هيئة السياحة والآثار: أمام المرأة العديد من فرص العمل والاستثمار في مجال السياحة بالمملكة باستثناء هذه المهنة !

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صحيفة المرصد: أكدت هيئة السياحة والآثار إتاحه العديد من فرص العمل والاستثمار أمام المرأة في مجال السياحة بالمملكة باستثناء مهنة الإرشاد السياحي واقتصارها على الرجال فقط مبررة ذلك بأنها تتطلب مصاحبة الوفود في رحلات سياحية محليه وداخلية .

وقالت الهيئة أن هناك العديد من فرص العمل والإستثمار في القطاع السياحي التي تتماشى مع احتياجات المرأة السعودية كعاملة أو مستثمرة، وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي ويساهم في تحقيق رؤية المملكة نحو توطين الوظائف .

وتابعت الهيئة إن بعض السعوديات وصلن إلى منصب مدير عام بعض من الفنادق أو مساعد المدير العام، بجانب إمكانية استثمارهن في مجال وكالات السفر والسياحة كموظفة في الوظائف والأقسام النسائية أو كمالكة للوكالة.وفقاً لـ “عين اليوم”.

وأضافت الهيئة أنه يتم منح التراخيص لسيدات الأعمال المستثمرات في القطاع السياحي سواء في منشآت الإيواء السياحي كمالكة للمنشأة أو موظفة في القطاعات التي تقرها وزارة العمل في تلك المنشآت وفي الأقسام النسائية تحديدا، إضافة إلى إمكانية قيامها بالعمل في تنظيم الفعاليات السياحية وتنظيم الرحلات السياحية .