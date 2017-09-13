شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018
صحيفة المرصد:أقيمت أمس الثلاثاء مسابقة اختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018 بأحد الفنادق بـ6 أكتوبر، وذلك من بين 300 متسابقة شاركن في المسابقة، ومن المقرر أن تشارك الفائزة منهن باللقب فى مسابقة miss eco international التى تنظمها جزر موريشيوس.
وقد ضمت لجنة التحكيم روان علاء، وخلود عز منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة والحاصلة على اللقب عام 2016، كما تواجد المنتج نادر المصرى.
وقالت خلود عز: سوف يتم اختيار 16 متسابقة مصرية منهن، ويتم تدريبهن لمدة شهرين، ثم إجراء المسابقة واختيار ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، والتي تمثل البلاد في المسابقة العالمية.
وأضافت: إن المتسابقات اللاتى يتقدمن لخوض المسابقة يجب أن يتراوح عمرهن ما بين 18 و27 عاماً، وألا يقل طولهن عن 170 سنتيمترا، على أن يكون وزنها مناسبا مع طولها، ويجب أن تكون متحدثة للإنجليزية بطلاقة وتجيدها إجادة تامة، وألا تكون متزوجة كما لم يسبق لها الزواج قبل ذلك.
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التعليقات
لا رجوله لا اخلاق لا مبدأ لا غيرة لا حياء ***
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بدخل مسابقه فارس احلام الملكه وانشاءالله افوز الشنب لوحده حكايه
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واحد تحت ***في التعليقات بكلمات مكرره من سنييييييين
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**** الحقيقه مره
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لو يصفونهم كلهم ما بغيتهم كلهم جلوف
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كلهم مو حلوات غير وحده عجبتني وأبغاها سفيرة عندي للسياحة
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الله يكثر من أمثال الممرضتين السعوديات كانو فال خير على الوطن من خلال فضح زواج الأخونجي الداعية الأخواني على العجوز أم 80 سنة لا وفيه حيل بعد بيشتكي عليهم . ارقد في سجنك محلوق اللحية لاأخرجك الله منه.
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طيب الأخونجي داعية الأخوان الخائن الجاسوس قرضاوي السعودية يقولون انه خاطب حرمة أخونجية عمرها 80 سنة عجوز منتهية الصلاحية بعد وفاة زوجته مامر عليه شهرين الحين هو خلف قضبان عليهم اعطائه خلوة شرعية هههه
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ياقلم الحقيقة لاتسخر من اللحية فنحن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم
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يارب سترك كلام فاضي
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أحد دعاة الأخونجية من الجواسيس الأخوان المقبوض عليهم كان يشتكي من تساقط شعر لحيته قبل سجنه الآن خلاص حكومتنا الرشيدة أعطته علاج لها وذلك بحلق ماتبقى فيها من شعيرات قليلة بالموس هههههههه
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قلم الخنبقة ..... عاجبك موضوع ملكات السياحة بمصر ؟ بس عندي لك سؤال أيهما أجمل ملكات السياحة بمصر أو ملكات في إيران ؟
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منجى مصري يبلونين مشمش شامي بيخزي العين
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تم التأكيد على حلق لحى دعاتك الأخونجية الجواسيس الأخوان قبل دخولهم السجن وتوزيع على كل منهم مسواك كل يوم جمعة اضافة لجلدهم في نفس الوقت حتى عرضهم على القضاء الشرعي ليصدر حكمه بقطع رؤوسهم .
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لللآمانه ومن رؤيتي انا ولا وحده تستاهل تكون ملكة جمال واللي بيعرف اني متذوق وصاحب ذوق يجيني اقوله افضل المطاعم بالشرقيه هههههه
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هذا انتاج الانقلابات العسكرية دور دعـ خمارات بارات تجارة جنـ تعري مخدرات فقر قمع سجون قتل نهب حتى باقي المخلوقات تغار وتدافع عن انثاها هؤلاء اقسم بالله انهم ادنى منها بكثير مافيا تحكم بلد مسلم
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الرز الآن رجيع المطاعم الأفغانية واليمانية وحفلات الزواج ياكلون منه دعاتك الأخونجية الأخوان يالأخونجي المربوطين في سجون حكومتنا الرشيدة هههههههه
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طلقتو قبل ماتدخلو ونزلتو قبل ماتركبو وخسرتو قبل ماتلعبو وحلفتو وانتو بتكدبو وحكيتو عن تعب الحروب من قبل حتى ماتضربو اولولنا دى كاس مصرنا نلقاه هزيمة ونشربو معرفش ليه مش مكسوفين ايه رأيكم تتنقبو
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هذا من الرز المعدل جينيا اخر انتاج ياخنبقة
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كبيرة يامصر العرب والعروبة . حمدآ لله أن تم ابادة قطيع الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله من على أرضك الطاهرة.كانو يريدون لها أن تصبح سوريا أخرى لكن الله رد كيدهم في نحورهم ونكس رؤوسهم في الوحل.
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امانيهم لكي خلع رداء الحياء والعفة والشرع والارتماء ف احضان الرخص والديـاسة وبيع الاجساد والاستعراض بالمفاتن على الشاشات وتكوني ف زمره الملعونات كما ورد ف حديث الكاسيات العاريات وحطب جنهم ودت ال الخ
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الله يحفظ مصر العربية ويحفظ حكومتها العادلة الشرعية بقيادة الرئيس المصري البطل عبدالفتاح السيسي الزعيم العربي وفارس أمته العربية الذي خاض معركة بلاده مع قطيع الأخونجية الأخوان الخونة وانتصر عليهم .
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اجل بنروح شرم الشيخ نتسوح
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بعد قيادة السيارة والكشف وما يسمى حريه المرإة وهذا ال بيصير هنا لو سمحنا للعلمانية بتطبيق اهدافهم وهذا اكبر رد ع كل ***ينادي بالقيادة باسم الحقوق هؤلاء ال***بالصور يزعمون انهم مسلمون
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الجنة لدعاتكم ***الأخونجية ولقطيعهم الأخونجي ****الذين تم القبض عليهم وتم رميهم في السجون هؤلاءهم من رضي عنهم ربهم وأثابهم بالحورالعين.هؤلاء الذين تحدثون علينا عن الحشمة والفضيلة من خلف لحاهم
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لاحول ولاقوه الا بالله العضيم اللهم رد امة محمد اليك لرد جميل هلا هذا حال بنات المسلمين
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ملكات جمال مصر للسياحة ؟؟؟؟؟!!!!***
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نسائهم لعب ورجالهم مع من غلب هذا حال المصريين الا من رحم ربي!
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مصر لاتزال ولادة للجميلات
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قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ..صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما ..نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذ
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قال تعلى / ويوم يعظ الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ... وقال رسول الله رأيت اكثر اهل النار ( النساء ) .. الله اكبر
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يازين الستر والحشمه...الله يستر عليهن ويهدين للاحتشام
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الله يعين اهلك عليك صدق غثا ونفسيه
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يقال ان الله جميل يحب الجمال.وكانت مصر العروبه تطغى بالجمال الفرعوني حتى اعتبرت ام الدنيا لنهرها العظيم وفنها الرخيم وشعبها المصري الاصلى الكريم قبل ان تلوثها بعض الايديولوجيات اما هؤلاء النسوه فمقلات
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استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
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يالأخونجية الأخوان ليس لكم لاستر ولا حشمة وآخر من يتحدث عنها هو أنتم.من ترك وطنه وسلمه لأعدائه على طبق من الغدر والخيانة فهو آخرمن له الحق أن يتحدث عنها. كأنكم تركتم أبواب بيوتكم وغرفها مفتوحة للآخرين
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والله الفول والطعميه والبيض مطلعه شغل صح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ايوووووووووووووووووووووووووووووه هذا والله اللي فالحين فيه
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لحم لحم
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مسكينات اغرتهم اقلام الروافض والعلمانية وانغشوابها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هم فييييييين والجمال فين . لا تظلمون الجمال فهو الشئ الوحيد المتبقي من زينة الدنيا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
حلوات ولكن الجمال الذي لايعلى عليه كرد استان وكان الاوضاع استقرة تتحول السياحه الى كرد استان جمال لايعلى عليه وجمال الطبيعه والناس الي تفتح النفس اللهم اجرنا في مصيبتان واخلف لنا خيراًمنها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مسكينات
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
مقايس الجمال فى مصر فى انحدار واضح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
واضح قلم التزوير والخنبقه عنده ***من كل مايتعلق بالاسلام والحشمه ....حسبنا الله عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اليوم دعاتكم الأخونجية الأخوان*** الذين اعتقلتهم حكومتنا ألصقو على كل جبهة أخونجي أخواني منكم ملصق العار ***الكبرى *** فأصبحت لحاكم تمثل كل عار وكل خزي لكم الى يوم الدين.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
وين الجمال ايش الاشكال ذي استغفر الله كلو بدو يعيش اكل عيش هههههههه تحيا مصر
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
بعيد الجمااال عنهم جداااا...***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اغلب التعليقات مانتم صادقين ياخوي في فرق لما نشوف صورة ونشوف في الطبيعه انا اقول كلهم اعجبوني وماحد يقدر يحجب شعاع الشمس عن الناس صح جمال والا نشوفه جمال وماهوه من كثر مانشوب بنات الا في الخارج
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
أسأل الله العظيم انيستر على بنات المسلمين والامة العربيه من هذا الفعل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله المستعان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ليس بكشف سيقانك واطالة لحيتك تمثل الدين الاسلامي وتعاليمه الصحيحةلا أبدآ.وانما بقربك من حكومتك واتباع سياساتها والمشي خلفها على بصيرتها وهداها واخلاصك لوطنك بعدها يصبح لك شرف وكرامة مرفوع رأسك بها.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
معلش يابهوات .أصلا هن كانن احلا من كذا بسي بما أن مصر مشهوره بأكل لحم الحمير وحليب الحمير. أصبح شكل بنات جمال مصر قريب من شكل الحمير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
محال غير الشريفة تتحدث عن الشرف مثلكم تمامآ يالأخونجية الأخوان .تفتقدون لهذه الخصلة مع أوطانكم وحكامكم فكيف مع أهلكم وذويكم . الشرف هو شرفك مع وطنك في اطاره العام والشامل واذا افتقدته افتقدت ماعداه.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اتمنى نشارك نحن بنات الوطن في هذه المسابقات لنكتسح الفوز وبفارق كبير وربما المراكز الثلاث لنا /// المشكلة اليوم ببدأ رحلة إكمال البحث وسأترك التعليقات لاجل غير معروف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كنت فاتح النافذة قمت وصكيتها خفت تدخل علي جنيه يوم شفت صورهن 😈
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أنتم يالأخونجية قطيع الأخوان لاعندكم شرف ولاأمانة ولا وفاء لأوطانكم ولحكامكم ودعاتكم رمتهم حكومتنا الرشيدة خلف أسوار وأبواب سجونها لخيانتهم العظمى فكيف تزعمون أن لكم شرف وأعراض وأنتم تفتقدونها لأنفسكم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كل وحده تقول وين الجمال راح اي جمال ياباشا كلهم 😆
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
النور نورك يامصر والحرية حريتك يامصر والعرب عربك وبجانبك يامصر .والسعودية معك في مواقفك وسياساتك داعمة لنظامك الشرعي نظام الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي حفظه ونصره الله.لامكان للأخونجية على أرضك مطلقآ.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
تعليق 21 البندري فديته أنا يا بندول قلبي أكيد أن السعوديات بيأخذون الكأس بدون منازع رقة جمال حلوة طعم نكهة كل شيء يجذبني إليه فديته أنا❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
لا يعجبني(4) اعجبني(11)
هذي ***مصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت٢٧ عايد اجل معجبك ***اللي عندك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دعاة الأخونجية الأخوان جواسيس النظام القطري التابع للصنمين الحمدين الموس السعودية لحكومتنا الرشيدة هذه الأيام شغالة لاتتوقف في حلق لحاهم الخيانية الملعونة . حفظ الله على هذه البلاد أمنها واستقرارها.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
ت ٢٨ يعني تسيح معاهم بالفندق.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين اللهم ارزقنا الطهر والعفاف والتقى.{{ هل المسلم يرضى ع بناته كذا }}{ حسبي الله ع كل ظالم }}
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
Immodesty catches the eye. Modesty catches the heart
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تم ايقاف الداعية الأخونجي الأخواني محمد الشنار والحاقه مع بقية أخونجيته الموقوفين .نصر الله حكومتنا الرشيدة على ***قطعانهم.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
كيف ملكات سياحه !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مساكين ملعوب عليهم وين الجمال الا اذا كان يقصدون جمال عبدالناصر أو جمال مبارك ههههههه اللهم لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
عمار يامصر فعلا اللحمة المصرية مافيه زيها 🤣
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
من فضل الله ومنته تم القاء القبض على الأخونجي الأخواني الداعية يوسف الأحمد والحاقه بمن سبقه العودة والقرني وبقية القطيع . لامكان *** على أرض بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية .
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
لا يوجد جمال جميعهم تحت المتوسط وهو الغالب هناك.
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
هذول ملكات جمال استغفر الله الجمال بعيد عنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
وش عرفك بالجمال يا ولد ***😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى يكون عندنا مسابقة جمال ..عشان تشوفون جمال السعوديات كيف..انشالله رؤية 2030 يقررون فيها مسابقات جمال في السعوديه
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
أعمل في شركة أجنبية، وكنت أستمع لأحاديث أربعة أشخاص، إيرلندي، أسكتلندي، بريطاني، أرجتيني، جل حديثهم كان عن قلقهم الشديد على بناتهم المراهقات فيما يرتدون، حينها أيقنت، بأن التستر فطرة جبلها #الله >>
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
نص منهم ما بحطهم يرعون مع الغنم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😩مدري وش رأي ابو جمال ههههههاي..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كفى تشويه للاسلام..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كفى تغريب..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بسم الله الرحمن الرحيم..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
احنا فين وانتو فين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى ان ارى مثل هذه المسابقات عندنا .. عندها سنكون في الاتجاه الصحيح
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
من جدكم هذولا مرشحات ملكات جمال.............. يمكن المشرفه في الصوره الاخيره تناسب .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياروحي يا تمر البرحي امرطك وما أكلك فديته أنا ❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺❤️🌸🌹🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله على الجمال والدلال ...انا اعشق الجمال بشكل هستيري ...الله يوفقهن في المسابقه
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
والله من خراب البيوت الآمنه وتشتيت شملها انهن والشيطان في مركبٍ واحد الهجّه ياولد
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
يجمعهم الطبل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
قلم الخنبقه عنده صوره مسبقه قبل وصولها للاعلام والنشر هذه شغلته وتخصصه في الحياة حسب تعليقاته نترك له المايك للتعليق ف ليتفضل
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
طيب، مشاااا أصلو بصراحة 074
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صور يهتم بها الليبراليين ويقدسها تقديس
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
ما فيهم ولا وحده حلوه
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
إن ألله جميلا 🏳يحب الجمال 《سبحانه》👀
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
صـــباح الخير
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
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