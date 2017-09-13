الرئيسية / شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام لص لمحل تموينات بنجران وسرقته .
وأظهر الفيديو لحظة قيام اللص بكسر الباب الزجاجي للمحل ، ومن ثم انسل للداخل وأخذ يبحث عن أموال ، ليسرق ما كان متواجد منها بالمحل ، ومن ثم سرق أيضاً عدد من عبوات السجائر ثم فر هارباً .
يذكر أن اللص كان ملثماً ويرتدي بدلة رياضية ، واستخدم “عتلة” حديدية لكسر الباب.
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التعليقات
8 - اه يازمن2017-09-13 02:06:02
انتشر الفقر والسرقات هذا كله بسبب قطر وايران حسبي الله ونعم الوكيل؟؟؟؟
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7 -2017-09-13 01:55:22
شكله وقت الصلاه و الدليل وجود مبالغ قام بسرقتها و الباب كان مقفل عادي( نطالب بفتح المحلات وقت الصلاه)
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6 - المر2017-09-13 01:30:32
شكله وقت صلاه مومقفل المحل بالحديد القزاز مقفل متلطم اظن عارف فيه كميرات لكن وين بيروح اللي يسرق مره يعيدها ويجيبونه فيها
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5 - غصن اخضر2017-09-13 01:22:00
للاسف اصبح السطو ضاهره لذا یجب التشدید فی الاحکام وسرعة المحاکمه وعدم العفو مهما طالت المده
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4 - ابو مــــــــــــــــاجد2017-09-13 00:34:05
الثورة الأصلاحية التي تقودها الدولة هذة الأيام يجب ان تشمل انتشار السرقات..يجب ان تنشر صور المذنبين ومع ذكر اسمائهم كاملة و قابائلهم و ان تغلظ الأحكام عليهم و يجلدون امام جماعتهم .. كفاية .. كفاية ..
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3 - درويش2017-09-13 00:31:42
الى الص الحرامي ياحمار كمرات المراقبه جابت علومك سوف يقبض عليه ان شاء الله قريبآ
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2 - مواطن2017-09-13 00:23:23
حرامي غبي عنده اﻻكياس وبجنب الكاشير اكيد ومع ذلك مااستفادمنها!؟ دليل انه جاهل وﻻيعرف شي والله اعلم انه من بلدقريب من نجران فتحت لهم القلوب والحدود!؟ وماحفظوا الجميل!؟ لعلي غلطان ورجال امننايجيبونه.
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1 - ظامي اليل2017-09-13 00:17:31
افلام الأكشن.هي التي خربت الشباب.
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آخر تعليق
بواسطة : زائر
ابوعبدالله يستاهل كل خير ، رجل خلوق ومحترم *******...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
الحزم💚...
بواسطة : اسم
32. مازعلنا من الحق!! *********...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
وين انت ياهاشم بالسعودية استعد بإذن الله يقبض عليك...
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