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بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض
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المرصد 12 916 44 دقيقة

صحيفة المرصد : أعلن مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الشابة هوب هيكس البالغة من العمر 28 عاما، باتت مديرة الاتصال في البيت الأبيض، بعد أن تسلمت هذا المنصب بالوكالة لأسابيع عدة.

وكانت هيكس من أوائل الذين انضموا إلى حملة دونالد ترمب الانتخابية بعد أن عملت قبلا في المؤسسة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي ، وفقاً لموقع العربية نت.

ولن تكون مهمة هوب هيكس سهلة في البيت الأبيض أمام رئيس يطلق تغريدات شبه يومية يعلق فيها على مختلف الشؤون الداخلية والخارجية.

وهوب هيكس هي الشخص الثالث الذي يتسلم هذا المنصب في عهد ترمب بعد مايك دوبكي الذي استقال في أيار/مايو، وأنطوني سكاراموتشي الذي كان مروره على البيت الأبيض سريعا جدا.

من هي أصغر حسناء بالبيت الأبيض

وتمكنت ابنة ضاحية جرينويتش “جنوب غربي ولاية كونيتيكت” بالرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في مجال العمل السياسي، من افتكاك مكانها في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتكون أصغر مستشارة ضمن فريق عمله.

وكأنها بذلك تنبأت بما تخفيه لها الأيام، إذ قالت وهي في ربيعها الـ13 لمجلة “جرينويتش” إنه إذا لم يجدِ التمثيل نفعًا معها ستفكر بالعمل في السياسة.

لكنها لم تتوقع الحسناء أن دورها الفعّال في حملة ترمب الانتخابية سيمنحها منصبا مهما في إدارته، لتجد نفسها، بالرغم من صغر سنها، أحد أهم عناصر إدارة الرئيس الأميركي. مارست هوب في طفولتها لعبة “اللاكروس”، كما كانت ممثلة وعملت كعارضة أزياء، قبل أن تتخرج في جامعة ساوثرن ميثوديست بولاية تكساس الأميركية.

وبرزت هيكس وشقيقتها ماري كعارضتين ناجحين خلال مرحلة المراهقة، كما عملت هيكس لصالح المصمم الأميركي، لارف لورين. قبل أن تبدأ العمل مع عائلة ترمب التي تعرفت عليها عام 2012، كموظفة بالعلاقات العامة في شركة «هيلتزيك» المسؤولة عن خط أزياء إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس.

يصفها المقربون بالودودة، المخلصة، والمحاربة، فيما ينعتها ترمب بالتلقائية والمساندة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن هيكس تتفهم طباع ترمب وتقلب مزاجه، وتجيد بشدة فهم ما يريده بالضبط الرئيس والقيام به بالطريقة التي ترضيه.

لكن بالرغم من إشادة جميع المقربين من هيكس بأخلاقها، إلا أنها تسبب خيبة أمل وإحباط كبيرين للصحافيين، إذ دائمًا ما ترفض الإدلاء بالتصريحات والتعليق على أي حدث.

ويذكر أن مجلة “فوربس” اختارت هيكس ضمن قائمة أنجح 30 شخصية تحت الثلاثين لعام 2017، وحلّت في المركز الـ12.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - رولا
2017-09-12 22:47:29
قمر 👍
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11 - قمر
2017-09-12 22:45:18
ت 7 . 8 . 👉 لشخص واحد ذكر ( ليس ) سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-12 22:44:08
ثلاثة فى اليوم تكفي .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-12 22:37:12
فديت الأخضر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-09-12 22:32:31
ت2 متناقضين ويستشرفون ع بنت بلدهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 -
2017-09-12 22:28:17
ت 2 / المشكلة انهم في مواضيع الاجنبيات تلقاهم يمدحون ويتغزلون لكن في مواضيع السعوديات يتغير كلامهم ويبدأ الهجوم و النقد اللاذع ! فيهم تناقض عجيب وانفصام وازدواجية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - معيض
2017-09-12 22:27:37
ماهو سهل طرامب اختباره جيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-12 22:23:42
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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4 - مواطن غير
2017-09-12 22:18:25
دائما وابدا امريكا العظيمة سباقة لكل ماهو جميل ورائع .. اللهم احفظ امريكا ورد كيد اعدائها لنحورهم .. وادم عليها التفوق والقوة لحماية العالم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - زائر من الكواكب
2017-09-12 22:18:12
فصعون.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 -
2017-09-12 22:10:21
الان يجونك المدرعمين مدح وتغزل ههههه وهوصادق م١
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1 - منصور
2017-09-12 22:08:47
بالعكس ليست جميله
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