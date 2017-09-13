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الدوسري يكشف المفاجأة الحقيقية بعد القبض على الخلية الاستخباراتية.. وهذا ما قاله في من يستغل شهرته!

الدوسري يكشف المفاجأة الحقيقية بعد القبض على الخلية الاستخباراتية.. وهذا ما قاله في من يستغل شهرته!
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المرصد 44 4٬428 2 ساعتين

صحيفة المرصد:كشف الكاتب سلمان الدوسري أن انتشار ظاهرة الدخول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين المجتمع السعودي أدى إلى محاولة بعض الأشخاص الذين ينتمون الى الطابور الخامس ويتعاملون مع دول خارجية الى محاولة ضرب استقرار المملكة تحت الغطاء الديني والاجتماعي عن طريق التغريدات التي تضرب اللحمة الوطنية .

وقال سلمان الدوسري رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الاوسط في مقال منشور له في ذات الصحيفة كان عام 2010 عاماً فارقاً بالنسبة للشارع السعودي، ففيه بدأت شرارة ما يعرف بـ«الربيع العربي»، وفيه بدأت أيضاً أحداث الشغب في العوامية، قبل أن تتحول إلى أعمال إرهابية، وقبل أيضاً أن تتلاشى وتقترب من نهايتها.

تويتر وسيلة لبث الفوضى

وأوضح “الدوسري ” عام 2010بدأ السعوديون الدخول بقوة لموقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في المملكة «تويتر».
وانطلاقاً من ذلك العام وما يليه ظهر الاستنفار الشديد لجهات داخلية وخارجية دخلت بقوة في محاولة للسيطرة بأي طريقة كانت على المزاج العام لـ«تويتر» السعودي، الذي غدا ظاهرة لافتة على مستوى العالم، باعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الوسائل القوية التي يمكن من خلالها التأثير، ولو بالفوضى، على المغردين، لذا لم يكن مستغرباً أن يكشف لاحقاً أن هذا الحساب الإخباري الذي يتابعه مئات الآلاف من المغردين، ويزعم أنه سعودي، يغرد من تركيا، أو أن من يشاركون في النقاشات المحلية يغردون عبر خلايا منظمة مصدرها خارج السعودية.

تسويق الأجندات الخارجية تحت غطاء الإصلاح

وتابع “الدوسري” ظهر أن أكبر الوسوم التي تتعلق بقضايا خدمية داخلية منشؤها من الخارج،فيما وجد الشارع السعودي نفسه فجأة أمام مرحلة مختلفة عمّا سبق، وجد فيها متنفساً يمكن له التعبير عن آرائه بكل حرية ودون رقابة مطلقاً. وأيضاً وجد فيها مشاهير، بعضهم ظهر فجأة، والآخر كان من مرحلة أشرطة الكاسيت والمنابر، وله تاريخ طويل في الإسهام بالأنشطة المشبوهة، مكاناً تمكنوا خلاله من الولوج بقوة لاستغلال هذه المرحلة التويترية، إذا صحّت تسميتها كذلك، لكن بكل أسف لتحريض الشارع وضرب اللحمة الوطنية، ومحاولة خلق فوضى بأي طريقة تحت مسميات عدة. ولا شك أن أفضل وصف تستر من خلاله هؤلاء لتسويق أجنداتهم هو «الإصلاح»، بالطبع لا أحد يسأل متى كان الإصلاح يمرّ من خلال التحريض على القيام بثورة مثلاً، أو خلق رأي عام عنيف في كافة القضايا، أو منذ متى يتم الإصلاح من بوابة الطعن والتشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة جميعاً؟!

التأخر في محاسبة الخلية الاستخباراتية

وأشار” الدوسري ” إلى أن أول أمس أكد مصدر مسؤول أن رئاسة أمن الدولة في السعودية، تمكنت خلال الفترة الماضية «من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص، لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية».

وأكد أن غالبية الأسماء التي كانت ضمن أفراد الخلية الاستخباراتية لم تفاجئ أحداً من المراقبين، وإذا كانت هناك مفاجأة حقيقية، فهي التأخر في محاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، ليس حباً أو رغبة في القبض على أي كان، بل لأن تأثيرهم وضررهم وتحريضهم كان يراه الصغير قبل الكبير، وبكل تأكيد لا توجد دولة تقبل بأن يكون هناك من يستغل شهرته أو مكانته أو وسيلة تواصل مثل «تويتر» للتحريض على السلم الأهلي، ومع ذلك استمرت الحكومة السعودية في إعطائهم الفرصة تلو الأخرى، طمعاً في عودتهم عن أجندتهم المضرة ببلادهم واستشعارهم خطر ما يقومون به، إلا أن ذلك للأسف لم يجد نفعاً إطلاقاً ولم يفهموا الرسالة، واستمرأوا المضي في أجندتهم وتواصلهم مع جهات تعمل على تفتيت المجتمع السعودي من الداخل، وواصلوا الإمعان في ضرب اللحمة الوطنية سنين طويلة بطريقة ناعمة الملمس في شكلها، شديدة الانفجار في محتواها.

براهين تدين أفراد الخلية

وعن إدانة الخلية الاستخباراتية ،أكد أن الأجهزة الأمنية السعودية تمتلك من الأدلة والبراهين ما يدين أفراد الخلية عند تقديمهم للمحاكمة، وليست المسألة كما يتداول البعض، أنها بسبب آرائهم السلمية كما يزعمون، فهناك الآلاف من السعوديين لديهم آراؤهم الخاصة بهم والتي لا تتفق مع السياسة العامة للدولة، ومع ذلك لم يتعرض أحد لهم لسبب بسيط، فهم لم يروجوها بشكل خطر وفوضوي، وفي الوقت نفسه لم يتعاطوا من خلالها مع جهات داخلية أو خارجية للضرر ببلادهم ومواطنيهم.

حقيقة محاسبة المواطنين على أرائهم

وتحدث الدوسري عن حقيقة محاسبة المواطنين على آرائهم قائلا ” سألت مرة مسؤولاً أمنياً سعودياً كبيراً عن إجراءاتهم في حال قيام أحد ما بالتحريض، أو في حال لديه مواقف متعارضة مع الدولة”، فكانت إجابته كالتالي: «لا يهمنا ما يقول الناس ولا ما يعتقدون، فنحن لا نحاسب الناس على آرائهم ومواقفهم، طالما لم تتحول إلى فعل مضر يتسبب في إرباك الحالة الأمنية للمواطنين، والتي هي بالنسبة لنا خط أحمر».

الطابور الخامس وضرب الاستقرار

واختتم الدوسري قائلا ” في كل الدول هناك طابور خامس يتعامل مع دول خارجية لمآرب عدة، فهذه طبيعة الخير والشر في البشر، والسعودية إحدى الدول التي لديها أيضاً هذا الطابور، ومسؤولية الدول أمام مواطنيها عدم السماح لهؤلاء بضرب الاستقرار، مهما كان الغطاء الذي يلتحقون به، دينياً كان أو اجتماعيا .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - ون تو
2017-09-13 09:16:11
عملاء الفرس المجوس النجوس يجب الانتباه لهم وعدم التعاطف معهم
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43 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 09:13:56
الفكر الاخونجي والسروري خطر ومثل بعض واما اذناب إيران الكل يعرف خطرهم مايحتاج اقول من اسمهم اذناب إيران
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42 - حب الوطن 💝
2017-09-13 09:10:33
هدية وامنه من المسلمات!
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 09:09:25
بعض من صفات الاخونج والسرورية يقولون بان الشيوخ شيوخ السلطان ويسيىون لهيئة كبار العلماء ويعادون اهل السلف ويعادون رجال امننا وضد حكومتنا
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40 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 09:02:06
حياك الله يا العنيد الحمدلله واضح انك عرفت خطر الاخونج والسرورية لله الحمد
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 09:00:57
إيران احتلت جزر اماراتية إيران وقطر يدعمون الحوثي لذلك عندكم ياقطر بأن إيران شريفة 😠
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38 - علي الشهري
2017-09-13 08:57:05
كل خاين لدينه ووطنه يندعس عليه
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( عدد التعليقات 10,763 )
37 - العنيد
2017-09-13 08:56:57
حسبي الله عليهم. .. اللهم احفظ بلادنا من شر الأعداء واحفظ قادتنا وشعبنا من كل مكروهه. . ومن أراد بنا أو لبلادنا سوا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره. .
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36 - بخن بخن
2017-09-13 08:55:51
الربيع العربي بل الخريف العربي :ظاهره الرحمه وباطنه العذاب لقد سقطت ورقة التوت وبانت العوره في سوريا وليبيا ومصر وتونس واليمن
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35 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:50:57
قطر تقول ان إيران شريفة وهي قتلت ولازالت تقتل سنة العراق وسوريا ""وبكلامهم يكذبون قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال ليت بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار لا يأتون إلينا ولانأتي إليهم
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( عدد التعليقات 10,763 )
34 - العنيد
2017-09-13 08:50:39
ريما // شوي شوي أركدي على نفسك 😂😂
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33 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:43:30
شوفو اليوتيوب وستعرفون هالاخونج والسرورية متلبسين بالدين والهدف الكرسي
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32 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:40:03
الحزم💚
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31 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:35:54
خوارج اخونج وسرورية اهل البدع والدعوة للثورة على الحاكم المسلم واساءو لأهل السلف ولدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب اللي قامت على الكتاب والسنة
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30 -
2017-09-13 08:35:29
قالها الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله ( نحن مستهدفون في عقيدتنا و وطننا ) هؤلاء عينة من اعدائنا الذين حذرنا منهم الامير الراحل
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( عدد التعليقات 6,627 )
29 - مرهف إحسااس
2017-09-13 08:33:36
من المتعارف عليه في الأسلام التولي يوم الزحف جزائه القتل كذلك ينطبق على أعداء الوطن من الخونة فجزائهم القتل والقصاص ....
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( عدد التعليقات 21,952 )
28 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:32:59
أضرب ياخادم الحرمين ,,,,على كل مرتزق لئيم,,,,,مدعي الدين,,,,,,مفرق صف المسلمين,,,,,,فنحن عصاك اللي ما تعصاك
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27 - سلطان
2017-09-13 08:32:43
تعليق مخالف
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26 - غازي بن شبيب
2017-09-13 08:28:37
هولاء هم العدو وهناك بقيه متلونون متربصون بالوطن كشفهم واخرج وجوههم لما استولى الاخوان على مصر من ذهب للاخوان هناك لازال كامن عقرب رمل يتربص للذغه سامه
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25 - ررر
2017-09-13 08:27:26
لايطلعون *** ظالين ويظلون .
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:25:25
تميم وهو قتل زوجته وانقلب ابوه على جده والمعارض القطري يعذبونه بأن يلتهمه سمك قرش وسجون سريه والحاج القطري تعتقله قطر والاموال والجنسية تؤخذ من المواطن القطري وانفتاح ومع هذا تحبون قطر يا اخونج 😠😂
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23 -
2017-09-13 08:22:51
لماذا لبسو رداء ليس لهم رداء الدين و بخيانتهم الدين منهم بري ذو علم و فقه ويخونوا و يتجسسون على وطنهم لاجل المال و شرذمة دويله فاسده فالفاسده افسدت البعض من الدعاة السعودين الذين يخادعون الله و انفضحو
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:21:51
بإحدى الصور صورة سلمان العودة بغى ياكل القرضاوي الاخونجي من حبه له ههههههه
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( عدد التعليقات 21,952 )
21 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:16:58
تأذى المجتمع منهم ,,,,ومن خيانتهم للمسلمين,,,,,عملاء ,,,,,يحبون نشر الفوضى,,,,,,اللهم إنصر ولي أمرنا ,,,,,خادم الحرمين وولي عهده الأمين ,,,,,,على كل جاسوس ,,,,وخائن للبلد,,,,,,آآآآآآآآمين
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( عدد التعليقات 21,952 )
20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:14:58
أنا سعودي,,,,,أسمع وأطيع لولي الأمر,,,,,,أنا سعودي لا أخون ولا أتجسس,,,,,أنا سعودي أحب هيئة كبار العلماء,,,,أنا سعودي لا أحايد ولا أصمت إذا البلد مستهدف,,,,,أنا سعودي وبس
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19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:13:36
حنا ماعندنا افعل به كذا وكذا فيه محكمة هي اللي تحكم بعقوبتهم هم اعلم منا بأحكام الشرع وهذا اللي قالته حكومتنا القضاء مستقل وهذا كذلك شيء معروف ويطبق من زمان
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( عدد التعليقات 21,952 )
18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:13:00
تقربوا إلى الله العظيم,,,,,,بقطع رأس كل لئيم,,,,,ممن يخون بلده,,,,,,ويتظافر مع عدوه,,,,,,ويتجلل بالدين,,,,,,ليصل فقط لمبتغاه
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( عدد التعليقات 21,952 )
17 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:11:32
علقوا المشانق ,,,,,للجواسيس العملاء,,,,,في كل حي ,,,,,بل في كل زاويه,,,,,ليسوا سعوديين,,,,,,,ليسوا علماء,,,,,,بل هم جواسيس دخلاء
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16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:11:08
مانبي عفو هو اللي يخليهم يتمادون ""انا صراحه ماتوقعت ان يكون غرم معهم لكن الحمدلله الشدايد تبين لنا منهم اللي ضدنا فأكيد ماتم اعتقاله إلا فيه شيء مسويه
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( عدد التعليقات 21,952 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 08:10:01
إقطعوا رؤسهم,,,,,,فهم شر وبلاء,,,,,,لا نصح يرتجى معهم,,,,,,أبدا أبدا يا عقلاء
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( عدد التعليقات 21,952 )
14 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-13 08:08:44
الطابور الخامس,,,,,يتظاهر بلباس التقوى,,,,,,ليضحكوا على البسطاء,,,,,,,وهم مجرد خونه ,,,,,,حاقدون ,,,,,إحذروهم فهم,,,,,يكرهون البلد,,,,,ويوالون فقط ,,,,مرشدهم الكلب الأجرب
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13 - هداف أل مسعود
2017-09-13 08:08:11
نقول للخونه الوطن ان أمن ومستقبل السعودية خط أحمر ولعنه على من حاول بالضرار بها
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12 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:08:09
الحمد لله فيه يوتيوب كشفهم لنا اكثر كل تحريض وكل بدعه شفناها من هذا او هذا
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11 - همسات
2017-09-13 08:07:53
اللهم احفظنا وبلادنا وأمننا من شر الفتن ماظهر منها ومابطن ومن شر كل من به شر ،، يارب اكفنا السوء بماشئت وكيف شئت انك على ماتشاء قدير
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10 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 08:06:22
الله يكفينا شرهم اخونج وسرورية واذناب إيران
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9 - السم
2017-09-13 08:01:20
قصوهم لا تخلونهم ماينفع الطيب والحكمه معهم خلاص
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8 - فهد12
2017-09-13 07:55:16
على كل مواطن ان يفهم ان لاسعادة له ولاسرته الا بأمن واستقرار الوطن ولذلك عليه بمتابعة ابنائه وتحذيرهم من دعاة الفتنه وان يعلمهم انه ليس كل من تكلم باسم الدين فهو مسلم
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7 - الاخضر
2017-09-13 07:54:02
الأهم والأخطر من ذلك يجب ملاحقة وكشف كل من يسرب المعلومات الحساسة للدولة إلى عملاء قطر في الخارج وإعدامهم بعد محاكمة لاتطول أكثر من يوم ونفعل مفهوم الإغتيالات بالسم وغيره من الأساليب المتنوعة بحق الخو
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6 - *******
2017-09-13 07:51:44
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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5 - ********
2017-09-13 07:44:16
يعدلها الزمن
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4 -
2017-09-13 07:40:06
تعليق مخالف
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3 - هل لنا في هالدنيا صاحب
2017-09-13 07:36:50
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2 - رحمه
2017-09-13 07:36:13
السعوديه تسحق هذا الطابور الارهابي الوسخ لو كان لحيته باعين او كانت نقابها مترين وسيبقى السعوديه وشعبها في امن وامان والطابور المرتزق لهم الذل والعار والمهانه والفضيحه
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1 - نويصر
2017-09-13 07:12:14
ما نشرت الداخلية أسماء خلية استخباراتية وإنما بواسايل التواصل عرف الناس جملة من المشايخ والدكاترة والمثقفين!
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

الأمر لايتوقف على العودة ولا على القرني بل يتجاوزه الا أن جميع الأخونجية على بكر...
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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

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استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

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“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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