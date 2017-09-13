“الذايدي “يكشف بالأدلة قرب إنهيار قطر بعدما أصبحت أضحوكة
صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي مشاري الذايدي الخطاب القطري لمندوب الدوحة في اجتماع الجامعة العربية حين وصف إيران بالشريفة بالرغم من دعمها للإرهاب ، مما يدل على الانهيار السياسي الأخلاقي القطري.
شرف إيران وعقوبات أمريكا
وقال مشاري الذايدي كبير محررين السعودية والخليج في جريدة «الشرق الأوسط» أن الوقت الذي تحدث فيه مندوب قطر الوزير سلطان المريخي، بصلف عجيب، في اجتماع الجامعة العربية، عن شرف إيران، تتوالى جهود الكونغرس الأميركي لمزيد من العقوبات على إيران بسبب دعمها الإرهاب.في الوقت الذي كان فيه سلطان المريخي يدافع عن شرف إيران السياسي، كان حسن نصر الله يعلن بفخر الانتصار ومعه مرشده الخميني وصديقه بشار على مَن؟ على الشعب السوري ومعه كل العرب وفي مقدمهم السعودية ودول الخليج… أو جلّ الخليج لا كله!
وأضاف “الذايدي” في الوقت الذي تحدث فيه مندوب قطر بـ«سعة وجه» عن عظمة قطر، وأنه لن يضيرها أحد، وأن السعودية «مو قدّ قطر» يعني ليست ندّا لها، كما في حديثه المباشر للسفير والمندوب السعودي أحمد قطان، كان المخلب الخميني الإيراني في اليمن، الجماعة الحوثية، يستكملون انقلابهم ويعزلون أنصار صالح، حلفاء الأمس، ويعدّون المزيد من الصواريخ لضرب المدن السعودية.
قاعدة الأميركان العسكرية بقطر
وتابع “الذايدي” في هذا الوقت الذي زار فيه أمير قطر الشيخ تميم، ووزير دفاعه خالد العطية، قاعدة الأميركان العسكرية بقطر، متحدثاً عن: تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب! كان منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، يقول في جلسة استماع للكونغرس الأميركي، إن «إيران ما تزال الداعم الأكبر للإرهاب في العالم عبر فيلق القدس و(حزب الله) اللبناني». وهناك 13 مشروع قانون ولائحة أمام الكونغرس الأميركي ضد إيران بسبب دعمها المتزايد للإرهاب.
الداء والعناد القطري
واسترجع “الذايدي” الاحداث التي تنم على أن قطر داعمة للإرهاب قائلا ” إيران يصفها الوزير القطري سلطان المريخي بالشريفة، غاضباً من إجبار الدول الخليجية لقطر على سحب سفيرها من طهران بعد اقتحام وإحراق عناصر إيرانية إرهابية السفارة السعودية في طهران في يناير (كانون الثاني) 2016، إثر إعدام مجموعة إرهابيين، سنة وشيعة، ضمنهم نمر النمر قائد عصابات العوامية ، هذا المشهد يلخص الداء القطري العضال، وهو «الاستهبال» والعناد والتذاكي، والصراخ الإعلامي والثقة غير المنطقية ومصادمة الحقائق الساطعة”.
الانهيار السياسي الأخلاقي القطري
وأكد الذايدي أن السفير السعودي أحمد قطان صدق حين وصف كلام المندوب القطري عن إيران «الشريفة» بأنه «أضحوكة». وأزيد أنه ضحك كالبكاء ،فالعناد يورث الكفر كما قيل من قبل، وتباهي وصلف الخطاب القطري، غير المسوّغ، الذي مثّله شخص مندوبهم سلطان المريخي، هو المشكلة القطرية الحقيقية.واختتم مقاله قائلا ” صدق الوزير السعودي ثامر السبهان حينما علق على هذا الانهيار السياسي الأخلاقي القطري، كما في مشهد الجامعة العربية الأخير: «عن أي شرف يتحدثون؟».مشهد قطري لا يسرّ الناظرين، غير أنه لا بد للقيد أن ينكسر وللحق أن ينتصر بنهاية اليوم.
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التعليقات
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قطر دويله لا خير فيها فهي تدفع المال الكثير لمن يضر السعوديه مثل القرد سعد الفقيه والذيل غانم الدوسري و الان *** و الكثير والاهم دعم الحوثين قذاره
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الحربي التعليق رقم ١٢ ربما المشكله ليست في هذا الادمي الذي يتحدث بقناة العربيه .ربما المشكله في فيك انت لانك بحاجه لتثقيف نفسك اكثر لكي تفهم .
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لا أعلم أي قيد يتحدث عنه الكاتب// فالقيد الوحيد في المشهد هو القيد الحكيم الذي فرضته دول المقاطعة على قطر//ولا أحد من المعنين يود أن ينكسر أو يتخلخل حتى يزعن أصحاب القرار في الدوحة لمطالب دول الجوار//
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دويله قطر ليس لها كيان او سياده لعبت بها ايران و تركيا و جزمي بشارة و الفوضاوية و ***وكل من ادعا الدين و الإصلاح سوف يتجر من الدوله الغنيه بالمال قطر الفقيرة في الفكر و السياسه والملعوب على حاكمها
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امنه خط احمر 👊
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ونزيدكم من الشعر بيت // الدول لا تسقط لأنها أصبحت "أضحوكة" // ولا يوجد منطق أو تقييم سياسي أو عسكري ذكر يوماً ما أن دولة ما انهارت أو أنظمة تبدلت لأنها أصبحت أضحوكة//
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الي مافيه خير لأباه ومن رباه كيف نسله يكون فيه خير لمن سانده وعاضده !! الله يعين القطرييين عليهم
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الله يزيد العلوين ذل و مهانه ، ويزيد السنه عز ونهابه وعِلي ورقى وأن يأزرهم بنصره من عنده أنه السميع العليم ...
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هذا الآدمي الله يستر عليه له سنه في ألعربيه يتكلم في حلقات مادري وش موضوعها واتحدى احد تابع له حقله
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أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَ
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷
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يا الله صباح خير أم شوشه منفوشه تحلب المعزا في ذا الصباح ههههههههههه⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺⚘🌷💘
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بالله ماذا حققت قطر,,,,في مصر وتونس وليبيا وسوريا,,,,سوا الفوضى والقتل وإضاعة الأموال ,,,,رجعت الحكومات السابقه الى قواعدها سالمه,,,,,والشعب المخدوع بالأخونج هو من ذاق البلاء فقط,,,,فكروا هؤلاء مخربين
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علماؤنا الأفاضل ,,,,بينوا سابقا والآن ,,,,,خطر هؤلاء المندسين,,,,,لابسين ثوب الدين,,,,,لينخدع بهم,,,,,كل بسيط مسكين,,,,خذوا العلم فقط,,,من هيئة كبار العلماء فقط
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يالذايدي تقول أن بشار إنتصر على من ...على شعبه؟ فهل الشيشاني والتركستاني والتركي والاردني والعراقي التونسي ووو أكثر من 100 دولة هم مواطنين سوريين هناك أكثر من 360000 إرهابي أجنبي في سوريا كفانا دجل .
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التنظبم الخبيث ,,,,,يزرع خلاياه ببلدنا,,,,,ويسعى لشق عصا صفنا تحت قيادتنا,,,,,ويحرض الفاسدين والخونه علينا,,,,وبعد ذلك يبكي لماذا المقاطعه,,,,,بل الواجب على الشعب القطري ,,,,أن يثور ويزيل هذا التنظيم
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دويلة قطر,,,,,,يحكمها تميم ,,,,,والحمدين,,,,,,حولها إلى مكب للنفايات البشريه,,,,,,,,فهذا الدرزي ,,,,عزمي بشاره,,,,,وذلك القرضاوي المصري الإرهابي ,,,,هرب من مصر بعد أن أوقد فيها نار الفتنه
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تعاطي الدول الكبيره جدآ والصغيره حدآ تأتي بمعطيات الذل والخنوع والخضوع كما فعل المندوب القطري مغلوب على امره وليس له وسيله او حيله سوى الأنبطاح يدرك جيدآ بأنه يكذب وكذلك ايران ولكنها اللعبه القذره جدآ
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