رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هكذا تتم الاستفادة من الإجازة السنوية الجديدة لموظفي الحكومة.. وفي هذه الحالة يسقط حقهم بها!

هكذا تتم الاستفادة من الإجازة السنوية الجديدة لموظفي الحكومة.. وفي هذه الحالة يسقط حقهم بها!

هكذا تتم الاستفادة من الإجازة السنوية الجديدة لموظفي الحكومة.. وفي هذه الحالة يسقط حقهم بها!
حجم الخط A A A
المرصد 13 3٬687 4 ساعات

صحيفة المرصد:قال مسؤول في وزارة الخدمة المدنية إن الموظف يجب أن يتمتع بإجازته العادية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها، وفقاً للتعديلات على اللائحة.

وأكد المسؤول مجلس الوزراء قرر في شهر ذي القعدة الماضي إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، وبهذا تم إلغاء الإلزام بالتمتع من الرصيد السابق للقرار ، وأصبح يحق للموظف الاحتفاظ بالرصيد السابق “.، وذلك في معرض توضيحه لرصيد الموظفين السابق، قبل صدور التعديلات في نهاية العام الماضي.
وأوضح: التعديلات الأخيرة أكدت بأنه يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً كما منحت للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية، أو تخفيض مدة الإجازة ، بشرط ألاّ يقل ما يتمتع به الموظف – في حال طلبه – من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات”.

وبيّن أنه بهذا التعديل يحق للجهات الحكومية تأجيل الموافقة على طلب الموظف التمتع بإجازته لما تقتضيه مصلحة العمل ولكنها ملزمة بمنحه 36 يوماً من رصيده ، بمعدل 12 يوماً بشكل سنوي لمدة ثلاث سنوات – إذا رغب الموظف ذلك-“.
الجدير بالإشارة أنه يكتمل مع نهاية العام الهجري الجاري 1438هـ ، الرصيد السنوي الجديد للإجازات العادية لموظفي الجهات الحكومية ، حيث يرتفع استحقاق الموظفين والموظفات مع نهايتها ، بمعدل 36 يوماً إضافية .

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - المع السيف
2017-09-13 19:03:11
الحل الوحيد مع وزارة الخدمة ومن يؤمن بان لبدنة حق فل يحصل ع اجازتين في العام الاولي لا تقل عن 6 اشهر وثانيه لا تزيد عن 6اشهر وبكذا نستريح ونريح !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - منصور
2017-09-13 18:52:22
على كل هالكلام مافهمناشيئ منه نبي المختصرالمفيدوبسرعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - كلاش
2017-09-13 18:14:25
متاكدين ان هذا اخر كلام ...يعني كل يوم بقرار ترا والله فشلتونا مع الناس والناس ماتسئل الاعن الاجازات ولا عرفنا لكم درب ...هاه اخر كلام ولا فيه قرقر بعد..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -
2017-09-13 17:01:25
تنبيه عاجل اي موظف حكومي يدرس انتساب تعليم عن بعد انتظام شهادته يلفهااا ويحط عليها زيت ثم .......... ما رااح تنفعه بالترقياااات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-09-13 16:48:28
للموظف االحق في التمتع باجازته متى شاء وكان الأولى من الوزارة ان تصدر قانون ينص على ان (( على الموظف ان يتمتع باجازاته قبل التقاعد)) بحيث لاتزيد في السنة عن 120 يوما وليس اجبار الموظف باجازته سنويا!!!
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
8 - سوط الحق
2017-09-13 16:46:51
والعسكر يشملهم أم أنه خاص بالخدمة المدنية فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - سوط الحق
2017-09-13 16:46:49
والعسكر يشملهم أم أنه خاص بالخدمة المدنية فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - سؤال لاهل الخبرة
2017-09-13 16:46:39
طيب والي ماقدر ياخذاجازة هذه السنه لسبب ان عمله في حاجته
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - احد يفهمني
2017-09-13 16:45:55
صدق حمزة السالم يوم قال محد فاهم شئ في بلد الله يستر علينا بس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - يارب زينها
2017-09-13 16:32:43
كله من قطر ونظام الحمدين ما جونا بخير الله يزيلهم وتنعم قطر بالرفاهية كجيرانها
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - بن بنن
2017-09-13 16:25:11
لمادا الغيت الشهادات العلميه في الترقيات للموظفين الحكوميين يعنى يقطع شهاداته لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - دنيا غريبة
2017-09-13 16:21:19
تغير كل شيء ففي السابق اذا تقاعد كبير السن يحصل تعويض عن اجازاته 40 شهر بمبلغ جيد يساعده على تكاليف الحياة مع انه قد تمتع بإجازاته ولكن كانوا يساعدون المواطن بأي طريقة والحين آآه يا زمن
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 - محماس السادس عشر
2017-09-13 16:01:39
خشب الحبس خمس خشبات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

التعليقات اللي تسئ لسعوديين والسعوديات تعليقات من الخارج لزرع الفتنه بين ابناء ا...
بواسطة : بسكات

احلف ان فيها سبعين الف ، انا ماصدق ان فيه في هالوقت واحد يخلي خمسميه فالسياره ،...
بواسطة : سفر

اهمال يحتاج العقاب الرادع...
بواسطة : أفريقي

لماذا التوثيق أيها الحمقى؟!!؟...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
111 1
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
111 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء فهم “دواود الشريان ” لوظيفة النقد
323 8
mm

عقل العقل

انتهت سياسة «حب الخشوم»
205 1
mm

محمد آل الشيخ

لماذا لا يحاكمون؟
307 7
mm

مشعل السديري

هذه دمشق التي كانت
350 1
mm

عبدالرحمن الراشد

هواجس ضد استقلال الأكراد؟
171 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
158 2
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
211 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
387 16
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
341 2
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
165 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
500 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
287 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
301 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
998 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
644 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
297 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
369 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
502 2
الاخبار الدولية
جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

 المرصد 14 1٬706 1 ساعة
انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

 المرصد 76 3٬524 18 ساعة
بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

 المرصد 58 9٬022 19 ساعة
أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

 المرصد 39 6٬482 20 ساعة
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 190 8٬061 19 ساعة
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 2٬698 19 ساعة
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

 المرصد 142 6٬396 23 ساعة
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 47 14٬232 يومين
اخبار فنية
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 144 9٬978 9 ساعات
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬600 3 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬564 4 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 33٬341 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 15 2٬187 1 ساعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 41 10٬129 21 ساعة
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

 المرصد 81 17٬968 22 ساعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 44 11٬861 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 2 160 6 دقائق
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر صاحب موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر صاحب موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

 المرصد 4 916 43 دقيقة
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

 المرصد 20 3٬647 19 ساعة
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

 المرصد 28 5٬159 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬185 6 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬525 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬731 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬682 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 33 18٬878 18 ساعة
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬412 5 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬036 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬371 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 21 2٬696 22 ساعة
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬726 يومين
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬700 3 أيام
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬966 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬379 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬538 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬495 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬702 أسبوعين
الاخيرة
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

 سكاي نيوز 5 813 57 دقيقة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 25 8٬996 21 ساعة
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 21 7٬977 22 ساعة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 148 11٬035 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 203 2٬499 9 ساعات