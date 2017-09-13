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ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو
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المرصد 125 2٬903 2 ساعتين

صحيفة المرصد : اتفق اتحاد القدم السعودي مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.

واقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله الذي قاد المنتخب السعودي في ظهوره المونديالي الأول عام 1994 في أميركا، مشدداً على أن السعودية يجب أن تذهب بكل قوتها إلى روسيا لتحقيق التطلعات ، وفقاً لموقع العربية نت .

واجتمع آل الشيخ مع عادل عزت وماجد عبدالله، واتفق الجميع على أن يكون كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه مديراً للأجهزة الإدارية في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وقال ماجد عبدالله “خدمت المنتخب السعودي ٢١ عامًا كلاعب وبعد الاعتزال ارتأيت أن ارتاح واكتفي بالمراقبة للكرة السعودية ولكن عندما يكون هناك تكليف من رئيس الهيئة لقيادة الأخضر فلا يمكن رفض هذا القرار وهو فخر لي”.

وأضاف: أنه تلقى طلبًا من تركي آل الشيخ بالحضور إلى جدة ولم يكن يعرف بالقرار. وتابع:”أنه ليس هناك مغامرة في موافقته على المنصب الجديد” مشيراً إلى أنه يعرف كل الخفايا عن اللاعبين ومناقشة المدرب”.

من جانبه علق ماجد عبدالله على قرار تكليفه في عدة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : أتقدم بالشكر لسعادة المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي مديراً للمنتخب الأول” .

وأضاف عبدالله : “وأتشرف بتمثيل وطني الغالي في مونديال #روسيا_2018 مع إخواني لاعبي #الأخضر والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة الإنجازات وأسأل الله التوفيق” .

وتابع : ” شكراً لكل من هنأ وأتمنى لو كنت أستطيع الرد عليكم جميعاً، شكراً لمشاعركم الطيبة ،، دمتم بخير” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

125 - زائر
2017-09-13 02:55:12
ابوعبدالله يستاهل كل خير ، رجل خلوق ومحترم *******
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124 - خالد
2017-09-13 02:44:32
تعليق مخالف
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123 - علم وقلم
2017-09-13 02:42:30
هذه القرارات تشويه لكرتنا وتعنى الإعتماد على الرجيع ومحابات لون الفانيلة الصفراء دون غيرها حتى وإن كانت لا تجيد على أقل تقدير اللغة الإنجليزية للتخاطب مع الإعلام أو حتى لإسلوب التحدث والبروتوكولات .
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122 - خالد
2017-09-13 02:41:32
عشان كذا الهراج سرق إنجاز الخؤاشي كمدرب في التصفيات النهائيه لعام (94)ونسبه لماجد!!
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121 - ابوفهد
2017-09-13 02:39:35
107 قسم باللة بسمة نص عايلتك يشجعون النصر لاكن انتي غريبة
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120 - خالد
2017-09-13 02:38:26
يالطيف !! أليس هذا تدخلا صريحا من رئيس الهيئه ؟ياللي بعدو!!
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119 - المر
2017-09-13 02:22:08
شكرا يابسمه هذا من ذوقك تصبحون علي خير
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( عدد التعليقات 8,890 )
118 - بسمه
2017-09-13 02:16:54
لا ياحقاني احنا طواقي والنصراوية قواطي فارغه ههههههههههههههه صعبه ناخذ كل الالقاب ..تسلم كلها مزح لا اكثر مافيه زعل .
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117 -
2017-09-13 02:13:41
ت98 لو هزاع زعقيقي كان شفته موجود لكن لأنه من الإتفاق طبيعي يخلونه زينه حاله حال لاعبين باقي الأنديه
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116 -
2017-09-13 02:13:27
يستاهل ماجد عبدالله الله يوفقه
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115 - ابوفهد
2017-09-13 02:12:25
102 اختي العزيزة بسمة الطواقي صارت موظة قديمة فية شى جديد لاكن استحي ان اقولة احتراما لكي اختي العزيزة
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114 - حقاااني...
2017-09-13 02:10:29
بسوووووم ...تقصدين قووواطي مو طووواقي ههههههه امزززح معككك انتي وهيوووف زعيمات المرصد ولابسة كل وحدة منكن تاااج ازرق مرصع بابيض...تصبخون على خير
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113 - تعليق مخالف
2017-09-13 02:10:24
الاهل والاصدقاء
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112 - المر
2017-09-13 02:10:19
مافيه زعل نمزخ مع بغض الامور سهاله الاخوات والاخوان نحترم رايهم و كل الانديه اولادنا واخواننا لهم الاحترام والمعزه
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( عدد التعليقات 15,238 )
111 - ابويوسف
2017-09-13 02:09:00
المفروض يرشح الهريفى لعل وعسى ينكتم بعد اول مباره وتكون نهايه بربرته
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( عدد التعليقات 8,890 )
110 - بسمه
2017-09-13 02:08:57
حقاني مو تحقيق الكأس لااا الفوز في الجاي مستحيل وانت تدري وانا ادري والمتابعين يدرون 😁 وانت بخير حقاني .
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109 - ابوفهد
2017-09-13 02:08:06
104حقاني لاتشيل هم بيض اللة وجهك
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108 -
2017-09-13 02:07:27
وكيال ؟؟؟ خلاص صار كخه ؟؟؟؟؟؟؟؟ دنيا ...
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( عدد التعليقات 8,890 )
107 - بسمه
2017-09-13 02:06:22
المر // الف شكر للطافتك وذوقك .
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106 - ابوفهد
2017-09-13 02:06:06
100لكك الف تحية ابوفهد نصراوي صميم حسب علاقتي الشخصية مع ماجدعبداللة
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105 - حقاااني...
2017-09-13 02:05:22
وأنا وش دعوى ما جزت لك ههههههه أمزززح معككك ..تصبحون على خير
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104 - حقاااني...
2017-09-13 02:03:37
صحيح من المستحيل تحقيق كأس العالم هههه لكن شئ أحسن من لا شئ نفوز بكم مبارة أحسن من نطلع من بدري ...أبوفهد لا تشيل هم ربي يسعدك
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103 - ابوفهد
2017-09-13 02:03:31
اخواني لكم كل الاحترام والتقديرهذة مجرد اراء بدون زعل
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102 - بسمه
2017-09-13 02:03:22
ابو فهد انت ع الاصدار القديم للذبات 😂صار اسمنا طواقي مو نادي البنات ..انصحك اعمل Update وتصير ميه ميه 👌🏻
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101 - المر
2017-09-13 02:02:19
ماجد يستاهل المنتخب يسير له نجوميه كاريزما ولايلقون احسن من ماجد كل الناس تحبه
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100 -
2017-09-13 02:00:38
اشك بان ابو فهد معلق قديم يلقب بعاشق العالمي فهو انسان محترم جدا الله يذكره بالخير
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99 - ابوفهد
2017-09-13 02:00:33
92اخي الغالي شكر على ماكتبت
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98 - حقاااني...
2017-09-13 02:00:12
الحكاية مو على مدير بس تحتاج غربلة كاملة واختيار لاعبين أفضل كاللاعب هزاع الهزاع واستبعاد السهلاوي ومحاولة اشراك الشلهوب شوط كامل والمولد يلعب اكثر الشوطين ونحتاح روووووح عااالية من اللاعبين والادارة
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97 - هاشم
2017-09-13 02:00:09
الاوطان لا تبنى الا بسواعد ابنائها يجب سعوده المنتخب السعودي بكامل الطقمه الفنيه والاداريه والطبيه
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96 - المر
2017-09-13 01:59:58
ياابوفهد لك الف تحيه مثلها وللاخوان اللي معنا انت متحامل شويه علي الجنس الناعم لكن الله غفور رحيم
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( عدد التعليقات 8,890 )
95 - بسمه
2017-09-13 01:59:42
اعطى الهلاليين 30الف لكل لاعب مو من نفسه هههههههههههههه قال اراضي النصراويين بماجد ..ماااهذا ياقوم ؟!مع احترامي لماجد بس ماااش .
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94 - هاشم
2017-09-13 01:58:47
اتمنا جميع اطقم المنتخب السعودي الفنيه والاداريه والطبيه سعودية 100‎%‎100 توافقن مع رؤية السعوديه 2030
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93 - ابوفهد
2017-09-13 01:58:43
انا احترم كل مشجع هلالي ولاكن لااحب نادي الهلال
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92 -
2017-09-13 01:57:58
ابو فهد اخلاقه عاليه ويرد بادب على اخوانه المتابعين ورغم هلاليتي انا احترمه ........
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91 - هاشم
2017-09-13 01:56:38
يستاهل اسطوره الكوره السعودية والعربية الكبتن ماجد ابو عبدالله قدها وقدود
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90 - ابوفهد
2017-09-13 01:54:56
82 حقاني سامحني انا في كازا يعني في المغرب لاتواخذني يالبناخي
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89 - تركي2
2017-09-13 01:54:20
مدرب المنتخب الهولندي مستحيل يسمح لاحد انه يطلع لاعب ويجيب لاعب يعني ما راح تفرق مسك ماجد او غيره السالفة صورية باعتقادي ومعروف ان ال الشيخ نصراوي لأكن يحلم يجيب شايع شراحيلي للمنتخب
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88 - كنكت
2017-09-13 01:53:54
يستاهل ماجد عبدالله ولو حطوا سامي الجابر برضه يستاهل ولو حطوا أي لاعب شارك في المونديال يستاهل لأنهم فعلاً الجيل الذهبي للكره السعوديه .
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87 - حقاااني...
2017-09-13 01:53:51
اشوا اني اعتزلت قبل الخمسة وصار ميوولي هلالي هههههههه
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86 - احمد عسيري
2017-09-13 01:52:28
نجومية ماجد لايختلف عليها اثنين ولكن قلبه الطيب لايحمل قوة اوامر تنفيذية يصدرها وهو قانع بها وعبر سنين عمره الرياضي الماجدي ومهمة المنتخب تكمن في قوة نظرات النعيمة وشموخه القيادي وقدرته للقيادة .
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85 - ااااااا
2017-09-13 01:52:16
خلونا علئ كيال صراحة بطل من غيره ماتأهلنا من رجع للأهلي فرق وأخذ دوري والأهلاوي ماسح البطولة من مخيلته خلوكم علي كيال البطل مع احترامي ومحبتي لماجد
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84 - ابوفهد
2017-09-13 01:52:15
71 المر الم تسمع بان حطب جهنم من النساء
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( عدد التعليقات 8,890 )
83 - بسمه
2017-09-13 01:51:49
حقاني والله من جد هذي الحقيقه .اذا البوادر تعيين واحد مايفهم شي في الادارة وبالقوة فازوا على اليابان يعني بيحابهون منتخبات العالم ..مستحيل طبعاً.بس ممكن النصراويه يحسبون تعيينه بطوله من ضمن بطولاتهم😜
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82 - حقاااني...
2017-09-13 01:48:43
أبوفهد يا بعدي مو حكاية تدقيق هذا لفظ الجلالة يجب أن تكتب صحيحة لو غيرها طنشتها كالعادة مودتي لك
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81 - ابوفهد
2017-09-13 01:48:19
74 بسمة شكلك جبانة اذا انتي هلالية دافعي لاني اقول اكثر مشجعي الهلال بنات
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( عدد التعليقات 8,890 )
80 - بسمه
2017-09-13 01:47:12
ابو فهد//75 احترم رايك لاكن لااحب نادي الهلال سبحان اللة شكلة بالنسبة لى لايستحقالمشاركة في اى بطولة هذا راي شخصي//بعد الخمسه انلغى وجودكم مو رأيكم بس ☺️
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79 - ابوفهد
2017-09-13 01:45:21
73 حقاني لاتدقق خل الامور ماشية مع خواتنا الهلاليات
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78 - حقاااني...
2017-09-13 01:43:38
هههههه. قولي خير يا بسوووم ما تدرين يمكن يسوونها منتخبنا ويفوزون الكورة دواارة
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77 - ابوفهد
2017-09-13 01:42:35
71 ياحبيلك شكلك شمالي على السجية لك الف تحية
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76 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-09-13 01:41:18
بشائر خير نسمعها ونقراء عنها في وسائل الاعلام من رئيس هيئة الرياضة السعوديه حيث توجه لنجوم المنتخب ونأمل أن نشاهد صالح خليفه وعبد الجواد وشارع النفيسه واحمد جميل وغررهم من النجوم بلجان الاتحاد السعودي
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75 - ابوفهد
2017-09-13 01:40:26
ك62احترم رايك لاكن لااحب نادي الهلال سبحان اللة شكلة بالنسبة لى لايستحقالمشاركة في اى بطولة هذا راي شخصي
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74 - بسمه
2017-09-13 01:40:14
ولا اقولكم ...الكلام في هذا الموضوع ماله داعي لانهم بينهزمون من اول مباراة خلاص يتهنون وينبسط في منصبه حتى اجل غير معلوم ✋🏻باااي
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73 - حقاااني...
2017-09-13 01:39:48
أبو فهد تصحيح (عبدالله) كذا تكتب بدون نقط على الهاء
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72 - ويليام
2017-09-13 01:39:18
شعر الدقن يقلد مين ؟؟؟
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71 - المر
2017-09-13 01:39:04
وشبهم البنات احلي شي هم مافيه قرق بين وبين المصطفي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال يعني متساوين
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70 - مزمرجي
2017-09-13 01:36:28
63 تعليقك فى محلة وكلام من ذهب
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69 - علم وقلم
2017-09-13 01:36:21
الخبرات الإدارية : 00000000000000
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68 - ابوفهد
2017-09-13 01:35:54
المفروض من يدرب المنتخب ماجد عبد اللة هذا راى شخصي
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67 - علم وقلم
2017-09-13 01:33:25
الله يخلف على المنتخب راح فيها
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66 - حقاااني...
2017-09-13 01:33:19
مع احترامي وتقديري وحبي للكابتن ماجد الا إنه ما يصلح يكون مدير المجاملااات تضر ولا تنفع المفترض واحد محايد وقوي الشخصية حتى يكون له قبول من الجميع وكلمته مسموعة
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65 - ابوفهد
2017-09-13 01:33:05
54 اختى بسمة اقسم باللة لايمر على المنتخب غير ماجد عبداللة الجيل الحالي يبي بامبرز لان مافيهم روح رياضية
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64 - المونديالي
2017-09-13 01:32:25
يكيلون الكيل بمكيالين وراح فيها الكيال تعب وراح تعبه معاه مسكين ويجي ماجد ويأخذ المهمه على طبق من ذهب ليكرم على حساب الوطن مجاملة واضحة لماجد مسكين الكيال والله قهر يتعب الكيال والمجد يروح لماجد
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63 - أبو متعب
2017-09-13 01:31:01
إذا اسطورة الملاعب ومؤسس الكرة السعودية وباني امجادها ما يستاهل فمن يستاهل يا عيب العيب على من يقول غير ذلك يا وجه استح
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62 -
2017-09-13 01:30:50
يابو فهد ليتك امس حضرت مدرجات نادي الهلال كان تغير رأيك وتعرف معنى الرجوله و يمكن *** وبعدها لاجمل الذكريات
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( عدد التعليقات 8,890 )
61 - بسمه
2017-09-13 01:29:07
نحن نتكلم عن نادي النصر رجال وليس نادي اكثر مشجعية بنات//نادي البنات جالدين زوران وعموري وانتوا حتى الحارس يسجل فيكم 😂
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60 - ابوفهد
2017-09-13 01:28:59
51 كلامك صحيح اخي الفاضل لاكن القلب ومايعشق النصر في دمي لك كل الاحترام والتقدير
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59 - علم وقلم
2017-09-13 01:28:45
رئيس الهيئة يتدخل في عمل الاتحاد وفق ميوله
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58 - تركي2
2017-09-13 01:27:28
اجل بكره بتشوفون شايع شراحيلي ومامادو والعنزي بالمنتخب
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57 - الشريف
2017-09-13 01:27:24
رجل مناسب في مكان مناسب خير من يمثل الاخضر لن تنجب الملاعب مثله حتى بعد قرن ان الزمان بمثله لشحيحُ
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56 - مزمرجي
2017-09-13 01:27:02
صدقوني أبو عبدالله وبس ولا يوجد له بديل يكفيكم حضورة فى المنديال يعطي ثقة لا حدود لها
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55 -
2017-09-13 01:26:38
اقترح ان يكون النعيمه المشرف العام على المنتخب و ماجد مدير الكره و محمد نور مساعده الاول وعبد الجواد المساعد الثاني و نهتم بالمناصب الاداريه ونترك اللاعبين ونكون مسخره كرويه لمدة اربع سنوات
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54 - بسمه
2017-09-13 01:26:24
ابو فهد شكلك مهنق من الثمانينات وماسك على نادي البنات وماجد والنعيمه 😂المنتخب يحتاج دماء شباب وخبرة واطلاع مو ذكريات ووقوف ع الاطلال .
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53 - ابوفهد
2017-09-13 01:26:10
نحن نتكلم عن نادي النصر رجال وليس نادي اكثر مشجعية بنات
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52 - ابو باسل
2017-09-13 01:24:23
هههههههه ههههههههه
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51 -
2017-09-13 01:24:06
38- نادي الهلاااال نادي الملوك والسلاطين فاحترم عشااقه يابو فهد فحتى النصر هناك من يشجعه من النساء واولهم توحه شفاها الله
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50 - بسمه
2017-09-13 01:23:18
ابو فهد// ماجاب البطولات الى في العالم غير ماجد عبداللة///اممممما ماكأنك تحمسسست الله يهديك 😐
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49 - ابوفهد
2017-09-13 01:22:17
44 صالح النعيمة والنعم فية لاكن مشكلتة يشجع نادى البنات يعني نادى الهلال
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48 -
2017-09-13 01:21:15
ياحبيبي ياماجد عبدالله
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47 - بسمه
2017-09-13 01:20:31
ابو فهد // ههههههههههههههههه ولي الشرف والله بس ايش دخل تشجيع البنات في موضوع ماجد 🤔الثلاثيه من امس مأثرة عليك اكييد .
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46 - ابوفهد
2017-09-13 01:20:16
ماجاب البطولات الى في العالم غير ماجد عبداللة
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45 - صانع حلوى
2017-09-13 01:19:39
المجاملات للأشخاص على حساب البلد لا يقبل وهذا فساد إداري وكان يفترض من رئيس الهيئة أن يحترم عمل اتحاد القدم ولا يتدخل ويجب أن يترك نصراويته بعيدا عن عمله ..هذا القرار ضد سمعة ماجد وليس من صالحه قبوله
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44 -
2017-09-13 01:19:03
اذا كنتم تريدون المجاملات فعينوا معه صالح النعيمه وخلوهم يكملون بعض واحد حار والاخر بارد وكلهم خبره ونجوم
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43 - ناصر
2017-09-13 01:19:00
ماجد كمهاجم لن يتكرر لاكن كأداري ليس عنده الكرزمة والقيادة الأدارية والله يستر على المنتخب من المجاملات والتدخلات وهذي أولها .. وخسارة يستبعد الكابتن طارق كيال الواجب يكمل عملة حتى مونديال روسيا
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42 - المر
2017-09-13 01:18:27
يستاهل ماجد لاعب متميز والكل يشهد له واخلاق عاليه مايلقون احسن ماجد يامافرح الملايين
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41 - ابوفهد
2017-09-13 01:18:09
المفروض ماجد هو اعلى سلطة في الرياضة
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40 - ولد الشايب
2017-09-13 01:17:13
انا نصراوي واكره الماجديين ويستاهل ابو عبدالله اللي اتسأل عنه وين النعيمه ووين عبد الجواد ووين ووين والكل يعرف ان ماجد انسان كتوم ويستحي.يعني بالله وش راح يقول عن العابد ولا السهلاوي ولا الشهري الخ
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39 -
2017-09-13 01:16:54
من الظلم ان يتم تجاهل الجهود الجباره التي قدمها كيال وصبره على المدرب و بالاخير تتدخل الرغبه على الكفاءه هذا منتخب ويلعب مع ببطوله قويه تحتاج مدير كره يعرف اللاعبين وعاش وعسكر معاهم مثل كيال
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38 - ابوفهد
2017-09-13 01:15:50
32 بسمةشكلك هلالية طبعا مايشجع الهلال الى بنات نحن نتكلم عن اسطورة خدم الوطن في جميع البطولات
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( عدد التعليقات 8,890 )
37 - بسمه
2017-09-13 01:14:00
بغض النظر هلالي او نصراوي اوغيره معليشش هذي المجاملات التعبانه بمعناها الصحيح على حساب المنتخب !!!
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36 -
2017-09-13 01:13:16
الى تعليق ٢٧ انت انسان متعصب سامي على الاقل عنده خبره كان مدير كره مع قريتس يعني له خبره ياخي ماجد ادارياً خبره صفر ياخي لو حط يوسف خميس او علي كميخ نقول اشوى المشكله في الغشيم والله انها مهزله
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35 - هلالي
2017-09-13 01:13:00
نعم ماجد كلاعب معروف لكن كإداري لايملك الخبرة لهذا المنصب وسبق ان درب النصر وأوصلة للمركز السابع ؛ وحفاظا على المنتخب ابعدوا المجاملات والعواطف عنه
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34 - بدران بدران
2017-09-13 01:12:23
تعليق رقم 13 الحقد اعماك
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33 - ابوفهد
2017-09-13 01:11:44
ونعم الرجل ونعم اخلاقة العالية يستاهل
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( عدد التعليقات 8,890 )
32 - بسمه
2017-09-13 01:10:14
من اي ناحية يستاهل ؟؟لا خبرة ولا شهادات ولا حتى يتواجد مع المنتخب !!!!!
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31 -
2017-09-13 01:07:56
27- المتخلّف عن الركب هو الذي لم يصل الى ماوصله الهلااال فخلك في محلك يااااامحلي وسمعني صياحك فقط
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( عدد التعليقات 6,625 )
30 - مرهف إحسااس
2017-09-13 01:07:37
لله درك ي الجوهرة السمراء كان لك صولات وجولات فيما مضى ليت الملاعب تنجب مثلك ... ماجد احمد عبدالله لك عشاق لفنك وإبداعاتك الكروية .....
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29 - هلالي صميم
2017-09-13 01:07:25
يستاهل
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28 -
2017-09-13 01:05:19
ياالله حسن الخاتمة
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27 - مزمرجي
2017-09-13 01:04:21
واحد اهلالي متخلف يعلق في تويتر أن وضع الاعب الخلوق والسطورةالكبير أبو عبداللةمجاملات أجل تبغي يحطون سامي عشان المنتخب كلهم يسترون ههههههههههههههه
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26 -
2017-09-13 01:03:46
سامي عنده حماس ولا يجلس ع الكرسي اثناء المباراة ولكن هذا عكس جميع ماقلت راكد وبطيئ جدا
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25 - سركيس بااااريس
2017-09-13 01:01:05
بدات السنااااااافر تتناقز ،،،،،،،، والطوااااااقي تتاطير. ////// هههههههه
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24 - خالد علي
2017-09-13 00:59:48
قرار حكيم
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23 -
2017-09-13 00:59:26
اول قرار اصفر صدر من آل الشيخ
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22 -
2017-09-13 00:55:54
تعيين من قبل مشجع فالرجل الفاضي الصفر ادارياً يحط فجأه مديراً للمنتخب بدينا شغل اعيال طارق كيل وكفى هو الافضل والاكفاء
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21 -
2017-09-13 00:55:43
والله من ***
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20 - 🍩
2017-09-13 00:53:29
من منتخب اررق الي منتخب اصيفر ⚽️⚽️⚽️
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19 - أبن المدينة
2017-09-13 00:50:34
ياماجد كاس العالم قد تكتب اسمك بمداد من ذهب لتااااااااااااااااااريخك العريق :: إذا أبعدت لاعبين اعضاء الشرف الخاصيييين من التواجد بروسيا
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18 - sma_abha
2017-09-13 00:50:17
المجاملات على حساب الكفاءة ضيعتنا زمان هذا اُسلوب المسؤلين القدماء اللي ضيعونا نرجع لنفس الأسلوب ليش ، ماجد كفاءة كروية نادرة فقط لكن اداريا ؟؟؟؟؟
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17 - مواطن
2017-09-13 00:49:26
يستاهل العالمي اسطورة الملاعب السعوديه ابو عبدالله ماجدونا
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16 - الخالدي
2017-09-13 00:49:15
يستاهل ابو عبدالله فعلا عمله نادره
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15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-13 00:48:51
أي تطلّعات ؟! لا تقبل يا كابتن ماجد .. السنة الجايّة سنة مصايب .. لا يحطونها فوق راسك يا بو عبدالله بعدين !
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14 - عصمان ادم
2017-09-13 00:47:07
يستاهل❤️❤️❤️
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13 - في الخطى السليم
2017-09-13 00:45:54
يستاهل ماجد ويستاهل الاخضر للبطولات
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12 - ظامي اليل
2017-09-13 00:45:47
من بركات تركي ال الشيخ.نصراوي حتى النخاع.
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11 - راتب
2017-09-13 00:44:01
سامي الجابر بحكم خبرته هو الاحق يجب أعاده النظر والتصويت على ذلك من قبل أعضاء اتحاد الكره ويجب عدم الارتجاليه في اتخاذ القرارات
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10 - راتب
2017-09-13 00:43:38
سامي الجابر بحكم خبرته هو الاحق يجب أعاده النظر والتصويت على ذلك من قبل أعضاء اتحاد الكره ويجب عدم الارتجاليه في اتخاذ القرارات
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
9 -
2017-09-13 00:41:15
خير من يمثلنا ابو عبدالله الله يذكر ايامه هو والنعيمه والجيل الذهبي بالخير
لا يعجبني(1) اعجبني(20)
8 - زمن
2017-09-13 00:41:14
اقول الطياره لاتتحرك من المطار الروسي كلها يومين وراجعين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - العالمي
2017-09-13 00:40:50
منهو السبب اللي ما خلا ماجد يمسك منصب لا في المنتخب ولا في النصر طول ها المده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابو مــــــــــــــــاجد
2017-09-13 00:38:37
بكل التقديــر و الاحترام لماجد .. ماهي الخبرة الأدارية التي لدية ؟ واللغات التي يتحدثها ليكون مديرا للمنتخب ... عسى ان لا تكون هذة من أخطاء معالي المستشار الجديد ...
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - كلنا ماجد
2017-09-13 00:35:51
لديهم. بالراس. اللي. مايلعب. الكويس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 638 )
4 - فهد
2017-09-13 00:34:46
بكل صراحه اللاعب الكبير ماجد اداريا لا يملك من مقومات الادارة شيء ونادي النصر شاهد على ذلك.
لا يعجبني(18) اعجبني(3)
3 - الشقردى
2017-09-13 00:33:33
كبير هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه
لا يعجبني(10) اعجبني(10)
2 - إبراهيم أبو حقب
2017-09-13 00:33:28
يستاهل أبو أحمد الرجل المناسب في المكان المناسب
لا يعجبني(1) اعجبني(45)
1 -
2017-09-13 00:33:23
المشكله المجاملات
لا يعجبني(35) اعجبني(4)

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آخر تعليق
بواسطة : زائر

ابوعبدالله يستاهل كل خير ، رجل خلوق ومحترم *******...
بواسطة : اسم

32. مازعلنا من الحق!! *********...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

وين انت ياهاشم بالسعودية استعد بإذن الله يقبض عليك...
بواسطة : سمسم

تعليق مخالف...
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