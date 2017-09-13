“سفارة المملكة” في المغرب توضح الحقيقة حول مقطع فيديو متداول عن مقتل سعودي وتقطيعه بالساطور على يد مغاربة!

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صحيفة المرصد:نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز خوجة، ما ورد في مقطع تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شاب سعودي على أيدي مجموعة مغاربة.

ووفقاً لموقع”سبق”قال الدكتور “خوجة إن هذا الخبر لا يخصّ أي مواطن سعودي أو خليجي، وهي جريمة مغربية داخلية بين مجموعة مغاربة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعاً لشاب يتم الإطاحة به وتقطيعه بساطور، مدّعية أنه شاب سعودي.

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