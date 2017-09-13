شاهد .. أهداف مباراة برشلونة و يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

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صحيفة المرصد-د ب أ : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني للثأر من يوفنتوس الإيطالي والفوز عليه 3- صفر يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب كامب نو تقمص ميسي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 45 و69 وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي تكفل به الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 56.

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