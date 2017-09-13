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الرئيسية / تطورات جديدة في قضية اعتقال الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية!

تطورات جديدة في قضية اعتقال الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية!

تطورات جديدة في قضية اعتقال الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية!
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المرصد 14 5٬861 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة أن نظام الحمدين أفرج مؤخراً، عن المواطن القطري حمد المري، الذي اعتقل من قبل ضباط قطريين بعد أداءه لفريضة الحج لهذا العام في السعودية.

وأوضحت المصادر أنه عاد إلى منزله الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن التواصل مع المعتقل قبل الإفراج عنه وذويه في قطر أصبح صعبا خشية مراقبة خطوط الجوال، كي لا يلاقون مصير قريبهم حمد، وفقاً لـ “عين اليوم”.

وبينت المصادر، أن حمد المري كان مغيباً تماما ولم يعرف عنه أي معلومة عندما كان قيد الاعتقال، ولم يستطع ذووه الوصول إليه، بعد دخوله معبر سلوى قادما من الحج.

ولفتت المصادر إلى مناشدة شقيقه جابر آل كحله منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل فك أسرة شقيقه، إضافة إلى تحميل نظام الحمدين مسؤولية ما سيحدث لشقيقه مستقبلا.

وقال جابر آل كحلة، شقيق المري، عبر صفحته في تويتر “‏الحمد لله، تم إطلاق سراح أخي حمد المري، ولكن ترقبوا تصريح ومسرحية أخرى على أهواء الأجهزة الأمنية، والمخطط الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - زائر من الكواكب
2017-09-13 13:51:19
أكبر منهم عقل ودين وقف مع قطر فَهُمْ عبد مأمور
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13 - اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
2017-09-13 13:42:15
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12 - أبو محمد/هذا رجل والرجال قلائل، قال كلمة الحق
2017-09-13 13:30:27
الرجل الشريف لا يكسر ما في نفسه من الشرف والأنفة،وحب الحق وأهله، ما فعله به الأعداء، فهذا الرجل ستبقى شهادته وكلماته التي قالهاعن كرم ضيافة المملكة للحجاج وسام شرف على جبينه،وشاهد على رجولته وحسن خلقه
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11 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-13 13:19:14
حسبنا الله ونعم الوكيل في ظالم اللهم عليك باعداء المسلمين من الروافض المجوس وأعوانهم في كل مكان اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة إلى يوم الدين واكبد عدوهم من الروافض واللبراليين واذنابهم في كل مكان
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10 - _
2017-09-13 13:04:09
الله ينتقم من حكام قطر عاجلأ غير اجل قبل نهاية 2017
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9 - تاريخ
2017-09-13 13:01:04
طيب وماعليه خلاف ولا شاف الا كل خير من اهله وديرته
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8 - الهاشمي
2017-09-13 12:50:46
عار على جبين المرتزقة حاج ملبي لله يعتقلوووه
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7 - خالد
2017-09-13 12:43:49
لا حول ولا قوة الا بالله
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6 - العوده
2017-09-13 12:38:51
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5 -
2017-09-13 12:37:35
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4 - ولد حصه
2017-09-13 12:34:26
الله يفكر اسره ويفك اسر كل من اعتقل في اي دولة اخرى من الدول المجاورة
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3 - أبو ماجد
2017-09-13 12:30:41
لنا الدعاء عبر أمة المساجد وفي الخطب والاحاح في الدعاء أن يرد كيد الخائنين والحاقدين في نحورهم وان يشغلهم في أنفسهم فليس اقوي واحكم من الله
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2 - ***الرأي
2017-09-13 12:27:47
تعليق مخالف
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1 - البندري💇💕
2017-09-13 12:22:57
الله ينتقم من حكام قطر ..يتجسسون علينا بواسطة دعاة الشر الارهابيين حجاج تركيا الاخونجية
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

وقطيعهم من أتباعهم المغفلين من وراهم مصدقهم ومزكيهم وموقع لهم في كل مايقولونه.هم...
بواسطة : الوطن غالي

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