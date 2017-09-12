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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية
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المرصد 10 3٬632 2 ساعتين

صحيفة المرصد : فجرت شركة أبل الأميركية مفاجأة خلال مؤتمرها الثلاثاء، بإعلان رئيسها التنفيذي تيم كوك هاتفا جديدا بشكل ثوري ومميزات رائعة، يحمل اسم “آيفون أكس”.

وقال كوك إن لآيفون إكس “شاشة بالكامل”، مضيفا أن الجهاز الجديد “مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ ومقاوم للماء والأتربة”، ومزود بخاصية “تعريف الوجه” لفتح قفل الهاتف.

وذكر أن “آيفون أكس” يتوفر على شاشة من نوع “سوبر ريتينا” مسطحة وعرضها 5.8 بوصة، مضيفا “الشاشة لا تتوفر على الزر الرئيسي خلافا لأجهزة

آيفون السابقة، على أن يكتفي المستخدم بالضغط على الشاشة عوض الزر الرئيسي”.

كما يحتوي الهاتف على خاصية “فايس آي دي” التي تهدف إلى فتح الهاتف من خلال التعرف على وجه المستخدم عوض خاصية “تاتش آي دي” التي كانت في الإصدارات السابقة. والهاتف مجهز بشاحن لاسلكي من نموذج (كيو آي).

وكشف كوك أن فترة تشغيل البطارية في هاتف آيفون إكس تزيد ساعتين عن هاتف آيفون 7، مشيرا إلى أن سعره سيبدأ من 999 دولارا، على أن تبدأ عملية

استقبال طلبات الشراء يوم 27 أكتوبر وينطلق الشحن يوم 3 نوفمبر.

ويأتي هذا الهاتف بمناسبة احتفال الشركة الأميركية بذكرى مرور 10 سنوات على طرح هاتفها الذكي الأول.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-13 00:48:25
أتوقع سعره بيكون 4500 ريال 😨
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9 - -----
2017-09-13 00:43:22
جوال بالف دولار لية ماهو الخارق به حتى يصبح بهذا المبلغ قيمة جوالين تجيب سيارة دعاية لشفط جيوب الناس
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8 - عزيز
2017-09-13 00:25:43
***. حسبنا اللة ونعم الوكيل وهو المستعان على ما يحصل في أمة العرب خاصة وأمة الإسلام عامة
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7 -
2017-09-13 00:10:34
3 😂 الله يسعدك
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6 - درويش
2017-09-12 23:50:29
ابو كشاف و بس ثامن سنه وهو معي مشتكى ولا حرارة و لا برامج اتصل و كلم وسعره يابلش
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 15,234 )
5 - ابويوسف
2017-09-12 23:41:35
اهم شى الكميره شكله مميز يعرفون الناس ان جوالى X
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,234 )
4 - ابويوسف
2017-09-12 23:40:33
من يشترى جوالى
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3 - مـ
2017-09-12 23:36:38
يقولك واحد كلم صديقته يقولها بهديك ايفون سبعه قالت له ما ابيه ط توجعني من ايام ايفون سته
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
2 - الملكي
2017-09-12 23:14:53
اقل من عادي النووووت 8 خرافي في إنتظار نووووووت 8
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - لاماو
2017-09-12 23:06:53
نعم ايفون وبس نعم التصميم والسهولة وبس نعم نظام تشغيل آمن وبس نعم بالخدمات والمزايا وبس لا احد يوقفني ولا احد يمنعني بشغل شيله (( زلزلة)) بالمؤتمر حبي لهذا الجهاز العجيب
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بواسطة :

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