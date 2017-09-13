مالك”استراحة الرمال”يكشف تفاصيل استئجار المتورطين في قضية التجسس!
صحيفة المرصد:كشف مالك استراحة “حي الرمال” التي حوّلها «الإرهابيان اليمنيان» إلى وكر إرهابي لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، تفاصيل عملية التسجيل والطريقة التي أقنعوه بتأجيرها.
وأوضح المالك وفقاً لـ “عكاظ”، أن استئجار الاستراحة منه تم عن طريق وسيط سعودي، قام هو بالتفاوض معه وكان حريصاً على إنهاء إجراءات الإيجار بسرعة، حيث وفر له كل الأوراق المطلوبة وتم تحرير عقد الإيجار بشكل نظامي.
وبيّن “صاحب الاستراحة” أن تفاصيل العقد تعود إلى ما قبل 35 يوماً، وتحديداً في 15/ 11/ 1438هـ، وأنه حرص على التواعد لإنهاء الإجراءات في مكتب العقار، إذ تم تحرير العقد ومراجعته هنا، وتسلم حينها 22 ألف ريال مقدم الأشهر الستة الأولى، مؤكداً أنه بصورة من العقد المبرم وصورة الهوية للمستأجر”.
ولفت إلى أنه فور علمه ببيان أمن الدولة بادر بالاتصال بالرقم 990 مبدياً استعداده لتقديم أي تعاون في هذا الشأن.
وكانت رئاسة أمن الدولة، قد كشفت خلال الـ 48 ساعة الماضية، عن تفاصيل متعددة لعملية إحباط مخطط انتحاري إرهابي داعشي كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض.
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التعليقات
غريبة اجانب لهم سكن سري يامزرعة ياشقة يااستراحة يافندق ياشقق مفروشة ووين رجال الامن والعمدة يجب محاسبة اي كفيل لايعرف اين يسكن ويسافرعمالة في الوطن والكثير لا ولا يعرف اين يعمل وويسكن عمالة الشكولله
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امنوع الاستراحات سارتة وكر لي الجرائم والمخدرات والارهاب
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يجب ربط مكاتب الايجار بنظام شموس الأمني وصاحب الاستراحة يجب ان يحاسب لان الناس في العادة تستأجر الاستراحات يوم او يومين بالكثير أسبوع اما سته شهور فهو امر غير عادي ويدعوا الى الشك والريبة
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غريبة يا رجال الوطن ناس تخش تهريب للوطن وووتعطى شاهدة ايقامات ووزاير
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يجب ايقاف تهريب العمال من اليمن وويجب محاسبة من يمنح لهم دخول الوطن من جبال نجران وظهران الجنوب وجيزان
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مع الاسف الوطن فية كثير من جماعة الحوثي وصالح يجب الحذر
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يجب سحق الزيود احفاد ابرهه و عدم تشغيلهم وإيقاف خدمات العاملين داخل الوطن
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قلته من زمان قشو اليمنه الزيود من وطني احشروهم مع ربعهم في اليمن
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اطردو الزيود الخونه فورآ
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٥٨/ اللي تقصدهم مثلك
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ويش اخبار دعاة الاخونج بشرو عساهم بسفلى
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الى متى والواحد إمعة يقول مالا يفقه
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البلد تعج بالخونه الذين كلهم همهم المال مستعد ان يبيع وطنه مقابل القليل من المال وهذا بسبب الفكر الاخواني الخبيث الذي يقول ليس للوطن قيمه الامه الاسلاميه هي الاهم
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مع السلاااااااامة.
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للأسف الخونة يا كثرهم ويعيشون بيننا كالحمل الوديع والفجيعة ان تجيك الضربة والطعنة في ظهرك من الداخل ولكن الله يمهل ولا يهمل وحسبنا الله ونعم الوكيل!!
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لكن حكومتنا الرشيدة مؤكد وبعد القاء القبض على قطيع الأخونجية من الأخوان ستتغير نظرتها تجاه الكثير من هؤلاء لتبدأ تطهير الكثير من مقراتها من أصحاب هذا التوجه والتشدد على كافة الصعد ليسعد مواطن ومواطنة.
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مع الأسف الشديد كثير من المواطنين لاتلتزم بتعليمات وزارة الداخلية المتكررة
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مشكله ... لدينا أكثر من 4 مليون حوثي ... وأعطوا كل التسهيلات وهوية زائر وتركوا لهم الحبل على الغارب ... ولايبونهم يسوون إرهاب وتفجيرات وإخلال بالأمن خاصة وأننا في حرب معهم ...
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تعليق29 اصابك في مقتل
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ومن الظلم أيضآ أن نقول أن السعوديات المثقفات الموظفات وهو مانركز عليه هنا في حديثنا أن لايبادرون بالمواجهة لكن يكون الحكم في الأخير عند باب القضاء وكيفية نظرة صاحب العدل وميزانه للمرأة معها أم ضدها.
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غريبة ايران والدوحة واميركا وروسيا يمنعون ترشيح عمران خان في باكستان
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تعليق مخالف
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طيب هل كل ماذكرناه عن رأس صندوق الأخونجي ومايحتويه من عقليته المتأخرة وكل من يحمل فكره يعفي الكثير من السعوديات من المسؤولية للاستسلام لهؤلاء وتنفيذ كل مايطلبونه منها.بالطبع لا.لابد من المواجهة معهم
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من هنالاتستغربون من أين وردت هذه الثقافة السوداوية للحياة وكل مباهجها تجدونها من صندوق رأس داعية الأخونج اللي طوال عقدين من الزمن وهي تذيع برامجها فوق أرض بلادنا دون أن نجد من يغلقهاأويسكتها الا أخيرآ
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بعد 17 يوم سيتم انتاج ملايين الأسياد في ليلة ياهوسين
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٤٤ الف ايجار استراحة بالرمال وبالرياض!!!!!
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فصندوق رأسه ومايحتويه أشبه بقناة تلفزيونية كل برامجها أخونجية سوداوية لاتجد فيهاأغنية وطنية ولاعاطفية جميع بثها عن الموت والعقارب والثعابين لكن تعال ذكره في ذلك حال ظلمه وسرقاته يزعم أنه من أهل الجنة
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37 ليلة عاشورا ياهوسين قربت وبتحصل خرم الخقيقة عند الباب وبيوصلك لطاولتك وبيقولك اهلًا بك وليلة سعيدة
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فصاحب البرمجة الأخونجية بحيث أين ماتقلبه تجد موجاته تغرد وتذيع فكرهم وثقافتهم وتشددهم وكراهيتهم للمرأة وحب السيطرة عليها وعلى كل ماتملك انسانيآ وماديآ.وليس شرطآ أن يكون ثوبه قصير ولحيته طويل انما فكره
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اللهم اهلك الروافض الانجاس واذنابهم الله اجعل خمينيهم وخامنئي والسيستاني بقعر جهنم قرب عاشورا وقرب تغيير اتجاه الرحلات من بانكوك
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وعليكم القياس على ذلك في كل أمورحياتكم.العاطفية والمادية والثقافية فكل من تجدونه يتصف بصفات قتل الفرح سرقة الراتب كراهية حواء والتسلط والوصاية عليها وعدم الاعتراف بحقوقهاالشرعية فتأكدوأنه برمجة أخونجي
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لذلك كل من ياخذ راتب الموظفة سواء الأب أو الأخ أو الزوج هذه السياسة ماخرجت الا من خلف لحية أخونجي من الأخوان وتجدون عقلية هذا المستولي الحرامي على راتبها شبيهة بعقلية الأخونجية اذا لم تكن نسخة منها.
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تعليق مخالف
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قلن الحقينه ههههههه متى ليلة عاشوراء نبي نخش في الظلمه معكم هههههههههه
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سكن بنات الجامعة في القاهرة خطر في خطر يااهل الخليج يجب ان تكون الحراسة لسكن بنات الجامعة من ابناء شباب اهل الخليج رسالة خاصة للجميع
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قصدي تعليق29 ****
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لذلك كل من ياخذ راتب الموظفة سواء الأب أو الأخ أو الزوج هذه السياسة ماخرجت الا من خلف لحية أخونجي من الأخوان وتجدون عقلية هذا المستولي الحرامي على راتبها شبيهة بعقلية الأخونجية اذا لم تكن نسخة منها.
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البعض يحاول ربط الإرهاب في الدين الإسلامي لكي يحارب الإسلام والمسلمين رغم انه يعلم ان لا علاقه في الإسلام والمسلمين في الإرهاب**** وهدفه يرضي اسياده أعداء الإسلام والمسلمين أعداء
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تعليق عزالله انك صدقت هذا خائن مخفي عكس الاخونجيه الي كشفتهم حكومتنا
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الله يشفيك .****
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المهم مانطول عليكم سالفة الأخونجي وبنته. المراد تزوجت من أخونجيها اللي جابه لها أبوها ورماه في رقبتها بعدها ومع أول شهر عسل قصدي راتب قال لها أخونجيها عطيني معاشك ولا أرسلتك لأبوك بورقة صك طلاقك ههههه
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مافي فرق بينك وبينهم قبل اسبوع تقول ايرآن لا تعادينا!! وامس خبر عن الوزير القطري وهو يمدح ايرآن مالك حس والا شكلك مثل القطري الي يقول حنا ندعم الارهاب بس شويه ههههههه
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غريبة عمدة الحي ساكت علا سكن العمال في وسط كل حي سكني سكن عوايل خاصة في الشرقية ووجدة ووالرياض وووالغريبة في القطيف العمال لهم حي سكني بعيد عن سكن العوايل شي ممتاز
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مرة بنت أخونجي داعية من دعاة الأخوان طلبت منه بنته أن يستأجر لها استراحة بمناسبة ملكتها بعد عمرطويل ماطق باب أبوها أحد لأنه كان ياكل راتبها مع آخر كل شهر.أجابها أولآ استراحة راتبك في رصيدي بعد زواجك .
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لابد أن تكون كل الاستراحات تحت المراقبة مثل مراقبة صحة البيئة للمطاعم والبقلات والمخابز..فالامن اهم من الطعام والشراب والدواء
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مازال البعض لا يدرك خطوره الاخونجيه على البلاد والعباد
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قلم الحقيقة يتكلم بجد ( البعض )اقطع من لحيته ولا تقطع من رصيده فعلاً ههههههههههههههههههه بيتكلم بجد
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مرة بنت أخونجي داعية من دعاة الأخوان طلبت منه بنته أن يستأجر لها استراحة بمناسبة ملكتها بعد عمر طويل ماطق باب أبوها أحد لأنه كان ياكل راتبها مع آخر كل شهر.أجابها أولآ استراحة راتبك في رصدي بعد زواجك .
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وش هالاستراحة اللي ب 44 الف عمى مو استراحة هذي فيلا وش السالفة يا عمري العقار نزل ولا باقي
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وقطيعهم من أتباعهم المغفلين من وراهم مصدقهم ومزكيهم وموقع لهم في كل مايقولونه.هم أغنياء دراهمهم ماتاكلها النيران من بنك مويزة وكديشها اللي معها والخبل التابع لهم لو تفتشه ماتجد معه قيمة غرشة ماء صحة.
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فرصة ممتازة يا رجال الوطن هل يمنع مكتب الاستقدام دخول واستقدام اي شخص عزابي بدون زوجتة
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استراحه ست اشهر 22 الف ايجاره وين الحقيل
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للاسف العددات والاجهزه الخدميه تشوه منظر السور عداد ماء وعداد كهرب ومدروى وشو الى متى هذا النشاز
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بإقليم الحقيقة اليوم سيلك هدور قيل قيل
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الطامة الكبرى أن هؤلاء الأخونجية يعلجون علينا كل دقيقة كل ساعة كل يوم أحاديثهم وخطبهم في الزهد ووجوب التواضع ومعاونة الفقير وزيارة المريض.طيب عمركم شاهدتم واحد منهم وضع ريال في جيب محتاج أو زار مريض.
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اللهم أحفظنا وأحفظ ولاة أمرنا ومملكتنا الغالية من كل شر وأحفظ أولادنا وأهلنا وجميع المسلمين يارب العالمين
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الأخونجي الجاسوس الأخواني على كثر دراهمه لكنه بخيل جلده اقطع لحيته ولا تقطع من رصيده شيء.تحسبون قصورهم وجموسهم وسفرياتهم من كد يدينهم يخسون ويعقبون جميعها من مويزه وكديشها في قطر خلك خائن وخذ لك شيك.
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يقولك **استأجرها
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يجب تفتيش اي استراحة وواي مزرعة في الوطن ووو يجب تفتيش اي موقع علا حدود الوطن البري والبحري اهل الوطن غالين
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الاستراحات لبد من تنظيم استاجرها ويكون على الهويه من خلال وزارة الداخلية افضل من تركها أوكار للإخوان المفلسين الدواعش ومن الدعارة ومن المخدرات لازم المسؤولين يحلون المشكلة قريبا عشان يردع من
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استراحه اجاره لمده ست اشهر 22 الف يعنى سنوى 44 وين العمرى الى يقول انخفضت الاجارات
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الأخنجي الجاسوس الأخواني على كثر دراهمه لكنه بخيل جلده اقطع لحيته ولا تقطع من رصيده شيء.تحسبون قصورهم وجموسهم وسفرياتهم من كد يدينهم يخسون ويعقبون جميعها من مويزه وكديشها في قطر خلك خائن وخذ لك شيك.
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الأخونجي مكشوف الساقين طويل اللحية معروف عنه مايستأجر استراحة الا لأغراض ارهابية 100% .عمركم شاهدتم الجاسوس الأخواني يحيي بها حفل فرح زواج أو حفلة لتخرج بنته حده معها المهر ريالين والعشاء تيسين هههههه
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اللي يأجر وافد لايعمل لدى جهة حكومية او جهة معروفة /شركة /مؤسسة/ أما فرد من الشارع حتى وان كان لديه هوية يمنع تأجيرة لكن أصحاب العقار عندهم الفلوس تعمي الله يزيلهم ، الوطن فوق الكل لابد ان يكون شعارنا
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المفروض من يجيك الأخونجي مكشوف الساقين طويل اللحية بدلآ من أن تؤجره ااستراحة تبلغ عنه ومن معه الجهات الأمنية فورآ لالقاء القبض عليهم لرميهم بجانب دعاة وعصابة الأخونجية المقبوض عليهم لأنهم ارهابيين.
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جز الرقاب لهؤلاء الجواسيس هو المتأمل والمتوقع .. دول العالم أجمعها بما فيها دولتنا التي تستمد تشريعاتها من الكتاب والسنة لا تتهاون في هذا الجرم العظيم .
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ناس تعميهم الفلوس عن كل شي قال اوراق والخ.استغرب من اللي يؤجر عقار لأجنبي ماعنده ارتباط بعمل ولا دخل معروف ! ياكثرهم في الشقق .من وين يجيبون فلوس الله اعلم؟! واذا جاء سعودي قال كم راتبك ووين عملك!
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أتمنى ربط إيجار الإستراحات بوزارة الداخلية والتأكد من هوية المستأجر
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اللهم إني أستودعك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي ، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعا ، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده
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لابد من تنظيم للاستراحة فهي الوكرة الذي يدير منه الإرهابيين إرهابم. وبنسبة المستأجر يعد شريك وهذا أمر من الظروريات.
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