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شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018
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المرصد 99 6٬407 4 ساعات

صحيفة المرصد:أقيمت أمس الثلاثاء مسابقة اختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018 بأحد الفنادق بـ6 أكتوبر، وذلك من بين 300 متسابقة شاركن في المسابقة، ومن المقرر أن تشارك الفائزة منهن باللقب فى مسابقة miss eco international التى تنظمها جزر موريشيوس.

وقد ضمت لجنة التحكيم روان علاء، وخلود عز منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة والحاصلة على اللقب عام 2016، كما تواجد المنتج نادر المصرى.

وقالت خلود عز: سوف يتم اختيار 16 متسابقة مصرية منهن، ويتم تدريبهن لمدة شهرين، ثم إجراء المسابقة واختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، والتي تمثل البلاد في المسابقة العالمية.

وأضافت: إن المتسابقات اللاتى يتقدمن لخوض المسابقة يجب أن يتراوح عمرهن ما بين 18 و27 عاماً، وألا يقل طولهن عن 170 سنتيمترا، على أن يكون وزنها مناسبا مع طولها، ويجب أن تكون متحدثة للإنجليزية بطلاقة وتجيدها إجادة تامة، وألا تكون متزوجة كما لم يسبق لها الزواج قبل ذلك.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

99 -
2017-09-13 13:57:18
لا رجوله لا اخلاق لا مبدأ لا غيرة لا حياء ***
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( عدد التعليقات 15,244 )
98 - ابويوسف
2017-09-13 13:55:33
بدخل مسابقه فارس احلام الملكه وانشاءالله افوز الشنب لوحده حكايه
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97 - ون تو
2017-09-13 13:52:07
واحد تحت ***في التعليقات بكلمات مكرره من سنييييييين
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96 - بدوي
2017-09-13 13:48:12
تعليق مخالف
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95 -
2017-09-13 13:46:24
تعليق مخالف
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94 - بدوي
2017-09-13 13:45:06
**** الحقيقه مره
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93 - المتيم
2017-09-13 13:37:07
لو يصفونهم كلهم ما بغيتهم كلهم جلوف
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92 - 🐷🐷🐷
2017-09-13 13:35:50
🐷🐷🐷
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91 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-13 13:33:42
كلهم مو حلوات غير وحده عجبتني وأبغاها سفيرة عندي للسياحة
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( عدد التعليقات 28,419 )
90 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:32:43
الله يكثر من أمثال الممرضتين السعوديات كانو فال خير على الوطن من خلال فضح زواج الأخونجي الداعية الأخواني على العجوز أم 80 سنة لا وفيه حيل بعد بيشتكي عليهم . ارقد في سجنك محلوق اللحية لاأخرجك الله منه.
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( عدد التعليقات 28,419 )
89 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:28:48
طيب الأخونجي داعية الأخوان الخائن الجاسوس قرضاوي السعودية يقولون انه خاطب حرمة أخونجية عمرها 80 سنة عجوز منتهية الصلاحية بعد وفاة زوجته مامر عليه شهرين الحين هو خلف قضبان عليهم اعطائه خلوة شرعية هههه
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88 - نواف بن شداد
2017-09-13 13:28:01
ياقلم الحقيقة لاتسخر من اللحية فنحن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم
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87 - اجازه سعيده
2017-09-13 13:25:41
يارب سترك كلام فاضي
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( عدد التعليقات 28,419 )
86 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:23:26
أحد دعاة الأخونجية من الجواسيس الأخوان المقبوض عليهم كان يشتكي من تساقط شعر لحيته قبل سجنه الآن خلاص حكومتنا الرشيدة أعطته علاج لها وذلك بحلق ماتبقى فيها من شعيرات قليلة بالموس هههههههه
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85 - موج البحر
2017-09-13 13:18:50
قلم الخنبقة ..... عاجبك موضوع ملكات السياحة بمصر ؟ بس عندي لك سؤال أيهما أجمل ملكات السياحة بمصر أو ملكات في إيران ؟
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84 - طريخم تركستاني
2017-09-13 13:18:31
منجى مصري يبلونين مشمش شامي بيخزي العين
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( عدد التعليقات 28,419 )
83 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:17:40
تم التأكيد على حلق لحى دعاتك الأخونجية الجواسيس الأخوان قبل دخولهم السجن وتوزيع على كل منهم مسواك كل يوم جمعة اضافة لجلدهم في نفس الوقت حتى عرضهم على القضاء الشرعي ليصدر حكمه بقطع رؤوسهم .
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82 - Xx5halidxX
2017-09-13 13:12:50
لللآمانه ومن رؤيتي انا ولا وحده تستاهل تكون ملكة جمال واللي بيعرف اني متذوق وصاحب ذوق يجيني اقوله افضل المطاعم بالشرقيه هههههه
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81 - مـ
2017-09-13 13:12:45
هذا انتاج الانقلابات العسكرية دور دعـ خمارات بارات تجارة جنـ تعري مخدرات فقر قمع سجون قتل نهب حتى باقي المخلوقات تغار وتدافع عن انثاها هؤلاء اقسم بالله انهم ادنى منها بكثير مافيا تحكم بلد مسلم
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( عدد التعليقات 28,419 )
80 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:10:48
الرز الآن رجيع المطاعم الأفغانية واليمانية وحفلات الزواج ياكلون منه دعاتك الأخونجية الأخوان يالأخونجي المربوطين في سجون حكومتنا الرشيدة هههههههه
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79 - مـ
2017-09-13 13:08:10
طلقتو قبل ماتدخلو ونزلتو قبل ماتركبو وخسرتو قبل ماتلعبو وحلفتو وانتو بتكدبو وحكيتو عن تعب الحروب من قبل حتى ماتضربو اولولنا دى كاس مصرنا نلقاه هزيمة ونشربو معرفش ليه مش مكسوفين ايه رأيكم تتنقبو
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78 - تاريخ
2017-09-13 13:07:29
هذا من الرز المعدل جينيا اخر انتاج ياخنبقة
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77 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:04:56
كبيرة يامصر العرب والعروبة . حمدآ لله أن تم ابادة قطيع الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله من على أرضك الطاهرة.كانو يريدون لها أن تصبح سوريا أخرى لكن الله رد كيدهم في نحورهم ونكس رؤوسهم في الوحل.
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76 - لحم رخيص
2017-09-13 13:04:09
امانيهم لكي خلع رداء الحياء والعفة والشرع والارتماء ف احضان الرخص والديـاسة وبيع الاجساد والاستعراض بالمفاتن على الشاشات وتكوني ف زمره الملعونات كما ورد ف حديث الكاسيات العاريات وحطب جنهم ودت ال الخ
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( عدد التعليقات 28,419 )
75 - قلم الحقيقه
2017-09-13 12:59:01
الله يحفظ مصر العربية ويحفظ حكومتها العادلة الشرعية بقيادة الرئيس المصري البطل عبدالفتاح السيسي الزعيم العربي وفارس أمته العربية الذي خاض معركة بلاده مع قطيع الأخونجية الأخوان الخونة وانتصر عليهم .
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74 - خالد
2017-09-13 12:55:38
اجل بنروح شرم الشيخ نتسوح
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73 - مـ
2017-09-13 12:55:36
بعد قيادة السيارة والكشف وما يسمى حريه المرإة وهذا ال بيصير هنا لو سمحنا للعلمانية بتطبيق اهدافهم وهذا اكبر رد ع كل ***ينادي بالقيادة باسم الحقوق هؤلاء ال***بالصور يزعمون انهم مسلمون
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( عدد التعليقات 28,419 )
72 - قلم الحقيقه
2017-09-13 12:53:51
الجنة لدعاتكم ***الأخونجية ولقطيعهم الأخونجي ****الذين تم القبض عليهم وتم رميهم في السجون هؤلاءهم من رضي عنهم ربهم وأثابهم بالحورالعين.هؤلاء الذين تحدثون علينا عن الحشمة والفضيلة من خلف لحاهم
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71 - ابو عمر
2017-09-13 12:52:23
لاحول ولاقوه الا بالله العضيم اللهم رد امة محمد اليك لرد جميل هلا هذا حال بنات المسلمين
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70 - موج البحر
2017-09-13 12:50:52
ملكات جمال مصر للسياحة ؟؟؟؟؟!!!!***
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69 - وجة نظر
2017-09-13 12:46:03
نسائهم لعب ورجالهم مع من غلب هذا حال المصريين الا من رحم ربي!
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68 - سنونو
2017-09-13 12:35:58
مصر لاتزال ولادة للجميلات
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67 - ولد حصه
2017-09-13 12:32:02
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ..صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما ..نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذ
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66 - ولد حصه
2017-09-13 12:30:39
قال تعلى / ويوم يعظ الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ... وقال رسول الله رأيت اكثر اهل النار ( النساء ) .. الله اكبر
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65 - علي
2017-09-13 12:28:06
يازين الستر والحشمه...الله يستر عليهن ويهدين للاحتشام
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64 - خنبوقه مفتوحه
2017-09-13 12:27:41
الله يعين اهلك عليك صدق غثا ونفسيه
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63 - sar-al-sa
2017-09-13 12:26:32
يقال ان الله جميل يحب الجمال.وكانت مصر العروبه تطغى بالجمال الفرعوني حتى اعتبرت ام الدنيا لنهرها العظيم وفنها الرخيم وشعبها المصري الاصلى الكريم قبل ان تلوثها بعض الايديولوجيات اما هؤلاء النسوه فمقلات
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62 - ون تو
2017-09-13 12:24:38
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
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( عدد التعليقات 28,419 )
61 - قلم الحقيقه
2017-09-13 12:18:59
يالأخونجية الأخوان ليس لكم لاستر ولا حشمة وآخر من يتحدث عنها هو أنتم.من ترك وطنه وسلمه لأعدائه على طبق من الغدر والخيانة فهو آخرمن له الحق أن يتحدث عنها. كأنكم تركتم أبواب بيوتكم وغرفها مفتوحة للآخرين
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60 - عبادي الهلالي
2017-09-13 12:18:25
والله الفول والطعميه والبيض مطلعه شغل صح
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59 - عبادي الهلالي
2017-09-13 12:17:17
ايوووووووووووووووووووووووووووووه هذا والله اللي فالحين فيه
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58 - خالد
2017-09-13 12:17:08
لحم لحم
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57 - منصور
2017-09-13 12:06:08
مسكينات اغرتهم اقلام الروافض والعلمانية وانغشوابها
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56 - 7
2017-09-13 12:05:09
هم فييييييين والجمال فين . لا تظلمون الجمال فهو الشئ الوحيد المتبقي من زينة الدنيا
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55 - loving liberal
2017-09-13 12:05:07
حلوات ولكن الجمال الذي لايعلى عليه كرد استان وكان الاوضاع استقرة تتحول السياحه الى كرد استان جمال لايعلى عليه وجمال الطبيعه والناس الي تفتح النفس اللهم اجرنا في مصيبتان واخلف لنا خيراًمنها
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54 - منصور
2017-09-13 12:04:20
مسكينات
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53 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-13 12:02:42
مقايس الجمال فى مصر فى انحدار واضح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
52 - هلا هيل
2017-09-13 12:02:17
واضح قلم التزوير والخنبقه عنده ***من كل مايتعلق بالاسلام والحشمه ....حسبنا الله عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,419 )
51 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:59:21
اليوم دعاتكم الأخونجية الأخوان*** الذين اعتقلتهم حكومتنا ألصقو على كل جبهة أخونجي أخواني منكم ملصق العار ***الكبرى *** فأصبحت لحاكم تمثل كل عار وكل خزي لكم الى يوم الدين.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
50 - خالد الفالح
2017-09-13 11:59:04
وين الجمال ايش الاشكال ذي استغفر الله كلو بدو يعيش اكل عيش هههههههه تحيا مصر
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
49 - الحمدلله
2017-09-13 11:58:06
بعيد الجمااال عنهم جداااا...***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
48 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن
2017-09-13 11:57:58
اغلب التعليقات مانتم صادقين ياخوي في فرق لما نشوف صورة ونشوف في الطبيعه انا اقول كلهم اعجبوني وماحد يقدر يحجب شعاع الشمس عن الناس صح جمال والا نشوفه جمال وماهوه من كثر مانشوب بنات الا في الخارج
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
47 - ال دهوان
2017-09-13 11:56:22
أسأل الله العظيم انيستر على بنات المسلمين والامة العربيه من هذا الفعل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - الملكي
2017-09-13 11:56:14
الله المستعان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,419 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:53:00
ليس بكشف سيقانك واطالة لحيتك تمثل الدين الاسلامي وتعاليمه الصحيحةلا أبدآ.وانما بقربك من حكومتك واتباع سياساتها والمشي خلفها على بصيرتها وهداها واخلاصك لوطنك بعدها يصبح لك شرف وكرامة مرفوع رأسك بها.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
44 - ابن عدوه
2017-09-13 11:50:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - موهوب دلتا
2017-09-13 11:50:03
معلش يابهوات .أصلا هن كانن احلا من كذا بسي بما أن مصر مشهوره بأكل لحم الحمير وحليب الحمير. أصبح شكل بنات جمال مصر قريب من شكل الحمير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,419 )
42 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:48:53
محال غير الشريفة تتحدث عن الشرف مثلكم تمامآ يالأخونجية الأخوان .تفتقدون لهذه الخصلة مع أوطانكم وحكامكم فكيف مع أهلكم وذويكم . الشرف هو شرفك مع وطنك في اطاره العام والشامل واذا افتقدته افتقدت ماعداه.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
41 - فريدة شوقي
2017-09-13 11:45:28
اتمنى نشارك نحن بنات الوطن في هذه المسابقات لنكتسح الفوز وبفارق كبير وربما المراكز الثلاث لنا /// المشكلة اليوم ببدأ رحلة إكمال البحث وسأترك التعليقات لاجل غير معروف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
40 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-13 11:45:01
كنت فاتح النافذة قمت وصكيتها خفت تدخل علي جنيه يوم شفت صورهن 😈
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,419 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:44:46
أنتم يالأخونجية قطيع الأخوان لاعندكم شرف ولاأمانة ولا وفاء لأوطانكم ولحكامكم ودعاتكم رمتهم حكومتنا الرشيدة خلف أسوار وأبواب سجونها لخيانتهم العظمى فكيف تزعمون أن لكم شرف وأعراض وأنتم تفتقدونها لأنفسكم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
38 -
2017-09-13 11:42:00
كل وحده تقول وين الجمال راح اي جمال ياباشا كلهم 😆
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,419 )
37 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:35:16
النور نورك يامصر والحرية حريتك يامصر والعرب عربك وبجانبك يامصر .والسعودية معك في مواقفك وسياساتك داعمة لنظامك الشرعي نظام الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي حفظه ونصره الله.لامكان للأخونجية على أرضك مطلقآ.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
36 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 11:32:01
تعليق 21 البندري فديته أنا يا بندول قلبي أكيد أن السعوديات بيأخذون الكأس بدون منازع رقة جمال حلوة طعم نكهة كل شيء يجذبني إليه فديته أنا❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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35 - السم
2017-09-13 11:26:59
هذي ***مصر
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34 - العنزي
2017-09-13 11:26:29
ت٢٧ عايد اجل معجبك ***اللي عندك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,419 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:26:20
دعاة الأخونجية الأخوان جواسيس النظام القطري التابع للصنمين الحمدين الموس السعودية لحكومتنا الرشيدة هذه الأيام شغالة لاتتوقف في حلق لحاهم الخيانية الملعونة . حفظ الله على هذه البلاد أمنها واستقرارها.
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32 - العنزي
2017-09-13 11:25:00
ت ٢٨ يعني تسيح معاهم بالفندق.
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( عدد التعليقات 10,784 )
31 - العنيد
2017-09-13 11:22:14
اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين اللهم ارزقنا الطهر والعفاف والتقى.{{ هل المسلم يرضى ع بناته كذا }}{ حسبي الله ع كل ظالم }}
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30 - (ص) Immodesty : عدم الحشمة modesty : إحْتِشَام
2017-09-13 11:21:01
Immodesty catches the eye. Modesty catches the heart
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( عدد التعليقات 28,419 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:18:52
تم ايقاف الداعية الأخونجي الأخواني محمد الشنار والحاقه مع بقية أخونجيته الموقوفين .نصر الله حكومتنا الرشيدة على ***قطعانهم.
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28 - .
2017-09-13 11:13:00
كيف ملكات سياحه !!
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27 - عايد
2017-09-13 11:12:39
مساكين ملعوب عليهم وين الجمال الا اذا كان يقصدون جمال عبدالناصر أو جمال مبارك ههههههه اللهم لك الحمد
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26 - مسعد
2017-09-13 11:07:23
عمار يامصر فعلا اللحمة المصرية مافيه زيها 🤣
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,419 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-13 11:07:20
من فضل الله ومنته تم القاء القبض على الأخونجي الأخواني الداعية يوسف الأحمد والحاقه بمن سبقه العودة والقرني وبقية القطيع . لامكان *** على أرض بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية .
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24 - علي عوض
2017-09-13 11:06:52
لا يوجد جمال جميعهم تحت المتوسط وهو الغالب هناك.
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23 -
2017-09-13 11:06:30
هذول ملكات جمال استغفر الله الجمال بعيد عنهم
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22 -
2017-09-13 11:06:09
وش عرفك بالجمال يا ولد ***😂
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21 - البندري💇💕
2017-09-13 11:03:27
اتمنى يكون عندنا مسابقة جمال ..عشان تشوفون جمال السعوديات كيف..انشالله رؤية 2030 يقررون فيها مسابقات جمال في السعوديه
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
20 - مطيوري >> على جميع خلقه
2017-09-13 11:00:22
أعمل في شركة أجنبية، وكنت أستمع لأحاديث أربعة أشخاص، إيرلندي، أسكتلندي، بريطاني، أرجتيني، جل حديثهم كان عن قلقهم الشديد على بناتهم المراهقات فيما يرتدون، حينها أيقنت، بأن التستر فطرة جبلها #الله >>
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19 - علي الشهري
2017-09-13 11:00:05
نص منهم ما بحطهم يرعون مع الغنم
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18 - ولدالشيوخ
2017-09-13 10:55:48
😩مدري وش رأي ابو جمال ههههههاي..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - ولدالشيوخ
2017-09-13 10:52:57
كفى تشويه للاسلام..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - ولدالشيوخ
2017-09-13 10:52:29
كفى تغريب..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - ولدالشيوخ
2017-09-13 10:52:06
بسم الله الرحمن الرحيم..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-09-13 10:50:07
احنا فين وانتو فين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - مواطن غير
2017-09-13 10:46:50
اتمنى ان ارى مثل هذه المسابقات عندنا .. عندها سنكون في الاتجاه الصحيح
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
12 -
2017-09-13 10:46:42
من جدكم هذولا مرشحات ملكات جمال.............. يمكن المشرفه في الصوره الاخيره تناسب .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 10:46:05
ياروحي يا تمر البرحي امرطك وما أكلك فديته أنا ❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - عبد الحميد كشك
2017-09-13 10:44:35
الله على الجمال والدلال ...انا اعشق الجمال بشكل هستيري ...الله يوفقهن في المسابقه
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
9 - زائر
2017-09-13 10:43:00
والله من خراب البيوت الآمنه وتشتيت شملها انهن والشيطان في مركبٍ واحد الهجّه ياولد
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8 - هز يا وز
2017-09-13 10:41:32
يجمعهم الطبل
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7 - زائر
2017-09-13 10:40:58
قلم الخنبقه عنده صوره مسبقه قبل وصولها للاعلام والنشر هذه شغلته وتخصصه في الحياة حسب تعليقاته نترك له المايك للتعليق ف ليتفضل
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
6 -
2017-09-13 10:40:28
طيب، مشاااا أصلو بصراحة 074
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5 - محب المرصد
2017-09-13 10:39:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - قـــــ الليبراليه ـــــاهر أذناب البقر
2017-09-13 10:39:29
صور يهتم بها الليبراليين ويقدسها تقديس
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
3 - ذويق
2017-09-13 10:38:06
ما فيهم ولا وحده حلوه
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-13 10:37:49
إن ألله جميلا 🏳يحب الجمال 《سبحانه》👀
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
1 - لاى لاى
2017-09-13 10:37:43
صـــباح الخير
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