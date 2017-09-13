ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو
صحيفة المرصد : اتفق اتحاد القدم السعودي مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.
واقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله الذي قاد المنتخب السعودي في ظهوره المونديالي الأول عام 1994 في أميركا، مشدداً على أن السعودية يجب أن تذهب بكل قوتها إلى روسيا لتحقيق التطلعات ، وفقاً لموقع العربية نت .
واجتمع آل الشيخ مع عادل عزت وماجد عبدالله، واتفق الجميع على أن يكون كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه مديراً للأجهزة الإدارية في مونديال روسيا الصيف المقبل.
وقال ماجد عبدالله “خدمت المنتخب السعودي ٢١ عامًا كلاعب وبعد الاعتزال ارتأيت أن ارتاح واكتفي بالمراقبة للكرة السعودية ولكن عندما يكون هناك تكليف من رئيس الهيئة لقيادة الأخضر فلا يمكن رفض هذا القرار وهو فخر لي”.
وأضاف: أنه تلقى طلبًا من تركي آل الشيخ بالحضور إلى جدة ولم يكن يعرف بالقرار. وتابع:”أنه ليس هناك مغامرة في موافقته على المنصب الجديد” مشيراً إلى أنه يعرف كل الخفايا عن اللاعبين ومناقشة المدرب”.
من جانبه علق ماجد عبدالله على قرار تكليفه في عدة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : أتقدم بالشكر لسعادة المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي مديراً للمنتخب الأول” .
وأضاف عبدالله : “وأتشرف بتمثيل وطني الغالي في مونديال #روسيا_2018 مع إخواني لاعبي #الأخضر والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة الإنجازات وأسأل الله التوفيق” .
وتابع : ” شكراً لكل من هنأ وأتمنى لو كنت أستطيع الرد عليكم جميعاً، شكراً لمشاعركم الطيبة ،، دمتم بخير” .
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باقتراح من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.. #ماجد_عبدالله مديرا عاما للأخضر في مونديال كأس العالم .— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
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.#ماجد_عبدالله_مدير_للمنتخب
- pic.twitter.com/kO8QElJAW1
أتقدم بالشكر لسعادة المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي مديراً للمنتخب الأول
— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
وأتشرف بتمثيل وطني الغالي في مونديال #روسيا_2018 مع إخواني لاعبي #الأخضر والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة الإنجازات
وأسأل الله التوفيق
— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
شكراً لكل من هنأ وأتمنى لو كنت أستطيع الرد عليكم جميعاً، شكراً لمشاعركم الطيبة ،، دمتم بخير
— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ابوعبدالله يستاهل كل خير ، رجل خلوق ومحترم *******
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تعليق مخالف
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هذه القرارات تشويه لكرتنا وتعنى الإعتماد على الرجيع ومحابات لون الفانيلة الصفراء دون غيرها حتى وإن كانت لا تجيد على أقل تقدير اللغة الإنجليزية للتخاطب مع الإعلام أو حتى لإسلوب التحدث والبروتوكولات .
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عشان كذا الهراج سرق إنجاز الخؤاشي كمدرب في التصفيات النهائيه لعام (94)ونسبه لماجد!!
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107 قسم باللة بسمة نص عايلتك يشجعون النصر لاكن انتي غريبة
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يالطيف !! أليس هذا تدخلا صريحا من رئيس الهيئه ؟ياللي بعدو!!
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شكرا يابسمه هذا من ذوقك تصبحون علي خير
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لا ياحقاني احنا طواقي والنصراوية قواطي فارغه ههههههههههههههه صعبه ناخذ كل الالقاب ..تسلم كلها مزح لا اكثر مافيه زعل .
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ت98 لو هزاع زعقيقي كان شفته موجود لكن لأنه من الإتفاق طبيعي يخلونه زينه حاله حال لاعبين باقي الأنديه
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يستاهل ماجد عبدالله الله يوفقه
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102 اختي العزيزة بسمة الطواقي صارت موظة قديمة فية شى جديد لاكن استحي ان اقولة احتراما لكي اختي العزيزة
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بسوووووم ...تقصدين قووواطي مو طووواقي ههههههه امزززح معككك انتي وهيوووف زعيمات المرصد ولابسة كل وحدة منكن تاااج ازرق مرصع بابيض...تصبخون على خير
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الاهل والاصدقاء
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مافيه زعل نمزخ مع بغض الامور سهاله الاخوات والاخوان نحترم رايهم و كل الانديه اولادنا واخواننا لهم الاحترام والمعزه
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المفروض يرشح الهريفى لعل وعسى ينكتم بعد اول مباره وتكون نهايه بربرته
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حقاني مو تحقيق الكأس لااا الفوز في الجاي مستحيل وانت تدري وانا ادري والمتابعين يدرون 😁 وانت بخير حقاني .
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104حقاني لاتشيل هم بيض اللة وجهك
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وكيال ؟؟؟ خلاص صار كخه ؟؟؟؟؟؟؟؟ دنيا ...
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المر // الف شكر للطافتك وذوقك .
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100لكك الف تحية ابوفهد نصراوي صميم حسب علاقتي الشخصية مع ماجدعبداللة
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وأنا وش دعوى ما جزت لك ههههههه أمزززح معككك ..تصبحون على خير
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صحيح من المستحيل تحقيق كأس العالم هههه لكن شئ أحسن من لا شئ نفوز بكم مبارة أحسن من نطلع من بدري ...أبوفهد لا تشيل هم ربي يسعدك
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اخواني لكم كل الاحترام والتقديرهذة مجرد اراء بدون زعل
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ابو فهد انت ع الاصدار القديم للذبات 😂صار اسمنا طواقي مو نادي البنات ..انصحك اعمل Update وتصير ميه ميه 👌🏻
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ماجد يستاهل المنتخب يسير له نجوميه كاريزما ولايلقون احسن من ماجد كل الناس تحبه
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اشك بان ابو فهد معلق قديم يلقب بعاشق العالمي فهو انسان محترم جدا الله يذكره بالخير
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92اخي الغالي شكر على ماكتبت
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الحكاية مو على مدير بس تحتاج غربلة كاملة واختيار لاعبين أفضل كاللاعب هزاع الهزاع واستبعاد السهلاوي ومحاولة اشراك الشلهوب شوط كامل والمولد يلعب اكثر الشوطين ونحتاح روووووح عااالية من اللاعبين والادارة
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الاوطان لا تبنى الا بسواعد ابنائها يجب سعوده المنتخب السعودي بكامل الطقمه الفنيه والاداريه والطبيه
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ياابوفهد لك الف تحيه مثلها وللاخوان اللي معنا انت متحامل شويه علي الجنس الناعم لكن الله غفور رحيم
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اعطى الهلاليين 30الف لكل لاعب مو من نفسه هههههههههههههه قال اراضي النصراويين بماجد ..ماااهذا ياقوم ؟!مع احترامي لماجد بس ماااش .
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اتمنا جميع اطقم المنتخب السعودي الفنيه والاداريه والطبيه سعودية 100%100 توافقن مع رؤية السعوديه 2030
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انا احترم كل مشجع هلالي ولاكن لااحب نادي الهلال
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ابو فهد اخلاقه عاليه ويرد بادب على اخوانه المتابعين ورغم هلاليتي انا احترمه ........
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يستاهل اسطوره الكوره السعودية والعربية الكبتن ماجد ابو عبدالله قدها وقدود
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82 حقاني سامحني انا في كازا يعني في المغرب لاتواخذني يالبناخي
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مدرب المنتخب الهولندي مستحيل يسمح لاحد انه يطلع لاعب ويجيب لاعب يعني ما راح تفرق مسك ماجد او غيره السالفة صورية باعتقادي ومعروف ان ال الشيخ نصراوي لأكن يحلم يجيب شايع شراحيلي للمنتخب
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يستاهل ماجد عبدالله ولو حطوا سامي الجابر برضه يستاهل ولو حطوا أي لاعب شارك في المونديال يستاهل لأنهم فعلاً الجيل الذهبي للكره السعوديه .
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اشوا اني اعتزلت قبل الخمسة وصار ميوولي هلالي هههههههه
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نجومية ماجد لايختلف عليها اثنين ولكن قلبه الطيب لايحمل قوة اوامر تنفيذية يصدرها وهو قانع بها وعبر سنين عمره الرياضي الماجدي ومهمة المنتخب تكمن في قوة نظرات النعيمة وشموخه القيادي وقدرته للقيادة .
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خلونا علئ كيال صراحة بطل من غيره ماتأهلنا من رجع للأهلي فرق وأخذ دوري والأهلاوي ماسح البطولة من مخيلته خلوكم علي كيال البطل مع احترامي ومحبتي لماجد
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71 المر الم تسمع بان حطب جهنم من النساء
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حقاني والله من جد هذي الحقيقه .اذا البوادر تعيين واحد مايفهم شي في الادارة وبالقوة فازوا على اليابان يعني بيحابهون منتخبات العالم ..مستحيل طبعاً.بس ممكن النصراويه يحسبون تعيينه بطوله من ضمن بطولاتهم😜
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أبوفهد يا بعدي مو حكاية تدقيق هذا لفظ الجلالة يجب أن تكتب صحيحة لو غيرها طنشتها كالعادة مودتي لك
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74 بسمة شكلك جبانة اذا انتي هلالية دافعي لاني اقول اكثر مشجعي الهلال بنات
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ابو فهد//75 احترم رايك لاكن لااحب نادي الهلال سبحان اللة شكلة بالنسبة لى لايستحقالمشاركة في اى بطولة هذا راي شخصي//بعد الخمسه انلغى وجودكم مو رأيكم بس ☺️
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73 حقاني لاتدقق خل الامور ماشية مع خواتنا الهلاليات
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هههههه. قولي خير يا بسوووم ما تدرين يمكن يسوونها منتخبنا ويفوزون الكورة دواارة
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71 ياحبيلك شكلك شمالي على السجية لك الف تحية
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بشائر خير نسمعها ونقراء عنها في وسائل الاعلام من رئيس هيئة الرياضة السعوديه حيث توجه لنجوم المنتخب ونأمل أن نشاهد صالح خليفه وعبد الجواد وشارع النفيسه واحمد جميل وغررهم من النجوم بلجان الاتحاد السعودي
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ك62احترم رايك لاكن لااحب نادي الهلال سبحان اللة شكلة بالنسبة لى لايستحقالمشاركة في اى بطولة هذا راي شخصي
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ولا اقولكم ...الكلام في هذا الموضوع ماله داعي لانهم بينهزمون من اول مباراة خلاص يتهنون وينبسط في منصبه حتى اجل غير معلوم ✋🏻باااي
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أبو فهد تصحيح (عبدالله) كذا تكتب بدون نقط على الهاء
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شعر الدقن يقلد مين ؟؟؟
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وشبهم البنات احلي شي هم مافيه قرق بين وبين المصطفي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال يعني متساوين
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63 تعليقك فى محلة وكلام من ذهب
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الخبرات الإدارية : 00000000000000
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المفروض من يدرب المنتخب ماجد عبد اللة هذا راى شخصي
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الله يخلف على المنتخب راح فيها
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مع احترامي وتقديري وحبي للكابتن ماجد الا إنه ما يصلح يكون مدير المجاملااات تضر ولا تنفع المفترض واحد محايد وقوي الشخصية حتى يكون له قبول من الجميع وكلمته مسموعة
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54 اختى بسمة اقسم باللة لايمر على المنتخب غير ماجد عبداللة الجيل الحالي يبي بامبرز لان مافيهم روح رياضية
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يكيلون الكيل بمكيالين وراح فيها الكيال تعب وراح تعبه معاه مسكين ويجي ماجد ويأخذ المهمه على طبق من ذهب ليكرم على حساب الوطن مجاملة واضحة لماجد مسكين الكيال والله قهر يتعب الكيال والمجد يروح لماجد
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إذا اسطورة الملاعب ومؤسس الكرة السعودية وباني امجادها ما يستاهل فمن يستاهل يا عيب العيب على من يقول غير ذلك يا وجه استح
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يابو فهد ليتك امس حضرت مدرجات نادي الهلال كان تغير رأيك وتعرف معنى الرجوله و يمكن *** وبعدها لاجمل الذكريات
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نحن نتكلم عن نادي النصر رجال وليس نادي اكثر مشجعية بنات//نادي البنات جالدين زوران وعموري وانتوا حتى الحارس يسجل فيكم 😂
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51 كلامك صحيح اخي الفاضل لاكن القلب ومايعشق النصر في دمي لك كل الاحترام والتقدير
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رئيس الهيئة يتدخل في عمل الاتحاد وفق ميوله
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اجل بكره بتشوفون شايع شراحيلي ومامادو والعنزي بالمنتخب
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رجل مناسب في مكان مناسب خير من يمثل الاخضر لن تنجب الملاعب مثله حتى بعد قرن ان الزمان بمثله لشحيحُ
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صدقوني أبو عبدالله وبس ولا يوجد له بديل يكفيكم حضورة فى المنديال يعطي ثقة لا حدود لها
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اقترح ان يكون النعيمه المشرف العام على المنتخب و ماجد مدير الكره و محمد نور مساعده الاول وعبد الجواد المساعد الثاني و نهتم بالمناصب الاداريه ونترك اللاعبين ونكون مسخره كرويه لمدة اربع سنوات
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ابو فهد شكلك مهنق من الثمانينات وماسك على نادي البنات وماجد والنعيمه 😂المنتخب يحتاج دماء شباب وخبرة واطلاع مو ذكريات ووقوف ع الاطلال .
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نحن نتكلم عن نادي النصر رجال وليس نادي اكثر مشجعية بنات
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هههههههه ههههههههه
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38- نادي الهلاااال نادي الملوك والسلاطين فاحترم عشااقه يابو فهد فحتى النصر هناك من يشجعه من النساء واولهم توحه شفاها الله
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ابو فهد// ماجاب البطولات الى في العالم غير ماجد عبداللة///اممممما ماكأنك تحمسسست الله يهديك 😐
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44 صالح النعيمة والنعم فية لاكن مشكلتة يشجع نادى البنات يعني نادى الهلال
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ياحبيبي ياماجد عبدالله
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ابو فهد // ههههههههههههههههه ولي الشرف والله بس ايش دخل تشجيع البنات في موضوع ماجد 🤔الثلاثيه من امس مأثرة عليك اكييد .
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ماجاب البطولات الى في العالم غير ماجد عبداللة
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المجاملات للأشخاص على حساب البلد لا يقبل وهذا فساد إداري وكان يفترض من رئيس الهيئة أن يحترم عمل اتحاد القدم ولا يتدخل ويجب أن يترك نصراويته بعيدا عن عمله ..هذا القرار ضد سمعة ماجد وليس من صالحه قبوله
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اذا كنتم تريدون المجاملات فعينوا معه صالح النعيمه وخلوهم يكملون بعض واحد حار والاخر بارد وكلهم خبره ونجوم
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ماجد كمهاجم لن يتكرر لاكن كأداري ليس عنده الكرزمة والقيادة الأدارية والله يستر على المنتخب من المجاملات والتدخلات وهذي أولها .. وخسارة يستبعد الكابتن طارق كيال الواجب يكمل عملة حتى مونديال روسيا
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يستاهل ماجد لاعب متميز والكل يشهد له واخلاق عاليه مايلقون احسن ماجد يامافرح الملايين
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المفروض ماجد هو اعلى سلطة في الرياضة
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انا نصراوي واكره الماجديين ويستاهل ابو عبدالله اللي اتسأل عنه وين النعيمه ووين عبد الجواد ووين ووين والكل يعرف ان ماجد انسان كتوم ويستحي.يعني بالله وش راح يقول عن العابد ولا السهلاوي ولا الشهري الخ
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من الظلم ان يتم تجاهل الجهود الجباره التي قدمها كيال وصبره على المدرب و بالاخير تتدخل الرغبه على الكفاءه هذا منتخب ويلعب مع ببطوله قويه تحتاج مدير كره يعرف اللاعبين وعاش وعسكر معاهم مثل كيال
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32 بسمةشكلك هلالية طبعا مايشجع الهلال الى بنات نحن نتكلم عن اسطورة خدم الوطن في جميع البطولات
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بغض النظر هلالي او نصراوي اوغيره معليشش هذي المجاملات التعبانه بمعناها الصحيح على حساب المنتخب !!!
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الى تعليق ٢٧ انت انسان متعصب سامي على الاقل عنده خبره كان مدير كره مع قريتس يعني له خبره ياخي ماجد ادارياً خبره صفر ياخي لو حط يوسف خميس او علي كميخ نقول اشوى المشكله في الغشيم والله انها مهزله
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نعم ماجد كلاعب معروف لكن كإداري لايملك الخبرة لهذا المنصب وسبق ان درب النصر وأوصلة للمركز السابع ؛ وحفاظا على المنتخب ابعدوا المجاملات والعواطف عنه
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تعليق رقم 13 الحقد اعماك
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ونعم الرجل ونعم اخلاقة العالية يستاهل
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من اي ناحية يستاهل ؟؟لا خبرة ولا شهادات ولا حتى يتواجد مع المنتخب !!!!!
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27- المتخلّف عن الركب هو الذي لم يصل الى ماوصله الهلااال فخلك في محلك يااااامحلي وسمعني صياحك فقط
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لله درك ي الجوهرة السمراء كان لك صولات وجولات فيما مضى ليت الملاعب تنجب مثلك ... ماجد احمد عبدالله لك عشاق لفنك وإبداعاتك الكروية .....
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يستاهل
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ياالله حسن الخاتمة
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واحد اهلالي متخلف يعلق في تويتر أن وضع الاعب الخلوق والسطورةالكبير أبو عبداللةمجاملات أجل تبغي يحطون سامي عشان المنتخب كلهم يسترون ههههههههههههههه
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سامي عنده حماس ولا يجلس ع الكرسي اثناء المباراة ولكن هذا عكس جميع ماقلت راكد وبطيئ جدا
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بدات السنااااااافر تتناقز ،،،،،،،، والطوااااااقي تتاطير. ////// هههههههه
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قرار حكيم
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اول قرار اصفر صدر من آل الشيخ
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تعيين من قبل مشجع فالرجل الفاضي الصفر ادارياً يحط فجأه مديراً للمنتخب بدينا شغل اعيال طارق كيل وكفى هو الافضل والاكفاء
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والله من ***
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من منتخب اررق الي منتخب اصيفر ⚽️⚽️⚽️
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ياماجد كاس العالم قد تكتب اسمك بمداد من ذهب لتااااااااااااااااااريخك العريق :: إذا أبعدت لاعبين اعضاء الشرف الخاصيييين من التواجد بروسيا
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المجاملات على حساب الكفاءة ضيعتنا زمان هذا اُسلوب المسؤلين القدماء اللي ضيعونا نرجع لنفس الأسلوب ليش ، ماجد كفاءة كروية نادرة فقط لكن اداريا ؟؟؟؟؟
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يستاهل العالمي اسطورة الملاعب السعوديه ابو عبدالله ماجدونا
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يستاهل ابو عبدالله فعلا عمله نادره
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أي تطلّعات ؟! لا تقبل يا كابتن ماجد .. السنة الجايّة سنة مصايب .. لا يحطونها فوق راسك يا بو عبدالله بعدين !
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يستاهل❤️❤️❤️
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يستاهل ماجد ويستاهل الاخضر للبطولات
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من بركات تركي ال الشيخ.نصراوي حتى النخاع.
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سامي الجابر بحكم خبرته هو الاحق يجب أعاده النظر والتصويت على ذلك من قبل أعضاء اتحاد الكره ويجب عدم الارتجاليه في اتخاذ القرارات
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سامي الجابر بحكم خبرته هو الاحق يجب أعاده النظر والتصويت على ذلك من قبل أعضاء اتحاد الكره ويجب عدم الارتجاليه في اتخاذ القرارات
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خير من يمثلنا ابو عبدالله الله يذكر ايامه هو والنعيمه والجيل الذهبي بالخير
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اقول الطياره لاتتحرك من المطار الروسي كلها يومين وراجعين
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منهو السبب اللي ما خلا ماجد يمسك منصب لا في المنتخب ولا في النصر طول ها المده
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بكل التقديــر و الاحترام لماجد .. ماهي الخبرة الأدارية التي لدية ؟ واللغات التي يتحدثها ليكون مديرا للمنتخب ... عسى ان لا تكون هذة من أخطاء معالي المستشار الجديد ...
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لديهم. بالراس. اللي. مايلعب. الكويس
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بكل صراحه اللاعب الكبير ماجد اداريا لا يملك من مقومات الادارة شيء ونادي النصر شاهد على ذلك.
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كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه
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يستاهل أبو أحمد الرجل المناسب في المكان المناسب
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المشكله المجاملات
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