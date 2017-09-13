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مالك”استراحة الرمال”يكشف تفاصيل استئجار المتورطين في قضية التجسس!

مالك”استراحة الرمال”يكشف تفاصيل استئجار المتورطين في قضية التجسس!
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المرصد 71 10٬114 6 ساعات

صحيفة المرصد:كشف مالك استراحة “حي الرمال” التي حوّلها «الإرهابيان اليمنيان» إلى وكر إرهابي لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، تفاصيل عملية التسجيل والطريقة التي أقنعوه بتأجيرها.

وأوضح المالك وفقاً لـ “عكاظ”، أن استئجار الاستراحة منه تم عن طريق وسيط سعودي، قام هو بالتفاوض معه وكان حريصاً على إنهاء إجراءات الإيجار بسرعة، حيث وفر له كل الأوراق المطلوبة وتم تحرير عقد الإيجار بشكل نظامي.

وبيّن “صاحب الاستراحة” أن تفاصيل العقد تعود إلى ما قبل 35 يوماً، وتحديداً في 15/ 11/ 1438هـ، وأنه حرص على التواعد لإنهاء الإجراءات في مكتب العقار، إذ تم تحرير العقد ومراجعته هنا، وتسلم حينها 22 ألف ريال مقدم الأشهر الستة الأولى، مؤكداً أنه بصورة من العقد المبرم وصورة الهوية للمستأجر”.

ولفت إلى أنه فور علمه ببيان أمن الدولة بادر بالاتصال بالرقم 990 مبدياً استعداده لتقديم أي تعاون في هذا الشأن.

وكانت رئاسة أمن الدولة، قد كشفت خلال الـ 48 ساعة الماضية، عن تفاصيل متعددة لعملية إحباط مخطط انتحاري إرهابي داعشي كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

71 - الوطن غالي
2017-09-13 19:17:40
غريبة اجانب لهم سكن سري يامزرعة ياشقة يااستراحة يافندق ياشقق مفروشة ووين رجال الامن والعمدة يجب محاسبة اي كفيل لايعرف اين يسكن ويسافرعمالة في الوطن والكثير لا ولا يعرف اين يعمل وويسكن عمالة الشكولله
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70 - ابو الليل. ZzzzzzzzZzz
2017-09-13 18:48:03
امنوع الاستراحات سارتة وكر لي الجرائم والمخدرات والارهاب
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69 - سابق
2017-09-13 18:08:21
يجب ربط مكاتب الايجار بنظام شموس الأمني وصاحب الاستراحة يجب ان يحاسب لان الناس في العادة تستأجر الاستراحات يوم او يومين بالكثير أسبوع اما سته شهور فهو امر غير عادي ويدعوا الى الشك والريبة
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68 - الاجرب
2017-09-13 17:33:15
تعليق مخالف
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67 - الوطن غالي
2017-09-13 17:06:12
غريبة يا رجال الوطن ناس تخش تهريب للوطن وووتعطى شاهدة ايقامات ووزاير
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66 - الوطن غالي
2017-09-13 16:38:04
يجب ايقاف تهريب العمال من اليمن وويجب محاسبة من يمنح لهم دخول الوطن من جبال نجران وظهران الجنوب وجيزان
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65 - الوطن غالي
2017-09-13 16:29:12
مع الاسف الوطن فية كثير من جماعة الحوثي وصالح يجب الحذر
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( عدد التعليقات 3,803 )
64 - ابن الوطن
2017-09-13 15:51:27
يجب سحق الزيود احفاد ابرهه و عدم تشغيلهم وإيقاف خدمات العاملين داخل الوطن
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63 - محب لوطني
2017-09-13 15:49:27
قلته من زمان قشو اليمنه الزيود من وطني احشروهم مع ربعهم في اليمن
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( عدد التعليقات 3,803 )
62 - ابن الوطن
2017-09-13 15:48:57
اطردو الزيود الخونه فورآ
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61 - هههههههه
2017-09-13 15:47:24
٥٨/ اللي تقصدهم مثلك
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( عدد التعليقات 3,803 )
60 - ابن الوطن
2017-09-13 15:35:59
ويش اخبار دعاة الاخونج بشرو عساهم بسفلى
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59 - خرم الخقيقة وخوية المتسمي العنيد أطفال***
2017-09-13 15:26:17
الى متى والواحد إمعة يقول مالا يفقه
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( عدد التعليقات 1 )
58 - العنيد
2017-09-13 15:21:55
البلد تعج بالخونه الذين كلهم همهم المال مستعد ان يبيع وطنه مقابل القليل من المال وهذا بسبب الفكر الاخواني الخبيث الذي يقول ليس للوطن قيمه الامه الاسلاميه هي الاهم
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( عدد التعليقات 28,427 )
57 - قلم الحقيقه
2017-09-13 15:16:20
مع السلاااااااامة.
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( عدد التعليقات 1 )
56 - العنيد
2017-09-13 15:15:36
للأسف الخونة يا كثرهم ويعيشون بيننا كالحمل الوديع والفجيعة ان تجيك الضربة والطعنة في ظهرك من الداخل ولكن الله يمهل ولا يهمل وحسبنا الله ونعم الوكيل!!
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( عدد التعليقات 28,427 )
55 - قلم الحقيقه
2017-09-13 15:14:31
لكن حكومتنا الرشيدة مؤكد وبعد القاء القبض على قطيع الأخونجية من الأخوان ستتغير نظرتها تجاه الكثير من هؤلاء لتبدأ تطهير الكثير من مقراتها من أصحاب هذا التوجه والتشدد على كافة الصعد ليسعد مواطن ومواطنة.
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54 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-13 15:13:42
مع الأسف الشديد كثير من المواطنين لاتلتزم بتعليمات وزارة الداخلية المتكررة
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53 -
2017-09-13 15:12:29
مشكله ... لدينا أكثر من 4 مليون حوثي ... وأعطوا كل التسهيلات وهوية زائر وتركوا لهم الحبل على الغارب ... ولايبونهم يسوون إرهاب وتفجيرات وإخلال بالأمن خاصة وأننا في حرب معهم ...
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52 - الكوافيره
2017-09-13 15:11:40
تعليق29 اصابك في مقتل
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( عدد التعليقات 28,427 )
51 - قلم الحقيقه
2017-09-13 15:09:24
ومن الظلم أيضآ أن نقول أن السعوديات المثقفات الموظفات وهو مانركز عليه هنا في حديثنا أن لايبادرون بالمواجهة لكن يكون الحكم في الأخير عند باب القضاء وكيفية نظرة صاحب العدل وميزانه للمرأة معها أم ضدها.
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50 - الوطن غالي
2017-09-13 15:05:22
غريبة ايران والدوحة واميركا وروسيا يمنعون ترشيح عمران خان في باكستان
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49 - خرم تلايص على
2017-09-13 15:05:10
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,427 )
48 - قلم الحقيقه
2017-09-13 15:04:35
طيب هل كل ماذكرناه عن رأس صندوق الأخونجي ومايحتويه من عقليته المتأخرة وكل من يحمل فكره يعفي الكثير من السعوديات من المسؤولية للاستسلام لهؤلاء وتنفيذ كل مايطلبونه منها.بالطبع لا.لابد من المواجهة معهم
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( عدد التعليقات 28,427 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:58:35
من هنالاتستغربون من أين وردت هذه الثقافة السوداوية للحياة وكل مباهجها تجدونها من صندوق رأس داعية الأخونج اللي طوال عقدين من الزمن وهي تذيع برامجها فوق أرض بلادنا دون أن نجد من يغلقهاأويسكتها الا أخيرآ
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46 - الفارس
2017-09-13 14:56:49
بعد 17 يوم سيتم انتاج ملايين الأسياد في ليلة ياهوسين
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45 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-13 14:54:10
٤٤ الف ايجار استراحة بالرمال وبالرياض!!!!!
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( عدد التعليقات 28,427 )
44 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:53:32
فصندوق رأسه ومايحتويه أشبه بقناة تلفزيونية كل برامجها أخونجية سوداوية لاتجد فيهاأغنية وطنية ولاعاطفية جميع بثها عن الموت والعقارب والثعابين لكن تعال ذكره في ذلك حال ظلمه وسرقاته يزعم أنه من أهل الجنة
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43 - الفارس
2017-09-13 14:49:48
37 ليلة عاشورا ياهوسين قربت وبتحصل خرم الخقيقة عند الباب وبيوصلك لطاولتك وبيقولك اهلًا بك وليلة سعيدة
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( عدد التعليقات 28,427 )
42 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:47:59
فصاحب البرمجة الأخونجية بحيث أين ماتقلبه تجد موجاته تغرد وتذيع فكرهم وثقافتهم وتشددهم وكراهيتهم للمرأة وحب السيطرة عليها وعلى كل ماتملك انسانيآ وماديآ.وليس شرطآ أن يكون ثوبه قصير ولحيته طويل انما فكره
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41 - الفارس
2017-09-13 14:47:20
اللهم اهلك الروافض الانجاس واذنابهم الله اجعل خمينيهم وخامنئي والسيستاني بقعر جهنم قرب عاشورا وقرب تغيير اتجاه الرحلات من بانكوك
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( عدد التعليقات 28,427 )
40 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:43:20
وعليكم القياس على ذلك في كل أمورحياتكم.العاطفية والمادية والثقافية فكل من تجدونه يتصف بصفات قتل الفرح سرقة الراتب كراهية حواء والتسلط والوصاية عليها وعدم الاعتراف بحقوقهاالشرعية فتأكدوأنه برمجة أخونجي
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( عدد التعليقات 28,427 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:35:47
لذلك كل من ياخذ راتب الموظفة سواء الأب أو الأخ أو الزوج هذه السياسة ماخرجت الا من خلف لحية أخونجي من الأخوان وتجدون عقلية هذا المستولي الحرامي على راتبها شبيهة بعقلية الأخونجية اذا لم تكن نسخة منها.
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38 - بوعلي
2017-09-13 14:34:53
تعليق مخالف
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37 -
2017-09-13 14:31:44
قلن الحقينه ههههههه متى ليلة عاشوراء نبي نخش في الظلمه معكم هههههههههه
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36 - ابوصالح سكري
2017-09-13 14:30:43
سكن بنات الجامعة في القاهرة خطر في خطر يااهل الخليج يجب ان تكون الحراسة لسكن بنات الجامعة من ابناء شباب اهل الخليج رسالة خاصة للجميع
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35 - خالد
2017-09-13 14:28:49
قصدي تعليق29 ****
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( عدد التعليقات 28,427 )
34 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:28:43
لذلك كل من ياخذ راتب الموظفة سواء الأب أو الأخ أو الزوج هذه السياسة ماخرجت الا من خلف لحية أخونجي من الأخوان وتجدون عقلية هذا المستولي الحرامي على راتبها شبيهة بعقلية الأخونجية اذا لم تكن نسخة منها.
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33 -
2017-09-13 14:28:36
البعض يحاول ربط الإرهاب في الدين الإسلامي لكي يحارب الإسلام والمسلمين رغم انه يعلم ان لا علاقه في الإسلام والمسلمين في الإرهاب**** وهدفه يرضي اسياده أعداء الإسلام والمسلمين أعداء
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32 - خالد
2017-09-13 14:28:00
تعليق عزالله انك صدقت هذا خائن مخفي عكس الاخونجيه الي كشفتهم حكومتنا
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31 - ت 27
2017-09-13 14:25:13
الله يشفيك .****
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( عدد التعليقات 28,427 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:23:08
المهم مانطول عليكم سالفة الأخونجي وبنته. المراد تزوجت من أخونجيها اللي جابه لها أبوها ورماه في رقبتها بعدها ومع أول شهر عسل قصدي راتب قال لها أخونجيها عطيني معاشك ولا أرسلتك لأبوك بورقة صك طلاقك ههههه
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29 - 21
2017-09-13 14:20:22
مافي فرق بينك وبينهم قبل اسبوع تقول ايرآن لا تعادينا!! وامس خبر عن الوزير القطري وهو يمدح ايرآن مالك حس والا شكلك مثل القطري الي يقول حنا ندعم الارهاب بس شويه ههههههه
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28 - الوطن غالي
2017-09-13 14:19:19
غريبة عمدة الحي ساكت علا سكن العمال في وسط كل حي سكني سكن عوايل خاصة في الشرقية ووجدة ووالرياض وووالغريبة في القطيف العمال لهم حي سكني بعيد عن سكن العوايل شي ممتاز
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( عدد التعليقات 28,427 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:18:25
مرة بنت أخونجي داعية من دعاة الأخوان طلبت منه بنته أن يستأجر لها استراحة بمناسبة ملكتها بعد عمرطويل ماطق باب أبوها أحد لأنه كان ياكل راتبها مع آخر كل شهر.أجابها أولآ استراحة راتبك في رصيدي بعد زواجك .
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26 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه وجاء الغريب وغربني
2017-09-13 14:15:31
لابد أن تكون كل الاستراحات تحت المراقبة مثل مراقبة صحة البيئة للمطاعم والبقلات والمخابز..فالامن اهم من الطعام والشراب والدواء
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25 - وطني الحبيب
2017-09-13 14:13:38
مازال البعض لا يدرك خطوره الاخونجيه على البلاد والعباد
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24 -
2017-09-13 14:09:00
قلم الحقيقة يتكلم بجد ( البعض )اقطع من لحيته ولا تقطع من رصيده فعلاً ههههههههههههههههههه بيتكلم بجد
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( عدد التعليقات 28,427 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:07:57
مرة بنت أخونجي داعية من دعاة الأخوان طلبت منه بنته أن يستأجر لها استراحة بمناسبة ملكتها بعد عمر طويل ماطق باب أبوها أحد لأنه كان ياكل راتبها مع آخر كل شهر.أجابها أولآ استراحة راتبك في رصدي بعد زواجك .
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22 - ولد حصه
2017-09-13 14:06:08
وش هالاستراحة اللي ب 44 الف عمى مو استراحة هذي فيلا وش السالفة يا عمري العقار نزل ولا باقي
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( عدد التعليقات 28,427 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:04:46
وقطيعهم من أتباعهم المغفلين من وراهم مصدقهم ومزكيهم وموقع لهم في كل مايقولونه.هم أغنياء دراهمهم ماتاكلها النيران من بنك مويزة وكديشها اللي معها والخبل التابع لهم لو تفتشه ماتجد معه قيمة غرشة ماء صحة.
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20 - الوطن غالي
2017-09-13 14:03:44
فرصة ممتازة يا رجال الوطن هل يمنع مكتب الاستقدام دخول واستقدام اي شخص عزابي بدون زوجتة
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( عدد التعليقات 15,244 )
19 - ابويوسف
2017-09-13 14:03:28
استراحه ست اشهر 22 الف ايجاره وين الحقيل
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( عدد التعليقات 15,244 )
18 - ابويوسف
2017-09-13 14:01:40
للاسف العددات والاجهزه الخدميه تشوه منظر السور عداد ماء وعداد كهرب ومدروى وشو الى متى هذا النشاز
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17 - نواف بن شداد
2017-09-13 14:00:33
بإقليم الحقيقة اليوم سيلك هدور قيل قيل
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( عدد التعليقات 28,427 )
16 - قلم الحقيقه
2017-09-13 14:00:08
الطامة الكبرى أن هؤلاء الأخونجية يعلجون علينا كل دقيقة كل ساعة كل يوم أحاديثهم وخطبهم في الزهد ووجوب التواضع ومعاونة الفقير وزيارة المريض.طيب عمركم شاهدتم واحد منهم وضع ريال في جيب محتاج أو زار مريض.
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15 - بنت الوطن
2017-09-13 13:57:04
اللهم أحفظنا وأحفظ ولاة أمرنا ومملكتنا الغالية من كل شر وأحفظ أولادنا وأهلنا وجميع المسلمين يارب العالمين
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( عدد التعليقات 28,427 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:54:22
الأخونجي الجاسوس الأخواني على كثر دراهمه لكنه بخيل جلده اقطع لحيته ولا تقطع من رصيده شيء.تحسبون قصورهم وجموسهم وسفرياتهم من كد يدينهم يخسون ويعقبون جميعها من مويزه وكديشها في قطر خلك خائن وخذ لك شيك.
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13 - بريال عيش حب
2017-09-13 13:53:26
يقولك **استأجرها
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12 - الوطن غالي
2017-09-13 13:50:02
يجب تفتيش اي استراحة وواي مزرعة في الوطن ووو يجب تفتيش اي موقع علا حدود الوطن البري والبحري اهل الوطن غالين
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11 - عواد بن عوده
2017-09-13 13:49:28
الاستراحات لبد من تنظيم استاجرها ويكون على الهويه من خلال وزارة الداخلية افضل من تركها أوكار للإخوان المفلسين الدواعش ومن الدعارة ومن المخدرات لازم المسؤولين يحلون المشكلة قريبا عشان يردع من
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( عدد التعليقات 15,244 )
10 - ابويوسف
2017-09-13 13:49:16
استراحه اجاره لمده ست اشهر 22 الف يعنى سنوى 44 وين العمرى الى يقول انخفضت الاجارات
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( عدد التعليقات 28,427 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:48:28
الأخنجي الجاسوس الأخواني على كثر دراهمه لكنه بخيل جلده اقطع لحيته ولا تقطع من رصيده شيء.تحسبون قصورهم وجموسهم وسفرياتهم من كد يدينهم يخسون ويعقبون جميعها من مويزه وكديشها في قطر خلك خائن وخذ لك شيك.
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( عدد التعليقات 28,427 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:44:34
الأخونجي مكشوف الساقين طويل اللحية معروف عنه مايستأجر استراحة الا لأغراض ارهابية 100% .عمركم شاهدتم الجاسوس الأخواني يحيي بها حفل فرح زواج أو حفلة لتخرج بنته حده معها المهر ريالين والعشاء تيسين هههههه
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7 - مجرة التبانة
2017-09-13 13:43:01
اللي يأجر وافد لايعمل لدى جهة حكومية او جهة معروفة /شركة /مؤسسة/ أما فرد من الشارع حتى وان كان لديه هوية يمنع تأجيرة لكن أصحاب العقار عندهم الفلوس تعمي الله يزيلهم ، الوطن فوق الكل لابد ان يكون شعارنا
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6 - قلم الحقيقه
2017-09-13 13:37:38
المفروض من يجيك الأخونجي مكشوف الساقين طويل اللحية بدلآ من أن تؤجره ااستراحة تبلغ عنه ومن معه الجهات الأمنية فورآ لالقاء القبض عليهم لرميهم بجانب دعاة وعصابة الأخونجية المقبوض عليهم لأنهم ارهابيين.
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5 - سبحان الله وبحمده
2017-09-13 13:36:28
جز الرقاب لهؤلاء الجواسيس هو المتأمل والمتوقع .. دول العالم أجمعها بما فيها دولتنا التي تستمد تشريعاتها من الكتاب والسنة لا تتهاون في هذا الجرم العظيم .
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4 - وازماناااااه
2017-09-13 13:35:42
ناس تعميهم الفلوس عن كل شي قال اوراق والخ.استغرب من اللي يؤجر عقار لأجنبي ماعنده ارتباط بعمل ولا دخل معروف ! ياكثرهم في الشقق .من وين يجيبون فلوس الله اعلم؟! واذا جاء سعودي قال كم راتبك ووين عملك!
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3 - نواف بن شداد
2017-09-13 13:34:57
أتمنى ربط إيجار الإستراحات بوزارة الداخلية والتأكد من هوية المستأجر
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2 - سعد التميمي
2017-09-13 13:30:08
اللهم إني أستودعك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي ، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعا ، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده
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1 - ↩ابو شدا↪
2017-09-13 13:26:28
لابد من تنظيم للاستراحة فهي الوكرة الذي يدير منه الإرهابيين إرهابم. وبنسبة المستأجر يعد شريك وهذا أمر من الظروريات.
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جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

 المرصد 14 1٬719 1 ساعة
انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

 المرصد 76 3٬524 18 ساعة
بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

 المرصد 58 9٬022 19 ساعة
أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

 المرصد 39 6٬482 20 ساعة
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 190 8٬062 19 ساعة
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 2٬698 19 ساعة
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

 المرصد 142 6٬396 23 ساعة
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 47 14٬232 يومين
اخبار فنية
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 144 9٬978 9 ساعات
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬600 3 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬564 4 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 33٬341 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 15 2٬196 1 ساعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 41 10٬130 21 ساعة
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

 المرصد 81 17٬969 22 ساعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 44 11٬861 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 2 166 6 دقائق
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر صاحب موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر صاحب موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

 المرصد 4 920 43 دقيقة
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

 المرصد 20 3٬647 19 ساعة
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

 المرصد 28 5٬159 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬185 6 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬525 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬731 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬682 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 33 18٬880 18 ساعة
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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