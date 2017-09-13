ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

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صحيفة المرصد : اتفق اتحاد القدم السعودي مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.

واقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله الذي قاد المنتخب السعودي في ظهوره المونديالي الأول عام 1994 في أميركا، مشدداً على أن السعودية يجب أن تذهب بكل قوتها إلى روسيا لتحقيق التطلعات ، وفقاً لموقع العربية نت .

واجتمع آل الشيخ مع عادل عزت وماجد عبدالله، واتفق الجميع على أن يكون كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه مديراً للأجهزة الإدارية في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وقال ماجد عبدالله “خدمت المنتخب السعودي ٢١ عامًا كلاعب وبعد الاعتزال ارتأيت أن ارتاح واكتفي بالمراقبة للكرة السعودية ولكن عندما يكون هناك تكليف من رئيس الهيئة لقيادة الأخضر فلا يمكن رفض هذا القرار وهو فخر لي”.

وأضاف: أنه تلقى طلبًا من تركي آل الشيخ بالحضور إلى جدة ولم يكن يعرف بالقرار. وتابع:”أنه ليس هناك مغامرة في موافقته على المنصب الجديد” مشيراً إلى أنه يعرف كل الخفايا عن اللاعبين ومناقشة المدرب”.

من جانبه علق ماجد عبدالله على قرار تكليفه في عدة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : أتقدم بالشكر لسعادة المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي مديراً للمنتخب الأول” .

وأضاف عبدالله : “وأتشرف بتمثيل وطني الغالي في مونديال #روسيا_2018 مع إخواني لاعبي #الأخضر والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة الإنجازات وأسأل الله التوفيق” .

وتابع : ” شكراً لكل من هنأ وأتمنى لو كنت أستطيع الرد عليكم جميعاً، شكراً لمشاعركم الطيبة ،، دمتم بخير” .

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باقتراح من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.. #ماجد_عبدالله مديرا عاما للأخضر في مونديال كأس العالم .



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.#ماجد_عبدالله_مدير_للمنتخب



- pic.twitter.com/kO8QElJAW1 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧

أتقدم بالشكر لسعادة المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي مديراً للمنتخب الأول — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأتشرف بتمثيل وطني الغالي في مونديال #روسيا_2018 مع إخواني لاعبي #الأخضر والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة الإنجازات

وأسأل الله التوفيق — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧