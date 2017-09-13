الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 2 )112 - سـارونھَہّ
لا تجعل الناس تندم على معرفتك... اجعل الناس تندم على خسارتك .....
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111 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 14:01:13
توضيح اكثر اي يخدعهم سلمان العودة ليثقون فيه ▪▪▪انتهى
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( عدد التعليقات 2 )110 - سـارونھَہّ
تعال عطنيً من مسائك دقايق... خل المساء بطلتگ يشتعل نور.... تدري مسائك يجعل البال رايق... ويخلي الدنيا بها الورد منثور.....
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109 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:59:44
بالحلم يوم يوصيه القرضاوي ويقول وافق قدامهم بمجلس النواب كأن قصده ليخدعهم لكي يثقون فيه▪▪
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( عدد التعليقات 2 )108 - سـارونھَہّ
سيگون گل شيء جميل مادُمنا متوگلين على ,اللھ.♡...
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107 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:56:15
جزاء الله حكومتنا كل خير على قبضها على الاخونجي سلمان العودة
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( عدد التعليقات 2 )106 - سـارونھَہّ
فاتن مسائك فل وفرح وسعاده هه يسلمو فديت قلبك....
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105 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:53:57
اظهر الحلم
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( عدد التعليقات 2 )104 - سـارونھَہّ
من عطاه الله محبه في القلوب... اشهد ان الله، معطيه الكثير... جعلني لاجيت للناس محبوب... وجعلني لاغبت، مذكورً بخير"....
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( عدد التعليقات 2 )103 - سـارونھَہّ
منوره يالمزن بطلتك عودآ حميدآ فديت قلبك واسعدك الله بدنيا والاخره يارب وجعل الله لك من كل ضيق مخرج انت وكل ضايق....
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102 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:48:34
و انا كأن اخبرت عنهم بما سمعت/الحلم به شيء يخوف لكن ماراح اقول اخاف يطلع تفسيره يخوف ويتحقق 💔 وانا بالمدرج كان فيه معي بنت كأن اعرفها واخذت مني العلم ورفعته مثلي
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( عدد التعليقات 2 )101 - سـارونھَہّ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀﴿ 🎼🍁ء﴾ ⠀ خذ العفو وترّفع عن الناس لو يخطون ، ومن ظنّ فيك بسوء ؟ خلّه على ظنّه ... ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ مساء الخير 💭....
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( عدد التعليقات 2 )100 - سـارونھَہّ
الأخلاق كالأرزاق الناس فيها بين غني وفقير. "مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلق حسن "....
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( عدد التعليقات 2 )99 - سـارونھَہّ
اللهم لا تريني في امي بأساً يُبكيني وأطل في عمرها على طاعتك وارزقها اعلى درجات الجنة.... وام من يقرا يارب...
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98 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:44:39
والقرضاوي وسلمان العوده بنفس الحلم حلمت انهم خرجو من مكان اللي سيكون به اجتماع زي كذا وذهبو لحالهم وسمعت القرضاوي يوصي سلمان العودة و كأن يقول وافق قدامهم بمجلس النواب/و
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( عدد التعليقات 2 )97 - سـارونھَہّ
أّلََلََهِِمَََّﷺصٌٌَلََِّﷺوَََِِّّسَـــلََِّمََْﷺوَِِبَِِأّرِګﷺْعٌٌلََى ﷺنَِِبِِِيِِِّّّنَِِـــأّﷺمََُحٌٌمَََّدِِﷺ.⚘ ...
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96 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:37:24
حلمت تو الآن بالقرضاوي بما معنى الحلم انه يخطط مع سلمان العودة ضد اهل السلف وانا ادافع عن اهل السلف وبعدين صرت رافعه انا علم السعودية عالي بيدي بمكان يشبه المدرج و كأن مع علمنا علم البحرين 💔 و
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( عدد التعليقات 15,244 )95 - ابويوسف
اهلين بالمزن الحمدلله ع السلامه
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( عدد التعليقات 15,244 )94 - ابويوسف
نوم الظالم عباده
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93 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦2017-09-13 13:34:04
🌴🇸🇦قلوب كريمة عرفناها، ً وأرواح عذبة أحببناها ،وأخلاق يأسرنا سمو تعاملها ورقيها..دعواتي لهم براحة تسع الكون وجنة عرضها السموات والأرض ، وتحقيقا لكافة أمنياتهم . 🇸🇦🌴
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92 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦2017-09-13 13:24:13
🌴🇸🇦الله يسلمك أخي القناص2 وعوداً حميداً .🇸🇦🌴
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91 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦2017-09-13 13:22:55
🌴🇸🇦الله يسلمك أستاذ حقااني ويحفظك وشكراً على السؤال الوالدة اللهم لك الحمد وضعها الآن مستقر الله يشفيها وكل مريض يعاني آمين.🇸🇦🌴
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90 - (ص)2017-09-13 13:18:16
عباس بن فرناس وحلم الطيران، هو أول انسان يطير ...و على أساس من المعرفة و الدراسة المتعمقة بعلوم الفيزياء و الفلك قام بتجربته الرائده فى الطيران ..
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89 - حقاااني...2017-09-13 13:14:32
متفق مع المؤسسة وراح يغلقونه بإذن الله شكرا على اهتمامك
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88 - (ص)2017-09-13 13:14:28
(الضاد) ك : ضَلَّ ومن القرآن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن (ضَلَّ) إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ )
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87 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:12:59
فيني نوم 😿
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86 - حقاااني...2017-09-13 13:12:48
هههههه لا والله ما صدقت وخصوصا انتي تنفين وانا متأكد اللي قال انك سمينة هذا منتحل معرفك وتراااي ماوجهت كلااامي لك يا ريماااا بخصوص الرجيم كلاااام عام بمناسبة النكتة لا أكثر والله يمتعك بالصحة والعافية
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85 - بين الضاد و الظاء2017-09-13 13:04:55
🎷🎷🎷 يلا🎼🎼 عـــــــــــــــادي مش حكاية 📚 يعنـــــــــــي مش 🎻🎻 مش طالبة درااا 🌪🌬ما
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84 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:03:28
انا الحمدلله مائله للنحف شوي /شكلك صدقت المعقب يوم يكذب ويقول سمينه
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83 - القناص22017-09-13 13:02:15
اختنا المزن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانتِ كذالك الحمد لله السلامه عادة الطيور المهاجره
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82 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 13:01:25
وش صار على المسبح هل تم اغلاقه
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81 - حقاااني...2017-09-13 13:00:14
لا تأكل بروتين مع نشويات وفواكه وخل بينهن وقت كافي قرابة ساعتين فهو أفضل للهضم وأسرع للتخسيس لكن لا تنس تأكل من كل شئ ما عدا السكريات والتقليل من النشويات قدر الامكان مع المشي نصف ساعة يوميا
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80 - حقاااني...2017-09-13 12:56:50
أسباب السمنة كثيرة ممكن عنده لخبطة هرمونات تسبب السمنة فكذا ما ينفع الرجيم والرجيم القااااسي يضر أكثر مما ينفع ..انصح تقلل الاكل حتى ٥٠% التنويع كل يوم صنف وارى عدم خلط البروتين مع النشويات
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79 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:52:47
يقول الشاعر اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا🏵و إذا ماهممت بالخوض في الباطل فأجعل مكانه تسبيحا 🏵🏵
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78 - حقاااني...2017-09-13 12:51:24
هههههههههههه والدته مصممة على الرجيم ما جابت خبر على قولة كل وأنت ساااكت يا ويلي حااالي
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77 - حقاااني...2017-09-13 12:47:08
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النووور والسرووور منووورة أختنا المزن كل عااام وأنت بصحة وسلامة وعااافية عودا حميدا وتألقاا متجددا كما عهدناااااك ..كيفك وكيف والدتنا الغالية وشلون صحتها ..
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76 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦2017-09-13 12:44:31
🌴🇸🇦تحية طيبة للأخوات هيفاء وبدور وسارونه تمنياتي لكم بالسعادة .🇸🇦🌴
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75 - حقاااني...2017-09-13 12:44:07
هههههههههههه ياريما هذي مهب شروووط من اكون حتى اتشرط عليه هذا توجيه مني ونصيحة حتى يصير مقبووول بين المعلقين ولا يزعل منه أحد 🌹🌹
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74 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦2017-09-13 12:43:20
🌴🇸🇦السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... كل عام والجميع دون استثناء بخير وصحة وعافية ... طبتم وطابت أوقاتكم وأيامكم ولياليكم بالخير والفرح والسرور .🇸🇦🌴
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73 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:37:03
فيه واحد امه سوتله رجيم قاسي فقال ياامي ان الرجيم يتعبني فقالت الأكل جاهز روح خذلك بيضتين سلامة قلبك ياضنايا😨
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72 - القناص22017-09-13 12:30:08
إذا طمع أحد بعفوك فلأنه علم بطيبة قلبك سهل جدا من يخافك من حولك الصعب ان تفرض إحترامك
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71 - القناص22017-09-13 12:25:20
لاتسخر من احد قال الجاحظ كنت وجماعة على الطعام فأتت إمرأه طويله جداً فأردت أن اسخر منها فقلت لها انزلي حتى تأكلي معنا فقالت لي اصعد انت لترى الدنيا
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70 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:24:22
ماامداه دخل ويقول انا جديد وتتشرط عليه ياحقاااني ""انا اتوقع مو جديد يمكن من اصحاب المعرفات اللي كل شوي معرف غير// والمصيبه يقول حقاااني لاتكتب شيء منفر شكك فيه يعني ههههه
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69 - حقاااني...2017-09-13 12:21:24
44 - Rima ريما🗨°•🙇 2017-09-13 11:56:01 واضح ان حقاااني مجرب يمكن اهله تاركينه مايعطونه عاطفه"امزح/هههههههههههه لا والله ابشرككك فيه احتراام وتقدير ومحبة متبادلة الله يحفظهم ويسعدهم 🌹🌹
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68 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:20:59
الظاهر انت بمدرسة ابتدائي لانهم يطلعون الساعة 11
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67 - مفكر2017-09-13 12:20:16
ابقاك الله ريما هونت من التعليق الربع مايبوني بينهم مع السلامه
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66 - حقاااني...2017-09-13 12:18:10
حياك الله يا مفكر اعطنا من فكرك النير ابدع فالصفحة صفحتككك اكتب ما تراااه مفيد وممتع وانقد نقد هااادف غير منفر مراااحب مليووون 🌹🌹
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65 - القناص22017-09-13 12:18:04
البعض كبر وكبر قلبه معه والبعض كبر وبقي قلبه طفلاً هؤلاء أصحاب القلوب النقيه الصادقه اودع الله هذا القلب الطفولي ليرتاح منحه الله الرضى ونقاء القلب فعاش سعيداً لايحمل الكره ولا الحقد
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64 - حقاااني...2017-09-13 12:14:42
هللاا ريماااا لا والله مدااااوم بس خلصت شغلي ولله الحمد 🌹🌹
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63 - حقاااني...2017-09-13 12:12:38
الله يسعدك أخت فاااتن كلكك ذوووق وجوودك يسعدنااا الله يوفقككك دوووم والفرحة ما تفااارقكك كل يوووم ..وعلى فكرة هاردلكم والقااادم أجمل للراااقي 🌹🌹
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62 - القناص22017-09-13 12:12:18
ا اختر الصاحب والرفيق الصالح والصادق لرفقه الصالحه تأخذك إلى الله ورفقة السوء تبعدك عنه فإذا أرت الله إلزام أهله فإن المر على دين خليله
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61 - (ص)2017-09-13 12:12:05
رداً على سؤالك، أنا أترقب ظهور #زويتة_البنشري
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60 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:11:43
حياك الله مفكر😓
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59 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:10:41
انتم ذكور وشلون تكون اللباقة معكم لازم فيه حدود للكلام
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58 - (ص)2017-09-13 12:06:55
يمكن إنه متقاعد؟ ع
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57 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:06:45
الحمدلله بخير يافاتن جعلك بخير
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56 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:05:17
ابو يوسف كبير بالسن متى غاب الله يهديه
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55 - فاتن الشهري✨2017-09-13 12:03:02
ت٥٠) رد على سؤالك / ممكن يكون حب او هالشخص ارتاح معاه مو شرط لقافه او فضول
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54 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:02:40
تصحيح تراقب
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53 - مفكر2017-09-13 12:02:35
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء الخير رحبوا بي ضيف جديد ✋
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52 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:01:43
وليه ماداومت ياحقاااني اليوم فيه دراسة
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51 - فاتن الشهري✨2017-09-13 12:01:22
يااربي مبسوطه انكم موجودين ناقصنا مفرح وسارونه وابويوسف ان شاء الله دايمًا كذا 💐💐❤️😘
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50 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 12:00:12
لماذا ترقب شخص🤔؟؟؟؟؟؟؟؟هل هو فضول او لقافة او بقايا مشاعر🚸🚸
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49 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:59:39
ت٤٧) هلا حبيبي ريما الحمدلله كويسه انتي كيفك وكيف صحتك؟
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48 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:58:22
ت٤٣) النور نورك يسعدك ربي والله يسلمك من كل شر ويحفظك❤️
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47 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:57:15
صباح النور فاتن وشلونك
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46 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:57:04
سحبت كلامي لما قلت انو المرصد كئيب خلاص لما شفت حقاااني انبسطت
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45 - القناص22017-09-13 11:56:19
بعض الناس تكفيهم الإشارة وبعض الناس لاتكفيهم العباره فكن لبقاً وتذكر ان كسب الناس أهم من كسب المواقف ما الفائده اذا كسبنا موقف وخسرنا إنساناً
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44 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:56:01
واضح ان حقاااني مجرب يمكن اهله تاركينه مايعطونه عاطفه"امزح
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43 - حقاااني...2017-09-13 11:55:56
28 - فاتن الشهري✨ 2017-09-13 11:46:43 صباحكم خير وسعاده /ياهلاااا وغلاااا ومراااحب اختي العزيزة والراااقية فااااتن منووورة ربي يحفظككك الحمدلله على السلامة 🌹🌹
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42 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:55:54
حقاااني منور جعل محد ينور المرصد غيرك كيف صحتك ياغالي؟
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41 - حقاااني...2017-09-13 11:53:37
هلااا بالغااالي اخوووي القناااص ابشركك طيب بحضوورك وحضووور الطيبين أمثاااكك ..الحمدلله على السلاااامة سعادتي ما توصف يوووم جيت لككك معزة يالغااالي ربي يسعدك بالدااارين
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40 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:53:35
ت٣٦) امين و يسعدك ربي ويخليك كيف صحتك؟
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39 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:52:30
القناص2 صاير عقلك عقل انثى مثل قشوط 🙃الحمدلله على السلامة القناص2 عودا حميدا وش سبب غيابك؟؟؟
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38 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:52:09
احس المرصد صار كئيب مدري ليه؟😕
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37 - القناص22017-09-13 11:51:55
ت 29 الله يسلمك أختى فاتن ويسعدك دنيا وآخره هذا من طيبك وطيب أصلك
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36 - القناص22017-09-13 11:51:54
ت 29 الله يسلمك أختى فاتن ويسعدك دنيا وآخره هذا من طيبك وطيب أصلك
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35 - حقاااني...2017-09-13 11:50:47
أب يهتم بكل مشاكل العالم، ويحلل وينظر لكل أحداث الأسبوع، وهو لا يعلم ماذا يدور في بيته!! ولا يستطيع تحليل الجفاف العاطفي والروحي في بيته.
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34 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:50:25
احبك لي متى تدري؟ لاخر يوم في عُمري وابيك تعرف ماغيرك سكن في روحي وصدري🎼❤️
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33 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:50:22
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح النور حقاااني/😂😂 مكياج🤔
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32 - حقاااني...2017-09-13 11:49:01
👈إلى اين نسير؟🔹الأبناء تحولوا من مسؤولين إلى متسولين في وسائل التواصل. يتسولون كلمة إعجاب من هنا،ومديح مزيف من هناك.وتفاعل من ذاك وهذا زمن أصبحنا نستجدي الحنان من الغريب،بعدما فقدناه من القريب
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31 - القناص22017-09-13 11:48:36
ت 20 مرحبا الف صديقنا حقاني سلامات الحمدلله على سلامتك بشر كيف صحتك متعك الله بالصحه والعافيه أخي
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30 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:48:10
صباح النور يا القناص2
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29 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:48:01
الحمدلله على السلامه يالقناص٢ عسى ماشر ليه غبت؟
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28 - فاتن الشهري✨2017-09-13 11:46:43
صباحكم خير وسعاده ❤️💐😘
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27 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:46:37
فيه واحد قابل وحده وجها لوجه فقال لنفسه اهرب من هالشينه وكاتبه بالنك بالمنتدى قمر القمورات طلعت شيفه ياحسافه تميلحي عليها بس🙆
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26 - حقاااني...2017-09-13 11:46:19
الأم التي كانت تلملم البيت بحنانها ورحمتها، تحولت وصارت واتس آب. في بيوتٍ الكل مشغول عن الكل.
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25 - حقاااني...2017-09-13 11:45:20
بيتٌ لا جلسات لا حوارات، لا مناقشات لا مواساة. تيقظوا! أين المسير؟؟؟ هكذا بيوت العنكبوت، واهية. 🔸الأب الذي كان تجتمع حوله العائلة تبدل وصار (راوتر).
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24 - حقاااني...2017-09-13 11:44:28
تيقظوا، لن يبق شيء اسمه الأسرة كما يخطط لنا. 👈 إلى أين نسير؟ 🔸بيت خالٍ من المشاعر والقُرب وجوجل متخم بالمشاعر والحب بيتٌ كل فرد فيه دولة مستقلة، منعزل عن الآخر،ومتصل بشخص آخر، خارج البيت
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23 - القناص22017-09-13 11:44:17
استغرب من الأخت ريما شهر منقطع عن الصفحه ولاقالت الحمد لله على السلامه أتمنى أن لا اكون اساءت لها يوم من الأيام نحن هنا نناقش ونعلق يعلم الله لم أحمل الحقد على احد مهما كان بيننا
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22 - حقاااني...2017-09-13 11:42:47
👈 إلى أين نسير؟ ونحن في زمانٍ طريقنا مملوء بالذئاب المفترسة؟! وقافلة البيت تسير بمفردها،،،!! في زمن النت ووسائل التواصل إلى أين ؟
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21 - حقاااني...2017-09-13 11:42:15
الاخت ريمااا كم انتي جميلة هااااه اهديتك مكياااج مجاااني قولي شكرا لأنه بالتأكيد بان عليك الخجل هههههههه تراااي امزززح الله يسعدك
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20 - حقاااني...2017-09-13 11:39:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخيرااات جميعا ..أخوووي القنااص عودا حميدا وصباااحك عسسل الاخت ريمااا صبااح الفل والياسمين وصباااحكم جميعا سعاادة وتفاؤل 🌹🌹
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19 - القناص22017-09-13 11:39:12
إن لم يكن الآخرون اهلاً للمعروف فأنت أهله ولا تعامل الناس بالأخلاق لأنهم يستحقون بل عاملهم لأنك أخلاقك اغلى من أن تتنازل عنها ولو أمام شخص بلا أخلاق
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18 - القناص22017-09-13 11:34:24
صباحكم دعاء جميل في الدنيا التقى والغناء وفي الآخره الجنه
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17 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:33:07
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القناص2
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16 - القناص22017-09-13 11:32:06
يقول الماوردي القدر معلق بالمنطق ولايرد القدر إلا الدعاء فلنتخير دعاءنا
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15 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:31:47
الزول بقى يقرا الكلام وهو زعلان جالو اكتئاب وصار تعبان كره حياته وصار ندمان ترك النت وهو غضبان وراح يدور على عروسه سمره من كسلا وام درمان 😆
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14 - القناص22017-09-13 11:29:47
إذا عزمت على التوبه فتب الموت يأتي دون استئذان
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13 - القناص22017-09-13 11:28:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر مهداه لكل من علق وقرأ في الصفحه
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12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:26:56
ابتسامة الحماة زهرة صناعية💔⛐
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11 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:23:44
صعوبة الحياة صارت عند البعض مثل رفع الأثقال 🏋🏋🏋
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10 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:20:42
الخجل فرصة نادرة تتيح للفتاة أن تبدو متوردة الوجه دون استخدام المساحيق 😳
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9 -2017-09-13 11:08:50
(( 4 - ولدالشيوخ )) أسأل #البدر
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8 - عفريت2017-09-13 11:06:27
دي وحدة طيبة، سيقااا الهبل على الشيطنة
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7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 11:03:28
هناك عتب يأتي دون كلام يأتي على هيئة نظرة طويلة او إنشغال دائم او تصرف يشبه التجاهل"منقول
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6 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 10:50:19
افضل شخص يرسم رسومات هو "ربيع"
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5 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 10:48:05
هذاك اليوم اتابع برنامج وانا اسمع واحد من بورما على ما اظن سفير ل البورميين اللي يقتلون زي كذا المهم يقول حكومتهم تسحب البطاقة اللي فيها جنسياتهم وتعطيهم بداله بطاقه على انهم مو مواطنين مقيمين !!!
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4 - ولدالشيوخ2017-09-13 10:47:58
انا جيت البحر بدري سألته عن بدري🌙جاوبني موجه⛱ قال داعبته فوق صدري🚶🏻♀️وراح مع السمار اهل الهوى العذري وجيت ياسمار تكفون دلوني..
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3 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-13 10:40:35
شفت مكتوب بإحدى الصفحات الشمس تسبب سرطان الجلد؟ ؟؟طيب ليه الأجداد قديما مايعرفون سرطان الجلد ""هل السبب من شيء آخر الله اعلم
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2 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-13 10:27:29
أيها 《الطواقي》 أيتها 《قواطي》 النيفيا الفارغة🎭يصبحكم بالخير🎭دعوني انشغل بفريقي 《الهلال》 واترك 《النصر》 بحاله🎭فقط حتى نتأهل إلى 《العالمية》🎭اللي مع هذا الرأي يرفع يده🎭أخوكم/ المهرج الطاقية رشيد👌🤡.
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1 - (ص)2017-09-13 10:25:23
جيت العمل بدري، وبرضه ما لقيت موقف، #الله المستعان
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
وقطيعهم من أتباعهم المغفلين من وراهم مصدقهم ومزكيهم وموقع لهم في كل مايقولونه.هم...
بواسطة : ابويوسف
استراحه ست اشهر 22 الف ايجاره وين الحقيل...
بواسطة : سـارونھَہّ
لا تجعل الناس تندم على معرفتك... اجعل الناس تندم على خسارتك ........
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