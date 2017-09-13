مالك”استراحة الرمال”يكشف تفاصيل استئجار المتورطين في قضية التجسس!

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صحيفة المرصد:كشف مالك استراحة “حي الرمال” التي حوّلها «الإرهابيان اليمنيان» إلى وكر إرهابي لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، تفاصيل عملية التسجيل والطريقة التي أقنعوه بتأجيرها.

وأوضح المالك وفقاً لـ “عكاظ”، أن استئجار الاستراحة منه تم عن طريق وسيط سعودي، قام هو بالتفاوض معه وكان حريصاً على إنهاء إجراءات الإيجار بسرعة، حيث وفر له كل الأوراق المطلوبة وتم تحرير عقد الإيجار بشكل نظامي.

وبيّن “صاحب الاستراحة” أن تفاصيل العقد تعود إلى ما قبل 35 يوماً، وتحديداً في 15/ 11/ 1438هـ، وأنه حرص على التواعد لإنهاء الإجراءات في مكتب العقار، إذ تم تحرير العقد ومراجعته هنا، وتسلم حينها 22 ألف ريال مقدم الأشهر الستة الأولى، مؤكداً أنه بصورة من العقد المبرم وصورة الهوية للمستأجر”.

ولفت إلى أنه فور علمه ببيان أمن الدولة بادر بالاتصال بالرقم 990 مبدياً استعداده لتقديم أي تعاون في هذا الشأن.

وكانت رئاسة أمن الدولة، قد كشفت خلال الـ 48 ساعة الماضية، عن تفاصيل متعددة لعملية إحباط مخطط انتحاري إرهابي داعشي كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض.

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