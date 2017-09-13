تطورات جديدة في قضية اعتقال الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية!

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صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة أن نظام الحمدين أفرج مؤخراً، عن المواطن القطري حمد المري، الذي اعتقل من قبل ضباط قطريين بعد أداءه لفريضة الحج لهذا العام في السعودية.

وأوضحت المصادر أنه عاد إلى منزله الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن التواصل مع المعتقل قبل الإفراج عنه وذويه في قطر أصبح صعبا خشية مراقبة خطوط الجوال، كي لا يلاقون مصير قريبهم حمد، وفقاً لـ “عين اليوم”.

وبينت المصادر، أن حمد المري كان مغيباً تماما ولم يعرف عنه أي معلومة عندما كان قيد الاعتقال، ولم يستطع ذووه الوصول إليه، بعد دخوله معبر سلوى قادما من الحج.

ولفتت المصادر إلى مناشدة شقيقه جابر آل كحله منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل فك أسرة شقيقه، إضافة إلى تحميل نظام الحمدين مسؤولية ما سيحدث لشقيقه مستقبلا.

وقال جابر آل كحلة، شقيق المري، عبر صفحته في تويتر “‏الحمد لله، تم إطلاق سراح أخي حمد المري، ولكن ترقبوا تصريح ومسرحية أخرى على أهواء الأجهزة الأمنية، والمخطط الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني”.

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