الرئيسية / بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا
صحيفة المرصد :خسر الأهلي أمام بيروزي الإيراني في إياب ربع نهائي البطولة على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتي أبوظبي.
وسجل هدف الأهلي “صالح العمري” في الدقيقة (51)، فيما سجل أهداف بيروزي “علی علي پور” في الدقيقة (5)، والمحترف “غودوين منشا” عند الدقيقة (83)، و “مهدي تاريمي” بالدقيقة (90) ,وبذلك يتأهل بيروزي لمواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من البطولة علما بأن الذهاب سيقام في أبوظبي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، والإياب في مسقط يوم الاثنين 16 أكتوبر.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
94 - ريح الخزامى الغامدي2017-09-12 22:46:49
جحفله أنتم مطايا الاندية مصخرة ، كل الفلافل لجلكم محمره ، وترشيحكم عار عالدول دول دول دول 😜😜😜
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,669 )93 - هيفاء @
زعيم القارة الهلال فخرررر الوطن 💙💙💙💙الفريق الوحيد الذي سيُشرف الوطن في نصف نهائي ابطال اسيا وذلك بعد خسارة الأهلي من فريق بيرسبوليس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - ريح الخزامى الغامدي2017-09-12 22:34:40
الحين الفقراوية صفار البيض ريع الفساتين والبراقع لسى لهم وجه يعلقون مشحوطين بالاربعات والخمسات ما خذينهم الاندية طقطقة وباقي لهم وجه يعلقون ، اهداء للفقراوية الرسالة القادمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,669 )91 - هيفاء @
مهزززومين يحرررررام 😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
90 - ي و س ف2017-09-12 22:33:05
تعليق13 انت شايف فلم السنة الجايه؟ ........... ^__^ ماقلتلي بترتفع الأسهم فيها والا بتهبط ^__^
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - لآحيـاه ﻟِمن تُنادىٰ2017-09-12 22:32:08
ت9 اهلاوي والله شكلك يضّحك جالس تمدح في الهلال وماالهلال انت فريقك مهزوم بالثلاثة وجالس ترقّع من عرفت الكورة وانا اسمع قلعة الكؤس وثلاثين سنه تحلمون بالدوري وبعض المشجعين مات ولسى يغنى ع الأطلال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - Smile2017-09-12 22:29:05
فضحونا الطحالب قدام المجوس المفروض واحد يمسطهم بالعقال على ظهورهم دكرن فشلونا الله يفشلهم ثاني مره لاتخلونهم يلعبون مع فرق خارجيه حدهم حواري جده
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
87 - روميو2017-09-12 22:12:23
تعليق ٦٨ تعلم الاملاء اسمك الصحيح مرهف الاحساس هكذا تكتب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - العقيلي2017-09-12 22:11:39
الاهلي لا يستحق التأهل بكل صراحه واللوم على الادارة والمدرب . وسط تايه ولا ترابط سليم بين الخطوط وبالاساس التشكيله عوجا . مدرب يرى الخلل ويجلس بدون حل ناجع هذا مدرب يستحق الطرد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - العقيلي2017-09-12 22:07:39
يستحق الهزيمه بسبب هذا المدرب الابله. المعلقين اللي مالهم علاقة بالملكي اتركو عنكم الحقد المريض اللي عشعش بقلوبك وخليكم بناديكم. عندك كلام طيب اهلا وسهلا والنقد البناء ما يزعل اما تهريج المراهقين خلوه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
84 -2017-09-12 22:00:23
بركة سعيد المولد والعويس وعودة الرئيس الأسبق ويبقى المحلي محلي👽👽👽
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 -2017-09-12 21:55:34
مالها الا هلالها سفير الاندية السعودية والخليجية وصاحب البطولات بالتوفيق للزعيم البطل وبطولاته حصل عليها بالافعال وليست باالاقوال والكلمات الرنانه .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
82 - عبد الله2017-09-12 21:51:59
هزيمة حتى في الكورة اللتي اخذت الكثير من اموال الشعب ووقته واضاعت مستقبل اجياله .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
81 - المنصف2017-09-12 21:51:29
اصلا شيء طبيعي هزيمة الاهلي لان اسيا ليست لأي فريق .. فقط العميد والزعيم الملكي من يستحقوا المنافسة في اسيا ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,870 )80 - بسمه
تعليق ١٣ //ابو حمود اتمنى يكون كلامك نفسه اللي بعد ٣ شهور😌😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - ظامي اليل2017-09-12 21:47:16
هذي من بركات العويس..بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 -2017-09-12 21:46:41
لم يستفيدوا من النقص في الفريق الإيراني بسبب ضعف الدفاع الواضح بعد رحيل هوساوي عدنا لزمن جفين وعفين كنت اتمنى ضمان فريق سعودي في النهائي رغم صعوبته لكن معوضين خير واستمتعوالآن بقمة برشلونة وجوفنتوس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,870 )77 - بسمه
50// ينهزم الهلال الا الا هلي حسافه//معليش ضمد جراحك وابتسسسم 😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,870 )76 - بسمه
تعليق ٥٩ النصر شخصيًا ماعنده تاريخ فلا تتكلم عن هذي الاندية لانها عالاقل تنافس ولها اسمها الاسيوي😂 لكن انتم نبغى تشاركون حتى لو بتخرجون بشكل مذل كالعادة.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
75 -2017-09-12 21:33:02
العنيد قبل أن تشجع أي نادي سعودي تحتاج أن تتعلم معنا الوطنيه.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
74 - مفتاح علبة قشطه2017-09-12 21:32:03
سؤال ل جمهووور الأهلي هو السومة كان موجود مع الفريق ولا لا...قشوووط 💛 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - تعليق 592017-09-12 21:29:30
تاريخكم تبي تعرف تاريخكم الأسود راجع الأخبار وتحصل الوحدة ساحقينكم ب 10 صفر وجالدكم نادي الموكب ب 4 أهداف ) الهلال زعيم اسيا وتصنيفه العالم ممتاز ، لكن انت وفقرك وحالميتكم تصنيفكم 300 فضييييييحه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
72 - اهلاوي2017-09-12 21:29:27
وحتى لو فاز الاهلي وقابل الهلال .. يبقى قابلني لو افلحوا والا فازوا ... ليالي العيد تبان من عصاريها وقلت من زمااااان طالما الاهلي متمسك بباخوشين والمؤشر والجاسم وابو صره والمقهوي والمولدفانسو البطولات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,870 )71 - بسمه
الله يعين الزعماء مايعرفون يمثلون المنتخب ولاالاندية 🙄
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
70 -2017-09-12 21:26:42
هذا العويس اللي أزعجونا فيه والله ان المعيوف أفضل منه ماشاءالله عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
69 - ولد الشايب2017-09-12 21:25:38
هارد لك ياقلعة الكؤوس وخيرها في غيرها يامن اعطيتو كرة القدم السعودية عبد الجواد والصغير و عبدالله سليمان وعبد الغني وشليه وحمزة ومسعد والمشعل وقهوجي ودابو وابو سيفين ومعاذ ووووووو الخ
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 6,620 )68 - مرهف إحسااس
الصعااب مالها غير زعيمها سوف يأثر الزعيم لفريق بني طحب من بيروزي الأيراني ... فديتك ي زعيم .... الأهلي ماخذين مقلب في السومه ههههه مفكرينه ميسي على غفله هذا المدفعجي يذكرني بالجمعان سابقا مع الهلال .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
67 - زائر2017-09-12 21:24:29
هذا حال هذا الفريق اذا لم يجد حكم يدف معه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 -2017-09-12 21:23:21
هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - طحلبي2017-09-12 21:22:13
🐸🐸🐸🐸🐸 دززرزز وبد وبد 🐸🐸🐸🐸🐸 😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
64 -2017-09-12 21:21:26
العنيد بطل ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
63 - واحد من الناس2017-09-12 21:20:10
شئ متعود علية الجمهور الاهلاوي مو جديد وقت الشدة تجيهم رعشة مساكين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
62 -2017-09-12 21:19:24
العنيد بانت علومك ياوطني انتبه لعمرك يازغلول.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,742 )61 - العنيد
السميري // حيااك ربي الله يسعد مساااك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - مفتاح علبة قشطه2017-09-12 21:17:20
اي فريق يمثل الوطن الغاااالي ... كلنا له جمهور متابع والى منصة نهائي آسيا ي زعيييييم. قشوووط 💛 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - لتذكير الطواقي فقط2017-09-12 21:16:19
سبق للهلال ان خسر وخرج من فرق ليس لها تاريخ منها ام صلال وسدني ولاننسى هتافات جماهيره العالميه صعبه قويه في مباراة ال4 صفر الشهيره ضد الفريق الكوري في الملز ان كنت ناسي افكرك واجيك من التاريخ ياطاقيه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
58 -2017-09-12 21:15:21
الاهلي فاشل لا روح ولا مستوا ولا لعب وين السومه ولا لعبه لمتخبه بس حرام الفلوس فيه ما يستاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 - فارس2017-09-12 21:15:21
فالتفحيط بالنسبة لكم داخليا وخارجيا ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 -2017-09-12 21:15:09
الأمل في الهلال بعد الله. 💙💙💙💙💙💙💙💙💙
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 -2017-09-12 21:15:04
الفريق الإيراني فريق شريف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
54 - .///محمد2017-09-12 21:14:34
ياحسرتي لثلاثين الف لكل لاعب يعني 3اهداف كل هدف بعشره الاف هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - فارس2017-09-12 21:14:15
المهرج ابو حمود الظاهر انك تسمع باسيا فقرك ما حقق اسيا ابطال الدوري فتعتبرون صغار على البطولة وبالنسبة للترشيح لكاس العالم ما يحتاج اتكلم فيه لان الكل عارفه ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - مفتاح علبة قشطه2017-09-12 21:14:06
الفريق الأهلي السعودي هارد لك ... و فريق الهلال السعودي بطل آسيا واضح من بين الأندية الأجنبية. إلى الاماااااام ي أبناء الوطن الغاااالي. قشوووط 💛 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 -2017-09-12 21:12:19
السومة انتهى فمن عاشر الضفادع تضفدع .. والعويس صار مقلب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
50 -2017-09-12 21:12:11
ينهزم الهلال الا الا هلي حسافه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,742 )49 - العنيد
هارد لك يا اهلاوية والله تبغون الحق المدرب حقكم زي مدربنا مدرب العالمي خرطي ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
48 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-09-12 21:10:57
فيه لاعبين ما هم كفء لتمثيل الوطن أو النادي الأهلي .....
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
47 -2017-09-12 21:09:26
طلعتي ياعنوده ****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
46 - ولدالشيوخ2017-09-12 21:08:36
فيروزي ايراني اسلامي😂..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,813 )45 - عمر السميري
هلا وغلا قشوووط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - نمر 902017-09-12 21:07:52
خطة الهروب من الزعيم .. بصراحة لايشرفنا في هذه البطولة سوى الاتحاد والهلال وان كان الحظ كثيرا مايعاند الهلال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,813 )43 - عمر السميري
العنيد مساك الله بالخير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - عبدالله2017-09-12 21:06:46
أن شاء الله بيروزي بيطير الطواقي رايح جاي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,742 )41 - العنيد
العويس ما العويس... حامي بيت الضفادع ... خله ينفعكم....قال قلعة كؤوس قال...منتم قد الأسيوية ...
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
40 - ولدالشيوخ2017-09-12 21:05:50
لو تصيبني نقطة عرق من مثلهم، انقع في مسبح ديتول. مثلا 7ايام🤧..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 -2017-09-12 21:04:38
عنوده لاتقسمين تبغين ***.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-12 21:04:20
١٩ الكبار خلصوها والصغار لازالو 《يفحطووون》😂 🏳 ٢٠ اللي كسر طقم الصين كله 《أعتزل》👌👀
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
37 - هكونا متاتا2017-09-12 21:04:19
هكونا متاتا مبسوط عشان صغير جده انهزم وخرج من اسيا..فلنرقص فرحا هكونا متاتا مرحى مرحى.. هوكا موكا هوكا موكا هوكا موكا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 - مونديالي2017-09-12 21:03:15
نتمنى التوفيق للهلال هو ممثل الوطن في البطولة والحصول عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
35 - ولدالشيوخ2017-09-12 21:03:06
مدري كيف تحملتو ريحتهم😷..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - العقيد فوزي2017-09-12 21:02:30
يارب انصر بيروزي غي نصف النهائي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
33 -2017-09-12 21:01:38
اقسم بالله ان الفريق الايراني عندي افضل من الهلال اللهم انصرهم
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
32 - ولدالشيوخ2017-09-12 21:00:51
تلقى لعيبة الفريق مزكمين..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 -2017-09-12 21:00:19
ت16 مالها الاهلالها ههههه 21 سنه ونت تردد هاذي الكلمه يافشنق ههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - كاره الليبرالية2017-09-12 21:00:18
هارد لك يالاخضر ما حالفك الحظ لكن ما لها الا الزعيم ان شاء الله يكسر روسهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 -2017-09-12 21:00:03
عنوده لا عليكي اطلعي بمعرفكي الأصلي أسمر عبر في انتظركي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,813 )28 - عمر السميري
مشكلة الاهلي في خط الدفاع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ***2017-09-12 20:59:26
افااااا ... يااهلاويه ... كنت اتمنى ان يلعب الهلال والاهلي مع بعض ... على العموم هاردلك ... الاهلي مليان نجوم ... ولكن هذا بسبب عدم الاستقرار ( جهاز فني جديد ) يبغاله وقت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - مفتاح علبة قشطه2017-09-12 20:59:06
ومسأك خير ونور وسرور وسعادة// عمر السميري. كيفك ي أتاوي 😂.قشوووط 💛 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - wad2017-09-12 20:58:42
هاردلك للاهلاويه من محب هلالي .ونقول البطوله القادمه..على الأقل انتم افضل من الفقراويه اللي يشتركون بالسنه حسنه وينرقعون بالاربعه ويطلعون من المجموعات
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
24 - ولدالشيوخ2017-09-12 20:58:40
حظ اوفر للراقي..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 - ابوصالح سكري2017-09-12 20:56:27
الهلال بطل كاس اسيا الف مبروك مقدم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 -2017-09-12 20:56:12
21 هذا طبعكم يا جمهور المسيار دايم ضد عمكم الزعيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - عبدالله2017-09-12 20:54:17
شكل الفريق الإيراني رايح للنهائي ان شاء الله
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
20 -2017-09-12 20:52:46
13 الزعيم بيكسر طقم الصين كله يافقراوي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - فارس2017-09-12 20:51:59
لا ما فهمنا يالمهرج ابو حمموودد تحسب الزعيم الهلالي زي فقرك ابو الاربعات والخمسات ... لم تكون البطولة تخص الكبار فالرجاء من الصغار الصمت .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - ابوصالح سكري2017-09-12 20:51:51
مع الاسف النادي الاهلي سنتين بلا قلب دفاع الهلال لعبها صح خطف قلب دفاع النادي الاهلي وحقق بطولة الدوري وكاس الملك مع الاسف التعاون والنصروالاهلي لامدربين زي الناس ولادفاع قوي ووولاكلمة للجمهوروبعدين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,813 )17 - عمر السميري
هااااردلك للاهلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-09-12 20:51:03
ت 11 خل توقعك لك مالها الا هلالها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - مفتاح علبة قشطه2017-09-12 20:50:51
مدرب الأهلي في سبات والفريق ضعف في الشوط الثاني وكان يحتاج تبديل مثل التيسير وغيرة لكي يصمد الفريق أمام الفريق الآخر. هارد لك ي الأهلي. قشوووط 💛 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,813 )14 - عمر السميري
مساكم الله بالخير جميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-12 20:48:03
لا أحد يتعب نفسه 🏳بطولة آسيا هذا العام 《صينية》 🏳هل فهمت يا 《طاقية》😂
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
12 - ابوعبدالله2017-09-12 20:47:27
اتوقع والعلم عندالله لاهلال ولااهلي بايخذ الكاس اسياء لان الكبرياء هي التائج
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
11 - ابوعبدالله2017-09-12 20:47:23
اتوقع والعلم عندالله لاهلال ولااهلي بايخذ الكاس اسياء لان الكبرياء هي التائج
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 -2017-09-12 20:47:11
الله يعين زاد الحمل علينا لازم نرد اعتبار الكره السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - اهلاوي2017-09-12 20:45:22
قلت لكم البارح .... الهلال هو زعيم الكره السعوديه ... ماصدقتوني .. وقلت الهلال يعرف كيف يختار محترفيه وكيف يوضف لعيبته ... ويستحق أن يكون زعيم الكره في بلدنا ....
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - عبادي الهلالي2017-09-12 20:45:21
رنووووووووووووووووووووووووووه رنووووووووووووووووووه الين قال بس الطحلبي .......
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 -2017-09-12 20:44:29
عنوده قمط
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
6 - ناصر💙💙💙💙💙 💙💙💙2017-09-12 20:44:16
كنا نتمنى الأهلي السعودي ان يفوز على الأقل نضمن فريق سعودي في النهائي وإن شاء الله الزعيم قدها وهاردلك الأهلي💚💚
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
5 -2017-09-12 20:43:00
هذي اخرت العوويس ازعااااج واخرتها فااشل الله يستر عاالمسيليم بس
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - عبادي الهلالي2017-09-12 20:42:42
ههههههههههههههههههههه. ياشماتت ابله طازه فيكم يالطحالب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - عبادي الهلالي2017-09-12 20:41:55
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه ... قال ملكي قال الطحالبي صار ملكي ... رنووووون رنووووه المجوس الين قال بس....... هايط ياطحلبي انت واياه على قدك ... عرفتوا ياطحالب من الملكي الحين
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
2 - هلالي2017-09-12 20:41:35
الزعيم فقط هو فخر الكرة السعودية
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
1 - مواطن غير2017-09-12 20:38:38
اصلا ليش يلعبون مع الايراني .. وانا متأكد ان قطر هي اللي ساعدت ايران للفوز على الاهلي (المسلمين)
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ
تبي تشوف نظرات غريبه أدخل على فصل وهم بنص الدرس تحس من زمان ما شافوا بشر 🌚🍺...
بواسطة : رولا
قمر 👍...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيلواس 33 790 5 ساعات
بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السببالمرصد 33 5٬486 6 ساعات
بالفيديو والصور:شاهد آثار الدمار الهائل لإعصار إيرما في فلوريدا !المرصد 32 7٬681 10 ساعات
وزيرة إسرائيلية لـ”بشار الاسد ”: إذا أردت البقاء على قيد الحياة فافعل هذا الأمر.. وإلا!المرصد 68 12٬793 18 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسياالمرصد 94 3٬061 2 ساعتين
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخبالمرصد 46 12٬781 16 ساعة
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيينالمرصد 66 4٬223 23 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسياالمرصد 149 6٬530 يوم واحد
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬514 يومين
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬381 3 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 33٬024 4 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬620 6 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيضالمرصد 12 923 44 دقيقة
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!المرصد 27 3٬534 1 ساعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”المرصد 26 11٬122 24 ساعة
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!المرصد 46 14٬629 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟المرصد 25 3٬097 8 ساعات
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 88 8٬478 يومين
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 53 11٬584 يومين
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟المرصد 22 7٬445 3 أيام
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬000 5 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬491 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬645 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬610 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬301 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬972 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬341 4 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬980 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 8 730 1 ساعة
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 57 5٬594 يوم واحد
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 87 7٬622 يومين
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬941 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬287 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬519 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬476 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬675 أسبوعين
الاخيرة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثوريةالمرصد 0 268 7 دقائق
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعرهالمرصد 7 2٬275 1 ساعة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 148 10٬931 يومين
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬951 3 أيام
كاريكاتير