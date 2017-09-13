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انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره
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المرصد 62 1٬202 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أعلن منظمو مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” عن برنامج المؤتمر والذي سيُعقد بعد غد الخميس ١٤ سبتمبر بفندق الإنتركونتيننتال في منطقة الأوتو (O2) في جنوب لندن .

كما وُضع برنامج المؤتمر في ظروف روعي فيها السرية التامة، وذلك بسبب محاولات النظام القطري لتخريب المؤتمر والمحاولات الفاشلة للضغط علي أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر،تدور حلقات المؤتمر النقاشية في خمس محاور :

1. قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب.
2. العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي.
3. الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان- ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022.
4. الجزيرة: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟
5. الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية.

يضم المؤتمر، وهو الأول من نوعه، العديد من صانعي القرار من الساسة العالميين، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، ويُنظمه رجل الأعمال والمعارض القطري، السيد/ خالد الهيل، علاوة على مجموعة من المعارضين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.

وأشار الأستاذ/ خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية قائلا “يهدف هذا المؤتمر إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكتيم الأفواه التي يمارسها النظام القطري”.

جدير بالذكر أن الهيئة المنظمة للمؤتمر ستنشر سلسلة من البحوث الأكاديمية الحصرية تتناول مختلف القضايا في قطر سيتم توزيعها في المؤتمر، كما يمكن تنزيلها بالمجان عقب انتهائه من الموقع الإلكتروني للمؤتمر: www.qataraffairs.com.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:55:12
الحزم💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:52:22
وين انت ياهاشم بالسعودية استعد بإذن الله يقبض عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
60 - هاشم
2017-09-13 02:50:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - هاشم
2017-09-13 02:48:21
ريما ماما روحي نامي الحياه تتعب من يفكر بتفكير اكبر منه ارض قطر لشعب قطر معك مشكله من الحمدين عندك المحاكم الدولية ارفعي عليهم دعاوي قد شعر راسك واذا قدرتي عليهم اصلبيهم المجرمين بعد
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( عدد التعليقات 15,238 )
58 - ابويوسف
2017-09-13 02:47:08
الله لايشغلنا الا بطاعته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:45:18
جزاك الله خير يابرق الحرم يعجبني فيك دفاعك عن السعودية من كل ارهابي ومدافع عن الدين هذا اللي اشوفه بتعليقاتك كثر الله من امثالك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
56 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:41:11
يا كذاب ياهاشم حنا ماحكمنا على شعب قطر بالارهاب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,585 )
55 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:40:31
((( 50 - Rima ريما🗨°•🙇 .........الله يسعدك سنرى التدرج الي اين ينتهي ونتائج هذا الاجتماع ))))))
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54 -
2017-09-13 02:40:02
صرت أعقب على كلام برق 😂 من ناحية بما يسمى حماية دولية مافيه شيء اسمه حماية دوليه بل يحمون السفاحين لو يدخلون بقطر حمو موزة وزوجها وتميم
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53 - هاشم
2017-09-13 02:39:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -
2017-09-13 02:37:55
اللي معرفه شطارتكم يجب القبض عليه إذا هو من داخل السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - هاشم
2017-09-13 02:36:43
التسجيلات يحاكم عليها من هو معني بها ام انك تحكم على بلد بشعبها بالارهاب ومؤسساتها ضرب من الجنون
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50 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:34:20
يابرق تتكلم عن المكان يمكن هذا اللي قدرو عليه المعارضه القطريه او يبون بالتدريج
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49 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:31:55
شفنا التسجيلات المسربة تبي ياحمد زوج موزة وحكومتكم تمزقون السعودية وتثيرون الفتن ههههه قطعنا علاقاتنا معك خل تنفعكم النرجسية والتخطيط ضدنا انت وتميم
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48 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:29:04
الاخونج والسرورية واذناب إيران اصبحو أقزام هذا حجمكم الطبيعي ياخونة
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47 - هاشم
2017-09-13 02:28:02
ريما اقري الاذكار ونامي هاذي مواضيع مثل بيت العنكبوت تتعب تفكيرك والنتيجه زيرو على الشمال نامي ياملا الشحم وريحي نفسك
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( عدد التعليقات 28,585 )
46 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:26:17
(((((( نصف عقارات لندن .....يمتلكها ربيب الماسونية وزيرخارجية قطر السابق .... نتمنى ان نرى المعارضة في الدوحة تحت مظلة الحماية الدولية )))))
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45 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:26:17
ايه شطارتنا على قطر وعلى موزتكم🍌ههههههه تستاهلون يدعمون حتى الحشد الشيعي ونصر الآت /هل تدرون قطر بنت كنيسة بجنوب لبنان وافتتحها حمد وموزة وعرض بالتلفزيون ههه وقطر بنت ملعب لإسرائيل هه
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44 - هاشم
2017-09-13 02:25:25
ياليت العرب تبنى اوطانها بعيد عن الثرثره الي مالها داعي تحذف على الناس حجر وتبكي اذا حذفوك بنفس الحجر
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( عدد التعليقات 28,585 )
43 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:23:08
((((( حتى يكون التدويل قانوني ..................يجب ان يكون في مبنى الامم المتحدة ومجلس الامن )))))
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42 - هاشم
2017-09-13 02:23:02
الكلام مايفيد. عندك دليل تفضل اما ان تكذب وتبي العالم تصدقك العالم اذكى منك بالله فكونا من موضوع قطر يجيب المغص
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:21:56
حنا ماعلينا من الأرض يابرق اهم شيء يصل صوت المعارضه القطرية
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40 - شطارتكم على قطر
2017-09-13 02:21:22
من حق المعارضة في دول الخليج كلهم يطلبون حقهم
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39 - هاشم
2017-09-13 02:20:45
ريما عندك دليل على ماتقولين قدميه لمجلس الامن الدولي وانا متاكد لو دليلك حقيقي ان يسقط النظام القطري بيومين
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38 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:19:22
هاشم هو المعقب😂😂
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( عدد التعليقات 28,585 )
37 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:18:47
(((((لوكان الاجتماع في (((زاوية الخطباء )))في هايدبارك _لندن ...حيث ساحة الحوار العربية؟))))
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36 - هاشم
2017-09-13 02:18:31
لو العربان بها خير مااخذت اسرائيل متر من فلسطين انا غاسل يدي من العرب بالصابون الله يرحمك يالملك فيصل مات وماتت الكرامه العربيه معه
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35 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:18:25
قطر طعنتنا وحنا جيرانها صحيح اللهم انتقم منهم
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34 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:17:04
قطر هي تتدخل وتدخلها اخطر تدخل وهو دعم الارهابيين اخونج سرورية اذناب ايران وتدعم كذلك الحوثي لقصفنا ووصل بإطلاق صواريخ لمكة وبيوت المواطنين بالجنوب قصفت فسقطو حتى الاطفال والرضع
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33 - هاشم
2017-09-13 02:14:43
العرب قالو قديمآ من طعن جاره قل مقداره
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32 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:13:52
قطر كشفنا مستورها ام الإرهاب وكشفنا اذنابها بدولنا واعتقلنا من أعدائنا والبقية كل من يثبت خيانته سيقبض عليه👍فديت عصر الحزم
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( عدد التعليقات 28,585 )
31 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:13:44
(((((( قصدت الغـــــــــــــرب .................وأرض بلفور على وجه التحديد ))))))
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( عدد التعليقات 28,585 )
30 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:12:59
((((اقترب هلاك الماسونية ...من احضـر اليهـود الي بلاد العرب ......وأرضه تستضيف وتحمي الخارجين عن القانون....والمؤسسات المصرفية التي تدعم بلاحدود ......لن يمنع ارهاب قطر وان صور للعالم ماصور ))))))
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29 - هاشم
2017-09-13 02:12:01
ريما والذي نفسي بيده ماني مع قطر لكن الشمس ماتحج بغربال والذكي من يكسب عدوه لصفه ولا يزيد اعداءه
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28 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:11:29
حياك الله برق الحرم وش تقصد ببلاد العم سام؟
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27 - هاشم
2017-09-13 02:10:11
هزيمه اعلاميه مدوي على قول المثل فضيحه بجلاجل حلو الحياد والصمت عقود نحسب بالبشت رجال طلعو خيخه لماذا ياقطر كشفتي المستور تراكم اخواننا ارفقو علينا
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26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:09:18
مافيه كرسي تسمعون يا اخونج سرورية 😂😂
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25 - مجرد مشاركه
2017-09-13 02:09:12
ألا يعتبر هذا تدخل في شؤون قطر ؟؟؟؟ مجرد سؤال ؟؟؟؟؟
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:08:13
هاشم يدافع عن قطر يارب يقبض عليك
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( عدد التعليقات 28,585 )
23 - برق _ الحرم
2017-09-13 02:06:53
(((((((طالما الاجتماع في بلاد العم سام ..........فأن النتائج معروفة سلفاُ ))))))
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22 - هاشم
2017-09-13 02:06:29
سياسه فك وافك مثل الورعان اضرب لاتضرب ولي ياقطر خليتيهم يكبون العشاء
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21 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:05:16
اللي يقول لا أستبعد قطر تجيب سعدالسفية وترد؟ ههه ومن متى قطر تركت سعد السفية حتى هو سعد السفية سبق وان تعاون مع القذافي وحكومة قطر لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 02:00:12
ايوه كذا يالمعارضة القطرية الشريفة نبي تحرك ومؤتمرات ومسيرات 💃👏
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19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 01:58:06
يمكن ماينتبه اعلامنا بقولهم الحمدين بذلك تترك تميم عن هذه الأفعال وتميم اصلا هويحكم قطر حتى لو شكليا فالجميع مسؤولين الحمدين وتميم
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( عدد التعليقات 3,805 )
18 - ابن الوطن
2017-09-13 01:57:57
خرررررررررروووووووووج
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17 -
2017-09-13 01:56:12
التنافس على الكراسي هو ما أوصل الدول العربية إليه من تناحر وتخطيط بعضهم البعض بالدسائس والمؤمرات تركوا العدو الحقيقي واشتغلوا ببعضهم والخاسر هي الشعوب التي ذاقت الذل والهوان نتيجة هذه الصراعات .
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( عدد التعليقات 3,805 )
16 - ابن الوطن
2017-09-13 01:56:08
يا زيدي وصلتك الرساله و اعرف شعارك
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15 -
2017-09-13 01:55:37
ياكثر اذناب ايران من اللي يعلقون ويردون بالمرصد
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14 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-13 01:51:40
هاشم 😂😂😂😂 الشعوب مستفيدة
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13 - يمني عاشق الدمام
2017-09-13 01:50:30
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 3,805 )
12 - ابن الوطن
2017-09-13 01:50:09
***
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11 - هاشم
2017-09-13 01:50:00
لا استبعد قطر تجيب سعد وطقته لترد علينا
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10 - هاشم
2017-09-13 01:48:55
ياخوفي نندم بعدها يجيبون الي مايحبونا بالخارج
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( عدد التعليقات 3,805 )
9 - ابن الوطن
2017-09-13 01:48:11
*** حان يا ولد موزه لا مفر لك
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8 - هاشم
2017-09-13 01:47:31
جحفلني اجحفلك قطر ام الجحفله ترد على الوجه صاع صاعين
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7 - هاشم
2017-09-13 01:45:53
مزدهر سوق المعارضه هالايام كلن يقول الزين عندي ولي ياقطر ارثعت بهم
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6 - هاشم
2017-09-13 01:44:38
بارك الله بكم ماتفعل يفعل بك بيت الزجاج لايرمي الحجر
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5 - راكاااان
2017-09-13 01:36:08
فيه مثل يقول .... الأبن الفاجر يجيب لأهله اللعنه ..،،!
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4 - نأمل من قناة الجزيرة مباشر تغطية المؤتمر
2017-09-13 01:22:02
من منطلق الرأي والرأي الأخر//
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3 -
2017-09-13 01:17:08
تعليق مخالف
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2 - صريح العبارة
2017-09-13 01:14:01
جاك الموت يا تارك الصلاة قطر الحمدين في خبر كان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 -
2017-09-13 01:13:12
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : زائر

ابوعبدالله يستاهل كل خير ، رجل خلوق ومحترم *******...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

الحزم💚...
بواسطة : اسم

32. مازعلنا من الحق!! *********...
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وين انت ياهاشم بالسعودية استعد بإذن الله يقبض عليك...
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“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 17 4٬433 2 ساعتين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬335 4 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬978 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬344 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 19 1٬723 5 ساعات
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 57 5٬662 يوم واحد
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬633 يومين
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬944 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬298 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬520 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬478 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬677 أسبوعين
الاخيرة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 11 4٬946 4 ساعات
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 15 4٬997 5 ساعات
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

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“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬960 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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