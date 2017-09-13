نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

حجم الخط A A A المرصد لا يوجد تعليقات 1٬553 3 ساعات

صحيفة المرصد-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (حائل، القصيم، تبوك، المدينة المنورة، نجران ، الشرقية ، مكة المكرمة) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا