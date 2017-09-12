بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

حجم الخط A A A المرصد 7 2٬280 1 ساعة

صحيفة المرصد : من مقرها الجديد، وداخل قاعة ستيف جوبز، أطلقت شركة أبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي والذي يحمل اسم آيفون 8 وآيفون 8 بلس، بالإضافة للهاتف الجديد آيفون X بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سلسلة هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف أبل ميزات جديدة يكشف عنها النقاب للمرة الأولى.

وبدأ المؤتمر بكلمة الرئيس التنفيذي لشركة أبل تحدث خلالها عن ستيف جوبز وذلك الإنجازات والابتكارات التي قام بها ، وفقاً للعربية نت.

وأضاف كوك أن مبنى آبل سيعتمد على الطاقة المتجددة.

ولفت كوك إلى أن مقر الشركة الجديد صمم ليعكس مفهوم أبل في منتجاتها، التناغم، الحداثة والبساطة.

وحازت ساعة أبل على الرقم الأول في عالم الساعات عالميا، وأن 97%، من مستخدمي ساعة أبل راضون عنها، مشيرا إلى أن مبيعاتهعا في 2016، ارتفعت 50%، مقارنة بالعام السابق.

وقد تم تحسين نظام التشغيل في ساعة أبل وأصبح حساس لنبضات القلب، وأكثر دقة من السابق.

وقد تضمن الإصدار الثالث من ساعة أبل شريحة اتصال خاصة بها.

وأعلنت أبل أن سعر ساعة أبل الجديدة سيكون 399 دولارا، فيما حافظت الشركة على سعر الإصدار الثاني كما هو عند 349 دولارا.

وأعلنت أبل أن آيفون 8 سيكون بكاميرا 12 ميغا بيكسل، فيما سيكون الهاتف بمعالج جديد a11 سداسي الأنوية.

وستكون الشاشة في آيفون 8 مقاومة للماء.

وسيدعم هاتف آيفون 8 بشكل ممتاز تقنية الواقع المعزز، كما سيكون هناك العديد من التطبيقات والألعاب الخاصة بهذه التقنية.

وخلال المؤتمر عرضت أبل لعبة جديدة تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

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