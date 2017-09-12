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أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة
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المرصد 16 2٬019 1 ساعة

صحيفة المرصد: سخر قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان،من تصريحات وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بمقر جامعة الدول العربية ووصف خلالها إيران بـ “الدولة الشريفة” بـ 33 آيموشن ضاحك نشرها على صفحته بـ “تويتر”.
وأضاف ضاحي خلفان في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أما مندوب قطر ما عنده ثقافة أو عنده سخافة.. عندما قال إن إيران دولة شريفة.. إرهابية عشرات الآلاف من الشعب الإيراني أعدموا شنقًا”.
وكان سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، قد رد بشكل حاسم على تصريحات المندوب القطري قائلاً أن هذه أضحوكة.
وأكد قطان أن إيران تتآمر على دول الخليج ولها شبكات جاسوسية في العديد من الدول، مستنكرًا ارتماء قطر في أحضان إيران الباردة.وقال بلهجة حادة: إيران التي حرقت السفارة السعودية واعتدت على العديد من البعثات والسفارات صارت دولة شريفة.

التعليقات


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16 - ختم
2017-09-13 00:42:14
تعليق مخالف
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15 - لماذا الامارات مستمرة في استيراد الغاز القطري
2017-09-13 00:34:49
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم
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14 - بخيت الزهراني
2017-09-13 00:28:42
معالي الفريق ضاحي،اجلدوهم هاذول الكذابين،اتباع دولة ايران المجوسية ،أصبحت دولة قطر تتغنى بها وسارت قطر اضحوكه امام العالم،ولسه باقي خفايا مابعدطلعت في الطريق يزداد الكشف عن اعمال قطرالارهابيه ،افضحوهم
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13 - ابوفهد
2017-09-13 00:23:19
الامارات هل توقف الغاز القطري واستيراد البضائع الايرانية
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12 - سعد
2017-09-13 00:20:25
ياضاحي خرقان ***
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11 - المهااااا
2017-09-13 00:11:37
قطر المفروض تستبعد من اي مؤتمر او اجتماعات العرب وجامعة الدول العربية لانها مستعمرة فارسيا وعثمانينا ومن قبل التنظيمين الاخونجي الماسوني وتنظيم الحمدين بقياده عزمي الصهيوني يستغلون اي اجتماع لبث سموم
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10 - بخيت الزهراني
2017-09-13 00:06:50
السفير احمد القطان،لجم وزير دولة قطرلشؤن الخارجيه في اجتماع مجلس الجامعة ألعربيه ،هذا الكلام الذي قاله السفير احمد كل السعوديين، رفعو لك العقال،المهم امننا وأمننا وحماية دولتنا لانسمح التدخل فيه ابدا
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9 - محمدين
2017-09-13 00:02:53
لابد من العمل على تغيير الحكم في هذا البلد وقبل السيطره عليها من الحرس الثوري
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8 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-13 00:02:27
المندوب القطري مغلوب على امره هذه املاءآت ويقوم بسردها الطفل يدرك بأن ايران دوله مارقه والعالم يشهد بذلك ... قطر نفسها مغلوبه على امرها ايران لاترحم تريد ثوابت وبراهين من قطر وهذه مجرد بداية البوادر
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7 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-09-12 23:59:35
يالربع لاتجادلون هؤلاء الاقزام فهم كالاطفال يحبون الجدال وكالنساء يحبون الكيد في الخفاء نعرف مكرهم وافعالهم لانريد تبرير
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6 -
2017-09-12 23:53:32
تعليق مخالف
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5 - مانع القحطاني
2017-09-12 23:51:38
والله مهما بلغ الخلاف بيننا لاتصل لوصف العاهره بالشريفه
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4 - ابوصالح سكري
2017-09-12 23:49:57
الغريبة ايران لم تعمر اي مسجد في اي دولة في العالم وووو والقرد بعين امة غزال
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( عدد التعليقات 2,166 )
3 - ابونواف...
2017-09-12 23:48:06
سياسة خالف تعرف اضاعة قطر
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2 - درويش
2017-09-12 23:42:32
ايران شريفه بمثل شرف قطر الغدر و الخيادة والرشوة و شراء الذمم في قطر شرف دوله سوف تزول في القريب العاجل شرفهم شرق الاخونجيه و حزب ابليس و الحوثين قتل و سلب و نهب هذا هو الشرف موزة معلمه ابنائها للشرف
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1 - الحقيقة المرة
2017-09-12 23:32:17
*** تطلع ايران ام الشرف وابوه
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