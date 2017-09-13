انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

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صحيفة المرصد : أعلن منظمو مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” عن برنامج المؤتمر والذي سيُعقد بعد غد الخميس ١٤ سبتمبر بفندق الإنتركونتيننتال في منطقة الأوتو (O2) في جنوب لندن .

كما وُضع برنامج المؤتمر في ظروف روعي فيها السرية التامة، وذلك بسبب محاولات النظام القطري لتخريب المؤتمر والمحاولات الفاشلة للضغط علي أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر،تدور حلقات المؤتمر النقاشية في خمس محاور :

1. قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب.

2. العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي.

3. الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان- ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022.

4. الجزيرة: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟

5. الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية.

يضم المؤتمر، وهو الأول من نوعه، العديد من صانعي القرار من الساسة العالميين، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، ويُنظمه رجل الأعمال والمعارض القطري، السيد/ خالد الهيل، علاوة على مجموعة من المعارضين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.

وأشار الأستاذ/ خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية قائلا “يهدف هذا المؤتمر إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكتيم الأفواه التي يمارسها النظام القطري”.

جدير بالذكر أن الهيئة المنظمة للمؤتمر ستنشر سلسلة من البحوث الأكاديمية الحصرية تتناول مختلف القضايا في قطر سيتم توزيعها في المؤتمر، كما يمكن تنزيلها بالمجان عقب انتهائه من الموقع الإلكتروني للمؤتمر: www.qataraffairs.com.

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