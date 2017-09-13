بالفيديو:”قطان”يكشف كواليس الجلسة الساخنة التي جمعته بمندوب قطر..ولهذا السبب أصر أن يكون الرد عليه علناً!
صحيفة المرصد:أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبد العزيز قطان، أن من العيب والغباء أن تعادي قطر أكبر دولتين عربيتين هما مصر والسعودية.
وكشف “قطان” في اتصال هاتفي لفضائية مصرية، كواليس الجلسة الساخنة بالجامعة العربية موضحاً أن وزراء خارجية الدول العربية أصروا أثناء اجتماع الجامعة العربية على أن تكون كاميرات الفضائيات موجودة خلال الجلسة المفتوحة.
وأوضح “قطان”: ألقيت خطابا قويا بينت فيه ما تقوم به قطر من أعمال إرهابية وعدوانية على مدار عشرين عاماً مضت، ثم بعد ذلك أعطيت الكلمة للمندوب القطري للرد على خطابي وخطاب رئيس الوفد الإماراتي، فعندما خرج عن النص، طلب رئيس الجلسة ألا ترد الدول الأربعة على ما قاله إلا في الجلسة المغلقة، ولكن أصرينا أن يكون الرد علناً وأمام شاشات التليفزيون حتى نعبِّر عن مواقفنا تجاه الأعمال العدوانية التي تقوم بها قطر.
وقال “قطان”: الارتماء في الأحضان الإيرانية لن يجدي نفعا ولن تجني من وراءه إلا كل شر وكل فساد، وبدلاً من ذلك عليهم أن يعودوا للحضن الخليجي ولا يرتموا في الأحضان الباردة.
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التعليقات
رجل ابن رجل يا سيادة السفير قطان أثلجت صدورنا... جزاك الله خيرا
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14: الله يسهل دربك وبالتوفيق
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والله هذا دولة مدعوس علية في كل مكان دولة منبوذة في العالم كل يوم من جفرة لدحديرة مصدقين أنفسهم رججيل لهم كلمة
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قطان ومادرك مقطان الله يخارجنا
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جلسه مفتوحه ثم اصروا على وجود الكاميرات كيف مفتوحه و الكاميرات ممنوعه مثلا
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14 // حتا كنابه الاملاء فاشله ،، جايه تعلمنا بتروح ياشين الكذب ،، مسويه نفسها صاحبت علم {{ العلم وين وانت وين }}
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14 // أن شاء الله ماترجع ،،، تعليم نحو اميه يخب عليك
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هذا آخر تعليق لي بالمرصد والتقيكم بعد رحلة التعليم والحصول على المنجز الذي يعتبر اولى درجات طموحي /// تراكم غثيتوني بتعليقاتكم كل هالفترة وخان الوقت لالتقاط الانفاس / الوداع
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العنيد انت في انفصام الحين تأكدت من وضعك كيف حزين على العودة وهنا تعلق ضد الاخوان ///// راجع شهار
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قطر على وزن خطر ويجب القضاء على هذه الجرثومة الاخونجيه ---
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قدها وقدود
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اجلدهم لابارك الله في حكومة قطر العميله الخبيثه الارهابيه
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السعودية خط احمر ولابد ان تفهم قطر الكبير كبير.
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أحمد القطان مواطن غيور جلد الخائن الصغير ولو كنت مكانه نزلت على الرخمة بالعقال اشلوطه على الهواء مباشرة.
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عظم الله أجرك يا رئيس
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اكوي يا سعادة السفير الإخونج والمجوس في عرق الخيانه والنفاق
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حكومة قطر حكمت على نفسها بالزوال
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بيض الله وجهك يا السفير احمد وجزاك الله خيرا انت وكل مواطن يحب وطنه ودينه وولاؤه ظاهرا وباطنا لولاة الأمر. وسود الله وجوه الخونه المنافقين الخوارج الإخونجيه والروافض وأخزاهم الله واعمي بصائرهم
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السفير قطان كان حازماً في ردوده والجم مندوب قطر و وضعه في موقف لا يحسد عليه /// هذا هم رجال سلمان ومواقفهم المشرفة
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