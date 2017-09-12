أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

حجم الخط A A A المرصد 16 2٬019 1 ساعة

صحيفة المرصد: سخر قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان،من تصريحات وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بمقر جامعة الدول العربية ووصف خلالها إيران بـ “الدولة الشريفة” بـ 33 آيموشن ضاحك نشرها على صفحته بـ “تويتر”.

وأضاف ضاحي خلفان في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أما مندوب قطر ما عنده ثقافة أو عنده سخافة.. عندما قال إن إيران دولة شريفة.. إرهابية عشرات الآلاف من الشعب الإيراني أعدموا شنقًا”.

وكان سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، قد رد بشكل حاسم على تصريحات المندوب القطري قائلاً أن هذه أضحوكة.

وأكد قطان أن إيران تتآمر على دول الخليج ولها شبكات جاسوسية في العديد من الدول، مستنكرًا ارتماء قطر في أحضان إيران الباردة.وقال بلهجة حادة: إيران التي حرقت السفارة السعودية واعتدت على العديد من البعثات والسفارات صارت دولة شريفة.