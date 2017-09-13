“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!
صحيفة المرصد: غالباً ما يترافق مرض السرطان بأعراض مختلفة يُهملُها الانسان على اعتبار أنها عَرَضية وطبيعية، لكّنها في الحقيقة وفقَ ما نشر موقع “صحتي” تنذر بالإصابة بالمرض.
1- مشاكل في التبول وصعوبة الانتصاب: من المهم عدم تجاهل صعوبة التبول أو ظهور الدم في البول، إضافة الى فقدان القدرة على الانتصاب ما يؤدي الى العجز الجنسي. هذه الأعراض كلها، يجب عدم التغاضي عنها لأنها قد تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا والكشف المبكر يعزز فرص الشفاء بشكل كبير.
2- ظهور علامات وتغيرات في الجلد: ظهور الشامات والنمش والبقع الجلدية الداكنة وتغيّر حجمها هو من علامات الإصابة بسرطان الجلد لا سيما إذا كانت البقع دائرية الشكل، ولونها أغمق بكثير من اللون العادي للجلد. علماً أن هذا النوع من السرطان يستهدف الرجال أكثر من النساء بإعتبارهم يتعرضون للشمس لفترات أطول.
3- السعال المستمر وصعوبة البلع: السعال المستمر الذي يستمر لأكثر من 3 الى 4 أسابيع هو من الأعراض الخطيرة والدقيقة التي لا يجب إهمالها والتي قد تدّل على الإصابة بمرض السرطان وإلتهاب القصبات الهوائية. وهنا نشير الى أن الرجل الذي يعاني من صعوبة في البلع، معرضٌ للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي مثل سرطان المريء.
4- البراز الذي يترافق بالدم: البراز الذي يترافق بالدم لا يدّل على الإصابة بالبواسير فقط، إلا أنه من الأفضل مراجعة الطبيب لأن ذلك قد يكون من علامات الإصابة بسرطان القولون.
5- تغيرات غير طبيعية في الخصيتين: غالباً ما يظهر سرطان الخصيتين لدى الرجال من عمر 20 لغاية 39 عاماً وإن أي تغيير بسيط في حجم الخصيتين يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار، إضافة إلى ضرورة ملاحظة حصول أي تورم أو ظهور للكتل.
ومن المهم عدم إهمال الشعور بالثقل في الخصيتين لأن ذلك يشير الى الإصابة بسرطان الخصية.
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التعليقات
تعليق رقم ١١ ههههههههههههههههه
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تعليق 11ههههههههههه سعر بكم دولار متأكد من الكلام اسمو ايه اعوز بالله ايه الامراض دي كلها من السره وتحت ههههههههههههه
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لله الامر من اول ومن بعد قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا لو كل إنسان أمن بالقدر خيره وشره لم اشغل نفسه بتوقعات علمها عند الله فتوكلوا عليه
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هذه آلحياة لمَ تآت على مزآج أحد سنعيشها بحلوها آو مرها فلاَ تؤلموا أحد فكل نفس مليئهُ بمآ يكفيها
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😛😛😛الى أعز ماملكه الرجل
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كفا الله المسلمين من هذة الامراض الخبيثه وبعضها و العياذ بالله قاتل و بعض الأعراض بسيطة الدم في البراز بواسير الدم في البول حصوات في الكلى وشفى الله من أصيب بهذا المرض من المسلمين امين
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اهم حاجه هو التاكد من ثقل الخصيتين ،، يوجد في بعض الصيدليات ميزان صغير
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فكونا ولي يرحم والديكم من مثل هذه التقارير الي تجيب الوسوسه
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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يبغون يشغلون العيادات الطبيه . لا تجيبون الوهم للناس . ما فيهم كافيهم . أهم شي ابعدوا عن عيشة المطاعم وتلقون خير . اكثر العماله مرضى وغير نظيفين ولا فيهم امانه في العمل .
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ومايصيبنا إلا ماكتب الله ؟
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مكان 👥 مخصص للرجال فقط
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الحمدلله رقم 5 ابشركم الحجم كل سنه يزداد
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اللهم احفظنا من كل داء ماظهر منه ومابطن
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وشهالخرايع نفستو بي
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الله عليم ، ويكفنى الشر
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بعض الدراسات والبحوث تكون صحيحه وبعضها أخرطي يقولوا شيء ويطلع شيء ثاني .
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