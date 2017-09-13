شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

حجم الخط A A A المرصد 99 6٬407 4 ساعات

صحيفة المرصد:أقيمت أمس الثلاثاء مسابقة اختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018 بأحد الفنادق بـ6 أكتوبر، وذلك من بين 300 متسابقة شاركن في المسابقة، ومن المقرر أن تشارك الفائزة منهن باللقب فى مسابقة miss eco international التى تنظمها جزر موريشيوس.

وقد ضمت لجنة التحكيم روان علاء، وخلود عز منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة والحاصلة على اللقب عام 2016، كما تواجد المنتج نادر المصرى.

وقالت خلود عز: سوف يتم اختيار 16 متسابقة مصرية منهن، ويتم تدريبهن لمدة شهرين، ثم إجراء المسابقة واختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، والتي تمثل البلاد في المسابقة العالمية.

وأضافت: إن المتسابقات اللاتى يتقدمن لخوض المسابقة يجب أن يتراوح عمرهن ما بين 18 و27 عاماً، وألا يقل طولهن عن 170 سنتيمترا، على أن يكون وزنها مناسبا مع طولها، ويجب أن تكون متحدثة للإنجليزية بطلاقة وتجيدها إجادة تامة، وألا تكون متزوجة كما لم يسبق لها الزواج قبل ذلك.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا