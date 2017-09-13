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“سفارة المملكة” في المغرب توضح الحقيقة حول مقطع فيديو متداول عن مقتل سعودي وتقطيعه بالساطور على يد مغاربة!
صحيفة المرصد:نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز خوجة، ما ورد في مقطع تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شاب سعودي على أيدي مجموعة مغاربة.
ووفقاً لموقع”سبق”قال الدكتور “خوجة إن هذا الخبر لا يخصّ أي مواطن سعودي أو خليجي، وهي جريمة مغربية داخلية بين مجموعة مغاربة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعاً لشاب يتم الإطاحة به وتقطيعه بساطور، مدّعية أنه شاب سعودي.
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التعليقات
42 - زاااااير وماشي2017-09-13 19:08:07
مايروح السعودي المغرب الا من اللي يشوف عندهم ماشالله تبارك الله . فرق الارض عن السماء بينهن وبين السعوديات
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41 -2017-09-13 19:03:24
النفي عند ربعنا جاهز ستاند باي
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40 - عنيده2017-09-13 18:53:49
ولا تدخلون السعوديات بالنص لا تجيبون سيرتنا على لسانكم لا بخير ولا بشر ي****
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39 - عنيده2017-09-13 18:50:04
ها ها مساكين المحسوبين على الذكور مصدقين أنفسهم ان احنا نغير عليهم يااااي نطلع اشاعات عشان ماتروحون لهم لا لا بنفقد وسامتكم وأخلاقكم وشهامتكم وعزكم نتمنى نظرة بس منكم ياااي !!! الله يشفيكم حالكم مزري
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38 - ركان2017-09-13 18:39:06
تتمة لندبح جابوه سليم بس مزحة ، في المغرب اتحداك اخطفو سيارة او حق البنزين او سطو في تلبيوت او او ..انا عايش هناك وهنا ، وتأكدو تلشعب تلمغربي كلو سني ويحب اليعودية لان اصولهم اغليتهم من الجزيرة عر
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37 - ركان2017-09-13 18:36:34
اقسم بالله علي العضيم انا عايش في السعودية 18 سنة واغير عليها ،والله تم والله الجرايم لفي سعودية ما موججودة في المغرب،وبصدق. اما الفيديو مزحة بوم العيد فيه عادة في اكدير وجابوها في الاخبارواكان يندبح
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36 - ساقط ابتدائي2017-09-13 18:34:59
في المغرب توضح الحقيقة حول مقطع فيديو متداول عن مقتل سعودي وتقطيعه بالساطور{{يمكن مجانين ويحسبوه شاورما لا اشك انه صدق}}
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35 - راكاااان2017-09-13 18:31:59
الى عزام >>>> راجع تعليقاتك 23 و 25 و27 >> شفت ان ***الرجال ليس لهم مواقف ثابته وليسوا اهلآ للمسؤليه انت حدك ****.. اما الثريا (( المرأه السعوديه )) بعيده عن شواربك اذا كان ليك شوارب
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34 - ابو عتب2017-09-13 18:27:43
الي ماهو مصدق يروح المغرب ويشوف وش يجيه
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33 - راكاااان2017-09-13 18:26:44
الى تعليق 27 عزام !!! المرأه السعوديه تظل مثل الثريا لايطالها الأقزام وهنا اقصد بالأقزام رخوم الرجال الذين لايعرفون من هي المرأه السعوديه اما اشباهك فهم ليس اهلآ لتلك الثريا العاليه بعفتها وسمواخلاقها
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32 - زائر2017-09-13 18:19:06
الله يرحمه ويصبر اهله الحق طريقه وحشيه جدا
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31 - @@@2017-09-13 18:18:51
تعليق28 الاسبانية الله بلاها بأشباه الرجال امثالكم شوفوا كلامكم عن بناتكم شوفوا وش تكتبون وتقولون عن بناتكم يا اهل الشهامة والغيرة والمروءة والرجولة والنخوة ،فعلا كثيرون هم الذكور لكن قليلون هم الرجال
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30 - زائر المرصد2017-09-13 18:08:53
ت25 ت27 هذي تعليقات لشخص وافد يبغى يسوي فتنه .. الموضوع في وادي وتعليقاته في وادي اخر .. هذا شخص حاقد ترك الموضوع الاساسي وراح يقارن يبغى يسبب فتنه ومشاكل وبلبله .. انصحك تنتبه على نفسك لانك في خطر
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29 - راكاااان2017-09-13 18:08:12
اشاعات مثل هذه وايضآ في مثل هذه الظروف التي اشتعلت فيها حرب الكذب ولأشاعات بالتأكيد ورائها كلاب ومرتزقة قطر لمحاولة زرع الفتنه بيننا وبين اي دوله شقيقه وعلى الجميع الأنتباه لكل مايشاع ويقال من الكلاب
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28 - كنحبوكم وكنحماق عليكم2017-09-13 18:07:43
الأسبانيه ما تخلي حركات بث الشائعات وفبركة المواضيع قال ايش سعودي منحور هههههههههه
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27 - عزام2017-09-13 18:03:08
بعض السعوديين حاقدين على السعوديات ويتعمدون الاساءة للسعوديات
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26 - خروج عن النص2017-09-13 18:01:57
التعليقات بعيدة عن العنوان. لا أجد مبررا للراى شخص ان يختزل الموضوع فى قصص عاطفية نسأل الله الهداية.
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25 - عزام2017-09-13 17:56:58
السعوديات فالحه بس ***ولا خرجات ولا تبا تسافر خليها ***من جدالمغربيه حتا البس تلبسني يالبيه ياالمغربيات
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24 -2017-09-13 17:56:26
بعض الناس مادري من فين يفهم ........الخبريتكلم عن تقطيع شاب وهما جالسين يتكلمو عن البنات
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23 - عزام2017-09-13 17:48:52
لل والله ***غالبيتهم قصيره ومتينة ودورها بنوم والاكل والخروجات المغربيه تطبخ وتنفخ وأخلاقها عسل مو زي ام نكد
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22 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-13 17:31:55
ليه اسافر المغرب . عشان زواج عندي السعودية أخت المها🦌 وعينين سود والخد تفاح لبنان وصدر ميدان والعود خيزران والقامة سيف شامان بكذا خلاص وينك بس يا ولهان .
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21 - نبض عابر2017-09-13 17:31:41
تعليق7 و13 // لـ شخص حاقد مريض ( غير سعودي ) يريد اثارة الفتنة والبلبلة بين السعوديين والسعوديات
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20 -2017-09-13 17:29:49
تعليق مخالف
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19 - الاجرب2017-09-13 17:29:25
16 يابن عندكم خير يقتل الرجل على مزحة ولا شبر ارض وسع صدرك وبعدين ٤٠ مليون قطة علشان واحد مايسوى فلس تقطها وانت ماتشوف الدرب بكل مكان في المجرم بشر زيكم وفيهم الكريم والشجاع إذن ادعو الله الهدا
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18 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-13 17:26:32
وهي جريمة داخلية بين مجموعة مغاربة ههههههه لأبوه لابو من يسافر ذيك الديار يعني الصورة صحيحة !!! وكمان فى المغرب لاإله إلا الله محمد رسول الله والله شفتها الصباح وقلت فى نفسي هذا كذب اما الآن صدقت
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17 - حمدا2017-09-13 17:25:51
الله يخلي لنا السعوديات لبى قلوبهم
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16 - مانع القحطاني2017-09-13 17:05:52
سووها بينهم تتوقعون مايسونها مع غيرهم وخاصة إذا كان سعودي؟ المغاربة والتوانسه والجزائريين مجرمين إلامن رحم ربي لو احكيكم سالفة سعودي حاول يفك مضاربه في المغرب تقولون طايح من طياره من قوة الضرب الي جاه
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15 - ميمو2017-09-13 16:55:32
*** وربي رجال المغاربه واو جنتل ووسامته
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14 - مجرد سؤال2017-09-13 16:54:08
ول وش ذا الاجرام ولا احد يتدخل ويمنع المجرم لو بصدمه بسيارة رخامة ايه ذي
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13 - ابوسعد2017-09-13 16:48:21
هذي اشاعات مغرضة من امهات ***لعدم الذهاب الى ذيك الديار المزيانه انا مع اخوي ( توحشتك بالزاف )
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12 - بولا2017-09-13 16:46:30
تعليق ٧ واحد وافد عيب عليك الكلام ذا
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11 - زائر2017-09-13 16:40:07
😂🤣😂🤣
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10 - واضح2017-09-13 16:39:42
والله لو بلاش مارحت هالديره شعب يكره العرب ويحتقرهم ويعاملهم اسواء معامله
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9 - زائر2017-09-13 16:39:15
الله يرجك ياتعليق 7
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8 - راصد2017-09-13 16:36:49
تعليق7 ذكر غير سعودي
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7 - توحشتك بالزاف2017-09-13 16:25:30
إشاعه من امهات ***تطورن وقامن يركبن مقاطع واصبحن بارعات في السوشل ميديا ليخوفن ابو سروال وفنيلة من السفر للمغرب 😂 والله وتطورتي يا أم ***👚
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6 - ابن الوطن شي ميل2017-09-13 16:14:12
بنت الوطن تقلد خنبوقة في تعليقاتها فهي مثله الأعلى .. إذا كان الغراب دليل قومٍ.. سيهديهم إلى دار الخراب.
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5 - عمر2017-09-13 16:10:21
هذا النسوان راسلينه لأزواجهم. بيسافرون بيسافرون كذا والا كذا.
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4 - رشيد2017-09-13 16:10:02
عصابات مخدرات مغاربة يصفون حساباتهم فيما بينهم والسعودي والخليجي يمشي بأمان في المغرب فديت المغرب واللي سكن فيه
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3 - وطني الحبيب2017-09-13 16:03:30
ديره الزين
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2 - محمد الجعيد2017-09-13 16:02:59
والله حرام حتى لو كان مغربي
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( عدد التعليقات 3,803 )1 - ابن الوطن
تلفيق من دعاة الاخونج
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