح من بين الأندية الأجنبية. إلى الاماااااام ي أبناء الوطن الغاااالي. قشوووط 💛 🌷
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51 -
2017-09-12 21:12:19
السومة انتهى فمن عاشر الضفادع تضفدع .. والعويس صار مقلب
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50 -
2017-09-12 21:12:11
ينهزم الهلال الا الا هلي حسافه
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49 - العنيد
2017-09-12 21:11:56
هارد لك يا اهلاوية والله تبغون الحق المدرب حقكم زي مدربنا مدرب العالمي خرطي ؟
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48 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-12 21:10:57
فيه لاعبين ما هم كفء لتمثيل الوطن أو النادي الأهلي .....
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47 -
2017-09-12 21:09:26
طلعتي ياعنوده ****
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46 - ولدالشيوخ
2017-09-12 21:08:36
فيروزي ايراني اسلامي😂..
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45 - عمر السميري
2017-09-12 21:08:33
هلا وغلا قشوووط
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44 - نمر 90
2017-09-12 21:07:52
خطة الهروب من الزعيم .. بصراحة لايشرفنا في هذه البطولة سوى الاتحاد والهلال وان كان الحظ كثيرا مايعاند الهلال
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43 - عمر السميري
2017-09-12 21:07:21
العنيد مساك الله بالخير
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42 - عبدالله
2017-09-12 21:06:46
أن شاء الله بيروزي بيطير الطواقي رايح جاي
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( عدد التعليقات 10,742 )
41 - العنيد
2017-09-12 21:06:08
العويس ما العويس... حامي بيت الضفادع ... خله ينفعكم....قال قلعة كؤوس قال...منتم قد الأسيوية ...
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40 - ولدالشيوخ
2017-09-12 21:05:50
لو تصيبني نقطة عرق من مثلهم، انقع في مسبح ديتول. مثلا 7ايام🤧..
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39 -
2017-09-12 21:04:38
عنوده لاتقسمين تبغين ***.
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38 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-12 21:04:20
١٩ الكبار خلصوها والصغار لازالو 《يفحطووون》😂 🏳 ٢٠ اللي كسر طقم الصين كله 《أعتزل》👌👀
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37 - هكونا متاتا
2017-09-12 21:04:19
هكونا متاتا مبسوط عشان صغير جده انهزم وخرج من اسيا..فلنرقص فرحا هكونا متاتا مرحى مرحى.. هوكا موكا هوكا موكا هوكا موكا
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36 - مونديالي
2017-09-12 21:03:15
نتمنى التوفيق للهلال هو ممثل الوطن في البطولة والحصول عليها
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35 - ولدالشيوخ
2017-09-12 21:03:06
مدري كيف تحملتو ريحتهم😷..
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34 - العقيد فوزي
2017-09-12 21:02:30
يارب انصر بيروزي غي نصف النهائي
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33 -
2017-09-12 21:01:38
اقسم بالله ان الفريق الايراني عندي افضل من الهلال اللهم انصرهم
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32 - ولدالشيوخ
2017-09-12 21:00:51
تلقى لعيبة الفريق مزكمين..
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31 -
2017-09-12 21:00:19
ت16 مالها الاهلالها ههههه 21 سنه ونت تردد هاذي الكلمه يافشنق ههههههه
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30 - كاره الليبرالية
2017-09-12 21:00:18
هارد لك يالاخضر ما حالفك الحظ لكن ما لها الا الزعيم ان شاء الله يكسر روسهم
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29 -
2017-09-12 21:00:03
عنوده لا عليكي اطلعي بمعرفكي الأصلي أسمر عبر في انتظركي
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28 - عمر السميري
2017-09-12 20:59:32
مشكلة الاهلي في خط الدفاع
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27 - ***
2017-09-12 20:59:26
افااااا ... يااهلاويه ... كنت اتمنى ان يلعب الهلال والاهلي مع بعض ... على العموم هاردلك ... الاهلي مليان نجوم ... ولكن هذا بسبب عدم الاستقرار ( جهاز فني جديد ) يبغاله وقت
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26 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-12 20:59:06
ومسأك خير ونور وسرور وسعادة// عمر السميري. كيفك ي أتاوي 😂.قشوووط 💛 🌷
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25 - wad
2017-09-12 20:58:42
هاردلك للاهلاويه من محب هلالي .ونقول البطوله القادمه..على الأقل انتم افضل من الفقراويه اللي يشتركون بالسنه حسنه وينرقعون بالاربعه ويطلعون من المجموعات
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24 - ولدالشيوخ
2017-09-12 20:58:40
حظ اوفر للراقي..
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23 - ابوصالح سكري
2017-09-12 20:56:27
الهلال بطل كاس اسيا الف مبروك مقدم
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22 -
2017-09-12 20:56:12
21 هذا طبعكم يا جمهور المسيار دايم ضد عمكم الزعيم
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21 - عبدالله
2017-09-12 20:54:17
شكل الفريق الإيراني رايح للنهائي ان شاء الله
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20 -
2017-09-12 20:52:46
13 الزعيم بيكسر طقم الصين كله يافقراوي
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19 - فارس
2017-09-12 20:51:59
لا ما فهمنا يالمهرج ابو حمموودد تحسب الزعيم الهلالي زي فقرك ابو الاربعات والخمسات ... لم تكون البطولة تخص الكبار فالرجاء من الصغار الصمت .
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18 - ابوصالح سكري
2017-09-12 20:51:51
مع الاسف النادي الاهلي سنتين بلا قلب دفاع الهلال لعبها صح خطف قلب دفاع النادي الاهلي وحقق بطولة الدوري وكاس الملك مع الاسف التعاون والنصروالاهلي لامدربين زي الناس ولادفاع قوي ووولاكلمة للجمهوروبعدين
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17 - عمر السميري
2017-09-12 20:51:17
هااااردلك للاهلي
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16 -
2017-09-12 20:51:03
ت 11 خل توقعك لك مالها الا هلالها
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15 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-12 20:50:51
مدرب الأهلي في سبات والفريق ضعف في الشوط الثاني وكان يحتاج تبديل مثل التيسير وغيرة لكي يصمد الفريق أمام الفريق الآخر. هارد لك ي الأهلي. قشوووط 💛 🌷
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14 - عمر السميري
2017-09-12 20:50:44
مساكم الله بالخير جميعا
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13 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-12 20:48:03
لا أحد يتعب نفسه 🏳بطولة آسيا هذا العام 《صينية》 🏳هل فهمت يا 《طاقية》😂
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12 - ابوعبدالله
2017-09-12 20:47:27
اتوقع والعلم عندالله لاهلال ولااهلي بايخذ الكاس اسياء لان الكبرياء هي التائج
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11 - ابوعبدالله
2017-09-12 20:47:23
اتوقع والعلم عندالله لاهلال ولااهلي بايخذ الكاس اسياء لان الكبرياء هي التائج
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10 -
2017-09-12 20:47:11
الله يعين زاد الحمل علينا لازم نرد اعتبار الكره السعوديه
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9 - اهلاوي
2017-09-12 20:45:22
قلت لكم البارح .... الهلال هو زعيم الكره السعوديه ... ماصدقتوني .. وقلت الهلال يعرف كيف يختار محترفيه وكيف يوضف لعيبته ... ويستحق أن يكون زعيم الكره في بلدنا ....
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8 - عبادي الهلالي
2017-09-12 20:45:21
رنووووووووووووووووووووووووووه رنووووووووووووووووووه الين قال بس الطحلبي .......
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7 -
2017-09-12 20:44:29
عنوده قمط
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6 - ناصر💙💙💙💙💙 💙💙💙
2017-09-12 20:44:16
كنا نتمنى الأهلي السعودي ان يفوز على الأقل نضمن فريق سعودي في النهائي وإن شاء الله الزعيم قدها وهاردلك الأهلي💚💚
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5 -
2017-09-12 20:43:00
هذي اخرت العوويس ازعااااج واخرتها فااشل الله يستر عاالمسيليم بس
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4 - عبادي الهلالي
2017-09-12 20:42:42
ههههههههههههههههههههه. ياشماتت ابله طازه فيكم يالطحالب
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3 - عبادي الهلالي
2017-09-12 20:41:55
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه ... قال ملكي قال الطحالبي صار ملكي ... رنووووون رنووووه المجوس الين قال بس....... هايط ياطحلبي انت واياه على قدك ... عرفتوا ياطحالب من الملكي الحين
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2 - هلالي
2017-09-12 20:41:35
الزعيم فقط هو فخر الكرة السعودية
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1 - مواطن غير
2017-09-12 20:38:38
اصلا ليش يلعبون مع الايراني .. وانا متأكد ان قطر هي اللي ساعدت ايران للفوز على الاهلي (المسلمين)
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تبي تشوف نظرات غريبه أدخل على فصل وهم بنص الدرس تحس من زمان ما شافوا بشر 🌚🍺...
بواسطة : رولا

قمر 👍...
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لو بحثت عن اصل عزمي بشارة تجده اول من باع ارضه في فلسطين للمستوطن الإسرائيلي هم...
كتاب الرأي
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عقل العقل

انتهت سياسة «حب الخشوم»
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محمد آل الشيخ

لماذا لا يحاكمون؟
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مشعل السديري

هذه دمشق التي كانت
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عبدالرحمن الراشد

هواجس ضد استقلال الأكراد؟
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أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
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كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
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قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
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فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
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محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
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أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
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كتاب الرياضة
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أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
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أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
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أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
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أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
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صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
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أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
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عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
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أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
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أحمد الشمراني

علِّم قطر
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أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
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الاخبار الدولية
وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل

وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل

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بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب

بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السبب

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بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !

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وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!

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المرصد الرياضي
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

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مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

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