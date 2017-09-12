شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!
صحيفة المرصد : تملّك هاجس الشك شاباً مصرياً بأن خطيبته التي ارتبط بها منذ 6 أشهر كانت على علاقة بغيره، ما دفعه الى مطالبتها بالخضوع لـ”كشف عذرية”، قبل أن يعقد قرانه عليها، وإتمام زواجهما.
وقالت الخطيبة وتدعى “فريدة” أن خطيبها أقام ما يعرف في مصر بـ”دعوى رد الشبكة”، وهي المصاغ الذهبي المقدم لها من قبل العريس، ردا على رفضها الخضوع للكشف، مؤكدة أنها لم تكن تتصور أن يدفع “الجنون والشك المبالغ فيه والغيرة القاتلة”، بخطيبها إلى منح نفسه الحق بـ”الطعن بشرفها دون حق أو دليل”.
وتابعت: “عندما صارحني برغبته في تنفيذ طلبه دون إخبار أحد طردته من منزلنا وفسخت خطبتي به بعد أن علم أهلي بجهله وتخلفه، ورفضت أن أعيد له الشبكة لأنه هو من أساء لي ولعائلتي، التي فتحت له منزلها”.
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التعليقات
يعم انا بعرف ناس دفعوا ملايين الدولارات ومصاريف ودبايح وتكاليف خلال أربعة وعشرين ساعة تم الانفصال ليه؟؟؟ طيب عندكم فترة الخطوبة تكون متصارحين عشان محدش ينصدم نفسيآ حرام وكبيره واكبر خطأ في حق الزوجية
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يجب ان تعيد له الشبكه وهي من حقه اذا بدأ الشك بين الازواج لن ينتهي اذا كان الرجل من طبعه شكاك حتى لو تأكد من عذريتها سيعود مرة اخرى ويشك لأتفه الأسباب وهذا مرض يجب ان يتعالج منه عند طبيب نفسي
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***. الذكور يخافوا ما يختشوش .
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المفروض هي تطلب منه زي ماطلب منها ! ايضا هي من حقها تعرف اذا خطيبها نظيف و عفيف !
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سوال للجميع اذا اراد شخص السفر لبلاد بعيدة ولايعرف طباع اهلها او سلؤكهم ماذا يعمل الاجابة كلنا نعرفها صئوحطيب اذا تلك تنطبق على من يريد الاقتران باخرى تتبع وتوثيق الاثر القوازة دي عمر للممات شرف او غ
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صراحه البنت عن ميه زيه مبروك الشبكه عليك يابت زين انه ماقال ابص عليه او اجرب قبل الزواج
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طيب أطلبي منه أن يخضع هو أيضا *** وأنا واثق أنه سيتراجع ويسكت . النساء لا يجدن الردود المسكتة ولا يعرفن خفايا مجتمع الذكور وفضايحهم .
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الواحد ليش بيتعب وبيحب البنت تكون عذراء وعلى ايدو بيقولك البنت بتنسى اللي خلقها ومابتنساش اللي ف..............ها عرفتو ليه الواحد بيكون خايف هههههههههههههههه هه
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لا ياشيخع جهله وتخلفه صار الشرف والعقه عندك تخلف وجهل تبغي تسرحي وتمرحي مع صديقك ويجي هذا ياكل الخازوق لا لا يا ام الجهل والتخلف لو كنتي واثقه كان فحصتي يا أم التخلف
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فريدة شوقي افا رجعي الذهب
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☘️سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم☘️ ☘️سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم☘️
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9 انت طيب جدا القرآن اصبح مهزلة والكل يحلف فيه بالهواء وهذا بسبب الثقافة الاخوانية احلف كذب وصوم 3 ايام تبرأ ذمتك..
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يافالح طيب لو زوجتو مش مؤمنه مسيحيه هتحلف على القران ازي في كتير حالة يكون غشاء البكارة يختلف من بنت لبنت ..غير عمليات ترقيع البكره الصناعي المنتشره من رائي حق من حقوقة آكيد كان صايع ومجرب وخايف.
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لا يشك في الانثى الا الذي يخونها
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لو ذكيه عاملته بالمثل وطلبت منه طلب مماثل وعليه أن يثبت كما عليها أن تثبت
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هذا احسن له الانفصال لانه خلاص دام شك فيها مراح يرتاح معها لوتحلف او تقدم له شهادات طبيه راح يوسوس له الشيطان .
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يا اشباه الرجال افعلوا ما شئتم ، فما فعلتم اليوم باعراض غيركم يٌفعل غداً بأعراضكم
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اذا كنتي صادقة ومتاكدة من عذريتك اعملي مع خطيبك رهان ان يدفع مهر وشبكة مرة أخرى في حال سلامة عذريتك او الله يستر على الجميع
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طريقه خطيبها خطاء ... في طريقه بسيطه وأعرف ناس سووها وهي قولها روحي توضي وأحلفي علي كتاب الله أنك مالك علاقه بأحد أذا ترددت أعرف الموضوع فيه شي . العقل يبي شوية ذكاااء
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العلماء الافذاذ المعلقين الثلاثه، هل ترضون لاخواتكم ماتقولونه في حق هذه البنت انتم قذفتوها بقصد او غير قصد فتحملوا حكم الله في حقكم
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التحرش في مصر اصبح ظاهره الله ﻻيبتلينا الواحد يشك في نفسه
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الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات...عفو تعف نسائكم...إبتعدوا عن أعراض غيركم وإحفظوا ألسنتكم عن الناس فكما تٌدين تٌدان
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هل يرضاها لاخته ؟ هل يرضاها لابنته ؟ كل شاب يٌطبق مايريده على زوجته هل يرضاها لاخته ؟ هل يرضاها على ابنته ؟
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احسنتي بقسخ الخطبة لان هذه غيرة مرضية راح تخلي حياتك كلها نكد و شك و غيرة و ربنا يوفقك بغيرة
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مافيها شيء الرجال بيتأكد أن حق الرجال سليم ولا جوه الحونشيه بس
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من أبسط حقوقه ياآنسه ... أصله غالبية بنات هاليومين لك عليهم ... الله لايبلانا ... الواتس ووسائل التواصل خلوا الواحد يلعب الفار في عبه
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طيب بسيطة متستصعبيهاش الشغلة بسيطة ومو جودة بمصر من زمان اسمة منديل الشرف ووسط القماعه كلاتهم بالاصبع وملفوف بالمنديل واذا طلع الدم الامور طيبة واذا مطلعشي نهار ابوكي اسود
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