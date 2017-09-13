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بالفيديو..موقف محرج لوزير خارجية قطر. ..ورئيس جلسة الجامعة العربية : هون على نفسك

بالفيديو..موقف محرج لوزير خارجية قطر. ..ورئيس جلسة الجامعة العربية : هون على نفسك
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المرصد 26 4٬485 2 ساعتين

 

صحيفة المرصد:شهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 148 لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أحداث مثيرة ، والتي جرت في أجواء متوترة للغاية بسبب الأزمة الخليجية الراهنة ،حيث وقعت عدة تلاسنات ومشادات كلامية.

كانت البداية مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي اتهم الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وطالبها بتغيير توجهاتها والاستجابة للمطالب الـ13، التي رفعتها دول مقاطعة قطر، معتبرًا ذلك السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وطلب رئيس الجلسة، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، محمود علي يوسف، من سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، الذي ترأس وفد الدوحة في الاجتماع، الانتظار إلى آخر الجلسة حينما حاول الرد على كلمة قرقاش ؛ لأن اسمه غير مسجل في قائمة كلمات الوزراء المشاركين.

وقال الوزير الجيبوتي: “اسم قطر غير مسجل في القائمة، التي أعدت من قبل الأمانة العامة، سأعطيك الكلمة في نهاية الجلسة

فيما اعتبر المريخي أن “هذا الكلام غير صحيح”، مصرًّا على وجود الحق لديه في الرد على كلمة قرقاش.

 

ورد يوسف قائلا : “هوّن على نفسك، أرجوك الانتظار”، ومن ثم أعطى الكلمة للمندوب الكويتي”.

 

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - ابو حسين
2017-09-13 11:38:38
المتحدث باسم قطر متعالي متغطرس وهو لا يعلم ان قطر هذي مساحتها مثل مساحة مزرعه من مزارع السعوديه تنتج علف برسيم خلوه يروح لإيران تدعس على كرامته لأنهم خونه يصلحون مع بعض
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25 - ابو حسين
2017-09-13 11:34:47
صدقوني أعطي تميموه أكبركم حجمه هومصدق انه يحكم دوله المفروض وآسف على كلمة مفروض الدول الأربع تزيد الخناق عليه وتكمل مشوار اعتقال الخونه وتخلي تميموه يصارخ لحاله الحقران يقطع المصران ( يسفه هو )
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24 - .///محمد
2017-09-13 11:33:33
هههههه احسن قطر ان شاءالله ماعاد لها مكان بالوطن العربي اصبحو حلفاء المجوس والاخوان
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23 - Zzzz
2017-09-13 11:14:24
تحدي بين الكبار. انا خصمي رئيس محكمه. جاني عن طريق المحافظ وطلابني إزاله. ورفظة. وقام الخصم لبنا احداث وتقدمت للمحافظ. وقالي بِنَا الرجال مقدر أقله شي. 🤔
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22 - ابو ساره
2017-09-13 11:02:41
ليته ما ياخذ الكلمة نهائيا لسانه طويل ويتكلم بغطرسة وتعالي على الموجودين واستفزازي مما حدى باعتراض الجماعي من قبل الدول الاربعة على رئيس الجلسة بعد القاء كلمة مندوب قطر اجل يقول للقطان منتب كفو . هزلت
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21 - حلحيل
2017-09-13 11:00:42
يذكرني بالقذافي من جد الذي سماهم قذافي الخليج احسن التشبيه
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20 - التقية الإخونجية
2017-09-13 10:58:02
الإخونجيه الخونجيه كانوا ينعتون الشعب المعارض لهم بالليبراليه والعلمانيه ويوم شافوا خليفتهم بانه اكبر علماني في العالم. ردوها بالليبرليه فقط ولا يدرون ان خليفتهم ومشايخهم اكبر ليبراليين وثوار وخوارج
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19 - الخالدي
2017-09-13 10:51:20
مجرد مناقشه عاديه تصير في اي مكان
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18 - زائر من الكواكب
2017-09-13 10:50:01
الثلأجة للبيع مع الليمونه مجاناً
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17 - الحربي
2017-09-13 10:46:13
وزيرنا المحنك المحبوب احمد قطان أمس جلدهم جلد والوزير احمد ما شالله عليه جمع السياسة مع جراءة اهل مكه
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16 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-13 10:33:15
إلى مندوب قطر ، هل تسمعني الآن ، أتوقع انك تسمعني ، أهمس في أذنك وأقول: ترد على مين ولا مين😂
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15 - قـــــ الليبراليه ـــــاهر أذناب البقر
2017-09-13 10:33:12
تصرفات الحكومه القطريه مثل تصرفات الليبراليين الحاقده على المجتمع السعودي من كره وحقد وغدر وخيانه الله المستعان
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14 - ايش فيهم
2017-09-13 10:23:29
ماني فاهم ايش اللي يصير ايش الاسباب وما يحدث غريب
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13 - -
2017-09-13 10:21:02
باي وجه حضرت ايها الوزير الامرط الكل صار يعطيك على قفاك الله لايبلانا كرسيك مثبت مابين الفرس والاتراك ماالذي حدك للوصول لهذه الجامعة وانت خارج اطارها العربي
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12 - معنى "رباطة الجأش" // استقرار وثبات وتمالكٌ النَّفس وعدمُ الإنفعال
2017-09-13 10:18:33
رِباطة الجأش : هدوء النَّفس وثبات القلب ، سيطرة الشَّخص التامّة على قواه العقلية أو قدراته الحسِّيَّة أو مشاعره أو سلوكه وتصرّفاته // مع الاسف لا السفير القطري ولا السفير السعودي تحلى برباطة الجأش//
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11 - قـــــ الليبراليه ـــــاهر أذناب البقر
2017-09-13 10:17:49
مانشوف ولا لبرالي يعلق هنا على خيانه قطر عاجبهم الوضع
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10 - قـــــ الليبراليه ـــــاهر أذناب البقر
2017-09-13 10:16:08
لايزعلون علينا الليبراليه أذا سمعوا طاري أيران
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9 - عيصو
2017-09-13 10:14:28
بصراحه ما شفت مسوؤلين تشرشحوا في مؤتمر زي مسوؤلين قطر
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8 -
2017-09-13 10:14:27
اللهم احفظ بلادنا
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7 - زرهان
2017-09-13 10:10:39
كيد الفاجرين والله هذا إلى حصل فلوس الغاز جعلتهم يفجرون وتم اختيارهم من الغرب وخاصة بريطانيا أغلب المذيعين فيصل القاسم كان فى اذاعة اللى بى سى واغلقت وكمل معهم اوباما وقبلة بوش بقاعدة العيديد
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6 - في كل مكان معارك //
2017-09-13 10:10:20
حتى الإجتماعات التي على مستوى المنظمات والدول الإقليمية والعالمية أصبحت هناك معارك شفوية بين ممثلين ورؤساء الوفود//
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5 - احمد
2017-09-13 10:09:58
مجلس الجامعة العربية , مثل جزر المالديف
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4 - حقاااني...
2017-09-13 10:02:45
احذر أخي إن تتجه لقطر فأنت في خطر التفوا حول علمائكم واحذروا المواقع المشبوهة التي تشكك في لحمة هذه البلاد احذروا الفتنة التي تسبب الفرقة والضياع وتشتت الرأي وتفتح النار على مصراعيها
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3 - بسم الله الرحمن الرحيم
2017-09-13 10:01:13
اذا الشمس كورت * واذا النجوم انكدرت * واذا الجبال سيرت * واذا العشار عطلت * واذا الوحوش حشرت * واذا البحار سجرت * واذا النفوس زوجت * واذا المؤدة سئلت باي ذنب قتلت * واذا الصحف نشرت * واذا السماء كشطت*
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2 - نيدو
2017-09-13 10:00:35
اللي ماشيء غلط كل الناس ضده ... قطر للأسف ماشيه غلط وتبغى تقنع العالم انها صح
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1 - حقاااني...
2017-09-13 09:56:36
الله يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من مكر الماكرين وكيد الفاجرين الذين يتربصون بهاا ويغررون بالشباب ويريدون خراب الديار وينشرون الفساد ويبثون سمومهم وشرورهم وهم يدعون الوطنية ويتشدقون بها
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