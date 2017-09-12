هيئة السياحة والآثار: أمام المرأة العديد من فرص العمل والاستثمار في مجال السياحة بالمملكة باستثناء هذه المهنة !
صحيفة المرصد: أكدت هيئة السياحة والآثار إتاحه العديد من فرص العمل والاستثمار أمام المرأة في مجال السياحة بالمملكة باستثناء مهنة الإرشاد السياحي واقتصارها على الرجال فقط مبررة ذلك بأنها تتطلب مصاحبة الوفود في رحلات سياحية محليه وداخلية .
وقالت الهيئة أن هناك العديد من فرص العمل والإستثمار في القطاع السياحي التي تتماشى مع احتياجات المرأة السعودية كعاملة أو مستثمرة، وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي ويساهم في تحقيق رؤية المملكة نحو توطين الوظائف .
وتابعت الهيئة إن بعض السعوديات وصلن إلى منصب مدير عام بعض من الفنادق أو مساعد المدير العام، بجانب إمكانية استثمارهن في مجال وكالات السفر والسياحة كموظفة في الوظائف والأقسام النسائية أو كمالكة للوكالة.وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأضافت الهيئة أنه يتم منح التراخيص لسيدات الأعمال المستثمرات في القطاع السياحي سواء في منشآت الإيواء السياحي كمالكة للمنشأة أو موظفة في القطاعات التي تقرها وزارة العمل في تلك المنشآت وفي الأقسام النسائية تحديدا، إضافة إلى إمكانية قيامها بالعمل في تنظيم الفعاليات السياحية وتنظيم الرحلات السياحية .
التعليقات
المفروض بدل هذولا العمال اللي مالية البلد داخل الحارات والبيوت الشعبية ، نوقف استقدامهم ونحول اغلب الفيز لقربات سياحية يعني ناس تدفع وتفيد البلد سياحيا ) البلد فيه 25 مليون وافد ما منهم فائدة
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قال وين اذنك ياعبد اشار باصابع لاذنة الاخر هههههههههههههههههههههههه
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معليش ياهيئة السياحة مقصرين **// ولو هناك مجال لتم تأليف كتاب عن ما كان وتكون عليه الأمور//
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السياحة في وطننا تحتاج الى قرارات جريئة ليبقى السائح داخل وطنة .. لابد من توفير احتياجات السائح فالمكان الجميل وحده لايكفي ..
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الفنادق عند الحرم اغلب مدراءها اجانب
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مقتطف من حوار العربية للأمير محمد بن سلمان عن رؤية 2030م // "هذا هل يعقل؟ لما يجي زائر غير مسلم ويبغى يطلع على الاسلام من السعودية، مو موجود أي متحف او مركز يستطيع أن يثري ثقافته في الإسلام"//
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لكن يبيلها تخطيط وانظمه )تصدق الأماكن التاريخيه في مدينة الرياض مثل المصمك وأسواق المعيقلية والثميري وخاصة في اجازة اخر الأسبوع ما تقدر تاصل لها طريق الملك فهد زحمة والبطحاء فيها مليونين هندي وبنقالي
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تقاليد وعادات المجتمع السعودي !!!!!! ***
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وفق الرؤية !!!!!
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تعليق مخالف
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المهم وين المتاحف // قدمتم الأعذار قبل الظهر ماصار// وين المتاحف التاريخية وين المتاحف الإسلامية وين المعارض الضخمة الدائمة عن دولة التوحيد// تاريخ وحضارات الجزيرة العربية // وين المتاحف
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هو أصلا فيه عندنا سياحة( كل السياحة في الطائف وفِي أبها وضواحيها ولمدة 3 شهور اجازة المدرسة والباقي ما فيه ، حتى الاسواق الكبيره والفنادق فاضية ، كل الاجانب اللي عندنا بنقلاديشبة متكدسين داخل الأحياء
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معقولة منتزة الوادي في الرياض اكبرمشروع سياحي في السعودية الان 10اعوام بلاخدمات لاحدايق لامطاعم لااسواق لافنادق لامدينة لعب اطفال وووين شركات الوطن
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خطوه الى الامام ،، الف مبروك لبنات وطني
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نبغى كل الوظايف متاحه لابناء وبنات الوطن ...ونفتك من الاجانب
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اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين من كيد الكايدين
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ممكن أن تكون مرشد سياحي داخل المتاحف ومعارض الأثار والمعارض التاريخية والحضارية عن المملكة // للوفود النسائية الزائرة من مدارس البنات والجامعات والوفود النسائية من خارج وداخل المملكة//
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ممكن أن تكون مرشد سياحي داخل المتاحف ومعارض الأثار والمعارض التاريخية والحضارية عن المملكة وغيرها التي لا تطلب التجوال// بسيطة جدا ياهيئة السياحة
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