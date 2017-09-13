انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره
صحيفة المرصد : أعلن منظمو مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” عن برنامج المؤتمر والذي سيُعقد بعد غد الخميس ١٤ سبتمبر بفندق الإنتركونتيننتال في منطقة الأوتو (O2) في جنوب لندن .
كما وُضع برنامج المؤتمر في ظروف روعي فيها السرية التامة، وذلك بسبب محاولات النظام القطري لتخريب المؤتمر والمحاولات الفاشلة للضغط علي أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر،تدور حلقات المؤتمر النقاشية في خمس محاور :
1. قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب.
2. العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي.
3. الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان- ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022.
4. الجزيرة: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟
5. الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية.
يضم المؤتمر، وهو الأول من نوعه، العديد من صانعي القرار من الساسة العالميين، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، ويُنظمه رجل الأعمال والمعارض القطري، السيد/ خالد الهيل، علاوة على مجموعة من المعارضين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.
وأشار الأستاذ/ خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية قائلا “يهدف هذا المؤتمر إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكتيم الأفواه التي يمارسها النظام القطري”.
جدير بالذكر أن الهيئة المنظمة للمؤتمر ستنشر سلسلة من البحوث الأكاديمية الحصرية تتناول مختلف القضايا في قطر سيتم توزيعها في المؤتمر، كما يمكن تنزيلها بالمجان عقب انتهائه من الموقع الإلكتروني للمؤتمر: www.qataraffairs.com.
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التعليقات
الحزم💚
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وين انت ياهاشم بالسعودية استعد بإذن الله يقبض عليك
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ريما ماما روحي نامي الحياه تتعب من يفكر بتفكير اكبر منه ارض قطر لشعب قطر معك مشكله من الحمدين عندك المحاكم الدولية ارفعي عليهم دعاوي قد شعر راسك واذا قدرتي عليهم اصلبيهم المجرمين بعد
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الله لايشغلنا الا بطاعته
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جزاك الله خير يابرق الحرم يعجبني فيك دفاعك عن السعودية من كل ارهابي ومدافع عن الدين هذا اللي اشوفه بتعليقاتك كثر الله من امثالك
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يا كذاب ياهاشم حنا ماحكمنا على شعب قطر بالارهاب
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((( 50 - Rima ريما🗨°•🙇 .........الله يسعدك سنرى التدرج الي اين ينتهي ونتائج هذا الاجتماع ))))))
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صرت أعقب على كلام برق 😂 من ناحية بما يسمى حماية دولية مافيه شيء اسمه حماية دوليه بل يحمون السفاحين لو يدخلون بقطر حمو موزة وزوجها وتميم
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اللي معرفه شطارتكم يجب القبض عليه إذا هو من داخل السعودية
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التسجيلات يحاكم عليها من هو معني بها ام انك تحكم على بلد بشعبها بالارهاب ومؤسساتها ضرب من الجنون
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يابرق تتكلم عن المكان يمكن هذا اللي قدرو عليه المعارضه القطريه او يبون بالتدريج
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شفنا التسجيلات المسربة تبي ياحمد زوج موزة وحكومتكم تمزقون السعودية وتثيرون الفتن ههههه قطعنا علاقاتنا معك خل تنفعكم النرجسية والتخطيط ضدنا انت وتميم
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الاخونج والسرورية واذناب إيران اصبحو أقزام هذا حجمكم الطبيعي ياخونة
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ريما اقري الاذكار ونامي هاذي مواضيع مثل بيت العنكبوت تتعب تفكيرك والنتيجه زيرو على الشمال نامي ياملا الشحم وريحي نفسك
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(((((( نصف عقارات لندن .....يمتلكها ربيب الماسونية وزيرخارجية قطر السابق .... نتمنى ان نرى المعارضة في الدوحة تحت مظلة الحماية الدولية )))))
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ايه شطارتنا على قطر وعلى موزتكم🍌ههههههه تستاهلون يدعمون حتى الحشد الشيعي ونصر الآت /هل تدرون قطر بنت كنيسة بجنوب لبنان وافتتحها حمد وموزة وعرض بالتلفزيون ههه وقطر بنت ملعب لإسرائيل هه
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ياليت العرب تبنى اوطانها بعيد عن الثرثره الي مالها داعي تحذف على الناس حجر وتبكي اذا حذفوك بنفس الحجر
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((((( حتى يكون التدويل قانوني ..................يجب ان يكون في مبنى الامم المتحدة ومجلس الامن )))))
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الكلام مايفيد. عندك دليل تفضل اما ان تكذب وتبي العالم تصدقك العالم اذكى منك بالله فكونا من موضوع قطر يجيب المغص
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حنا ماعلينا من الأرض يابرق اهم شيء يصل صوت المعارضه القطرية
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من حق المعارضة في دول الخليج كلهم يطلبون حقهم
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ريما عندك دليل على ماتقولين قدميه لمجلس الامن الدولي وانا متاكد لو دليلك حقيقي ان يسقط النظام القطري بيومين
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هاشم هو المعقب😂😂
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(((((لوكان الاجتماع في (((زاوية الخطباء )))في هايدبارك _لندن ...حيث ساحة الحوار العربية؟))))
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لو العربان بها خير مااخذت اسرائيل متر من فلسطين انا غاسل يدي من العرب بالصابون الله يرحمك يالملك فيصل مات وماتت الكرامه العربيه معه
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قطر طعنتنا وحنا جيرانها صحيح اللهم انتقم منهم
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قطر هي تتدخل وتدخلها اخطر تدخل وهو دعم الارهابيين اخونج سرورية اذناب ايران وتدعم كذلك الحوثي لقصفنا ووصل بإطلاق صواريخ لمكة وبيوت المواطنين بالجنوب قصفت فسقطو حتى الاطفال والرضع
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العرب قالو قديمآ من طعن جاره قل مقداره
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قطر كشفنا مستورها ام الإرهاب وكشفنا اذنابها بدولنا واعتقلنا من أعدائنا والبقية كل من يثبت خيانته سيقبض عليه👍فديت عصر الحزم
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(((((( قصدت الغـــــــــــــرب .................وأرض بلفور على وجه التحديد ))))))
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((((اقترب هلاك الماسونية ...من احضـر اليهـود الي بلاد العرب ......وأرضه تستضيف وتحمي الخارجين عن القانون....والمؤسسات المصرفية التي تدعم بلاحدود ......لن يمنع ارهاب قطر وان صور للعالم ماصور ))))))
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ريما والذي نفسي بيده ماني مع قطر لكن الشمس ماتحج بغربال والذكي من يكسب عدوه لصفه ولا يزيد اعداءه
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حياك الله برق الحرم وش تقصد ببلاد العم سام؟
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هزيمه اعلاميه مدوي على قول المثل فضيحه بجلاجل حلو الحياد والصمت عقود نحسب بالبشت رجال طلعو خيخه لماذا ياقطر كشفتي المستور تراكم اخواننا ارفقو علينا
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مافيه كرسي تسمعون يا اخونج سرورية 😂😂
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ألا يعتبر هذا تدخل في شؤون قطر ؟؟؟؟ مجرد سؤال ؟؟؟؟؟
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هاشم يدافع عن قطر يارب يقبض عليك
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(((((((طالما الاجتماع في بلاد العم سام ..........فأن النتائج معروفة سلفاُ ))))))
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سياسه فك وافك مثل الورعان اضرب لاتضرب ولي ياقطر خليتيهم يكبون العشاء
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اللي يقول لا أستبعد قطر تجيب سعدالسفية وترد؟ ههه ومن متى قطر تركت سعد السفية حتى هو سعد السفية سبق وان تعاون مع القذافي وحكومة قطر لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله
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ايوه كذا يالمعارضة القطرية الشريفة نبي تحرك ومؤتمرات ومسيرات 💃👏
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يمكن ماينتبه اعلامنا بقولهم الحمدين بذلك تترك تميم عن هذه الأفعال وتميم اصلا هويحكم قطر حتى لو شكليا فالجميع مسؤولين الحمدين وتميم
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خرررررررررروووووووووج
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التنافس على الكراسي هو ما أوصل الدول العربية إليه من تناحر وتخطيط بعضهم البعض بالدسائس والمؤمرات تركوا العدو الحقيقي واشتغلوا ببعضهم والخاسر هي الشعوب التي ذاقت الذل والهوان نتيجة هذه الصراعات .
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يا زيدي وصلتك الرساله و اعرف شعارك
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ياكثر اذناب ايران من اللي يعلقون ويردون بالمرصد
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هاشم 😂😂😂😂 الشعوب مستفيدة
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لا استبعد قطر تجيب سعد وطقته لترد علينا
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ياخوفي نندم بعدها يجيبون الي مايحبونا بالخارج
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*** حان يا ولد موزه لا مفر لك
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جحفلني اجحفلك قطر ام الجحفله ترد على الوجه صاع صاعين
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مزدهر سوق المعارضه هالايام كلن يقول الزين عندي ولي ياقطر ارثعت بهم
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بارك الله بكم ماتفعل يفعل بك بيت الزجاج لايرمي الحجر
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فيه مثل يقول .... الأبن الفاجر يجيب لأهله اللعنه ..،،!
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من منطلق الرأي والرأي الأخر//
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جاك الموت يا تارك الصلاة قطر الحمدين في خبر كان
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