“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية
صحيفة المرصد : حدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية 10 أيام عمل كحد أقصى للحصول على ترخيص بناء فيلا سكنية ضمن مخطط معتمد.
جاء ذلك ضمن تعميم وجّهه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ للأمانات التابعة للوزارة بخصوص “الدليل الإجرائي الموحد” و”الوثيقة التقنية لتطبيق الإجراءات الجديدة لتراخيص بناء الفلل السكنية” التي جرى إعدادها من قبل فريق عمل مشترك من وكالة الوزارة للشؤون الفنية ومركز المعلومات البلدية وبعض الأمانات، كأحد أهداف مبادرة الأتمته وتسهيل الإجراءات إذ يتم تنفيذه من خلال برنامج مستهدفات 2017.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج خطوات إصدار تراخيص البناء يشمل تطبيقه على جميع المباني في أمانة منطقة الرياض فقط، فيما يتم تطبيق النموذج على الفلل السكنية ضمن المخططات المعتمدة في الأمانات الأخرى كافة ، بحسب عين اليوم .
ويهدف الدليل الإجرائي الموحد إلى تحديد الحد الأدنى المطلوب لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات البلدية والفنية للترخيص لبناء الفلل السكنية ضمن المخططات المعتمدة .
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التعليقات
علم (غير صحيح وزاد (***) في الاحساء بعد مع حب الخشوم (وعادل الملحم يبغي مهياط )
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طيب والايبئي يبني صندقة دبلوكس كم المدة مع توصيل ماطور الكهربة هوندا 2030 ههههههههههههه
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وهل تهتبرون هذا انجاز الدول الاخرى في نفس اليوم
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بالكثير ثلاثة أيام...
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كلام مبتذل للأعلام فقط ... مساح البلديه الفرعيه اقرب مواعد يعطي لصاحب الأرض للشخوص عليها لايقل عن شهرين او شهر ونصف خلاف الأقسام الخرى ...ولأن تصرحون بعشره ايام حدثوا العاقل بما يعقل
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قبل عشرين سنة اذا كانت شروط الترخيص مستوفية وفي مخطط معتمد بالكثير علاقة ايام . بشرك الله بالخير يامعالي الوزير نعم لقد حققت الرؤية سير للأمام .
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وليش عشره أيام طالما انه يبني في أرض له ؟؟
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اذا احد فهم شي يفهمنى
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