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الحربي يرد على استنكار المتابعين له بالدعاء للمنتخب في خطبة الجمعة ويكشف عن ميوله الرياضية

الحربي يرد على استنكار المتابعين له بالدعاء للمنتخب في خطبة الجمعة ويكشف عن ميوله الرياضية
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المرصد 56 3٬724 5 ساعات

صحيفة المرصد:في الآونة الأخيرة ذاع صيت الداعية محمد بن صالح الحربي أشهر خطيب لصلاة الجمعة في السعودية الذي يسكن في مركز الدليمية التابع لمنطقة القصيم بعد أن ذكرت وسائل إعلامية كثيرة أنه دعا للمنتخب السعودي بعد التأهل لمونديال روسيا ٢٠١٨.

من جهته قال “الحربي” في تصريح لصحيفة عكاظ : « شرفنا الله بخدمة حجيجه، وهي فرصة كبيرة في هذا المحفل العالمي لنشر ثقافة ديننا الحنيف وأنه دين سلام لا عنف وإرهاب، كما أن تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم بروسيا يعتبر من نعم الله على هذا الوطن، التي من ضمنها الأمن والأمان ونجاح موسم الحج، إذ فدعائي كان شرفا ورفعا لرأس السعودية وراية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما يرفع راية التوحيد يستحق الإشادة والدعاء له».

وعن ميوله الرياضية علق الحربي قائلا : «أنا رياضي صميم وأشجع المنتخب السعودي وليست لي ميول للأندية الرياضية لأنني لا أحب التعصب الحاصل من بعض المنتمين للوسط الرياضي ، وأسعد كثيرا عندما أشاهد أحد اللاعبين ساجدا لله شكرا لتسجيله هدفا، وهذا يدل على الأهمية الكبيرة للرياضة، إذ تعتبر عبادة بحد ذاتها، والحمدلله بلادنا بلد الإسلام ومهبط الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرياضة مهمة وأنديتنا الرياضية لها إيجابيات، إذ تقدم برامج مهمة للمجتمع عبر المسؤولية الاجتماعية، وأفتخر بالطبيب السعودي والعالم ولاعب كرة القدم».

ووجه الحربي المسؤولين بإبراز محاسن الدين الإسلامي في مونديال روسيا ٢٠١٨، وامتعض من التعصب وتأجيجه عبر وسائل الإعلام من بعض الإعلاميين المتعصبين، مؤكدا أن الإعلام يجب أن ينقل كل جميل ومفيد ،وناشد المسؤولين بزيادة المراكز الرياضية الخاصة بالشباب لحمايتهم من الأفكار المنحرفة والضارة.

ورد الحربي على استنكار بعض المتابعين لذكره إنجاز المنتخب في خطبة الجمعة، قائلا: «لم أقل ما يغضب الله، فالإنجاز نعمة من نعم الله علينا».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - فهد12
2017-09-13 09:11:17
مشجع ياباني انبهر من السعوديين الذين قاموا لصلاة عندما حان وقتها وغرد عن ذلك اعجابا ووعد بزيارة السعودية فالرياضة اصبح دورها كبير في توضيح صورة المجتمعات واخلاقها وهل بعد الاسلام من اخلاق؟ شكرا للخطيب
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( عدد التعليقات 21,952 )
55 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:55:30
من يشنع على هذا الخطيب,,,,,لا شك عندي أنه ,,,إما إخونجي لئيم,,,,كاره لفوز منتخبنا العزيز,,,,,بل الصحيح,,,,,الواجب السجود لله سجود شكر,,,,,على أن أعطانا ربنا ,,,,,فوز وتأهل لكأس العالم,,,,نعم من ربنا
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54 - البشري الحربي
2017-09-13 08:52:57
خطبة فضيلة الشيخ سعد الشثري في عرفة لم تشتهر بهذا الشكل مع انها ابلغ وشاملة ومبنية على الدليل الشرعي .لكن الاعلام
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53 - البشري الحربي
2017-09-13 08:48:50
اقول وبالله التوفيق ان من ضمن المصلين مع ذلك الخطيب من لا يعرف فروض الوضؤ فحري بالخطباء ان يفقهوا الناس بما سيحاسبهم عليه الله وبما لا تتم عبادتهم الا به
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52 -
2017-09-13 08:43:25
49 - ابو مساعد ( لا تزعل ياحبينا طالما فيه محاسبة بنقول للشيخ في الخطبة الجاية يحلل لنا مباراة التأهل على شأن تتم الوطنية ).
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51 -
2017-09-13 08:39:21
49 - ابو مساعد ( ليس غريباً أن نجدك في أحد الأيام وعلى فمك خطام ما هذا الخوف والانهزامية حتى من النقد والتخويف من الناس فمن لا يخاف الله يخاف من خلقه ) .
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50 - خاالد
2017-09-13 08:38:25
ولله انك من جنبها ... الخطب توجيه الناس لما ينفعهم وتحذير الناس من عذاب الله ... اما الكوره فهي نقمه وليست نعمه والدليل ان شبابنا فرطوا بالكثير من الواجبات الدينيه بسبب الكوره
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49 - ابو مساعد
2017-09-13 08:26:08
المتخب للوطن وكلنا للوطن وكل الي تكلمو عن الشيخ ضد الوطن ولازم يحاسبون
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48 -
2017-09-13 08:22:22
" أشهر خطيب لصلاة الجمعة في السعودية الذي يسكن في مركز الدليمية التابع لمنطقة القصيم " ( قال اشهر خطيب قال ) شكلة السديس او الشريم ونحن لانعلم
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47 - ابو مساعد
2017-09-13 08:18:37
المتخب للوطن وكلنا للوطن وكل الي تكلمو عن الشيخ ضد الوطن ولازم يحاسبون
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46 - ابو مساعد
2017-09-13 08:18:34
المتخب للوطن وكلنا للوطن وكل الي تكلمو عن الشيخ ضد الوطن ولازم يحاسبون
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45 -
2017-09-13 08:17:11
يريد الشهرة على حساب خطبة الجمعة
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44 - الحربي
2017-09-13 07:27:06
كان السلف يتحرون تطبيق سنة رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم في كل شي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
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43 -
2017-09-13 07:19:48
لو تكلمت ياشيخ عن الذين حضروا مباراة التأهل من الظهر وترك معظمهم أداء الصلوات ما ترى أن هو الذي سيسألك عنه الله ولن يسألك عن تأهل المنتخب .
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42 - ابو شيخة
2017-09-13 07:17:02
كلنا نتمنى الخير والفوز بجميع المجالات ومنها الرياضية لا كن مع الاسف ما يسمون انفسهم مشايخ الجيل الجديد يريدون الدين على اهوائهم وحب الشهرة على حساب دينهم ولا يجب اقحام الكورة بالدين
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41 - ابو شيخة
2017-09-13 07:16:07
كلنا نتمنى الخير والفوز بجميع المجالات ومنها الرياضية لا كن مع الاسف ما يسمون انفسهم مشايخ الجيل الجديد يريدون الدين على اهوائهم وحب الشهرة على حساب دينهم ولا يجب اقحام الكورة بالدين
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40 - ابو شيخة
2017-09-13 07:15:10
كلنا نتمنى الخير والفوز بجميع المجالات ومنها الرياضية لا كن مع الاسف ما يسمون انفسهم مشايخ الجيل الجديد يريدون الدين على اهوائهم وحب الشهرة على حساب دينهم ولا يجب اقحام الكورة بالدين
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39 - قلم الحقيقه
2017-09-13 07:14:24
الله موفق شباب في عرب ادول
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38 - اول 1
2017-09-13 07:11:21
تعليق 6، وانت منسم مثله اللي تتدخل في تعليقات الاخرين.. قل خيراً او اصمت.
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37 -
2017-09-13 07:05:40
أما الحج ياشيخ فكلنا فرحين بنجاح موسم الحج ولا يحتاج نعمل دعاية لأنفسنا على المنابر أما كلامك عن تأهل المنتخب في الخطبة وهي موعظة فهو بدعة .
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36 - الحرفي
2017-09-13 06:48:09
الدعوه للحكام وللمدافعين عن الوطن شيء محبب ومطلوب شرعا / ولكن من اللي انكر ذلك ربما نظمه مع الشله التي تم القبض عليها هذه الايام ضد الوطن فهل نقول لهم ذولأ طيبين /لأ/ هم خارجين عن نظام البلاد شكر0
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35 - لك
2017-09-13 06:45:27
اسمها لعبة قدم % يعني من العب رأي من اللعب واللهو
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34 - loving liberal
2017-09-13 06:43:53
****************
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33 - الاخضر
2017-09-13 06:42:21
هذا الخطيب يستحق قبلة على جبينه فهو فهم الدين على حقيقته.
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32 - وشك وشك
2017-09-13 06:39:25
اللي ناقص بعد الشكر على نجاح الحفلات الغنائيه
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31 - حضرتي
2017-09-13 06:30:50
ياليت يتعلم ويتثقف شكله من خطباء الرواتب ويبحث عن كلام يقوله في الخطبة.. لكن نحن في زمن العجائب الله يهديه ويرده إلى الصواب فقد كان تصوره خطأ فبالتالي سيكون تصرفه خطأ
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30 - عبدالهادي ..
2017-09-13 06:21:26
طبعاً الأوقاف في موقف لا يحسد عليه ، فلا هي قادرة على محاسبته على تجاوزه وجنوحه ، وإن سكتت سكتت عن خطأ وباطل ؟!
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29 - فهد12
2017-09-13 06:16:17
ان اشهد ان كلامك صحيح ياشيخ فتاهل المنتخب قد يصب في مصلحة الاسلام اذا تم استغلاله بالشكل الصحيح وتوصيل رسالة الى كل من لا يعرف الاسلام وتعاليمه
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28 - سنة
2017-09-13 06:16:04
من السنة إذا رأيت مبتلى أن تقول ((الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا))
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27 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه وجاء الغريب وغربني
2017-09-13 06:10:35
حتى المنابر أصبحت منابر شهرة..ومن لا يحب وطنه الا من خلال الشهرة..فهذا أمره غريب صحيح أنه لم يقل ما يغضب الله ولكن لكل مقام مقال..فلانجعل منبر رسول الله يخرج عن هدفه السامي والتربية الروحية المعهودة.
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26 - اللهم سترك
2017-09-13 06:04:21
أصلح الله حالك ونسأل الله العافية
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25 - اللهم سترك
2017-09-13 06:02:40
قال تعالى ((قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون...))يبد أن الرجل يرى اللعب من الذكر
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24 - اللهم سترك
2017-09-13 05:59:52
صدق الله ورسوله((ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا..))
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23 - غريب
2017-09-13 05:56:45
المسجد له هيبه وخطبة الجمعه اكرم من يعرض فيها تشجيع المنتخب
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22 - مع الخيل
2017-09-13 05:49:22
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها ومابطن
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21 -
2017-09-13 05:36:10
زمن غريب عجيب.
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20 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-13 05:32:30
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - زهوان
2017-09-13 05:28:09
من البدع والخرافات في الاسلام هي طول دقنك رفع ثوبك فجر نفسك تلقى نسوان تحت التراب وحث الناس على تجنب هاذي الحرافات بماهو مسموح شرعاً يعتبرة البعض حرام اللهم احفظ بلادي من شر الاشرار وكيد الفجار
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18 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-13 05:21:08
يا عُمري عليه من الهم و الغم يهرب للأشياء اللي تونّس .. خلوا الرجّال في حآله ..
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17 - مقيم بالسعودية
2017-09-13 05:16:31
برشلوني وبس والباقي خس طبعاً مع احترامي وتقديري للمنتخب السعودي☆
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,763 )
16 - العنيد
2017-09-13 05:12:44
ركز على الدعاء على ابطالنا المرابطين بالحدود ورجال امننا اما منابر المساجد ماوضعت للاشادة بكرة القدم والله الهادي الى سواء السبيل....
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
15 - ابو عزام
2017-09-13 05:11:31
الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,763 )
14 - العنيد
2017-09-13 05:11:14
كم شخص لم يصلي الفجر اليوم عامدا متعمدا ؟ 😁😁😁 ونقول نحن نخاف الله ---
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
13 - نصراوي شرقاوي
2017-09-13 05:11:03
ت 3 إذا أنت تطلب من الشيخ الدعاء للمنتخب في بيته فأنت تطالب بفصل الدين عن الرياضه وهذا غير مقبول تخيل واحد يقول للاعب اللي يسجل هدف لا تسجد الشكر في الملعب أسجد في بيتك.
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
12 -
2017-09-13 05:11:00
يدلس تدليسا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 -
2017-09-13 05:10:48
يدلس تدليسا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,763 )
10 - العنيد
2017-09-13 05:10:01
عذر أقبح من ذنب فنعم الله جل جلاله لاتعد ولاتحصى...ماوقفت ع الرياضة وتأهل المنتخب...
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
9 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-13 05:07:32
اش المشكلة في دعا للمنتخب بلده مش احسن من دعا على ممثل أو طائفة اسلامية أو أو الى اخرى
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
8 - الى 3
2017-09-13 05:07:01
كفيت ووفيت 👍🏽
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
7 - كنكت
2017-09-13 05:04:06
وعورة الرجل يا فضيلة الشيخ من وين لوين ؟! والملايين اللي ياخذونها هل هي سفه وألا كل شي في السمبتيك ؟! طبل ولا يهمك بس مو في بيت الله ولا تخاي المصلين يطبلون معاك مساكين ما لهم ذنب جايين يصلون ويتعبدون
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
6 -
2017-09-13 05:02:39
2- دام هذا كلامك اظن التنسبم موجود في راسك ..الشيخ حفظه الله لم يقل شئ يغضب الله ورسوله
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
5 -
2017-09-13 05:02:05
ههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 -
2017-09-13 04:54:23
هههههههههههه😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
3 - ❗️عالم غريب عجيب❗️
2017-09-13 04:54:14
أدع لهم وانت في بيتك أو بإي مكان ماعدا في المسجد فلاتدخل موضوع الكورة بالدعاء وقت الصلاة . الله يصلحك
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2 - اول 1
2017-09-13 04:49:18
للحين مراهق ومنسم.. اثقل ياشيخ.
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1 - استغفار السحور : استغفر الله العظيم واتوب اليه
2017-09-13 04:43:22
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ،، اكثروا من استغفار السحور الان
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

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اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 57 5٬683 يومين
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

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استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

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“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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