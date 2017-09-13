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نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق
صحيفة المرصد-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (حائل، القصيم، تبوك، المدينة المنورة، نجران ، الشرقية ، مكة المكرمة) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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بواسطة : قلم الحقيقه
وقطيعهم من أتباعهم المغفلين من وراهم مصدقهم ومزكيهم وموقع لهم في كل مايقولونه.هم...
بواسطة : ابويوسف
استراحه ست اشهر 22 الف ايجاره وين الحقيل...
بواسطة : سـارونھَہّ
لا تجعل الناس تندم على معرفتك... اجعل الناس تندم على خسارتك ........
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