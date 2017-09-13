شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام لص لمحل تموينات بنجران وسرقته .

وأظهر الفيديو لحظة قيام اللص بكسر الباب الزجاجي للمحل ، ومن ثم انسل للداخل وأخذ يبحث عن أموال ، ليسرق ما كان متواجد منها بالمحل ، ومن ثم سرق أيضاً عدد من عبوات السجائر ثم فر هارباً .

يذكر أن اللص كان ملثماً ويرتدي بدلة رياضية ، واستخدم “عتلة” حديدية لكسر الباب.

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