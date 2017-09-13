بالفيديو:”قطان”يكشف كواليس الجلسة الساخنة التي جمعته بمندوب قطر..ولهذا السبب أصر أن يكون الرد عليه علناً!

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صحيفة المرصد:أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبد العزيز قطان، أن من العيب والغباء أن تعادي قطر أكبر دولتين عربيتين هما مصر والسعودية.

وكشف “قطان” في اتصال هاتفي لفضائية مصرية، كواليس الجلسة الساخنة بالجامعة العربية موضحاً أن وزراء خارجية الدول العربية أصروا أثناء اجتماع الجامعة العربية على أن تكون كاميرات الفضائيات موجودة خلال الجلسة المفتوحة.

وأوضح “قطان”: ألقيت خطابا قويا بينت فيه ما تقوم به قطر من أعمال إرهابية وعدوانية على مدار عشرين عاماً مضت، ثم بعد ذلك أعطيت الكلمة للمندوب القطري للرد على خطابي وخطاب رئيس الوفد الإماراتي، فعندما خرج عن النص، طلب رئيس الجلسة ألا ترد الدول الأربعة على ما قاله إلا في الجلسة المغلقة، ولكن أصرينا أن يكون الرد علناً وأمام شاشات التليفزيون حتى نعبِّر عن مواقفنا تجاه الأعمال العدوانية التي تقوم بها قطر.

وقال “قطان”: الارتماء في الأحضان الإيرانية لن يجدي نفعا ولن تجني من وراءه إلا كل شر وكل فساد، وبدلاً من ذلك عليهم أن يعودوا للحضن الخليجي ولا يرتموا في الأحضان الباردة.

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