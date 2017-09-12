بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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صحيفة المرصد : فجرت شركة أبل الأميركية مفاجأة خلال مؤتمرها الثلاثاء، بإعلان رئيسها التنفيذي تيم كوك هاتفا جديدا بشكل ثوري ومميزات رائعة، يحمل اسم “آيفون أكس”.

وقال كوك إن لآيفون إكس “شاشة بالكامل”، مضيفا أن الجهاز الجديد “مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ ومقاوم للماء والأتربة”، ومزود بخاصية “تعريف الوجه” لفتح قفل الهاتف.

وذكر أن “آيفون أكس” يتوفر على شاشة من نوع “سوبر ريتينا” مسطحة وعرضها 5.8 بوصة، مضيفا “الشاشة لا تتوفر على الزر الرئيسي خلافا لأجهزة

آيفون السابقة، على أن يكتفي المستخدم بالضغط على الشاشة عوض الزر الرئيسي”.

كما يحتوي الهاتف على خاصية “فايس آي دي” التي تهدف إلى فتح الهاتف من خلال التعرف على وجه المستخدم عوض خاصية “تاتش آي دي” التي كانت في الإصدارات السابقة. والهاتف مجهز بشاحن لاسلكي من نموذج (كيو آي).

وكشف كوك أن فترة تشغيل البطارية في هاتف آيفون إكس تزيد ساعتين عن هاتف آيفون 7، مشيرا إلى أن سعره سيبدأ من 999 دولارا، على أن تبدأ عملية

استقبال طلبات الشراء يوم 27 أكتوبر وينطلق الشحن يوم 3 نوفمبر.

ويأتي هذا الهاتف بمناسبة احتفال الشركة الأميركية بذكرى مرور 10 سنوات على طرح هاتفها الذكي الأول.

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