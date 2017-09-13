تنفيذ حكم القصاص في”سعيد الصيعري”لقتله”فرج الكربي”بأداة ثقيلة على رأسه بنجران

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة نجران في منطقة نجران، وفيما يلي نصه:

أقدم / سعيد بن مبخوت بن عون آل محمد الصيعري (سعودي الجنسية) على قتل / فرج بن محمد بن مبارك الكربي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه بأداة ثقيلة على رأسه عمداً، مما أدى لوفاته، إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ سعيد بن مبخوت بن عون آل محمد الصيعري (سعودي الجنسية) اليوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1438هـ، بمدينة نجران في منطقة نجران.

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