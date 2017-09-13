الرئيسية / شاهد .. أهداف مباراة برشلونة و يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا
شاهد .. أهداف مباراة برشلونة و يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا
صحيفة المرصد-د ب أ : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني للثأر من يوفنتوس الإيطالي والفوز عليه 3- صفر يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعلى ملعب كامب نو تقمص ميسي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 45 و69 وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي تكفل به الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 56.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : شطارتكم على قطر
فشلتونا...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدنيالمرصد 20 2٬016 55 دقيقة
أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفةالمرصد 16 2٬014 1 ساعة
بعد 100 يوم من الأزمة.. محللون غربيون: قطر سترضخ لهذا السببالمرصد 38 6٬428 9 ساعات
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسياالمرصد 19 1٬008 28 دقيقة
شاهد .. أهداف مباراة برشلونة و يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروباد ب أ 0 623 55 دقيقة
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسياالمرصد 118 4٬378 4 ساعات
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخبالمرصد 46 13٬139 18 ساعة
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬522 يومين
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬390 3 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 33٬049 4 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 13٬629 6 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيضالمرصد 23 3٬558 3 ساعات
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!المرصد 45 7٬779 3 ساعات
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”المرصد 26 11٬261 يوم واحد
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!المرصد 46 14٬754 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاتهالمرصد 4 576 43 دقيقة
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟المرصد 26 3٬578 10 ساعات
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريبالمرصد 88 8٬493 يومين
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساءالمرصد 53 11٬591 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬013 5 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬493 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬650 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬616 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬325 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬975 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬343 4 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬984 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 18 1٬438 3 ساعات
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 57 5٬643 يوم واحد
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 87 7٬628 يومين
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬942 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬292 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬520 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬478 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬676 أسبوعين
الاخيرة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثوريةالمرصد 10 3٬627 2 ساعتين
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعرهالمرصد 15 4٬047 3 ساعات
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 148 10٬935 يومين
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!المرصد 59 7٬958 3 أيام
كاريكاتير